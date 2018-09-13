«Восток-2018». Что кроется за самыми масштабными учениями российской армии

Антон Михненко / Деловая столица

Кремль использует маневры в ходе вполне характерной для нынешней российской политики многоходовки.

В период с 11 по 17 сентября в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ на 2018 г. под руководством министра обороны Сергея Шойгу на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России, прилегающих акваториях Тихого океана проводятся самые масштабные за последние четыре десятка лет маневры "Восток-2018". Однако кроме проверки готовности органов управления и войск к выполнению задач по назначению этими чудовищными по размаху мероприятиями Кремль решает и ряд других задач.





Масштаб и задачи - официальный аспект

Учения "Восток-2018" действительно являются самыми масштабными маневрами за период новейшей истории РФ. В предыдущий раз подобного размаха мероприятия проводились в 1981 г. и назывались "Запад-81". Тогда совместные учения прошли на территории Белорусского, Киевского и Прибалтийского военных округов, а также в акватории Балтийского моря. К ним также присоединились нескольких государств из стран Варшавского договора.

Маневры "Восток-2018" проходят в другой части континента - в акваториях Охотского и Берингово морей, Авачинского и Кроноцкого заливов на пяти общевойсковых полигонах, четырех полигонах ВВС и ПВО. В рамках этих мероприятий предусмотрено выполнение практических действий по нанесению массированных авиационных ударов, борьбе с крылатыми ракетами, ведению оборонительных, наступательных, рейдовых и обходящих действий. В акваториях Охотского моря и северо-западной части Тихого океана будут выполнены задачи по отражению ударов средств воздушного нападения, нанесения поражения корабельным группировкам и силам морского десанта. Авиация примет участие в розыгрыше эпизодов по поддержке наступления сухопутных войск и обороны морского побережья. Самолеты и вертолеты отработают нанесение ракетно-бомбовых ударов с применением авиационных средств поражения.

Также в рамках маневров запланировано применение робототехники, беспилотных летательных аппаратов, высадка воздушных десантов парашютным способом и отработка других тактических приемов. При этом будет проводиться переброска войск и техники на дальние расстояния из западных регионов РФ за Урал и на Дальний Восток.

Всего в маневрах принимают участие около 300 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

Скрытые цели

Традиционно руководство РФ публично заявляет, что проводимые мероприятия не представляют никакой угрозы и не направлены против каких-либо стран. Однако не так все прозаично. Ведь вполне очевидно, что "Восток-2018" решает слишком много задач, и здесь репетиция проведения непосредственной интервенции против кого-либо извне - не главное. Эти маневры - не только очередная демонстрация военной мощи России и проверка готовности войск для проведения масштабных войсковых операций. Проведение этого мероприятия за неделю до саммита лидеров Южной Кореи и КНДР указывает на стремление Москвы как продемонстрировать готовность быть ключевым игроком, так и желание показать "порох в пороховницах" в том регионе, который на сегодня значительно ослаб и находится под пристальным вниманием со стороны Китая. Ведь Кремль, перебросив свои силы и средства из центральных регионов России в Южный и Западный военные округа, по сути, снизил свои возможности в очень чувствительных - Центральном и Восточном военных округах (ЦВО и ВВО).

К примеру, в июне 2016 г. в Клинцы Брянской области была передислоцирована 28-я отдельная мотострелковая бригада из Екатеринбурга. Уже в Клинцах бригаду переформировали в 488-й мотострелковый полк 144-й мотострелковой дивизии. Из Самары в Валуйки Белгородской области была переброшена 23-я бригада. В Богучар из Нижегородской области передислоцирована 9-я отдельная Висленская мотострелковая бригада. Из этих бригад в 2016 г. была сформирована 3-я мотострелковая дивизия.

На сегодня в том же ЦВО имеется недостаток в самолетах фронтовой авиации, современных образцах наземной техники, а также другого вооружения. ВВО хотя и получал некоторые образцы вооружений и военной техники, однако преимущественно наполнен оружием прошлого века. Здесь есть огромные бреши в системе ПВО, которая обновляется медленнее, чем на западных границах.

Участие в маневрах Китая и Монголии, что с самого начала не планировалось, является лишь желанием решить двойную задачу. С одной стороны, продемонстрировать Западу, что РФ продолжает развивать отношения со своим восточным соседом и бывшим неприятелем. Поэтому, дескать, "если не хотите потерять такого партнера, как Россия, которая может развернуться строго на Восток, то давайте разговаривать, в том числе и о санкциях". С другой стороны, налицо стремление показать Китаю свои возможности и несколько отрезвить (либо воодушевить) Пекин в вопросе возможностей Москвы в этом регионе, а также избежать лишней напряженности. Ведь руководство КНР действительно могло подумать, что маневры нацелены против его страны.

