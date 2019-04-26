Грузинский сценарий для Донбасса: как Россия раздавала паспорта в Абхазии и Южной Осетии

Наталья Ищенко / Европейская правда

После указа Путина об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей начали говорить о запуске Россией абхазского или южноосетинского сценария на Донбассе.

Ведь похожий сценарий Россия реализовывала в начале 2000-х в этих регионах Грузии.

Действительно ли это так? Какие риски это несет? И вообще, что на самом деле происходило в этих регионах в последние 30 лет?

Российские пенсии против безвиза

Прежде всего, стоит напомнить, что конфликты в грузинских автономиях начались еще в начале 1990-х, а в 2008-м имел место лишь очередной этап обострения.

Война в бывшей Абхазской Автономной Советской Социалистической Республике шла в 1992-1993-х годах. В Южной Осетии конфликт начался также в начале 1990-х, а провозглашение независимости и боевые действия датируются 1992 годом.

После поражения грузинской стороны абсолютное большинство жителей автономий грузинской национальности вынуждены были покинуть свои дома. Больше всего беженцев было из Абхазии - примерно 250 тыс. человек, половина населения.

Надо отметить, что закон о гражданстве Грузия приняла лишь 25 марта 1993 года, когда боевые действия в Южной Осетии (Цхинвальском регионе) уже прекратились, а война в Абхазии уже шла полным ходом. Поэтому на момент начала войны и несколько лет спустя все жители этих регионов все еще пользовались старыми советскими паспортами.

Россия начала выдавать заграничные российские паспорта жителям Абхазии и Южной Осетии (Цхинвальского региона) еще в 2000 году - когда РФ, после смены власти в Кремле, в целом изменила политику по многим направлениям. Свои паспорта у тогда еще никем не признанных "республик" появились только в 2006 году, но даже после признания независимости Абхазии и Южной Осетии Россией эти бумажки остаются документами больше для внутреннего пользования.

К моменту появления собственных абхазских и югоосетинских паспортов российские документы уже получило подавляющее большинство населения этих регионов.

После поражения в войне 2008 года и перехода к доктрине "политико-правовой" реинтеграции оккупированных территорий Грузия постоянно пытается подталкивать жителей Абхазии и Южной Осетии (Цхинвальского региона) к тому, чтобы получать грузинские паспорта. Но безрезультатно.

В принципе, это закономерно - в республиках практически не осталось грузин, а абхазы и осетины, выбирая между гражданством страны, с которой они воевали, и гражданством страны, воевавшей на их стороне, выбирали последнее. Ну и, кроме того, российские пенсии - в разы больше грузинских.

Но официальный Тбилиси не сдается.

В 2011 году грузинские власти решили выдавать жителям Абхазии и Южной Осетии (Цхинвальского региона) т.наз. "нейтральные паспорта", в которых не было явных сведений о гражданстве владельца документа. Такие паспорта Грузия предлагала всем, кто постоянно проживал в Абхазии и Южной Осетии до 1992 года (то есть до начала боевых действий в автономиях) и их потомкам.

Нейтральные паспорта признали даже несколько стран мира. Но население Абхазии и Южной Осетии (Цхинвальского региона) снова не проявило заинтересованности, и такие документы получили лишь несколько десятков человек. Слишком поздно - так прокомментировали инициативу в Сухуми и Цхинвали, напомнив, что этот вопрос стоял на повестке дня в 1998 году, до признания "республик" Россией и получения российских документов гражданами республик.

После того как Европарламент в 2017 году принял решение об отмене визового режима между ЕС и Грузией, глава МИД Грузии Михеил Джанелидзе заявил: "Безвизовым режимом с ЕС смогут воспользоваться и те граждане Грузии, которые проживают на неподконтрольных властям страны территориях".

Официальный Тбилиси и западные советники грузинских властей по "мирной реинтеграции" приготовились к наплыву желающих получить грузинский паспорт. Но МИД Абхазии моментально заявил: "Нет сомнений, что эта новая попытка Тбилиси втянуть граждан нашей страны в Грузию, как и все предыдущие, заранее обречена на провал". В Цхинвали восприняли новость так же.

Действительно, большой заинтересованности у абхазов и осетин даже безвизовый грузинский паспорт не вызвал.

Таким образом, сегодня в признанных только несколькими государствами мира республиках живут преимущественно граждане России.

Гибридная оккупация

Ситуация с наличием на формально "чужой" территории "своих" граждан, по замыслу Кремля, должна частично легитимизировать и прямое финансирование из бюджета РФ, и охрану границ российскими пограничниками - ФСБ-шниками, и наличие российских войск под видом миротворческого контингента - то есть если не юридический, то фактический контроль.

Территории бывшей Абхазской АССР и бывшей Юго-Осетинской автономной области не являются российскими даже по законам РФ - Россия считает Абхазию и Южную Осетию "независимыми государствами", но жители "республик" с российскими паспортами все-таки являются полноценными частицами России.

