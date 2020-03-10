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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Путиин совершил очередную историческую ошибку, спровоцировав ценовую войну на фоне нарастающего кризиса в экономике

 Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle

Путин пополнил список своих исторических ошибок. Первые две строчки недосягаемо занимают аннексия Крыма и война на востоке Украины - или, иначе говоря, попытка создания "Новороссии". Но вот за последующие места еще идет упорная борьба. Сирия? Пенсионная реформа? Изменение конституции?

Теперь появился новый сильный претендент: оглушительный по своим масштабам обвал нефтяных цен и российского рубля в "черный понедельник" 9 марта 2020 года. Этот обвал - прямое следствие решения России выйти из сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти с целью поддержания цен на нее. Понятно, что принять такое решение мог только лично президент РФ. Худший момент трудно было придумать.

Выход из сделки ОПЕК+ в самый неподходящий момент

Вынесем за скобки вопрос о самом факте тесного сотрудничества России с организацией нефтяных экспортеров. Проблема не только в том, что в ОПЕК отталкивающе много реакционных монархий, коррумпированных псевдодемократий и идеологизированных режимов. Но еще и в том, что эта организация - самый настоящий картель, который манипулирует ценами на свою продукцию в ущерб потребителям.

И сделка ОПЕК+, которую Россия заключила в конце 2016 года и с тех пор периодически продлевала, была классическим картельным сговором. Частные фирмы в рыночных экономиках за такие вещи обычно нещадно наказывают. Так что авторитету России среди индустриально развитых стран эта сделка явно не способствовала, и участие в ней можно считать ошибкой с точки зрения долгосрочного позиционирования страны на международной арене.

Тем не менее, чего никак нельзя было делать, так это выходить из ОПЕК+ в данный момент. В ситуации, когда мировые сырьевые, фондовые, валютные рынки лихорадит из-за нарастающих экономических последствий эпидемии коронавируса, любой дополнительный фактор нестабильности может вызвать цепочку панических реакций.

Но именно в этой ситуации Владимир Путин, который внутри страны старательно культивирует образ президента стабильности, не придумал ничего лучшего, как еще больше дестабилизировать мировой рынок важнейшего энергоносителя, ударив по нему ценовой войной.

Саудовская Аравия объявляет ценовую войну России

Ведь бескомпромиссный отказ России от предложенного странами ОПЕК дополнительного сокращения нефтедобычи привел к тому, что 6 марта на переговорах в Вене сорвалась вся сделка: действовавшие три года договоренности не стали продлевать хотя бы еще на один квартал, и с 1 апреля никто никакими обязательствами по ограничению производства больше не связан. Пусть нефть течет широкой рекой!

Россия резко порвала со своими недавними соратниками в обстановке быстро падающих цен, ведь глобальный спрос на нефтепродукты из-за страха перед эпидемией COVID-19 и беспрецедентных карантинных мер серьезно снизился. Это сказано не для того, чтобы пожалеть брошенных членов картеля, а чтобы объяснить очень жесткую реакцию его лидера - Саудовской Аравии.

В Эр-Рияде кардинальную смену российского отношения к совместному ограничению нефтедобычи восприняли именно как объявление ценовой войны с целью переманить к себе как можно больше клиентов и увеличить свои доли рынка. В воскресенье 8 марта ваххабитская империя нанесла ответный удар. Она объявила о крупномасштабных скидках для всех своих клиентов и о намерении резко нарастить добычу.

"Черный понедельник" 9 марта 2020: паника на биржах и ее причины

Вот почему торги в понедельник 9 марта открылись обвалом нефтяных котировок чуть ли не на 30 процентов, чего не случалось уже три десятилетия. Затем, к концу дня, минус составил свыше 20 процентов. В результате по всей планете прокатилась волна панической распродажи акций, валют, других активов. На Нью-Йоркской фондовой бирже даже пришлось временно остановить торги, что последний раз случилось более десяти лет назад.

При этом реакция на торговых площадках Евросоюза и, в частности, самое большое падение немецкого биржевого индекса DAX со времени терактов 11 сентября 2001 года (почти на 8 процентов) может показаться иррациональной. Ведь, по идее, чуть ли не всем отраслям, кроме топливно-энергетического сектора, а он в странах ЕС далеко не самый важный, радоваться надо. Для них дешевая нефть - это прямо-таки подарок судьбы, самая что ни на есть антикризисная мера.

Почему же тогда не растут, скажем, акции химических компаний, ведь они смогут теперь выгодно покупать сырье, почему нет спроса на ценные бумаги авиакомпаний, пароходств и других транспортных фирм, ведь им теперь придется намного меньше тратить на керосин, дизель, бензин? Потому что подобный коллапс нефтяного рынка ведет к дальнейшей всеобщей макроэкономической дестабилизации, он повышает опасность разбалансировки всего мирового хозяйства, делает куда более вероятными банкротства и дефолты.

Кремль добивается банкротства сланцевых фирм в США

Собственно, на определенное число банкротств Кремль как раз и рассчитывает. Разрыв сделки с ОПЕК, против которой давно уже выступал, к примеру, могущественный глава "Роснефти" Игорь Сечин, имеет очевидную стратегическую цель: с помощью низких цен в среднесрочной перспективе выдавить с мирового рынка как можно больше американских производителей сланцевой нефти, а заодно и обострить бюджетные проблемы второго важнейшего конкурента - Саудовской Аравии.

Но осознавали ли при этом в Москве, что начинают зачистку рынка в обстановке повышенной глобальной нервозности из-за непредсказуемых последствий эпидемии и нарастающего страха перед всемирной рецессией? В такой обстановке из-за банкротства нескольких сильно закредитованных сланцевых фирм в США могут быстро закачаться финансировавшие их банки, а там уже недалеко и до большого финансового кризиса по образцу 2008 года. А он непременно бумерангом ударит и по России.

Девальвация рубля: вспоминаем 2014 год

Собственно, первый бумеранг в виде обвала курса рубля тут же прилетел. К чему приводит девальвация национальной валюты, наглядно продемонстрировал 2014 год и последовавший за ним кризис 2015-2016 годов. Это рост цен на любой импорт и на любую продукцию, содержащую импортные компоненты, от лекарств до автомобилей. Это всплеск инфляции и повышение процентных ставок ЦБ РФ, что ведет к удорожанию кредитов для бизнеса и потребителей, а также ипотеки. Это схлопывание выездного туризма и опять-таки рост цен на внутренний. А главное - это риск рецессии, сопровождаемой длительным периодом падения реальных доходов населения.

Мы не знаем, просчитывал ли Путин все это, начиная ценовую войну с саудовцами и американскими сланцевыми фирмами - или он был слишком увлечен в последнее время сирийским Идлибом и переписыванием российской конституции и не уделил нефти, коронавирусу и перспективам рубля достаточно внимания. Но пусть пройдут апрель и май, и тогда мы сможем уже с большой долей уверенности определить, имеет ли совершенная сейчас ошибка шансы занять одну из самых высоких строчек в списке основных стратегических просчетов российского президента.
По материалам: Deutsche Welle
 

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