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Несемся, но куда? АМКУ Зеленского хочет сократить размер наказания для олигархов
С монополиями олигархов мы уже разобрались, самое время обуздать аппетиты "прожорливых" потребителей, которые пытаются с ними бороться? (укр.)
"Зірковий" склад партії Слуга народу вніс до Верховної Ради розроблену в стінах АМКУ реформу антимонопольного законодавства (проєкт закону №5431). За традицією, в пояснювальній записці до законопроєкту нам обіцяють посилення державної роботи в напрямку розвитку конкуренції та боротьби з порушниками. Проте, на ділі, все виявляється вже традиційно з точністю до навпаки. Реформа не тільки не посилює, а й робить ще більш слабкішою і так "беззубу" в протистоянні олігархічній системі державну політику.
А окремі норми проєкту взагалі будуть щедрим подарунком для йтак не обділених увагою олігархів.
Один з них - зменшення у два рази розміру шкоди, який за діючим законом зловживаючі монополісти мають відшкодовувати потерпілим.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради проти. Але Антимонопольний комітет все одно наполягає на своєму: олігархи мають платити менше.
Так, в той час як за антитрастовим законодавством США порушник має відшкодувати потерпілим шкоду в потрійному розмірі, АМКУ пропонує внести зміни до закону та замість того, щоб збільшити закріплений подвійний розмір на потрійний, зменшити його на одинарний. Тобто вдвічі.
Хороший подарунок монополістам від президента Володимира Зеленського?
Так розумію, що з монополіями олігархів ми вже розібралися, самий час приборкати апетити ненажерливих споживачів, які все відшкодовують та відшкодовують шкоду, наносячи монополіям збитки.
Ось що пише про цю ініціативу Головне науково-експертне управління парламенту:
"Звертаємо увагу на те, що зменшення розміру відшкодування шкоди, "яка заподіяна порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченими пунктами 1, 2, 5, 10, 12, 18, 19 статті 50 цього Закону" з подвійного розміру завданої шкоди, до однократного (зміни до ст. 55 Закону) може негативно позначитися на ефективності захисту осіб, яким завдана відповідна шкода. Крім того, зауважимо, що чинна редакція відповідних положень, зокрема, переслідує превентивну мету, спрямовану на недопущення вчинення порушень".
І така ініціатива АМКУ - не прикра помилка. Бо місяці до цього ми писали, пояснювали, вмовляли відомство не робити цього. Говорили про наслідки такого лояльного до порушників законодавства.
Проте, АМКУ продовжує наполягати на цій нормі. Та одна з причин такої "упоротості" - колективні позови про відшкодування в подвійному розмірі шкоди з олігархів-порушників, які Ліга антитрасту разом зі споживачами почала подавати до суду.
Олігархам вони стають в "копійочку". Та навіть якщо вдається з суддями "домовитися" про відмову у їх задоволенні, то домовленості, враховуючи подвійний розмір, не дешеві.
Отже, сформований із довірених осіб Зеленського АМКУ знає, що робить олігархам добре, а українцям - шкоду, і свідомо бажає настання цих наслідків.
І це не тільки наша думка та ГНЕУ. Проти цих змін висловилася Асоціація правників України, Американська торгівельна палата, всі незалежні від АМКУ стейкхолдери в сфері антитрасту.
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