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Закон об олигархах. Почему он не страшен Ахметову, Коломойскому, Пинчуку и Фирташу
17:23 03.06.2021 |
На роль сакральной жертвы Зеленский изберет кого-нибудь помельче, например, из третьего десятка.
Итак, наконец обнародован законопроект об олигархах, анонсированный Владимиром Зеленским полмесяца назад. Его полное название - «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)». Он зарегистрирован 2 июня под №5599.
О намерении внести такой проект Зеленский объявил на пресс-конференции 20 мая. Все ждали, что этот закон ему нужен, чтобы провести деолигархизацию крупнейших телеканалов, которые сейчас контролируются Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским, Виктором Пинчуком и Дмитрием Фирташем. Неделю назад достоянием СМИ стал вариант законопроекта, где было прямо записано, что олигархам запрещено «быть бенефициаром (в том числе иметь в собственности) либо контролером средства массовой информации, распространяющего информацию политического характера».
Два повода для сомнений
Тут уместно напомнить, что деолигархизация - это обязательство Зеленского перед Евросоюзом. Еще 6 октября прошлого года президент Европейского совета Шарль Мишель и вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель (от имени президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен) подписали в Брюсселе совместное заявление с Зеленским, где есть, в частности, такие строки: «Мы поприветствовали возобновленное обязательство Украины бороться с влиянием частных интересов ("деолигархизация"). В связи с этим мы подчеркнули необходимость дальнейшего усиления плюрализма СМИ в Украине».
С тех пор прошло восемь месяцев. И вот наконец Зеленский предъявил законопроект. Однако есть две большие причины сомневаться в том, что он обеспечит деолигархизацию. Во-первых, из него выпали нормы, опасные для Ахметова, Коломойского, Пинчука, Фирташа и их телеканалов. Во-вторых, фактически он создан не для «борьбы с влиянием частных интересов», как Зеленский пообещал Евросоюзу, а для перераспределения этого влияния. Причем перераспределение это может быть коррупционным - за деньги, по прейскуранту.
Почему Зеленский испугался
Итак, что же случилось с нормой о запрете олигархам владеть политическими медиа? Ее из проекта убрали, а вместо нее на Банковой придумали другой механизм, который, однако, более сложен в реализации. Проект №5599 предлагает включить в закон «О защите экономической конкуренции» норму о том, что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) автоматически начинает рассмотрение дела против любого лица, которое попало в реестр олигархов, если это лицо является конечным бенефициарным владельцем (контролером) средства массовой информации, которое имеет значительное влияние на телерадиоинформационный рынок.
Телеканалы Ахметова, Коломойского, Пинчука, Фирташа, наверное, подпадают под это определение, и теоретически АМКУ может по итогам рассмотрения дела принять решение о наложении штрафа, блокировании ценных бумаг или даже о принудительном разделе субъекта хозяйствования. Однако все понимают, что на практике АМКУ не способен своими руками заблокировать какой-либо из крупнейших телеканалов и принудительно его разделить на части. Скорее можно ждать, что АМКУ пожалуется в СНБО, и это станет основанием для наложения санкций. В любом случае этот процесс будет полностью под ручным управлением Зеленского. Жесткие меры будут возможны только в каких-то исключительных случаях, но в целом механизм АМКУ не создаст особых неприятностей ни крупнейшим телеканалам, ни их владельцам.
Почему же власть не пошла на принудительное отбирание СМИ у олигархов? «Можно говорить о неконституционности такого положения, но это не играло основной роли. Главных причин две: боязнь реального сопротивления олигархов и невозможность дотировать СМИ, - уверен директор Украинского института будущего Вадим Денисенко. - Этот закон изначально задумывался как закон по контролю за СМИ. Поэтому я до сих пор остаюсь при мнении, что будет предпринята попытка поставить на каждый "олигархический" канал своего "вице-президента", который будет контролировать новостное вещание. Правда, сейчас не 2000-й, и это вызовет массу нареканий. Поэтому пока непонятно, каким образом это будет делаться».
Прейскурант №1: как не попасть в реестр олигархов
Несомненно, Зеленский намерен пиариться на своей инициативе долго. И наверняка он постарается продемонстрировать, что его закон дает реальный эффект. А поскольку крупнейших олигархов он трогать боится, то можно ожидать, что на роль сакральной жертвы будет избран кто-нибудь помельче, например, из третьего десятка.
Кроме того, разные неприятности могут ждать тех, кто не захочет делиться с Банковой или будет недостаточно лоялен. Поэтому важно понимать, сколько людей потенциально может попасть в реестр олигархов. Законопроект определяет, что олигарх - это человек, который одновременно соответствует как минимум трем из четырех признаков: «1) принимает участие в политической жизни; 2) имеет значительное влияние на средства массовой информации; 3) является конечным бенефициарным собственником (контролером) субъекта хозяйствования, который на день введения в действие этого Закона является субъектом природных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке в соответствии с Законом Украины "О защите экономической конкуренции" и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; 4) подтвержденная стоимость активов лица (и лиц, бенефициаром которых он является) превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года». Сейчас 1 млн прожиточных минимумов - это 2,27 млрд грн, или $83 млн. По оценке Forbes.ua, таких людей в Украине более сотни.
В проекте есть также статьи, где расшифровываются критерии «участие в политической жизни» и «значительное влияние на СМИ». Однако туда включено столько признаков, что подвести под них можно практически любого крупного бизнесмена. Например, лицо отвечает критерию «участие в политической жизни», если оно финансировало политическую агитацию. Под этот критерий подпадает любой, кто когда-нибудь (пусть даже 10 лет назад) баллотировался в местный совет и оплатил билборд или листовки со своим предвыборным лозунгом. А чтобы лицо отвечало критерию «значительное влияние на СМИ», достаточно быть бенефициаром или контролером хоть какого-то СМИ - например, многотиражки на своем предприятии.
