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АНАЛИТИКА

Разминка перед санкциями. Как Совбез ООН готовил Россию к битью

 Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Россия созвала заседание СБ ООН, чтобы обвинить Украину в нарушении "Минска", но в итоге ей пришлось отбиваться от союзников Киева.

Вечером 12 февраля состоялось заседание Совета Безопасности ООН, посвященное четвертой годовщине заключения минских соглашений. Заседание созвала Россия, как отметил пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, с целью отвлечь внимание от другого мероприятия Организации, посвященного пятой годовщине начала украинско-российского конфликта, а именно - первого комплексного обсуждения российской агрессии против Украины на специальном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 20 февраля. Другие участники СБ согласились собраться и послушать, чего такого может рассказать постпред РФ Василий Небензя, но в первую очередь, чтобы сразу же устроить российской стороне холодный душ.

Да, большинство членов СБ (Кувейт, Индонезия, Китай, ЮАР, Кот д'Ивуар, Экваториальная Гвинея, Доминиканская Республика) ограничились обтекаемыми заявлениями и призывами соблюдать "Минск". Исключением можно назвать разве что Перу, чей представитель подчеркнул, что Лима уважает территориальную целостность и суверенитет Украины. Но такая реакция не стала сюрпризом. Основная же словесная битва происходила между Украиной, Германией, Францией, США, Великобританией, Польшей и Бельгией с одной стороны, и Россией - с другой.

Первым, конечно же, заговорил Небензя как представитель страны, созвавшей заседание Совбеза. Не сказать, что российский постпред сообщил что-нибудь из ряда вон выходящее. Разве что перестарался, защищая перед членами СБ кума президента РФ Виктора Медведчука: мол, преступная украинская власть преследует оппозиционеров. При этом Небензя сознательно или нет, но допустил оплошность, заявив, что Генпрокуратура якобы завела на кума Путина дело, когда тот решил выдвинулся кандидатом на президентские выборы. Это не соответствует действительности, поскольку Медведчук предпочел остаться в тени, а от "Оппозиционной платформы - За жизнь" на выборы пошел Юрий Бойко.

Кроме того, российский дипломат сыпал обвинениями в адрес западных союзников Украины, по сути, рассказывая членам СБ о том, что происходит в России, просто заменив слова "Москвы" и "Украине" на "Киева" и "России". "Вследствие полного потакания западных государств любым действиям Киева в стране сложилась устойчивая атмосфера беззакония, процветают экстремизм, махровый национализм, разжигается ненависть к России, жесточайшим образом подавляется инакомыслие", - заявил Небензя. Стандартный прием, применяемый Кремлем, который у него перенимают редкие "союзники". Например, Николас Мадуро, чье недавнее интервью BBC является эталоном создания параллельной реальности через отрицание всех фактов. Да и совсем недавно подобную лапшу, пусть с трудом и с переходом на феню, вешал косноязычный Виктор Янукович.

Выпады Небензи предвосхитили Великобритания, Франция, Германия, Бельгия и Польша, чье совместное заявление перед началом заседания зачитал британский представитель Джонатан Аллен. В заявлении стороны обвинили Москву в том, что та постоянно подпитывает конфликт в Украине, снабжая деньгами и оружием боевиков. Помощник генсека ООН по политическим вопросам Мирослав Енча в спецдокладе, в свою очередь, прямым текстом дал понять России, что в ООН не считают конфликт замороженными.

Это была затравка. Далее в бой, словно компенсируя поддержку Берлином "Северного потока-2", ринулся постпред ФРГ Кристоф Хойсген. Именно этот дипломат дал наиболее жесткую оценку действиям России. "Слушая Василия Небензю, я прямо оказался под впечатлением, что это Украина напала на Россию, а не Россия на Украину", - начал он свое выступление, опровергнув затем трактовку конфликта как внутриукраинского. "Наши российские друзья годами говорят, и Василий вновь это повторил, что, "в Украине внутренний конфликт по смене правительства". Мы знаем, что на самом деле это было российское вторжение. Российские военные были напрямую вовлечены в оккупацию Крыма, Донецка и Луганска... Крым до сих пор оккупирован, Донбасс до сих пор оккупирован. И все это с помощью мифа о "зеленых человечках", или что там кто-то "брал судьбу в свои руки". Нет, это были российские военнослужащие. В 2014-2015 годах это становилось все яснее", - заявил постпред ФРГ в ООН.

