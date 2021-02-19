Без конкурсов и зарплат: Как Зеленский свел шахтеров и ЕС по одну сторону антипрезидентских баррикад

Роман Федюк / Depo.ua

Вето на закон, в принятии которого нуждаются украинские граждане и которого требуют европейские партнеры Украины, вероятно, стало результатом внутрипартийной борьбы в "Слуге народа". Благодаря желанию Зеленского и Разумкова "выяснить отношения" пострадали как граждане Украины, так и внешнеполитический имидж страны.

Вчера украинский президент "сделал это во второй раз". Речь идет о повторном ветировании закона с длинным названием, который касается проведения конкурсов на должности государственной службы.

Этот закон с одинаковым нетерпением ждали в Украине разные политические силы и социальные слои.

Потому что, с одной стороны, закон должен прекратить практику "ковидного аврала", при котором руководители госучреждений имели право назначать подчиненных должностных лиц практически единоличными решениями, без проведения соответствующих конкурсов. Такая практика не только множила на ноль большое количество реформ в сфере государственного управления и откровенно отдавала Советским Союзом. Она еще и вызывала сильное раздражение со стороны ЕС, где справедливо считали внеконкурсное назначение должностных лиц питательным субстратом для коррупции. И прозрачно намекали, что это повлияет на взаимодействие с Украиной.

С другой стороны, закон ждали и украинские шахтеры. Проблема которых заключалась в том, что без данного закона перманентный исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, которого парламент все время отказывается назначать на должность министра, не может издать распоряжения, необходимые для легального оформления выплат заработной платы работникам энергетической отрасли.

Впрочем, все это не помешало Владимиру Зеленскому вчера ветировать принятый 16 февраля законопроект, и вернуть его на доработку в парламент. Предыдущий аналогичный законопроект был ветирован прошлым летом. Официальной причиной было названо желание Зеленского изъять из закона "нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра вакантна". Проще говоря, в офисе президента стремятся предоставить всю полноту полномочий министра энергетики исполняющему эти обязанности Юрию Витренко. А в парламенте - нет.

Возможно, эти замечания действительно стали результатом недоразумений и недостаточного согласования позиций между представителями партии власти на Банковой и на Грушевского, неизвестно. Впрочем, более вероятным представляется, что решение Зеленского было такой себе "местью" Верховной Раде за нежелание назначать Витренко на должность министра энергетики - несмотря на многочисленные публичные и непубличные призывы президента.

Кстати, спикер Верховной Рады Разумков отдельно отмечал, что принятый закон позволит осуществить выплаты шахтерам, ведь дает право исполняющему обязанности министра подписывать финансовые документы. Очевидно, предчувствуя конфликт, он таким образом намекал, что вето закона станет президентским шагом против интересов "трудящихся".

Впрочем, какой бы ни была истинная причина вчерашнего решения президента - для истории это не так уж и важно. Суть в том, что это вето станет очередным камнем преткновения в отношениях Украины с ЕС. Это вето будет использовано для антиукраинской пропаганды, в качестве аргумента в пользу "провала реформ" и "неспособности Киева обеспечить прозрачное функционирование госуправления". Это вето, в конце концов, станет дополнительным мощным аргументом в пользу дальнейшего задержания макрофинансовой помощи ЕС в размере 600 млн евро.

С другой стороны, это же вето позволит атаковать позиции президента как политическим соперникам "Слуги народа", так и внутрипартийной оппозиции.