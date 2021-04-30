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ЕС, ЕБРР, ЕИБ, Всемирный банк и IFC обеспокоены последними событиями в НАК «Нафтогаз Украины» - заявление
Европейский Союз и международные финансовые организации выступили с совместным заявлением, в котором они призвали украинское правительство подтвердить неизменность курса проводимых в стране реформ, а также выразили обеспокоенность из-за увольнения с должности главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и временного прекращения полномочий наблюдательного совета компании.
Соответствующее заявление, подписантами которого являются Европейский Союз (ЕС), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Всемирный банк и Международная финансовая корпорация (IFC), было обнародовано в пятницу на сайте представительства ЕС в Украине.
"Мы серьезно обеспокоены последними событиями в "Нафтогазе Украины"- государственной нефтегазовой компании Украины, где временно прекращены полномочия наблюдательного совета с целью увольнения действующего руководства", - отмечают подписанты.
Они призывают руководство Украины принимать "критически важные управленческие решения на государственных предприятиях в полном соответствии с принципами признанных стандартов корпоративного управления".
В заявлении отмечается, что в последние годы Украина "достигла значительного прогресса в реализации реформы корпоративного управления в государственном секторе, направленной на обеспечение прозрачности, подотчетности и независимости", однако, по мнению подписантов документа, существует критическая необходимость укрепить достигнутый прогресс, чтобы "улучшить инвестиционный климат в Украине и привлечь крайне нужные инвестиции частного сектора".
"Мы надеемся, что украинская власть подтвердит свою приверженность к продолжению реформ, которые разблокируют инвестиции, которые помогут стране выйти из кризиса и реализовать свой потенциал", - говорится в заявлении.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины в рамках общего собрания акционеров НАК "Нафтогаза Украины" 28 апреля 2021 года признал неудовлетворительной работу наблюдательного совета и правления компании.
КМУ сначала прекратил полномочия всех членов набсовета НАК - как независимых, так и представителей от государства - с их последующим переизбранием в полном составе, но с 30 апреля 2021 года.
Уволив набсовет на двое суток КМУ досрочно прекратил полномочия главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, уволив его с должности с 28 апреля, избрал и назначил главой компании Юрия Витренко с 29 апреля сроком на один год.
В Кабмине заявили, что на увольнение Коболева повлияли неудовлетворительные финансовые показатели "Нафтогаза" за 2020 год: 19 млрд грн чистого консолидированного убытка группы.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
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