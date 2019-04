5 лет Порошенко в цифрах и фактах: какую страну оставляет президент

Анастасия Зануда, Виталий Червоненко / BBC News Украина

Через несколько недель Петр Порошенко официально покинет пост президента Украины, и пять лет его правления станут историей.

Влияние на очень многие сферы жизни страны - вне сферы компетенции президента, однако реальный вес Петра Порошенко существенно выходил за рамки полномочий, отведенных ему Конституцией.

За пять лет в Украине, независимо от меньшей или большей степени президентского влияния на жизненные процессы страны, изменилось очень многое - в чем-то к худшему, а в чем-то к лучшему.

Мы собрали главные цифры и показатели жизни страны, а также ключевые политические достижения, с которыми украинцы прощаются с пятым президентом.

Экономика цифр

Как менялся ВВП

В 2013 году - последний год президентства Виктора Януковича - украинская экономика была абсолютно стабильной: темпы ее роста были равны нулю. Примерно так же было и за год до этого - в 2012-м украинский ВВП вырос на 0,2%.

В 2014-м после аннексии Крыма Россией и начала конфликта на Донбассе украинская экономика сократилась на 6,6%. В 2015-м падение было еще более глубоким - на 9,8%.

Однако уже в 2016-м экономика Украины начала восстанавливаться - год завершился ростом в 2,4%.

Рост и падение ВВП Украины 2013-2018 гг.





В 2018 году прирост ВВП Украины уже составил 3,3%.

Для сравнения: в России рост ВВП составил 2,3%, в Польше - 5,1%.

Доходы населения

Примерно так же, как и ВВП, менялась и динамика доходов населения.

Если в 2014 году реальные доходы населения упали на 11,5%, в 2015-м - на 20,4%, то уже в 2016-м доходы населения выросли на 2%.

После того, как правительство в конце 2016 года резко увеличило минимальную зарплату, в 2017-м рост доходов составил уже 10,9%, в 2018-м - 9,9%.

По данным Государственной службы статистики, в 2013 году средний доход на душу населения составил 26 719,4 грн - по тогдашнему официальному курсу 3 340 долларов. В 2018-м этот показатель вырос до 57 908,6 грн. Однако в долларах средний доход снизился - 2092 долларов.

ВВП на душу населения в 2018 году составил 84 190 грн - 3 041 долларов по курсу НБУ на 31 декабря 2018 года. В 2013 году этот показатель составлял 33 473 грн, или 4184 долларов по курсу НБУ на уровне 7,99 грн за доллар.

Впрочем, стоит отметить, что на тот момент рыночный курс доллара был значительно выше официального.

Средняя заработная плата в декабре 2018 года достигла 10 573 грн в месяц. В декабре 2013 года средняя зарплата украинцев составила 3 619 грн.

Как снижались и росли доходы населения 2014-2018 гг.

Средний размер пенсии в 2013 году составил 1 470,7 грн в месяц, а количество пенсионеров - 13 639,7 тыс. человек.

В 2018-м средняя пенсия была на тысячу больше, чем за 5 лет до этого, и составила 2 479,2 грн в месяц, а количество пенсионеров уменьшилась до 11 725,4 тыс. человек.

Состоянием на 1 февраля 2019 года численность наличного населения Украины составляла 42,123 млн человек. На дату 1 января 2014 года - 45,426 млн человек.

Как менялись цены

Вместе с нулевым ростом ВВП по итогам 2013 года уровень инфляции был близок к нулю - 0,5% в год.

Самый тяжелый период после аннексии Крыма и во время активных боевых действий на востоке Украины рост цен измерялся двузначными цифрами.

В 2014-м инфляция составила почти 25%. В 2015-м - более 43%. Это был максимальный показатель за 20 лет.

Однако с 2016 года темпы роста цен значительно снизились: 2016 - 12,4%, 2017 - 13,7%.

2018 Украина завершила с уровнем инфляции 9,8%.

Рост цен 2013-2018 гг.

Doing business - as usual?

В октябре 2013 года в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing business, который составляет Всемирный банк, Украина заняла 112 место среди 189 стран мира.

В октябре 2018-го оказалась на 71 месте среди 190 стран.

Следовательно, можно сказать, что за 5 лет Украина улучшила свои позиции на 41 процентный пункт.

Вместе с тем, по условиям ведения бизнеса Украина так и не опередила своих северных соседей - Россию и Беларусь, занявших 31 и 37 места соответственно.

Мигранты - крупнейшие инвесторы

По данным Национального банка, в 2013 году украинские мигранты отправили на родину банковским переводом и по неофициальным каналам около 8,5 млрд долларов (по официальным каналам - около 6 млрд долл.)

