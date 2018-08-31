Настоящая партия «Единая Россия». Когда в Кремле начнется ломка

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Настоящая партия «Единая Россия». Когда в Кремле начнется ломка

 Максим МИХАЙЛЕНКО / Деловая столица

21 августа в порту бельгийского города Гент, славного тем, что, лишив его привилегий, испанский император Карл когда-то подготовил почву для нидерландской революции, нашли почти 2 т кокаина. Груз прибыл из Латинской Америки, кокаин прятали в трех контейнерах на корабле, прибывшем из Бразилии. Наркотик был расфасован в 1900 пакетов с символикой российской партии "Единая Россия".

Предыстория с географией

Первым об этом сообщил местный телеканал VRT. На кадрах оперативной съемки на брикетах виден логотип правящей партии России. На некоторых пачках также встречался символ, похожий на логотип колумбийской энергетической компании BRIO. Оценочная стоимость "посылки" в уличных ценах составляет порядка 100 млн евро. Это самая большая партия кокаина, когда-либо обнаруженная в Бельгии.

Но примечательно другое - то, что не прошло и суток, как эту новость начали глушить в российских СМИ. Сначала-то в Москве растерялись, методички на этот случай заготовлены не были, поэтому последовал ряд откровенно глупых комментариев функционеров правящей партии - с этаким юморком, мол, вон, где нас знают уже. Но к следующему утру новость резко перестала обсуждаться, будучи при этом абсолютно подтвержденной информацией. По факту обнаружения рекордной партии кокаина прокуратура Бельгии возбудила уголовное дело. Теперь правоохранительные органы пытаются установить организаторов канала поставки, и, представляется, с этим проблем не будет.

Ведь Россия уже во второй, а то и в третий раз за год попадает в фокус подобных историй, имеющих прямое отношение к ее руководству. И то, что перед эпохальным обращением к подданным Владимир Путин отдыхал в Туве с Шойгу и Бортниковым, но без Николая Патрушева, весьма показательно - по-видимому, секретарь Совбеза РФ в это время опять решал некие важные вопросы на своем прославившемся в Аргентине "кокаиновом борту".

Первое, о чем можно сказать уверенно, так это о том, что бразильско-бельгийская история прямо связана с аргентинской. В конце февраля этого года в школе при российском посольстве в Аргентине были обнаружены почти 400 кг кокаина. Об этой истории много писал известный российский экономист Максим Миронов, постоянно проживающий в Буэнос-Айресе и ставший за последние пару лет соратником оппозиционера Алексея Навального. Его дети занимались в школе при посольстве (как это часто бывает у экспатов), и, по его словам, он был лично знаком с помощником посла РФ в Аргентине по безопасности Олегом Воробьевым, имя которого неоднократно фигурирует в переговорах наркоторговцев. Перехваченных, отметим, то ли аргентинской полицией, то ли американским ведомством по борьбе с наркотиками DEA, так как аргентинский эпизод - часть долгоиграющей и широкой операции.

Тогда всю вину за произошедшее МИД РФ привычно (и лживо, естественно) возложил на некоего "закончившего к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотрудника технического состава учреждения". В то же время школа - режимный объект, который постоянно охраняется сотрудниками ФСБ. Поэтому версию о том, что 12 чемоданов с кокаином можно было пронести в школу без ведома охраны, можно сразу исключить.

Безопасность в посольстве курировал Воробьев, который, как следует из опубликованных переговоров наркоторговцев, был их основным партнером в посольстве, - по иронии судьбы, он попал в объективы телекамер, когда выступал против собравшихся у ограды учреждения оппозиционеров с речью о вставании России с колен и ужасах 90-х.

Вскоре аргентинские СМИ публиковали достаточно красноречивые записи переговоров российских бандитов, находящихся под прикрытием государственных и околоцерковных организаций.

