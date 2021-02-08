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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Унижение вместо примирения: как визит Борреля в Россию стал историей позора ЕС

 Сергей Сидоренко / Европейская правда

Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики відвідав Росію.

Цей візит від початку був суперечливим, і частина держав-членів ЄС рекомендували від нього відмовитися - але лишилися в меншості. Бажання примирення та пошуку компромісу з Москвою у європейських столицях виявилися надто сильними, тож Жозепу Боррелю доручили поїхати до Москви.

Змінити це рішення не допомогли навіть події у Росії після арешту Навального, де другий тиждень поспіль розганяють демонстрації та відбуваються безпрецедентні масові затримання.

Можливо, зараз у ЄС є ті, хто шкодують про це рішення.

Бо Москва перетворила зустріч із шефом дипломатії ЄС на сеанс приниження Євросоюзу.

Рівно на день його візиту до Москви тут призначили черговий суд над Навальним.

Пресконференція Борреля і його російського колеги Лаврова була схожа на театр абсурду, де російські "журналісти" переконували ЄС у тому, що в Європі ситуація з правами людини ще гірша ніж в РФ, і навіть двічі прозвучала фраза "а у вас негрів лінчують".

А на завершення зустрічі Росія оголосила про висилку трьох європейських дипломатів за очевидно фальсифікованими звинуваченнями.

Покарання за роботу

В п'ятницю пообіді російське зовнішньополітичне відомство заявило, що висилає з країни трьох дипломатів з держав-членів Євросоюзу. Представники консульств Німеччини та Польщі у Санкт-Петербурзі, а також посольства Швеції у Москві позбавлені акредитації та мають якнайшвидше залишити країну.

Причиною присвоєння цим дипломатам статусу persona non grata стало те, що вони відвідували акції на підтримку опозиціонера Алексєя Навального, пояснили в МЗС РФ.

Втім, для вузького кола європейців заява МЗС не стала новиною. Так, високий представник ЄС Жозеп Боррель дізнався про висилку європейських дипломатів кількома годинами раніше, під час переговорів з Лавровим , і просив його переглянути це рішення, але без успіху.

"Звинувачення", що стали причиною цього кроку РФ - абсурдні.

Покарані дипломати дійсно були на мітингу, але, звісно ж, не ходили з транспарантами, не чубилися з поліцією тощо - а спостерігали за мітингом, щоби звітувати до столиці про перебіг події у країні акредитації.

А дипломати мають, і навіть зобов'язані це робити! Ба більше, це є одним із їхніх основних завдань, і досі це не ставало причиною для висилки навіть у диктатурах на кшталт Білорусі.

Як ілюстрація, пригадайте події в Україні під час Революції гідності, коли Майдан відвідали, без перебільшення, усі європейські посли та ключові співробітники західних посольств. Не згадуючи навіть про "роздавання печива" Вікторією Нуланд у супроводі посла США - яке режиму Януковича напевно не сподобалося, але не було навіть натяків на можливість її "покарання".

Польща, Німеччина та Швеція вже висловили своє обурення рішенням РФ і пообіцяли симетричну відповідь: вони так само оголосять persona non grata російських дипломатів.

Втім проблема значно серйозніша.

Приборкання слабкого

Цієї п'ятниці Євросоюз програв Росії у дипломатичному матчі, але не факт, що усвідомив це.

Бо мета Парижа з Берліном та те, чого прагне досягти Москва - принципово відмінні.

Європейські столиці відрядили до Москви шефа дипломатії ЄС для того, щоби продемонструвати, що Європа не закриває вікно для діалогу навіть за нинішніх складних умов. Очільники європейських МЗС доручили Жозепу Боррелю передати російському керівництву, що їхнє засудження Брюсселем ув'язнення Навального, побиття демонстрантів тощо залишиться, але це не має зупиняти співпрацю між РФ та ЄС у інших питаннях.

От тільки в Росії це прочитали зовсім інакше.

"Прагнення до діалогу" з боку ЄС Москва вважає ознакою слабкості.

А коли опонент дає слабину - її необхідно використовувати.

Боррель, до слова, зробив під час переговорів ще одну поступку - він припустив затвердження у ЄС російської вакцини від коронавірусу, Sputnik V.

Але в Москві вирішили підштовхнути колег до наступних кроків. А заодно - продемонструвати, що сама Росія на зустрічні кроки поки не готова.

Елементом такої стратегії стала заява Лаврова про висилку трьох дипломатів. Але цього було мало: у МЗС РФ вирішили "затролити" свого європейського колегу на спільній пресконференції.

