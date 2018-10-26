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Дело о штрафе в $6,6 млрд. Зачем «Газпром» тащит Украину в комиссию ООН
15:13 26.10.2018 |
Украина нападает, "Газпром" отбивается. Эта схема прокручивается снова и снова, причем на каждом круге конфликта в него оказываются вовлечены все новые международные инстанции.
Прежде российский "Газпром" сталкивался с украинскими представителями в самых разных судебных структурах, от ВТО до Лондонского суда и Стокгольмского арбитража. Теперь дело дошло до ЮНСИТРАЛ (Комиссия ООН по праву международной торговли), в соответствии с Арбитражным регламентом которой "Газпром" 25 октября инициировал очередное разбирательство.
На этот раз причина спора - попытка защитить активы ("инвестиции", по словам самого газового монополиста) "Газпрома" на территории Украины. На кону - антимонопольный штраф в размере $6,6 млрд.
"Сегодня "Газпром" в соответствии с арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ инициировал арбитражное разбирательство против Украины с целью защиты своих инвестиций на ее территории в связи с тем, что Украина в лице Антимонопольного комитета наложила на "Газпром" необоснованный и несправедливый штраф в размере, превышающем $6 млрд (включая пени) за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины", - говорится в сообщении российской компании.
По мнению юристов "Газпрома", данный штраф, а также последующие действия Украины по его взысканию, нарушают права "Газпрома", гарантированные соглашением между правительством России и правительством Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 г. Надо сказать, что к этому соглашению, которое до сих пор официально не разорвано, апеллируют практически все российские компании, активы которых оказываются под угрозой начиная с 2014 г.
"Газпром" просит арбитраж принять решение о выплате денежного возмещения и применении иных средств правовой защиты. Компания будет продолжать защищать свои права всеми доступными средствами в рамках применимого законодательства", - заявляет пресс-служба газовой компании.
Освежим в памяти, как развивались события. 22 января 2016 г. Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) было вынесено решение наложить на "Газпром" штраф в размере 85,966 млрд грн за имевшее место "нарушение экономической конкуренции" - за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Далее это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами. В частности, 22 февраля 2017 г. Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции о подтверждении взыскания с "Газпрома" штрафа, который к тому времени вырос уже до 172 млрд грн (порядка $6,4 млрд) - за его неуплату начислялась немалая пеня.
17 марта 2017 г. теперь уже Хозяйственный суд Киева постановил взыскать с российской компании 172 млрд грн на основании вступившего в законную силу судебного решения. Меньше чем через месяц, 11 апреля 2017 г., АМКУ направил в Государственную исполнительную службу заявление об открытии исполнительного производства о принудительном взыскании с ПАО "Газпром" 172 млрд грн. Речь шла о том, что по все тому же решению Хозсуда Киева будет принудительно взыскано 79,877 млн грн дивидендов ЧАО "Газтранзит" - это та часть от общей суммы иска, до которой смогло дотянуться украинское правосудие.
21 апреля 2017 г. Министерством юстиции Украины было инициировано исполнительное производство по принудительному взысканию с "Газпрома" суммы штрафа, пени, исполнительного и судебного сборов путем наложения взыскания на активы "Газпрома" на территории Украины. Усилия "Газпрома" по оспариванию этих действий в украинских судах успеха не имели.
Что же до "Газтранзит", то это компания, созданная в 1997 г. для расширения пропускной способности ГТС Украины в целях увеличения объемов транзита российского газа в Турцию и страны Балканского региона. Компания реализует проект по наращиванию мощности магистрального газопровода Ананьев-Тирасполь-Измаил, который проходит по территории Одесской области и Молдовы. "Газпрому" и "Нафтогазу Украины" в этой компании принадлежат равные доли - по 40,2174% акций; еще 19,5652% акций находятся в собственности турецкой компании Turusgas.
"Как правило, по таким суммам суды (со всеми апелляциями и оспариваниями) тянутся примерно до бесконечности, а четкие и однозначные решения по ним так редки, что попадают в учебники истории. Так что здесь на самом деле не попытка разобраться, а очередное сражение в бесконечной войне между Украиной и "Газпромом", - сказал в комментарии "ДС" эксперт-юрист Варшавской фондовой биржи Мартин Кудинович. - Но в данном случае есть два важных нюанса. Первый: в "Газпроме" не говорят, где может состояться это апелляционное разбирательство. Инициировали - и все. Второй: все СМИ, рассказывая об этой истории, обязательно упоминают историю с дивидендами компании "Газтранзит", хотя денежная сумма там относительно невелика. Думаю, в России просто решили подключить к этому делу Турцию, чтобы она выступила на их стороне".
Действительно, совпадение или нет, но в тот же день, когда "Газпром" объявил о подаче апелляции по делу с участием "Газтранзита", то есть в котором есть интерес турецкой компании Turusgas, зампредседателя правления газового холдинга Александр Медведев в интервью заявил, что "Газпром" начнет строительство сухопутной части второй нитки газопровода "Турецкий поток" на территории Турции в 2019 г. "Сейчас полным ходом идет строительство морского участка второй, транзитной, нитки газопровода "Турецкий поток". Завершение укладки глубоководного участка - дело ближайших месяцев. В следующем году планируем также приступить к строительным работам по сухопутному продолжению транзитной нитки на территории Турции", - отметил Медведев.
По его словам, сейчас "Газпром" ведет переговоры с турецкой компанией Botas, прорабатывая разные варианты продолжения сухопутной транзитной нитки газопровода "Турецкий поток" на территории ЕС и сопредельных стран. В частности, прорабатывается маршрут поставок российского газа через территорию Болгарии, Сербии и Венгрии.
Напомним, что по штрафу АМКУ в соответствии с судебными решениями были описаны, арестованы и переданы в государственный бюджет все активы российского "Газпрома", которые находились на территории Украины, Украины. "Все, что было у Газпрома на территории Украины, было описано, арестовано и взыскано в государственный бюджет. Это свыше 100 млн грн, которые уже попали в украинский бюджет", - заявил 20 марта 2018 г. министр юстиции Украины Павел Петренко.
В перечень арестованных активов "Газпрома", в частности, попало имущество компаний "Газпромсбыт Украина" и "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины", а также ценные бумаги ОАО "Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ" и АО "Газтранзит".
В современной системе мировых экономических судов, сложных, запутанных и способных длиться десятилетиями, шансов на разрешение конфликта между Украиной и "Газпромом" нет. Этот конфликт может быть решен лишь на политическом уровне.
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