Хозяином груза выступал некий "предприниматель" Андрей Ковальчук, позже сдавшийся германским властям и отказавшийся от передачи россиянам. Судя по всему, кокаин через российское посольство в Аргентине возился уже давно. Но в какой-то момент возникли препятствия со стороны посла Виктора Коронелли (как считается, человека достаточно приличного - интересно, кто же сделал кадровую ошибку, назначив его в Буэнос-Айрес), и для обычного транзита наркотиков дипломатической почтой возникли непредвиденные преграды.

След Синалоа

Ковальчук обещал посла поменять, что наводит на мысль, что не чужой он хозяевам России человек, может быть, и совпадение фамилии с могущественным кланом Ковальчуков, трудоустроивших путинскую пассию Алину Кабаеву, не случайное? Но эту тему затоптали очень быстро, и уже много месяцев о Ковальчуке ни слуху ни духу. Нежелание посла покрывать наркомафию совпало со сменой правительства в Аргентине. В декабре 2015 г. президентом стал консерватор Маурисио Макри, это принесло не только позитивные изменения в экономике, но и привело к существенному сокращению уровня коррупции в полиции. Его соратница по партии, Мария Видаль, которая одновременно с ним выиграла выборы губернатора крупнейшей аргентинской провинции Буэнос-Айрес, в общей сложности уволила или посадила 7900 коррумпированных полицейских. В целях безопасности ей даже пришлось переехать жить на военную базу.

В свою очередь, аргентинская полиция развернула глобальную войну с наркоторговлей. Уже в 2017 г. в сотрудничестве со спецслужбами из других стран пошли аресты крупных партий кокаина. По-видимому, посол Коронелли принял решение закрыть канал доставки, чем фактически пошел против самой высокопоставленной мафии в своей стране. Причем после февральского скандала министр Лавров стал очень редко появляться на людях, его публичность упала в разы, а по сложным темам отдувается его заместитель Рябков, очень похожий внешне на покойного Виталия Чуркина. В итоге в Аргентину прилетел целый Николай Патрушев, забрал чемоданы якобы с мукой, а посадили в Москве лишь официального бухгалтера посольства.

Аргентинские спецслужбы в официальную версию МИДа РФ не поверили, поэтому после ее публикации стали порциями сливать записи прослушки в прессу, чтобы показать всему обществу, что в этом были замешаны высшие чины посольства и, судя по всему, российского государства, и история длилась много лет. Также в этих прослушках есть информация, что наркотики возились и через Уругвай. Об этом в интервью заявил секретарь совета безопасности Аргентины Евгенио Бурзако. Дело в том, что кокаин из посольства РФ в Уругвае отправлялся в Россию, Германию и Нидерланды. Это не отдельный случай. В Уругвае американцы (DEA) накрыли целый логистический центр, от которого и пошли цепочки в российское посольство в Буэнос-Айресе. Кокаин, который обнаружили в российском посольстве в Аргентине, вероятнее всего, был произведен мексиканским картелем "Синалоа". Такой вывод следует из анализа логотипа, нанесенного на пачки. На фотографиях, опубликованных аргентинскими властями, видно, что на одной из пачек изображена звезда.

Как отмечают латиноамериканские СМИ, обычно такого рода логотипы наносят на кокаин, произведенный "Синалоа". В заметке об изъятии почти 310 кг кокаина в парагвайском городе Вилла Элиза фотографии публиковало издание Ultima Hora. Парагвайское издание ABC также разместило фотографии пачек со звездой, изъятых у наркоторговцев. "Каждая пачка имеет изображение звезды, что гарантирует ее происхождение и качество", - сообщало издание. "Синалоа" - одна из крупнейших в мире криминальных организаций. Помимо производства и продажи наркотиков, она занимается отмыванием денег и другими преступлениями. По данным американского разведсообщества, "Синалоа" - самая мощная в мире организация, задействованная в нелегальном наркотрафике.

