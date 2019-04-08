Александр Гольц: Превратится ли Черное море в поле боя?

Александр Гольц, военный обозреватель / Эхо Москвы

Россия, как источник военной угрозы стала главной темой «юбилейной» встречи глав дипломатических ведомств натовских стран в Вашингтоне в конце минувшей недели. Несмотря на многочисленные внутренние конфликты, о которых речь шла и на саммите (один из них - настойчивые требования Дональда Трампа снизить затраты США на европейскую безопасность), существует незыблемый фактор, который обеспечивает натовское единство. Это противостояние тому, что натовцы считают «угрозой с Востока». В первую Холодную войну источником военной угрозы был СССР. Сегодня таковым считают Россию, и задача отражать «угрозу с Востока» представляет собой цемент натовского единства. С другой стороны, не в Брюсселе решили присоединить Крым и не там приняли решение о секретной войне на Донбассе.

Накануне саммита посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон вызвала немалый ажиотаж в России, завив, что министрам иностранных дел предстоит обсудить и одобрить пакет мер по усилению сдерживания России в Черном море. Поводом послужил случившийся в ноябре захват российскими пограничниками украинских военных катеров в Керченском проливе.

Хатчисон конкретизировала готовящийся пакет таким образом: «Эти меры предусматривают усиление наблюдения, в том числе воздушного, в то время как большее число кораблей стран НАТО будут входить в Черное море, чтобы обеспечить безопасный проход судов Украины через Керченский пролив в Азовское море. Очень важно, чтобы в Черном море была обеспечена безопасность Румынии, Болгарии и Украины, так же, как и Грузии, это касается как их судов, так и побережья».

В России эти заявления трактовали вполне однозначно: Североатлантический альянс вознамерился формировать совместные караваны украинских и натовских кораблей, чтобы с боем прорываться в Азовское море. Замминистра иностранных дел Александр Грушко, в прошлом - представитель Москвы при НАТО заявил, что Россия сейчас проводит плановое обновление Черноморского флота и поэтому готова к «возможным поворотам в сфере военной безопасности». «Наши позиции ясны: любые натовские усиления в регионе Черного моря бессмысленны с военной точки зрения, - отметил дипломат. - Они не укрепят безопасность ни региона, ни НАТО, только будут сопряжены с дополнительными военными рисками».

Председатель думского комитета по обороне генерал Владимир Шаманов весьма откровенно пообещал натовцам полный разгром: «Сколько бы они своих «корыт» нам под нос не совали, у нас сегодня создана самодостаточная группировка обороны по нанесению неприемлемого ущерба любым группам кораблей, которые появятся в непосредственной близости от наших границ».

Всевозможные эксперты тут же вспомнили, что все пять лет после присоединения Крыма Москва планомерно вооружала Крым. Там, в частности, развернуты комплексы береговой обороны «Бал» и «Бастион», которые могут быть быстро переброшены в угрожаемый район.

Баланс - не в пользу НАТО

При этом следует признать, что, решись НАТО на серьезную военную операцию в Черном море, у адмиралов альянса не будет привычного военного превосходства. Конечно, Черноморский флот совершенно несопоставим с силами НАТО в регионе и прежде всего с развернутым в Средиземном море 6-м флотом США. У России - несколько дизельных подлодок, древний, находящийся в бесконечном ремонте крейсер «Москва», три фрегата, один большой противолодочный корабль и два сторожевика. У НАТО - две-три авианосные группировки, десятки боевых кораблей. Однако баланс меняется в пользу Москвы, если НАТО будет соблюдать положения конвенции Монтре, заключенной в 1936 году. Согласно конвенции, общий тоннаж военных кораблей нечерноморских государств в Чёрном море не должен превышать 30 тысяч тонн (с возможностью повышения этого максимума до 45 тысяч тонн в случае увеличения военно-морских сил черноморских стран) со сроком пребывания не больше 21 суток. Кроме того, количество боевых кораблей нечерноморских стран не должно превышать 9 единиц. Следование этим ограничениям сведет численность натовской группировки до 3 эсминцев (их водоизмещение около 10 тысяч тонн) или девяти фрегатов (3-6 тысяч тонн). Если иметь в виду то, что в Крыму помимо дальнобойных систем береговой обороны, размещены авиационная дивизия и дивизия ПВО, то у России может быть некоторое превосходство.

Впрочем, следует оговориться, что та же Конвенция Монтре предоставляет Турции, которая контролирует Босфор и Дарданеллы, право отменить эти ограничения, если она «считала бы себя находящейся под угрозой непосредственной военной опасности». Однако сейчас маловероятно, что Анкара будет играть с союзниками по НАТО против Москвы. В ходе вашингтонской встречи глав МИД НАТО Турция подвергалась чрезвычайно жесткой критике из-за намерения приобрести российский комплекс ПВО С-400. «То, что Турция приобретает за 2,5 миллиарда долларов российскую систему ПВО С-400 представляет собой огромную опасность для НАТО и мощи нашего союза», заявил, в частности вице-президент США Майкл Пенс.

Но Анкара, похоже, не намерена поддаваться нажиму. Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, назвал продажу С-400 «решенным вопросом». Он также предостерег: «Ни Запад, ни Россия не должны заставлять нас выбирать между ними. Такое сделали с Украиной, и посмотрите, что произошло». В этих обстоятельствах трудно предположить, что Турция посчитает вооруженное сопровождение украинских кораблей в Керченском проливе столь важным для своей безопасности, что она отменит ограничения Конвенции Монтре.

Меры - символические, но риски растут

Исходя из этих обстоятельств НАТО обрекла себя на принятие символических мер в поддержку Украины и Грузии. Было лишь сообщено, что министры иностранных дел приняли некий пакет мер, которые должны «повысить осведомленность НАТО о ситуации в Черноморском регионе и поддержку стран-партнеров Украины и Грузии», то есть усилить авиационную разведку. Никаких деталей об этом пакете не сообщалось. От изложения конкретики уклонился и представитель госдепартамента США. Натовский генсек Иенс Столтенберг счел нужным уточнить, что поддержка Украины и Грузии сведется к помощи в сфере боевой подготовки ВМС и морских пограничников. НАТО явно не собирается затевать третью мировую войну из-за права прохода украинских кораблей Керченским проливом.

Однако вся история с новым пакетом мер НАТО по «сдерживанию» в Черном море, готовность Москвы тут же перевести туманные угрозы Брюсселя в сценарии прямого военного столкновения в очередной раз подтверждает, что стороны вступили в новую холодную войну. Причем это столкновение может стать результатом не осознанного решения, а постоянного повышения ставок в противостоянии.

Очевидно, что даже символические меры потребуют усиления натовского военного присутствия в Черном море. После 2014 года натовские корабли стали регулярно демонстрировать флаг вблизи Крыма. Теперь скорее всего они будут находиться там практически постоянно. Захват украинских кораблей в ноябре не был заранее подготовленной операцией. У российских пограничников и их начальников очевидно сдали нервы. И нет никакой гарантии, что этого не случится снова.