Теперь следующий вопрос: какой орган будет заносить людей в реестр олигархов. Ответ: Зеленский. Своими указами он будет вводить в действие решения СНБО. А СНБО будет принимать решения на основании представления Кабмина, члена СНБО, Нацбанка, СБУ или АМКУ.
Если учесть, что все эти структуры, как и СНБО, «лежат» под Зеленским, то де-факто получается, что Зеленский будет назначать олигархами тех, кого захочет. А кого не захочет - не будет назначать. Произвол в чистом виде. А закон всего лишь создает механизм легализации этот произвола.
Можно предположить, что на Банковой реестр олигархов уже давно составлен. И в нем три категории лиц. Во-первых, те, кого Зеленский занес в свой личный список врагов и с кем он намерен расправиться во что бы то ни стало. Например, Петр Порошенко. Во-вторых, несколько крупнейших олигархов, с которыми уже договорено, что им никакие неприятности не грозят. Их занесут в реестр просто для создания видимости объективности (ибо их отсутствие там выглядело бы откровенным издевательством над здравым смыслом). Это те же Ахметов, Коломойский, Пинчук, Фирташ. И в-третьих, пару сотен лиц, которых могут внести в реестр, а могут и не внести или вычеркнуть из реестра на определенных условиях. Грубо говоря, они должны будут поделиться своим влиянием. Злые языки клевещут, что соответствующий прейскурант тоже уже составлен. Хотя, конечно, к моменту принятия закона цифры там могут измениться.
Прейскурант №2: как получить безупречную репутацию
Теперь вспомним о целях, ради которых все это якобы затевается. Ну то есть о борьбе с влиянием частных интересов. Согласно законопроекту, для уменьшения влияния олигархов на политику им будет запрещено «делать взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий». Это смешно, потому что главное влияние на депутатов и чиновников осуществляется путем прямого подкупа. Бывшие члены фракции «слуг народа» неоднократно рассказывали, что во фракции выплачивают зарплаты в конвертах. И эти деньги, конечно, не проходят через официальную партийную кассу.
Для уменьшения влияния олигархов на бизнес им будет запрещено «быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации». Фактически это не уменьшение влияния, а лишь ограничение дальнейшего роста влияния. Ну и заодно это способ устранить конкурентов и сбить цену на объекты приватизации в интересах бизнесменов, близких к Банковой.
Тем не менее, среди фигурантов будущего реестра олигархов наверняка найдется немало лиц, для которых это ограничение окажется чересчур неудобным. Проект №5599 предлагает записать в законе «О приватизации государственного и коммунального имущества», что лица, включенные в реестр олигархов, не могут быть покупателями объектов приватизации. Критериев для попадания в реестр олигархов, напомним, четыре: один про участие в политике, другой про влияние на СМИ и еще два - про бизнес. Чтобы попасть в реестр, нужно соответствовать трем критериям. А чтобы не попасть, бизнесмен должен отказаться и от участия в политике, и от влияния на СМИ.
Поэтому можно ожидать, что среди владельцев местных телеканалов, имеющих политическое влияние в отдельных городах, найдутся желающие переписать свои медиа-активы на кого-нибудь. Ради того, чтобы поучаствовать в приватизации, или просто ради того, чтобы избавиться от прессинга со стороны СБУ, БЭБУ, АМКУ и СНБО.
Похоже, наиболее серьезная цель законопроекта Зеленского - стимулировать перераспределение политических медиа, чтобы они перешли от нынешних владельцев к новым - тем, кто близок к Банковой. И вот это уже не смешно, ибо это прямо противоречит обязательству Зеленского перед Евросоюзом об «усилении плюрализма СМИ в Украине».
Вот как этот процесс расписан в проекте №5599. Кроме понятия «олигарх», которое по публичному смыслу отрицательное, вводится понятие «лицо, обладающее безупречной деловой репутацией». Оно по публичному смыслу положительное. В действительности же и те, и те - олигархи, просто одних Зеленский хочет назначить «плохими, неправильными олигархами», а других - «олигархами хорошими, правильными».
Проект содержит изумительную норму: если покупатель СМИ в результате этой покупки подпал под определение олигарха, то он, несмотря на это, не признается олигархом, если имеет безупречную деловую репутацию. Зеленский своим проектом подталкивает «плохих олигархов»: я вас вычеркну из реестра олигархов и допущу к приватизации, если вы продадите свои политические медиа «хорошим олигархам». Если же «плохой олигарх» продаст свои медиа не «хорошим олигархам», а каким-то другим лицам, то он так и останется в реестре олигархов.
Понятно, что быть «хорошим олигархом» дорого стоит. Можешь скупать политические медиа пачками - а в реестр олигархов тебя все равно не внесут.
Злые языки смеются, что прейскурант на безупречную репутацию тоже уже составлен. Нетрудно догадаться, что счастливые покупатели будут абсолютно лояльны к Банковой. Это даже не праздник, а прямо апофеоз плюрализма, особенно с учетом уже имеющейся подчеркнутой лояльности к Зеленскому крупнейших телеканалов.
Кто же будет определять репутацию? В проекте №5599 сказано, что порядок проведения проверки деловой репутации покупателя СМИ утверждается Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания.
Нацсовет известен двойной лояльностью - Зеленскому и Коломойскому. Поэтому можно ожидать, что этот закон будет выполнять еще одну функцию - с его помощью Коломойский сможет переписать не только свою медиа-империю, но и весь свой бизнес на подставных лиц, которые получат статус «хороших олигархов». С безупречной деловой репутацией.
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