Выборы ограниченного участия. Как Навальный Путину встречу с Лукашенко подпортил

Максим Михайленко / Деловая столица

История с единым днем голосования самым пикантным образом происходит на фоне, на котором Путин хотел бы показать приехавшему в Сочи - то ли на поклон, то ли в попытке как-то извернуться, Александру Лукашенко, что он все еще "молод и силен".

При всей анекдотичности появления в одной фразе таких понятий как "современная РФ" и "выборы", трехдневное изнасилование подданных Владимира Путина "избирательным процессом", в лучших традициях бюрократии декаданса названное "единым днем голосования", дает некое представление о настроениях российского общества и эффективности политических технологий или их отсутствии.

Три губительных тенденции

В России 11-13 сентября прошли первые выборы после карантина и принятия поправок в Конституцию. Марафон местных выборов (практически полностью - имели место еще довыборы в Госдуму по округам), который, как и "референдум" о четвертом сроке Владимира Путина, проходил, в том числе, во дворах у мусорных баков и в багажниках автомобилей, но при этом сопровождался-таки обязательным наблюдением и схватками местных элит, обозначил три тенденции.

Тенденция первая - по всей видимости, объясняющая, зачем Путину либо его присным потребовалось травить Алексея Навального. Затем, чтобы попытаться развалить координацию и смягчить аховую ситуацию для "Единой России", которая может теперь формально, но полноценно похвастать, по сути, лишь попахивающими победами на "выборах" губернаторов там, где они проводились. Вообще, ясно, что "выборы" проходили в условиях практически тотального недопущения к участию "несистемных" оппозиционеров, что в какой-то степени балансировалось стратегией "умного голосования". То есть за наиболее сильного кандидата не от правящей "партии", которая представляет собой практически декоративный сегмент режима.

Не везде, конечно, эта стратегия - в особенности с принудительным выбытием с командирского поста Навального - сработала вообще или сработала корректно, поскольку от системно-оппозиционных партий режим подсовывал даже более монструозных персонажей, чем от "ЕР", на фоне ползучей политической дестабилизации в стране внезапно начавших наращивать былую субъектность.

Параллельно управление внутренней политики АП РФ расширило ассортимент таких партий "системной оппозиции". В частности, этот скисший комплексный обед для избирателя был разбавлен национал-сталинистами фрик-писателя и военного преступника Захара Прилепина и не первой, но и не второй свежести "либералами" вроде неких "Новых людей", а также подключив в штепсель "Партии роста" музыканта Шнура и разномастных "зеленых".

Однако, как представляется, перепуганный Хабаровском (выборов в котором не было, а протесты - продолжаются) первый зам главы АП Сергей Кириенко несколько перестарался с этим экспериментом, и чуть ниже станет ясно почему.

Тенденция вторая - партия Путина-Медведева теперь способна "побеждать" исключительно с помощью масштабных фальсификаций, высушивания или административной накачки явки. Везде, где этого не происходит или по каким-то причинам не получается, она сдает позиции. Режим, при всей своей кажущейся твердости, подгнил и постарел, стал, в масштабах страны, неповоротлив и подслеповат, а его увертки вызывают лишь смех и раздражение. Заметим, что ни 5, ни 10, ни тем более 15 лет настолько титанических усилий и грубых приемов Кремлю для имитации демократии не требовалось. Но теперь и дискурс пониже, и гламур пожиже.

И третья тенденция - при всей (довольно тяжеловесной и шитой белыми нитками) технологической игре с фильтрами, которую вел режим на этом голосовании, ее итоги для путинской камарильи представляются скорее тревожными. Ради функционирования вертикали губернаторские выборы были безбожно подделаны, в особо проблемных регионах любых значимых конкурентов даже от сервильной оппозиции брутально выбросили из самого процесса регистрации. А ведь этот "ЕДГ" рассматривался как репетиция следующих думских выборов, причем в качестве побочного продукта обнуления самого Путина полномочия декоративного законодательного органа заметным образом расширились, в частности, в отношении отчетности министров и управления бюджетом...

Теперь следует сказать о том, что отдел АП РФ по обеспечению избирательного процесса - все еще называющийся ЦИК - предсказуемо пытается как-то вытянуть партию Путина-Медведева со дна в наиболее проблемных регионах, брутально засчитывая вбросы и другие подобные "инциденты". Поэтому цифры и расклады все еще могут волшебным образом меняться. Но факт остается фактом: игры в демократию, даже на миллиметровом периметре, заканчиваются для оторвавшегося от реалий режима Путина все хуже.

С умом и без

Итак, "избирательный процесс" прошел в 39 регионах России - как правило, нижнего порога явки и необходимости квалифицированного большинства (кроме губернаторских выборов) в РФ нет. Всего же - более 9 тысяч выборов прошли в 83 регионах, поскольку россияне "выбирали" глав 18 регионов и составы 11 региональных собраний, бессчетное количество муниципальных представителей и так далее, и тому подобное.

Где-то это выборы в городские и поселковые советы, где-то - в областные думы, где-то - губернаторские "состязания", но есть еще и довыборы в Госдуму. Таких довыборов - четыре, это Курская, Пензенская, Ярославская области и Татарстан. В Татарстане, в общем, всегда все понятно (разве что, как и в Башкирии, других электоральных султанатах, часто вскрывают схемы системных фальсификаций). А вот в Ярославской области "умное голосование" по Навальному, кажется, вывело вперед кандидата от "Справедливой России", бывшего мэра Рыбинска и губернатора края Анатолия Лисицина...

