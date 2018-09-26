Экспортные рекорды не помогли. Почему «Газпром» вылетел из списка энергетических лидеров

Денис ЛАВНИКЕВИЧ / Деловая столица

В ежегодном рейтинге крупнейших энергетических компаний мира по версии S&P Global Platts, в обнародованной сейчас версии за 2018 г. (S&P Global Platts Top 250 Global Energy Company Rankings), "Газпром" переместился с первой на 17-ю строчку. Лидерство вновь вернула себе американская ExxonMobil. Вместе с тем в топ рейтинга вышел российский "Лукойл", поднявшийся с шестого места на второе.

В пятерку лидеров в этом году также вошли американская Phillips 66, немецкая E.ON SE и китайская China Shenhua Energy Co Ltd. Во второй пятерке лучших энергетических компаний мира оказались американская Valero Energy, индийская Reliance Industries, французская Total, китайская China Petroleum&Chemical Corporation и таиландская PTT.

Напомним, что в прошлом году "Газпром" сменил ExxonMobil на первой строчке рейтинга после ее 12-летнего лидерства. В этом же году повторный выход ExxonMobil на первое место произошел на фоне восстановления цен на нефть и надежд на экспортный бум в США.

В этом же рейтинге в 2016 г. "Газпром" занял третью строчку, а в 2015 г. -- только 43-е место. "Лукойл" перешел на вторую строчку рейтинга, поднявшись за год на четыре позиции. Взлет "Лукойла" прямо связан с нефтью: как раз сегодня цена на нефть Brent в ходе торгов на Межконтинентальной бирже (ICE) достигла $80,94 за баррель. Это максимальный показатель с ноября 2014 г., свидетельствуют биржевые данные. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent выросла с начала торгов на 2,5% - до $80,75 за баррель.

Рейтинг крупнейших энергетических компаний мира S&P Global Platts впервые вышел в 2002 г. Его составители учитывают стоимость активов компаний, выручку, прибыль, а также рентабельность инвестированного капитала. Также эксперты S&P Global Platts обязательно учитывают политическую и геоэкономическую ситуацию, в которой работает та или иная компания. Так, например, возвращение на первое место ExxonMobil наблюдатели связывают с тем, что администрация Дональда Трампа начала уделять большое внимание американским экспортерам углеводородов и, в частности, политическими методами стимулировать их активность на европейском рынке.

Виноваты все, но Киев, Брюссель и Вашингтон - более прочих

Именно так воспринимают в России причины падения "Газпрома" в рейтинге Top-250 Global Energy Company. Потому что еще недавно в самой компании подобного и близко не ожидали. Наоборот, постоянно упоминали "рекордный рост поставок газа зарубежным потребителям". В самом деле, в прошлом году "Газпром" увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8,4%. В 2017 г. объем экспортных поставок в Европу достиг 192,2 млрд кубометров (против 178,3 млрд куб. м газа в 2016 г.).

А совсем недавно, 17 сентября, генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова заявила, что якобы европейские партнеры "Газпрома" запросили на следующие 10 лет такие объемы поставок газа, что они уже превышают возможности компании. "В своей работе я постоянно получаю запросы на новые объемы, которые обеспечивают поставки как минимум в следующие десять лет. На этот момент эти объемы гораздо больше, чем мощности той инфраструктуры, которая у нас есть сейчас", - сказала она, не уточнив, правда, какие именно объемы поставок запрошены европейскими компаниями у "Газпрома".

Однако рисков для будущего "Газпрома" сейчас все равно куда больше, чем рыночных перспектив. Одна из самых больших неопределенностей связана с проектом газопровода "Северный поток-2". США давят на скандинавские страны и на Германию, с тем чтобы они отказались от участия в строительстве российского газопровода и в качестве альтернативы начали закупать американский сжиженный газ.

Дональд Трамп недавно лично пообещал Польше огромные объемы поставок СПГ и "хорошую" цену на газ. Варшава, конечно, этому обрадовалась. Ранее стало известно, что США уговаривают даже Германию построить СПГ-терминал, хотя с экономической точки зрения особой потребности в нем у немцев пока нет. А скандинавские страны все больше склоняются к тому, чтобы отказаться от участия в "Северном потоке-2".

В этой ситуации Россия готова уже сама полностью финансировать строительство. Готовность обеспечить финансирование проекта Путин выразил во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель 18 августа, отмечала Suddeutsche Zeitung. Однако обещание Путина может столкнуться с противодействием: по правилам конкуренции ЕС производитель и поставщик энергоресурсов не может быть одним лицом.