Давние связи

А если учесть, что с середины 2000-х, когда в России при власти укрепился имевший тесные связи с международной организованной преступностью Владимир Путин, Мексика просто взорвалась активностью наркомафии (отчасти это связано с коллапсом государства в Сальвадоре), то вся эта история с кокаином, звездами и логотипами "Единой России" на упаковках начинает представать в другом свете. Ведь не стоит забывать, что одним из главных аргументов в пользу избрания Дональда Трампа президентом был такой: из Мексики осуществляется массовая экспансия преступности на территорию США. Явная аналогия с событиями в Сирии в середине 2010-х годов, не правда ли? Те же методы, другая география, другие исполнители, но логика создания угроз та же. Только теперь она стала бумерангом бить по самой России - Москве и ее правителям пришло время расплачиваться за услуги наркомафии, надо думать, предоставившей бывшим сотрудникам КГБ стартовый капитал.

В 2004 г. в Германии вышла книга журналиста Юргена Рота "Гангстеры с Востока", где достаточно детально рассказывается о становлении Путина и его людей в новом амплуа. Выяснилось, что в 90-е годы при содействии SPAG (так называлась российско-немецкая компания по недвижимости) представители российских мафиозных группировок приобретали недвижимость в Европе и за ее пределами. Помимо криминального, у дела было четкое политическое измерение - консультантом фирмы SPAG в 90-е годы был Владимир Путин, а друг Путина коммерсант Владимир Смирнов был причастен к ее деятельности. SPAG возникла в 1992 г., причем к ее созданию приложили руки Смирнов, управляющий из Лихтенштейна Риттер и немецкий предприниматель Зауэр, являвшийся членом наблюдательного совета организации. В ту пору во Франкфурте SPAG возникла как нормальное легальное предприятие. Что до связи с колумбийской наркомафией, то известно, что член наблюдательного совета SPAG Риттер имел такие связи и отмывал для колумбийской наркомафии деньги.

А уже в 1995 г. в Петербург приехал по делам видный гангстер из Америки Леонид Файнберг (Леша-Тарзан), сын цеховика из Черновцов, человек очень разносторонний. К примеру, он держал на паях с Япончиком стриптиз-клуб в Майами, занимался рэкетом, контрабандой сигарет, завозом проституток из бывшего СССР. А его партнер Фернандо Бирбраер работал с колумбийской мафией и знал главарей всех крупнейших наркокартелей. С помощью Бирбраера Файнберг начал поставки кокаина в Петербург в упаковках с замороженными креветками, а его покупателем стал авторитет Миша Браве из "тамбовской" ОПГ.

В 1993 г. Файнберг помог Медельинскому картелю купить в России шесть вертолетов Ми-8. Теперь другой картель - "Кали" - захотел приобрести в России подводную лодку. Но об этой истории уже написаны легенды. Сделка не была доведена до конца - Браве вскоре убили, а Файнберга арестовали в США.

Но что любопытно, "Кали" братьев Орехуэлло - это наследники Медельинского картеля, которые разгромили его и помогли властям ликвидировать Пабло Эскобара. Однако между 1998 и 2006 гг. картель "Кали" был уничтожен совместно колумбийскими и американскими властями. Сегодня его место в глобальной экономике наркоторговли занял мексиканский синдикат "Синалоа".

Приехали

И вот теперь возникает вопрос - если вспомнить, какие обвинения выдвинуты друзьям Путина испанской Фемидой, от которой они укрылись в России, не входит ли нынешнее руководство РФ в этот холдинг? Ведь местами та же "Единая Россия", часть представителей которой в Думе - разыскиваемые на Западе (и не только) преступники, даже перестала маскироваться.

Буквально на днях в телеграм-канал "Незыгарь" была выставлена информация о новом списке партии по Алтаю. Так, элитой Алтая вскоре станут 55 ранее судимых "единороссов". Самые популярные статьи - кража, растрата и хулиганство. Но есть и серьезные ребята. Так, в совет депутатов Бешпельтирского сельсовета выдвинут Николай Ебечеков, осужденный за изнасилование. На мандат депутата Бельтирского сельсовета претендует Владимир Тебеков, которого осудили за соучастие в организации преступного сообщества, также у него имелась судимость за кражу. В совет депутатов Кош-Агачского района выдвинут Серикбол Каранов, осужденный за угон то ли судна, то ли поезда. В совет депутатов Дъектиекского сельсовета выдвинут Владимир Айдунов, у которого имелась советская судимость за тайное похищение государственного или общественного имущества.

