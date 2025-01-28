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В АОЗ кажуть, що мали лише інформувати Міноборони про призначення, а не узгоджувати їх
23:14 27.01.2025 |
Міністерство оборони пояснювало наглядовій раді Агенції оборонних закупівель, що їй треба лише повідомляти про нового очільника відомства, а не погоджувати його кандидатуру. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів голова наглядової ради АОЗ Юрій Джигир.
За його словами, проблема з призначенням нового голови АОЗ почалася у грудні із внесенням змін до статуту наглядової ради ще до того, як її склад почав працювати.
Відповідна норма звучить так: "Рішення ухвалює наглядова рада після попереднього погодження проєкту рішень органом управління [Міноборони]".
"Ми сказали, що вбачаємо у цьому втручання. Саме [юрист МО] Роман Шуляр та юридична команда Міноборони тоді переконували: "Колеги, ви реагуєте надмірно, не читайте це як "погодження" або "непогодження", читайте це як "повідомлення", - розповів Джигир.
Він зазначив: пояснювалося це тим, що Міноборони хоче знати, які рішення - особливо кадрові - планує ухвалювати рада, і мати шанс висловити аргументи, якщо будуть підстави вважати, що "є якийсь російський інфільтрат".
Водночас рішення про призначення все одно зберігалося за наглядовою радою, зауважив посадовець.
"Був, звичайно, ризик, що МО використає цю норму як підставу для непогодження наших рішень. Бо якщо йдеться суто про інформування, могли б одразу так і написати у статуті", - розповів Джигир.
Він додав, що на засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради Міноборони під запис і при свідках заявили, що така норма має сприйматися "не як погодження міністерством, а як обов'язок наглядової ради проінформувати МО".
Чиновник зауважив, що наглядова рада була готова прийняти такий підхід та внести правки до статуту.
"Наглядовій раді було неодноразово озвучено, що вона не має погоджувати свої рішення із міністерством, але має інформувати МО про них. Відповідно, в дусі цих заяв ми й діяли", - підсумував Джигир.
Повне інтерв'ю можна прочитати за посиланням.
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