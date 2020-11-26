Один из пунктов Соглашения о сотрудничестве с МВФ - принятие изменений в Закон о банках. Дедлайн - конец ноября

Євген Дубогриз, фінансовий аналітик, екс-заступник директора департаменту стабільності НБУ

Повне взаєморозуміння та значний прогрес у співпраці з МВФ зовсім не позбавляють Україну зобов'язань перед Фондом. Навіть, скоріше, спонукають прискорюватися, як мені здається.

Веду до того, що одним із структурних маяків за номером шість в Угоді про співпрацю, стоїть прийняття змін до Закону про банки та банківську діяльність. Дедлайн - кінець листопада. Тобто лишилося чотири робочих дні.

На сайті Верховної Ради - мовчанка. Немає не те, що дати голосування за нього, а й навіть висновків комітетів, які, за регламентом, мають щось там сказати.

Зміни до закону про банки, як на мене, в цілому дуже гарні та корисні. Особливо та частина, яка стосується змін до структури капіталу - це той дуже нечастий випадок, коли, треба ставити всі п‘ять балів з п'яти можливих: це чіткий Базель III (навіть дещо більше, бо дає НБУ можливість за потреби робити більше, ніж вимагає Базель III, наприклад, запроваджувати Systemic Risk Buffer) та Pillar 2 у частині повноважень нагляду. Тобто не те що ми будемо попереду Європи всієї, але точно в перших рядах.

Взагалі дуже цікаві зміни, які треба було приймати ще за попередньої редакції закону, навесні, але за того складу правління, який, вочевидь, дратував Раду й не тільки просто так, за фактом існування, було то малореально.

Це до того, що закон корисний не тому що МВФ, зовбов'язання, маяки-...яки, дедлайни і таке інше, а й сам по собі. А тут ще й МВФ з дедлайнами, яким варто б показати, що батя, ми стараємось.

І що? І нічого.

Що там так довго опрацьовують народні обранці? Серед них є хтось, хто розуміється на банкінгу (не на схематозі, а на банкінгу)? Якщо й так (в чому, вибачте, сумніваюся), то тих, хто розбирається в капіталі та банківському нагляді, немає точно; задача обранців - сказати так чи ні, а не намагатися редагувати текст, в якому вони не розуміють майже нічого (і це нормально).

Декомунікація президента, його віце-президента, міністрів та радників - мовляв, нам треба прискорюватися, бо й з цим дедлайном буде, як з тими полімерами? А в нас дефіцит, криза й недовіра.

А ніт. Ані розуміння, ані комунікації, ані виконання обіцянок немає.

Так і запісивают в тому клятому обкомі.