Сразу несколько человек в ряде районов и сельсоветов выдвинуты с судимостью за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (то есть это рэкетиры). У Амыра Калташева, который баллотируется в совет депутатов Усть-Канского района, целый послужной список: кража, незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств (!), нарушение неприкосновенности жилища - по ряду статей сразу несколько эпизодов. Понятнее всего для Бердникова те, кто был по ту сторону "колючки". Так появились муниципальные главы с уголовным прошлым. Здесь ведь что важно - генерал полиции и глава Алтая Бердников выстроил структуру региона под себя. Руководитель аппарата главы республики некий Донской - с полицейским прошлым, избиркомом рулит прокурорский Степанов, в губернаторских замах - сестра полковника ФСБ Карамаева. На уровнях пониже и вовсе одни силовики. А в районах осела масса уголовников, которые и посидеть успели, и в ЕР вступить... Кстати, Алтай - крупный донор разнообразного отребья, которое Кремль гнал воевать в украинский Донбасс. Видимо, это те, кто по воровской традиции остался дома.

Возникает впечатление, что "Единую Россию" сознательно топят в этой грязной жиже наркотиков и уголовщины. Но это если предполагать, что в РФ все еще сохраняется удовлетворительный уровень управления социально-политическими процессами. Поэтому есть и другое объяснение: процесс постсоветской трансформации бывшей РСФСР завершился, ею официально и заслуженно стали руководить главные победители эпохи "реформ" - уголовники, встроенные в глобальную систему криминального полусвета, с бухгалтерами-очкариками на побегушках.

Отчасти, возможно, именно поэтому США так осторожно препарируют труп бывшей романовской и советской империи скальпелем санкций - не хватало еще, чтобы "Синалоа" или "Сальватручос" обзавелись пусть старыми и ненадежными, но ядерными бомбами под южной границей самих США, обменянных на кокаин. Без которого, даже по внешним наблюдениям, руководство РФ своей жизни не представляет. Причем точно так же, как и российский обыватель без впрыскиваний из телевизора.

Как сказал бы Юрий Гагарин - приехали!
 

ПО РУБРИКАМ

09:01 Цены на золото перешли к росту 31 августа после нескольких дней снижения

08:42 Доллар 31 августа незначительно дорожает к мировым валютам на торговых опасениях

07:58 Биржи АТР в основном снижаются 31 августа на обострении торговых опасений

07:52 Биржи США закрылись 30 августа спадом на фоне опасений из-за торгового спора Вашингтона и Пекина

30.08 Банкиры уверяют, что межбанк очень близок к точке сопротивления

30.08 Суд на закрытом заседании приостановил введение в действие ГСН «Планировка и застройка территорий» с 1 сентября, - Зубко

30.08 Рынок акций Украины 30 августа еще немного снизился

30.08 ФГИ авторизировал четвертую площадку для регистрации оценки недвижимости в Единой базе данных

30.08 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 30.08.18

30.08 Депозитные ставки для физлиц 30.08.18

30.08 Евро 30 августа дешевеет к большинству валют после данных о германской инфляции

30.08 НБУ продал $49,4 млн на аукционе в четверг при спросе $66,6 млн

30.08 Биржи АТР в основном снизились 30 августа на ослаблении оптимизма вокруг глобальной торговли

30.08 Остатки средств на корсчетах банков 30.08.18

30.08 НБУ понизил справочное значение курса гривни на 15,39 коп. до 28,2685 UAH/USD

• дальше…

09:36 Фонд госимущества подписал договор с советником по приватизации ОПЗ

09:30 Омелян назвал ориентировочную стоимость проезда будущими украинскими платными автобанами

09:13 «Нафтогаз Украины» при заключении контрактов с 30 августа увеличит цену на газ для промпотребителей на 20,3-20,8%