"А у вас негрів лінчують"

У середу Лавров розповів журналістам, що відправив до Брюсселя збірку відеозаписів, які мають допомогти Боррелю краще підготуватися до переговорів із ним. Це - нарізка зйомок випадків жорстокого поводження із демонстрантами у Європі під час зіткнень з поліцією, нелегальних демонстрацій під час карантину тощо.

Боррель, за його словами, це відео так і не подивився. Але уникнути згадок про нього не вдалося.

На пресконференції речниця Лаврова Марія Захарова перш за все надала слово "журналісту" з пропагандистської інформагенції Sputnik. Його запитання Боррелю було більше схоже на промову, тривало понад 3 хвилини і зводилося до наступного: ЄС не має права піднімати питання Навального, адже у самому ЄС системно порушують базові права людей, свободу слова тощо. "Мене непокоїть ситуація з правами та свободами в Євросоюзі", - наголосив він та навів приклад обшуків у журналістів в Латвії, які всупереч санкціям працювали з російськими ЗМІ з групи RT.

Ту ж тему продовжила представниця газети "Коммерсант", запитавши Борреля про те, чи має ЄС моральне право критикувати розгон демонстрантів у Росії на фоні жорстких розгонів мітингів у ЄС. Втім, вона звернулася і до Лаврова із питанням про те, чи не видається очільнику МЗС РФ, що це схоже на радянський анекдот про те, що у СРСР була універсальна відповідь на всі закиди США: "А у вас негрів лінчують"

Навряд чи Боррель зміг зрозуміти цей специфічний жарт, навіть попри те, що його згодом повторив Лавров. Та для російського міністра це стало лише приводом розповісти про "звірства" європейських та американських правоохоронців і додати: Росія не сприймає жодних претензій щодо придушення протестів, бо в РФ "і близько нічого схожого не відбувається", та що російські правоохоронці, мовляв, на пов'язаних із Навальним протестах взагалі не вдавалися до застосування сили.

Боррель на ці твердження не відреагував, та й загалом - і це найбільша несподіванка - під час пресконференції уникав коментарів щодо Навального та розгонів мітингів, обмежуючись лише короткими фразами про занепокоєність.

Словом, цю пресконференцію він розгромно програв російському колезі.

Ні слова про Україну

"Жодних здобутків, втрачені можливості та репутація, що похитнулася. І три втрачених дипломати".

Так коротко підбив підсумки візиту Борреля до Москви очільник МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс.

І це не поодинока думка, хоча й смілива для чинного міністра. А от експерти та колишні посадовці виявилися значно відкритішими у оцінках.

Хоча багато хто з експертів передбачав провал Борреля ще до його дивного візиту, пояснюючи, що спроби перезавантаження відносин з Росією - наперед провальні.

Чи не найточнішою стала заява ексгенсека НАТО Андерса Фог Расмуссена:

"Мені подобається Боррель, але його візит до Москви був хибним рішенням. (Ми побачили, що) він стоїть поруч з Лавровим у той час, як той висилає трьох європейських дипломатів, просуває вакцину "Спутнік" та розкидується пустими словами про права людини та Навального. ЄС може робити геополітику краще. А Путін реагує на силу, а не на твіти"

Є ще одна деталь цієї поїздки, яка особливо важлива для нас.

На пресконференції Боррель ані словом не згадав про Україну, навіть коли мав нагоду це зробити у відповідях на запитання. І це - попри те, що напередодні поїздки у ЄС запевняли, що це буде однією з головних тем переговорів.

Лише після візиту він у окремому твіті запевнив що все ж поговорив з Лавровим про Україну. Втім, навіть з цього повідомлення складається враження, що це була радше "ритуальна розмова".

І це, схоже, стає нашою новою реальністю.

Наголосимо, це не означає, що ЄС готовий поступатися. Ні, жодна з червоних ліній щодо України не змістилася, але сенсу говорити про це з Росією ЄС, схоже, вже не бачить, бо все одно ніхто нікого не переконає.

Москву такий сценарій цілком задовольняє - ба більше, саме його там прагнуть.

Схоже, що те саме просто зараз відбувається з питаннями порушень прав людини в Росії, які стають жертвою бажання європейських столиць "продовжувати діалог, незважаючи на розбіжності". До слова, саме ці слова вжила Ангела Меркель, коментуючи висилку з Росії німецького дипломата.

Словом, все складається якнайкраще для РФ. Руйнування ще однієї "червоної лінії Євросоюзу" проходить за планом.
 

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