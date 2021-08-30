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Тревожное молчание Зеленского: Зачем Кремль активизировал боевые действия на Донбассе
09:04 30.08.2021 |
В последние дни ситуация на Донбассе серьезно обострилась, однако президент в ответ молчит. Разбираем, почему именно сейчас активизировались боевики, почему промолчал Зеленский и какую выгоду из этого надеются получить в Кремле.
На днях впервые с 2017 года была обстреляна прифронтовая Авдеевка. В результате атаки российских боевиков ранили восьмерых наших защитников. В течение 28 августа в зоне проведения ООС зафиксировали 18 нарушений режима прекращения огня. Обстрелы продолжались и в воскресенье. Лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий обнародовал подборку фотографий, на которых - последствия обстрела Авдеевки, разрушенная военная гаражная база, где хранилась техника. При этом единственной реакцией нашей власти на эти события стало заявление украинской делегации в ТКГ. Очень странное по содержанию. "Задачей противника является спровоцировать нас на НЕадекватный ответ, а потом на своем высшем уровне заявить об "... агрессивных действиях Украины" и создать напряжение, в идеале - сорвать соответствующие переговоры президента Украины с президентом США о дальнейших путях урегулирования конфликта, в том числе - на тему участия США в таком урегулировании", - отмечается в нем. А странное оно потому, что в сложившейся ситуации общество ждет от власти гораздо более жесткой реакции. И непосредственно от президента.
Ни в субботу, ни в воскресенье Зеленский относительно обстрелов россиянами наших позиций на Донбассе ничего не сказал. Вчера он чествовал память павших на российско-украинской войне, присвоил звание Героя Украины двум погибшим защитникам и встретился с членами семей погибших военных. То есть работал по официальной программе, приуроченной ко Дню памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
В выше упомянутом заявлении нашей делегации в ТКГ отмечалось, что ВСУ дали достойный ответ агрессору, в то же время журналист Юрий Бутусов утверждает обратное - командование ООС огонь приказало не открывать. Между тем визит Зеленского в Штаты снова отложили - якобы из-за занятости Белого дома ситуацией в Афганистане. Встреча президентов Украины и США теперь анонсирована на 1 сентября, это уже второй ее перенос. Возможно, не последний. Поэтому если атаки на наши позиции на Донбассе продолжатся, отмалчиваться у президента не получится. Иначе возмущение в обществе будет расти.
А на то, что, к сожалению, атаки будут продолжаться, указывает несколько факторов. Первый - сейчас внимание мирового сообщества приковано к Афганистану, и обстрелы в Донбассе на фоне того, что творят талибы, кажутся для мировых СМИ менее интересными. Тем более, когда сама украинская власть реагирует вяло, вместо того чтобы вернуть проблему российской агрессии в повестку дня дипломатии и зарубежных СМИ. Россия пользуется случаем: пока мир шокирован кадрами из Кабула, она будет продолжать провокации против Украины.
Второй фактор - выборы Госдумы. Они состоятся 19 сентября, и на них будут голосовать жители ОРДЛО, получившие российские паспорта. Делать это они будут на территории РФ. А усиление военных действий должно стать для коллаборационистов мобилизационным фактором. И в мозги других граждан России будут напихать пропагандистский бред о якобы наступлении ВСУ и потребности защитить "русскоязычных жителей Донбасса". Очевидно, дела у "Единой России" так себе, если в Кремле вынули из кармана эту карту.
Третий фактор - путем эскалации конфликта Россия стремится повлиять на Германию и Францию, чтобы те дожали Зеленского к узакониванию формулы Штайнмайера. Впрочем, очень сложно представить, чтобы Верховная Рада приняла решение для реализации удобной агрессору формулы. Разве что часть "слуг" сговорится с ОПЗЖ. Но это уже совсем другая история с катастрофическими для государства и нынешней власти последствиями.
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