Оно ведь как устроено (кстати, этот безыдейный автоматизм штабов Навального возмущает технократов от более левого "Яблока", в частности архитектора электоральных машин в Москве Максима Каца)? Остающиеся без легальной партии "навальнисты" подготовили рекомендации более чем по 1100 кандидатам на 66 выборах в 39 регионах, исходя из того, что даже бродячая собака будет лучшим депутатом, нежели открытый "путинист" и в последний день голосования разослали их своей многомиллионной базе подписки-поддержки.

Иногда этот метод срабатывает странным образом, проводя на выборную должность людей довольно одиозных - каких-нибудь беглых бандитов из ОРДЛО или борцов с геями. Тем не менее, он сочтен властями достаточно эффективным и опасным для того, чтобы громить офисы по "Фонда по борьбе с коррупцией" и травить его лидера-основателя. По текущим итогам нынешних региональных "выборов" можно заключить, что подобная (и иная) мобилизация оппозиционного избирателя оказалась ниже среднего (в силу, как минимум, общей подавленности в российском обществе), но точечно стратегия сработала блестяще.

Перед коллегой неудобно

Там, где "навальнисты" планировали добиться успеха, они его преимущественно добились, сумев даже провести в городские советы Новосибирска и Томска своих краевых координаторов. В частности, таковыми стали итоги выборов в городскую думу "зловещего" теперь Томска: Единая Россия - 24,33%, КПРФ - 17,58%, ЛДПР - 15,13%, Новые люди - 14,44%, СР - 11,06%, Яблоко - 9,39%, Партия роста - 5,27%.

Таким образом, в Томске из 26 мандатов депутатов в горсовет 16 выиграли кандидаты от "Умного голосования", и всего лишь три досталось "Единой России". Тяжелые поражения "Единая Россия" потерпела - когда отчасти, а когда всецело благодаря "системе Навального" - на выборах в другие советы краевых и областных столиц. Это Новосибирск, Тамбов и Воронеж. Даже в непробиваемой Рязани, откуда Кремль традиционно набирает "арийцев" в свои войска, правящая партия, скорее всего, потеряет большинство.

Примечательно, что новый проект "системных либералов", загнанных было в гетто кремлевской "партией войны и беспредела", - "Новые люди" - внезапно выстрелил, пройдя с существенным результатом в 4 или 5 законодательных собраний и получив, таким образом, право участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей, так сказать, автоматом. В то же время коричневый проект во главе с Прилепиным "За правду" выступил значительно скромнее, едва переполз кое-где барьер. Хотя, по-видимому, тоже получит право выступить на думских выборах спойлером для тех же ЛДПР и КПРФ (или не спойлером - может, и новоотрощенной партийной ногой группировки Пригожина-Малофеева-Бородая?).

Наблюдатели заявили, что происходящее на участках можно было назвать только "правовым произволом": так много нарушений - тысячи - они не видели уже несколько лет. Наибольшее количество зафиксировано в Краснодарском крае, Челябинской, Нижегородской и Самарской областях. Как и везде, где всеми правдами и неправдами удержала контроль над краевой и местной властью. Впрочем, населению РФ к этому не привыкать, а Россия давно стала рекордсменом по фальсификациям и другим способам искажения результатов выборов.

Вся эта история с "выборами ограниченного участия", впрочем, самым пикантным образом происходит на фоне, на котором Путин хотел бы показать приехавшему в Сочи - то ли на поклон, то ли в попытке как-то извернуться, Александру Лукашенко, что он все еще "молод и силен". Двусмысленные результаты выборов - при всех попытках Путина дистанцироваться от утратившего популярность партийного проекта с медведем на эмблеме и недавних завываниях руководства единороссов о необходимости для аппаратчиков идти на любые выборы исключительно под партийными знаменами - создали для этой встречи неуверенный фон.

Тут бы, конечно, и посоветовать белорусскому диктатору своему российскому коллеге, как надо по-настоящему подделывать выборы, да вот беда - "минский лэндслайд" обернулся массовыми протестами, основательно расшатавшими трон колхозного политтехнолога. Вот и получается такая встреча двух одиночеств - ведь "партию Путина" с рекордным результатом поддержали лишь в тех регионах РФ, которые либо напоминают зону, либо представляют собой лунный ландшафт, или же это "электоральные султанаты", где итоги выборов определяет местный богдыхан. Основания для язвительности появились и у западных стран, которые все еще поддерживают коммуникацию с Кремлем, пусть и в основном на темы советской боевой фармакологии, распространения химического оружия и пустого газопровода.

Наконец, стоит подчеркнуть, что, возможно, уже во второй раз после московских городских выборов, на которых путинистам удалось удержать минимальное большинство в московской думе лишь с использованием жестких фальсификаций, мы наблюдаем объединение внесистемной и частично системной оппозиции в РФ. Так, созданная под эгидой Михаила Ходорковского "Открытая Россия" заявила, что полусотне с лишним кандидатов из коалиции "Объединенные демократы" удалось победить на прошедших выборах. Всего же от "Объединенных демократов" был 501 кандидат, и порядка 80% из них вошли в списки "умного голосования".

Вместе с тем, очевиден скрытый триумф как Ходорковского и Навального, так и нового поколения в "партии полусвета" - "Яблоке", а также "системных либералов" и криптооппозиционеров в самом, широко понимаемом, Кремле. Поэтому следует ждать дальнейшего закручивания гаек - в понимании Путина (как и преследуемого телеграм-каналами Лукашенко) пресловутая англичанка начала "гадить" площадями, причем уже не только из Лондона и со спутников НАТО, но из Берлина, Женевы, Вильнюса, Варшавы и Киева. А что с этим делать - непонятно.

Понятно только, что "партия войны" в России проигрывает свою внутреннюю войну - гражданскую, а ее патрон - "Единая Россия" с каждым новым циклом превращается в некое серое, грязное пятно на бигбордах, купленных в обход любых тендерных процедур.