Не менее красноречивым был представитель еще одной страны - члена "нормандской четверки" - постпред Франции Франсуа Делатр, напомнивший о почти 13 тыс. жертв на Донбассе с начала российской агрессии. Французский дипломат возложил ответственность за выход из кризиса на Россию. И вдогонку Делатр опроверг заявление Небензи о том, что козни Запада, дескать, являются причиной текущей ситуации в Украине. "Здесь, за этим столом сидят страна-агрессор и страна, против которой совершена агрессия", - заявил он.

Не забывать об этом посоветовала и представительница Польши Иоанна Вронецкая: хотя всем подписавшим сторонам крайне важно выполнять минские соглашения, важно помнить, кто является жертвой и кто является агрессором в этом случае. По словам дипломата, Россия является угрозой региональной безопасности. Сразу после Вронецкой слово взял представитель США Онатан Коэн, который не удержался от того, чтобы не указать на цинизм ситуации, когда приуроченное Минским соглашениям заседание СБ созывает РФ - страна, их не выполняющая. Его коллега из Великобритании Джонатан Аллен после справедливо заметил, что Небензя много говорил о других участниках заседания, но "ничего не сказал о роли его собственной страны в кризисе и неоднократных нарушениях суверенитета Украины".

Обобщая выступления вышеуказанной пятерки, выделим несколько ключевых тезисов. Во-первых, Вашингтон, Лондон, Варшава, Париж, Берлин и Брюссель консолидировано выступили против заявлений России о невыполнении Украиной Минских соглашений. Еще и позволили себе подколоть российского постпреда. Во-вторых, это требование к Москве вывести свои силы с оккупированных территорий Украины. В-третьих, прекратить мешать свободе судоходства в Керченском проливе и освободить украинских моряков, захваченных ФСБ 25 ноября вместе с двумя катерами и буксиром. И в-четвертых, Коэн также "зацементировал" официальную позицию США: сакнции не отменят, пока РФ не уберет свои войска из Крыма и с Донбасса.

Кстати, о санкциях и керченском инциденте. Он, как и Украина, на Западе не забыт. По крайней мере, в медиапространстве. Периодически на страницах влиятельных изданий появляются материалы, посвященные событиям у берегов оккупированного Крыма, среди прочего с критикой в адрес Белого дома, который слабо отреагировал на агрессию РФ. К примеру, в недавнем репортаже об Украине для The Daily Beast журналист Джастин Линч, ссылаясь на источники в Пентагоне, отметил, что в ведомстве крайне разочарованы отсутствием у Белого дома стратегии касательно противодействия Кремлю в ответ на захват украинских моряков и кораблей. А Foreign Policy, вспоминая о непонятном в Европе решении Петра Порошенко ввести военное положение после атаки в Керченском проливе, призвала не считать Украину неудавшимся государством или безнадежной "потемкинской" демократией. Автор статьи Пол Хокенос подчеркивает, что Украина не заслуживает такой репутации.

Так что благоприятный для Украины информационный фон в Европе и США присутствует, вопреки всем стараниям кремлевских пропагандистов. И, судя по тональности партнеров Украины на созванном Россией заседании Совбеза ООН, со стороны США и ЕС все же может последовать более конкретная по форме и содержанию, пусть и с небольшим опозданием, реакция на события в Керченском проливе. Подтверждением тому служит и вчерашняя публикация в британской газете Financial Times, источник которой рассказал, что Штаты и ЕС готовы ввести санкции в отношении физ- и юрлиц в РФ, ответственных за атаку на украинские катера и буксир. Обсуждение вопроса на уровне министров иностранных дел запланировано на 18 февраля, добавил собеседник FT. Если информация газеты верна, то после заседания СБ 12 февраля Россию ожидает еще одна порция негатива - сразу перед широкой дискуссией в Генассамблее ООН относительно пятой годовщины конфликта.
 

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