Важно отметить, что маневры "Восток-2018" являются очень хорошим способом отвлечения общественного внимания от внутренних проблем внутри страны. Ведь в РФ, невзирая на принятие пенсионной реформы, падение курса рубля, уменьшение платежеспособного спроса населения и растущую безработицу, военная тема очень хорошо воспринимается. Конечно, маневры - лишь временный и достаточно короткий аспект поддержания электората в тонусе. Однако он в РФ срабатывает безотказно. Ведь таким образом можно пояснить народу, зачем и куда тратятся деньги налогоплательщиков.

Украинский подтекст

Есть и еще один немаловажный аспект - проведение накануне "Востока-2018", в период с 20 по 25 августа, еще одних специальных учений по материально-техническому обеспечению (МТО) на территории Восточного военного округа ВС РФ под руководством заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова. В ходе него отрабатывался комплекс задач, возложенных на окружную систему МТО.

Ключевым моментом учения была отработка вопросов снятия с хранения вооружения и военной техники для передачи ее в состав действующих подразделений. Для этого на одной из баз хранения Забайкальского края в Бурятии были проведены практические занятия по подготовке к боевому применению танков Т-72 и Т-62, предназначенных для вооружения двух танковых рот.

Однако под видом учений была осуществлена переброска не двух рот, а это около 20 танков (по 10 танков в роте), а гораздо большего количества машин. И не в рамках границ Восточного военного округа, а гораздо дальше - поближе к Украине, о чем свидетельствуют многочисленные фото- и видеоматериалы, опубликованные в социальных сетях в конце августа - начале сентября 2018 г. гражданами России и проанализированные различными СМИ.

Куда везут машины, тогда поведали российские солдаты-контрактники, охранявшие эшелоны, - "к границе с Украиной".

Тут, конечно, можно многое говорить о возможных вариантах ответа на вопрос "зачем?". Это и наращивание сил на оккупированных территориях для проведения военных операций; и утилизация непроизводственным путем, а куда более дешевым способом - в реальных боевых условиях, и замена новой российской техники, ранее заброшенной на Донбасс, на старые советские образцы для сокрытия российского присутствия и введения в заблуждение представителей ОБСЕ, и многое другое.

По факту же переброской устаревших танков Т-62 на Донбасс Москва решает много задач. С одной стороны, проявляя готовность к деэскалации ситуации на Донбассе, Кремль может пойти на предоставление полного доступа представителей ОБСЕ на всю территорию Донбасса. Для этого и заводит старые Т-62. В итоге представители миссии увидят исключительно советскую технику, которой якобы "воевал восставший народ Донбасса". Утаивая или просто игнорируя тот факт, что на ближайшей и единственной базе в Бахмуте (Артемовске), о которой постоянно твердят российские пропагандисты как о том месте, где было захвачено множество образцом бронетехники, танков Т-62 не было вообще и сама база никогда не попадала под контроль так называемой ДНР. Также упускается из вида то обстоятельство, что Т-62 и Т-64 - принципиально разные машины - как по внешним признакам, так и по компоновке.

С другой стороны, проведя замену своих танков, в том числе Т-72 разных модификаций, на 62-ки, Кремль может вывести свою более новую технику с Донбасса и пополнить ею бреши, образовавшиеся в местах передислокации войск в 2015-2017 гг. в центральных регионах России. Конечно, российско-китайская граница намного дальше от образовавшихся пустот, однако к ней намного легче и быстрее перебросить личный состав и технику из центра России, чем с ее западных границ, где существует пресловутая "угроза со стороны НАТО".

В итоге Москва придет на Донбассе к той конфигурации, когда тамошняя группировка будет действительно представлять собой первый "мясной" эшелон войск, укомплектованный исключительно старой, но рабочей боевой техникой, способной на начальном этапе боевых действий как атаковать, так и отражать атаки. Основные же силы - второй эшелон - будут размещены в Ростовской области Юго-Восточного военного округа и включат в себя более новую и современную технику, которая будет использована для агрессии или для поддержки Донбасса в случае необходимости. Выведенная с Донбасса техника уедет и "потеряется" в центре России.

Кроме того, следует также учесть и тот факт, что наличие в этом регионе танков Т-62 также может способствовать развитию сотрудничества с Сирией. Ведь Москва уже отправляла туда эти машины, и они принимали участие в боевых действиях. Возможно, когда Дамаску потребуется пополнение своего парка бронетехники, расконсервированные 62-ки могут относительно быстро "уйти" туда.

В итоге получается вполне характерная для Кремля многоходовка. Проведением учений Москва в который раз пытается продемонстрировать свою мощь (от которой за последние четыре года, откровенно говоря, уже все устали), желание стать важным игроком в регионе и показать свои возможности там, где на сегодня есть проблемы и куда пристально присматривается Поднебесная.

Кроме того, Кремль стремится решить двойную задачу с использованием Донбасса - насыщает его старой советской техникой и выводит свою для пополнения брешей в местах передислоцированных ранее из центральной России войск. Это свидетельствует о том, что в Кремле видят, откуда реально может исходить угроза.

Невзирая на различные аспекты текущих действий РФ, достаточно четко просматривается одно: вторая половина 2018 г. - начало 2019 г. принесет много событий, которые могут изменить ситуацию на Донбассе и отразятся на международной ситуации в целом.