В 2015 году частные денежные переводы из-за границы составили 7 млрд долл., в 2016 - 7,5 млрд долл., 2017 - 9,3 млрд долл.

По данным Всемирного банка, в 2018 году мигранты перевели в Украину 14 млрд долл.

На протяжении всех этих лет переводы украинских трудовых мигрантов из-за границы значительно превышают прямые иностранные инвестиции в Украину.

Изменение вектора в торговле

После подписания Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС кардинальные изменения произошли во внешней торговле Украины.

На конец 2013 года Россия была безоговорочным крупнейшим торговым партнером Украины.

Украина экспортировала туда товаров на 14,787 млрд долларов, а импортировала - на 23,098 млрд долларов. Общий объем экспорта в Европу составлял 16,848 млрд долларов, а импорта - 28,274 млрд долларов.

По итогам 2018 года украинский товарный экспорт в Россию составил 3,7 млрд долларов, а импорт превысил 8 млрд долларов. Ее доля в украинском экспорте составляет около 9%, а в импорте - около 14%.

Между тем доля ЕС во внешней торговле на конец 2018 года превысила 40%. Экспорт товаров в ЕС составил 20,159 (вместе с услугами - 23,032 млрд долларов), а импорт из ЕС - 23,183 (вместе с услугами - 26,285 млрд долларов).

Политические достижения и провалы

Борьба с коррупцией

Борьба с коррупцией была одним из главных лозунгов самого Петра Порошенко и ключевым требованием западных партнеров.

По настоянию США, ЕС и западных кредиторов Украина создала и запустила работу ряд новых антикоррупционных органов. Заработало Национальное антикоррупционное бюро, которое занимается расследованием случаев коррупции на высшем уровне.

В рамках ГПУ создали автономную специализированную антикоррупционную прокуратуру, а для контроля образа жизни чиновников и мониторинга электронных деклараций - Национальное агентство предотвращения коррупции (НАПК).

В последние недели президентства Петра Порошенко был создан специальный антикоррупционный суд. Он будет рассматривать дела, которые расследуют НАБУ.

Для борьбы с коррупцией в сфере государственных закупок запустили систему электронных торгов ProZorro.

Однако к эффективности работы всех вновь образованных органов есть очень много вопросов. Ведь в полную силу они так и не заработали.

Яркий пример - финиш президентской гонки и коррупционный скандал в оборонной сфере с участием близкого соратника Петра Порошенко Олега Гладковского, где проявилось бездействие антикоррупционных органов.

Но 5 лет президентства Петра Порошенко все-таки принесли прогресс в борьбе с коррупцией, и это четко фиксируют международные организации.

Если по результатам 2013 года в международном индексе восприятия коррупции от Transparency International Украина занимала 144 место, то за пять лет государство улучшило свой результат и поднялось на 120 место.

Армия

Весь срок президентства Петра Порошенко прошел на фоне войны на Донбассе.

Порошенко делал упор на развитие Вооруженных сил Украины и усиление обороноспособности страны.

Если в бюджете 2013 года на армию выделялось почти 19 млрд гривен, что по тогдашнему курсу составляло 2,4 млрд долларов, то в 2019-м военный бюджет составил более 100 млрд гривен (3,7 млрд долларов).

В правительстве отмечают, что общий бюджет безопасности и обороны, куда причисляют все силовые ведомства, составил 210 млрд гривен - более 5% ВВП страны.

Согласно отчету Генштаба, с 2014 по 2018 год количество боевых частей Вооруженных сил возросло с 99 до 143.

Штатная численность Вооружённых сил с 2013 по 2018 год увеличилась с 168 тысяч человек до 255 тысяч.

По данным Минобороны, среднее денежное довольствие военнослужащих в 2014 году стартовало от 2 тысячи гривен, а в 2019 году - от 10-12 тысяч гривен.

По данным опросов фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, уровень доверия к армии с 2013 по 2019 год вырос с 21% до 61%.

Несмотря на все положительные показатели, как писала ВВС News Украина, значительная часть военнослужащих остается неудовлетворенной условиями службы и увольняется.

Кроме того, существенно подпортили репутацию пожары на военных складах начиная с 2014 года: в Калиновке Винницкой области, Балаклее Харьковской области, Ичне Черниговской области и в Сватово Луганской области.

Донбасс

На момент инаугурации президента пророссийские боевики на Донбассе контролировали большую часть Донецкой и Луганской областей, включая такие крупные города, как Мариуполь, Краматорск, Славянск, Бахмут, Лисичанск и Северодонецк.