На самом деле фактически мы имеем дело с гибридной оккупацией - в Сухуми и Цхинвали формально нет оккупационной администрации, есть органы власти, избираемые местными жителями. Но де-факто - через гражданство населения, финансы и военных - контролирует республики Россия.

Похож ли этот сценарий на то, что пытается провернуть Кремль на Донбассе? И да, и нет.

Выдача паспортов является механизмом установления контроля над территорией посредством контроля над людьми. Очевидно, что паспортизация жителей ОРДЛО де-факто расширит сферы российской оккупации и усилит российский "эффективный контроль" в регионе.

В случае и грузинских автономий, и ОРДЛО Россия - по крайней мере, на данном этапе - не занимается процессом официального присоединения к себе этих регионов.

В то же время мы пока не видим четко артикулированных планов со стороны РФ по признанию независимости "ДНР" и "ЛНР" по примеру Абхазии и Южной Осетии. Впрочем, никто не может гарантировать, что в будущем планы Кремля кардинально не изменятся.

В принципе, украинская ситуация выглядит несколько оптимистичнее, чем грузинская.

Если в случае Грузии жители оккупированных территорий вообще не стали юридическими подданными Тбилиси, что в значительной мере усложняет ситуацию с точки зрения возможностей для реинтеграции, то Украина на сегодня формально имеет гуманитарный, "человеческий" контроль над ОРДЛО - там живут "наши люди" с украинскими паспортами.

Но если до этого мы никак не смогли конвертировать свой "гуманитарный" контроль в реинтеграционный результат, то есть, опираясь на "наших граждан", мирно вернуть контроль над оккупированной территорией, не стоит надеяться, что после указа Путина такие попытки будут более удачными, чем в Грузии.

"Защита соотечественников"

Нельзя не упомянуть и тот факт, что в случае возникновения планов освобождения ОРДЛО военным путем Украина, после "паспортизации" жителей "ДНР" и "ЛНР", столкнется с реальностью "нападения на российских граждан", которых, под мантру о защите соотечественников, очевидно, будет защищать РФ. Вплоть до прямого и открытого вторжения.

Вспомним, с чего началась прямая российская агрессия против Грузии 8 августа 2008 - с открытого провозглашения необходимости защиты владельцев российских паспортов.

Тогда в своем телеобращении Дмитрий Медведев - в то время президент России - заявил: "Согласно Конституции и федеральному законодательству, как президент Российской Федерации, я обязан защищать жизнь и достоинство российских граждан, где бы они ни находились". "Логика шагов, предпринимаемых нами сейчас, продиктована этими обстоятельствами. Мы не допустим безнаказанной гибели наших соотечественников. Виновные понесут заслуженное наказание".

Международная комиссия по "расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе в августе 2008 года" через год после тех событий представила свое - "нейтральное" - видение ситуации. Глава комиссии Хайди Тальявини и 30 военных экспертов, историков и правоведов, представителей России, Грузии, Евросоюза, ОБСЕ и ООН, пришли к выводу, что позиция России в каком-то смысле является обоснованной.

Вот о чем говорится в тексте доклада комиссии:

- В оправдание своих действий Россия ссылалась на необходимость защиты своих граждан, проживающих в Южной Осетии, в соответствии со статьей 61 (2) Конституции РФ.

- Начиная с 1945 года, многие государства вели боевые действия под предлогом защиты своих граждан за рубежом, и в ряде случаев законность этих действий вызывала споры. Определенного международного закона по данному вопросу не существует. Однако есть общее понимание, что подобные операции должны быть ограниченными по времени и масштабам и иметь целью прежде всего спасение и эвакуацию людей. В данном случае Россия далеко вышла за эти рамки.

- Вместе с тем, с учетом масштабов первоначальной грузинской атаки, необходимость и оправданность дальнейших действий России вызывают сомнения. Конечно, большая часть этих действий вышла далеко за рамки необходимой обороны. Перенос боевых действий вглубь территории Грузии был нарушением международного права, и на том этапе грузинские войска действовали, осуществляя право на самооборону в соответствии со статьями 51 Устава ООН.

То есть фактически имеем оправдание нападения российских войск на грузинскую армию в рамках ареала проживания владельцев российских паспортов - Южной Осетии.

При этом прямое российское вторжение на территории других частей Грузии, а не ее автономии, признается неправомерным.

Какие выводы, зная все эти обстоятельства, должна сделать Украина? Очень неутешительные.

Раздавая свои паспорта, Россия создает основания для легитимного прямого военного вторжения на территорию ОРДЛО.

Возможно, кого-то должен утешить тот факт, что РФ может учесть выводы международной комиссии 10-летней давности и ограничить зону своей возможной интервенции границами так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Но нас это почему-то не успокаивает.

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