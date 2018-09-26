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АНАЛИТИКА

Как проиграть, демонстрируя силу. Почему асадовские C-300 стрелять не будут

 Алексей КАФТАН / Деловая столица

Ахиллесовой пятой российского руководства традиционно является слабость долговременного стратегического планирования. Причем независимо от того, в каких титулах оно ходит - самодержца, генсека или, как сейчас, галерного раба. То ли дело в отсутствии системного образования, то ли в наличии системного отрицательного отбора, но история России пестрит примерами, когда даже крупные тактические успехи в любой области функционирования государства впоследствии оборачивались еще большими стратегическими потерями. Впрочем, речь о делах не минувших, но нынешних. Одно из них - дело сирийское

До недавнего времени там все складывалось для Москвы относительно неплохо. Хотя дурная карма, конечно, периодически срабатывала, но в основном по мелочи. То химатаку скрыть не получится, то турки показательную порку устроят, то американцы. Но именно что показательную, и в целом присутствие "ихтамнетов" себя более-менее оправдывало: Асад в своем кресле усидел, оппозиция перестала представлять сколько-нибудь серьезную угрозу, право россиян на присутствие в Средиземноморье никто не оспаривал. С Израилем, правда, немного неудобно получилось, убеждать-то "ихтамнетов" иранских покинуть сопредельные с ним территории никто всерьез и не собирался. А втюхивать Иерусалиму то, чем не располагаешь, - дело, прямо скажем, неблагодарное. Так что пришлось мириться с тем, что евреи делают все, что считают нужным для своей обороны, и называть это компромиссом. Ну и пришлось пока забыть о наступлении на Идлиб, смирившись с Южным газовым коридором, но Кремлю при этом позволили сохранить лицо.

В общем, нормально было. Пока "сирийская" ПВО (приходится брать в кавычки в силу того, что и руководство ею, и, вероятно, командование отдельными расчетами осуществляют российские военнослужащие и наемники), имитируя отражение налета израильтян, не сбила российский же разведчик Ил-20. И хотя поначалу Владимир Путин нарочито миролюбиво заявлял, что этот инцидент нельзя сравнивать с потерей Су-24, ставшего в 2015-м добычей турецкого истребителя, социально-политическая обстановка внутри России (недовольство в связи с повышением пенсионного возраста, падение уровня жизни и череда скандальных провалов партии власти на местных выборах), похоже, вынудила Москву пойти по пути эскалации и попытаться выдавить из ситуации максимум возможного.

По всей видимости, именно этим обусловлено заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о намерении в течение двух недель начать поставки Дамаску комплексов С-300 под предлогом обеспечения безопасности российских военнослужащих. Ведь, по официальной версии Москвы, Ил сбила ракета типа С-200 в экспортном исполнении, не оснащенная системой идентификации "свой-чужой". Из чего можно сделать вывод, что "трехсотые" будут поставляться из имеющихся резервов МО РФ без модификаций (и, соответственно, можно будет не прятать их операторов - как минимум на срок, необходимый для освоения этой техники сирийцами).

В общем, беря во внимание декларируемые характеристики С-300 (в боевых действиях до сих пор не отмеченных), налицо явная угроза Израилю, тем более что в 2013-м поставки этих ЗРК в Сирию были застопорены именно вследствие переговоров с ним. То есть, во-первых, Россия таким образом стремится восстановить паритет, нарушенный, как справедливо отметил советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, по вине Ирана. А во-вторых, парадоксальным образом фактически заявляет о намерении прикрывать иранских прокси от израильских ВВС.

Проблема, однако, в том, что это опять игра в короткую. С одной стороны, с появлением у асадовских войск С-300, очевидно, израильтяне операций в сирийском небе не прекратят. Просто у них пополнится перечень целей, о чем и было прямо заявлено. Причем - чем черт не шутит - вполне резонным оправданием здесь будет выглядеть как раз забота о безопасности российских самолетов. А то мало ли, опять ракета не ту цель захватит...

К тому же еще большой вопрос, способны ли эти ЗРК перехватывать новейшие многоцелевые истребители F-35. И такой же вопрос - отважатся ли российские "ихтамнеты" проверять это на практике. В конце концов, это чревато. Причем не только уничтожением объектов ПВО (к слову, интересно, не дойдет ли до сиквела знаменитого сюжета "похищение радара") и дальнейшей эскалацией сирийского конфликта. В числе вероятных последствий и дополнительные санкции, и присоединение к ним Иерусалима, который доселе вполне охотно делился с Россией технологиями и не гнушался кремлевских денег: когда речь заходит о его безопасности, Израиль становится очень щепетильным. Кстати, в качестве асимметричных мер уже анонсировались поставки ударных беспилотников Украине и Грузии - пока, впрочем, неофициально. Так что С-300, конечно, могут оказаться в формальном распоряжении Асада. Но останутся не менее глухи и слепы, чем официально российские.

В противном случае дальнейшие последствия представить нетрудно: присутствие в Сирии будет требовать от Москвы все больших ресурсов и усилий при стремительном сокращении возможностей для маневра. Причем наибольшую выгоду от этого положения получит Иран. Впрочем, такое положение дел для России привычно: в прошлом веке подобное случалось неоднократно, причем дважды - в 1914-м и в 1939-м - оборачивалось катастрофой для нее самой. И все потому, что российское руководство привычно полагается на блеф и авось даже тогда, когда обеспечивать вновь поднятые ставки попросту нечем.
 

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