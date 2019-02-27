Финансовые новости
- |
- 27.02.19
- |
- 11:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ обнародовал методологию стресс-тестирования банков
09:13 27.02.2019 |
Национальный банк Украины обнародовал методологию стресс-тестирования банков в 2019 году, которое начнется в мае.
В этом году стресс-тестирование должны пройти 29 учреждений, на которые приходится более 93% активов банковской системы. Как и в прошлом году, банки пройдут стресс-тестирования по базовому и неблагоприятному макроэкономическим сценариям.
"В фокусе нынешнего стресс-тестирования - анализ портфеля потребительских кредитов банков, который стремительно растет в течение последних двух лет. Сейчас связанные с этим риски в целом незначительны, однако недооценка банками кредитного риска и снижение стандартов кредитования могут привести к повышению уязвимости банковского сектора", - говорится в сообщении регулятора.
В неблагоприятном сценарии Нацбанк допускает резкое ухудшение качества кредитов, выданных физлицам. Кроме того, для потребительских кредитов (кроме ипотечных), которые не работают более года, предполагается 100% покрытие капиталом.
"Также в неблагоприятном сценарии жестче будут предположения о динамике процентного спрэда и чистой процентной маржи. Будет допускаться, что доходность по кредитам и другим активам банков остается неизменной, в то время как стоимость обязательств будет расти", - отмечают в НБУ.
Базовый макроэкономический сценарий основывается на публичных прогнозах Национального банка, кроме прогноза изменения обменного курса, для которого использованы данные консенсус прогноза.
Неблагоприятный сценарий построен на гипотетических предположениях макроэкономических показателей, которые приводят к реализации кредитного и рыночного рисков в существенных объемах.
Так, неблагоприятный сценарий допускает падение реального ВВП на 4,1% в 2019 году и на 3,7% в 2020 году при росте инфляции на 15,8% и 14,8% соответственно, а также девальвацию гривни на конец 2019 года до 37 грн за доллар.
В НБУ подчеркивают, что использованные для неблагоприятного сценария макроэкономические показатели не являются альтернативным прогнозом Национального банка, а только предположениями, которые должны совокупно формировать жесткий сценарий, который выявляет потенциальные потери банков в результате накопленных уязвимостей.
По результатам оценки устойчивости для банков будет определен необходимый уровень норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) и норматива достаточности капитала (Н3). Банки должны обеспечить выполнение по ним минимальных требований по базовому сценарию (Н3 - 10% и Н2 - 7%) и сниженные требования по указанным нормативам по неблагоприятному сценарию (5% и 3,5% соответственно) в течение всего прогнозного периода, составляющего три года.
Информация о результатах оценки устойчивости для сектора в целом будет обнародована в сентябре, а в разрезе банков - в декабре 2019 года на сайте Национального банка.
Подходы к стресс-тестированию банков закреплены решением правления НБУ, которое подписано и вступило в силу 22 февраля.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Четыре импичмента Тимошенко: Кто выживет в войне компроматов
|КС признал неконституционной статью УК о незаконном обогащении - источник
|Большая распродажа. За какие «реформы» Януковича в армии ответит Замана
|Гривна ослабла на межбанке 26 февраля, наличный рынок подтягивается
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Порошенко требует от правоохранителей срочно проверить информацию программы «Наши гроши» - Цеголко
|О.Гладковский просит приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии
|ICU: Іноземні інвестори наразі не очікують різкої зміни економічної ситуації у гірший бік після президентських виборів
|Порошенко подписал закон о запрете участия наблюдателей из России на выборах в Украине
|Приход к власти в Украине популистов в 2019 году может обвалить курс гривны
|Смертельный ЗРК: Что за «Тор» возвращают на боевое дежурство в ВСУ
Это интересно
|Qualcomm Quick Charge станет стандартом качества для беспроводной зарядки Qi
|Android-устройства теперь позволяют авторизоваться в приложениях без пароля
|Daimler и BMW объявили о совместном бизнесе
|Швейцарская компания Solaxess оборудовала первый фасад многоквартирного жилого дома белыми солнечными батареями
|Sony Xperia 1 — мощный смартфон с экраном 4K OLED и тройной камерой
|Huawei представила свой вариант складного смартфона — Mate X
|Microsoft представила очки смешанной реальности HoloLens 2