После перемирия и попыток договориться силы АТО начали наступление и заняли все перечисленные города и освободили от боевиков большую часть региона. Однако наступление закончилось заходом российских войск на украинскую территорию (как утверждает украинская власть и отрицает Россия), Иловайским котлом и первыми Минскими договоренностями.

В начале 2015 года - новая волна обострения и отступление украинских войск из города Дебальцево, что привело к подписанию так называемых "вторых Минских соглашений".

С тех пор линия разграничения и боевых действий на Донбассе менялась не особо существенно, и происходило это за счет взятия отдельных сел в так называемой "серой зоне".

В результате аннексии Россией Крыма, а также в связи с событиями на Донбассе с 2014 года страны Запада применяют в отношении РФ экономические и политические санкции.

Томос

В период президентства Петра Порошенко в Украине появилась каноническая независимая православная церковь на базе ранее непризнанных УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

Петр Порошенко приложил максимум усилий, чтобы Вселенский патриарх признал украинскую церковь и предоставил томос об автокефалии.

15 декабря 2018 года под наблюдением представителей Вселенского патриарха в Украине состоялся объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины и избран митрополитом Киевским Епифаний. 6 января он получил томос об автокефалии.

Правда, УПЦ Московского патриархата, как и Русская православная церковь в целом, практически проигнорировала создание автокефальной церкви и называет весь этот процесс незаконным и неканоническим.

Безвизовый режим

После длительных многолетних переговоров и выполнения Украиной ряда требований Европейского союза 11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим для граждан Украины.

В начале этого года пограничники отчитались, что на тот момент возможностью безвизовых путешествий воспользовались более двух миллионов граждан Украины, а в целом украинцы осуществили 33 миллиона безвизовых поездок.

Большая подготовительная работа в отношении безвизового режима с ЕС была проведена еще при предыдущих президентах, однако финальные и важные решения во многих сферах были воплощены в жизнь уже после 2014 года.

Предоставление безвизового режима стимулировало приход и активизацию на украинском рынке бюджетных иностранных авиакомпаний.

В частности, в Украину зашел крупнейший авиаперевозчик Европы Ryanair, а Wizzair возобновила перелеты на "довоенном" уровне.

В то же время прямое авиационное сообщение с Россией было прекращено.

Соглашение об Ассоциации

В первый месяц президентства Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с Европейским союзом, работа над которым продолжалась еще со времен Виктора Ющенко.

Сначала заработала экономическая часть соглашения о зоне свободной торговли, а в сентябре 2017 года соглашение вступило в действие в полном объеме.

Соглашение об ассоциации с ЕС - огромный документ на семь разделов и тысячи страниц - регулирует постепенное экономическое и политическое сближение Украины и ЕС.

В соглашении нет четкой гарантии будущего вступления Украины в ЕС.

Украинские власти отчитываются, что общий прогресс Украины в выполнении Соглашения об ассоциации с Евросоюзом составляет 42%, но общественные организации оценивают уровень выполнения в 24%.

В целом его положения должны быть воплощены в жизнь до 2025 года, однако уложиться в эти сроки, по мнению экспертов, вряд ли удастся.

Судебная реформа

За годы президентства Петра Порошенко в Украине началась масштабная судебная реформа.

Еще летом 2016-го Верховная Рада одобрила президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию и новый закон о статусе судей и судоустройстве.

Предусматривалось частичное снятие судейской неприкосновенности, отмена ряда старых судов и создание новых с избранием судей на конкурсной основе.

Также запустили переаттестацию судей, существенно увеличили им зарплаты и формально усилили независимость судебной системы.

Ключевым этапом реформы стал полный перезапуск Верховного суда - главного суда в системе правосудия.

Процесс отбора судей проводился на основе прозрачного конкурса при участии общественного совета добродетели.

Однако ход судебной реформы резко критикуют украинские эксперты и общественные организации. Там недовольны процессом переаттестации судей, а в состав Верховного суда попадают судьи, которых активисты называют недобросовестными.

Даже генпрокурор Юрий Луценко после ряда резонансных судебных решений заявил, что несмотря на реформу, "судебная система тяжело больна".

А решение административного суда Киева о незаконности национализации "Приватбанка" шокировало не только украинские власти, но и иностранных партнеров Украины.

Многие украинцы и иностранные эксперты выступают за перезагрузку судебной реформы.

Язык и квоты

При Петре Порошенко Верховная Рада приняла закон о языковых квотах на телевидении и радио.

После окончания переходного периода доля украинских песен на радио составляет 35%, а радиопередач на украинском языке - 60%.

Объем вещания общенациональных каналов на украинском языке должен составлять 75%, а на местном телевидении - 60%.

В период президентства Петра Порошенко в Украине запретили российские социальные сети и вещание практически всех российских телеканалов.