Идем дальше. В первом полугодии "Газпром" поставил очередной рекорд по росту долга. Причем подошло время гасить кредиты на сумму до 100 млрд руб. обычных и порядка 14 млрд руб. краткосрочных кредитов. Валютный долг газового гиганта вырос из-за падения курса рубля. При этом "Газпром" из-за западных санкций не может выйти на международные рынки капитала, что осложняет возможность изменить печальную ситуацию с долгами.

Также у "Газпрома" по-прежнему отрицательное сальдо денежного потока, которое составляет 27 млрд руб. Это означает, что поступления на счета опять не покрыли расходы. Наконец, при росте доходов почти в полтора раза "Газпром" умудряется существенно наращивать операционные расходы, которые в итоге сократили выручку компании почти на три четверти. Все это говорит о неэффективном управлении монополией.

Рейтинг S&P Global Platts высчитывается по сложной формуле, учитывающей такие показатели, как стоимость активов компании, ее выручка, чистая прибыль, а также рентабельность инвестированного капитала.

Однако в основе - показатель капитализации компании (ее стоимость на бирже).

В этом плане «Лукойл» выглядит лучше в силу того, что он объявил о более эффективной политике. То есть он больше дивидендов будет отдавать акционерам, доходность акций «Лукойла» выше, чем других компаний. И это происходит на фоне роста мировых цен на нефть.

Прибыли нефтяных компаний растут, и, таким образом, при более эффективной политике дивиденды и акции также идут в рост.

«Газпром» же пока не может реализовать свой потенциал в силу международных санкций и множества инфраструктурных проектов. Таким образом, дивиденды, доходность акций оставляют желать лучшего.

К тому же, несмотря на хорошую отчетность и рост котировок, в сентябре 2018 г. "Газпром" впервые в истории уступил по рыночной капитализации своему единственному конкуренту в России - "Новатэку", за последние годы запустившему крупные проекты во главе с "Ямал СПГ".

"Процесс ослабления позиций "Газпрома" в глазах аналитиков идет давно, уже года четыре. А теперь актуализировались проблемы с "Северным потоком-2", да и снижение капитализации значительное плюс отказ платить 50% от прибыли в качестве дивидендов. Вот это все и влияет на позицию в рейтинге, причем в любом, - сказал в комментарии для "ДС" эксперт консалтинговой компании Civitta (Литва) Андрис Паузицкис. - А в стратегическом плане за минувшие годы все участники рынка убедились: "Газпром" по факту не коммерческая компания, а политическое орудие. И цель ее работы отнюдь не в получении прибыли, а в решении внешнеполитических проблем России. А это не устраивает инвесторов".

При этом государство не только не помогает "опоре России", а только мешает вести бизнес. Например, в июне для "Газпрома" было решено поднять ставку НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых). Понятно, что такие действия, направленные на изъятие дополнительной прибыли не через дивиденды, а через дополнительные налоги - в обход миноритариев, сыграли в минус "Газпрому".

Ну а в перспективе все эксперты видят высокие геополитические риски для "Газпрома". Имеется затяжной конфликт и тяжелая ситуация с украинскими контрактами, судебными разбирательствами в Стокгольме, арестами имущества в Европе. Сегодня на Западе к России вообще относятся с большим подозрением. Санкции могут быть введены в любой момент, учитывая недовольство США строительством "Северного потока-2". Тем более что есть очередной удобный повод - дело Скрипалей, и соответствующий законопроект уже готов в Сенате. Все эти опасения прямо отражаются на рыночной капитализации компании.

Кроме того, надо понимать, что "Газпром" несет серьезные капитальные затраты в рамках инвестпрограмм, куда входит строительство и "Северного потока-2", и "Турецкого потока", и "Силы Сибири". Это проекты, которые строятся и требуют денег, но которые совсем не факт, что будут использоваться. Однако эти затраты вкупе с налогами съедают доходы компании, что делает вложения в акции "Газпрома" не такими привлекательными.

Но, с другой стороны, нужно учитывать, что рыночная капитализация - изменчивый показатель и катастрофы для "Газпрома" из-за проседания на 17-ю позицию в данном рейтинге нет, ведь смог же он в 2016-м и 2017-м выбиться в лидеры после падения на 43-е место три года назад.