09:01 Цены на золото перешли к росту 31 августа после нескольких дней снижения

08:35 Нефть продолжает дорожать 31 августа на опасениях за поставки нефти из Ирана

30.08 Госбюджет за 7 мес. выполнен с дефицитом 13,4 млрд грн - Госказначейство

30.08 ФГИ авторизировал четвертую площадку для регистрации оценки недвижимости в Единой базе данных

30.08 Россия не является лидером по инвестициям в Украину – эксперт

30.08 «Теплые кредиты» на 2018г исчерпаны, финансирование возобновится в следующем году - Госэнергоэффективности

30.08 Цена нефти растет 30 августа на новостях о преждевременном сокращении экспорта из Ирана

• дальше…

08:28 Настоящая партия «Единая Россия». Когда в Кремле начнется ломка

08:04 Президент США Трамп пригрозил выйти из ВТО

30.08 США призывают Россию прекратить препятствование международным перевозкам в Керченском проливе и Азовском море

30.08 Укрепление связей , Китайа с китайскими банками создает как возможности, так и риски

30.08 Трамп винит Китай в торможении прогресса по Северной Корее

30.08 Сирия: напряжение накаляется, США обменялись пламенными заявлениями c РФ

30.08 В России разрабатывают новую «стройку века» на БАМе

30.08 Трамп освободил три страны от квот на сталь и алюминий

30.08 США не исключили санкций против Индии за покупку оружия у РФ

30.08 Нафтогаз добился ареста акций Блю Стрим Пайплайн - оператора газопровода Голубой поток

29.08 Швейцария раскроет банковскую тайну осенью 2018 года

29.08 Uniper может выйти из «Северного потока-2» из-за санкций США

29.08 Турция в течении года должна выплатить $179 миллиардов внешнего долга

29.08 В США суд отказался убрать с долларов фразу «In God We Trust»

29.08 Китайские облигации стали доступнее для международных инвесторов

• дальше…

30.08 Суд на закрытом заседании приостановил введение в действие ГСН «Планировка и застройка территорий» с 1 сентября, - Зубко

30.08 Кабмин предусмотрел выезд ребенка за границу в составе организованной группы при наличии нотариального согласия одного из родителей

30.08 Интернет-супермаркет Rozetka арендовал 1,5 тыс. кв. м Главпочтамта в Киеве

30.08 АМКУ увидел сговор в тендере на реконструкцию Шулявского моста

29.08 В полиции работают над возвращением автофиксации правонарушений, а закон о парковках могут отсрочить

29.08 В Украине с сегодняшнего дня на долги по алиментам будет насчитываться пеня

29.08 Минрегион планирует изменить требования к размеру окон

29.08 За год аренда квартир в Киеве подорожала на 20%

28.08 В Украине изменился порядок вывоза детей за границу

28.08 За год цена земли под застройку в пригороде Киева выросла на 15-20%

27.08 Туристический поток в Киев увеличился на 25%

27.08 В Киеве за две недели работы системы велопроката Bike sharing украли 4 велосипеда из 100, один из них нашли - КГГА

23.08 Все мосты в Украине хотят оснастить датчиками контроля

23.08 Спортивный покер официально признан видом спорта в Украине

22.08 Украина получила полноправное членство в Метрической конвенции

• дальше…

30.08 США призывают Россию прекратить препятствование международным перевозкам в Керченском проливе и Азовском море

30.08 Украина договаривается с НАТО о трастовом фонде по обезвреживанию взрывчатки

30.08 Украинский МИД подготовил пакет документов для денонсации Договора о дружбе и сотрудничестве с РФ - Климкин

30.08 Осенние старты. Порошенко решил оставить Тимошенко без «нового курса»

30.08 Вся беглая рать. Зачем Медведчук включил Портнова в избирательную гонку

30.08 Джокер для спонсоров: Зачем Гриценко мочит Тимошенко

29.08 Нацсовет по телевидению вынес предупреждение телеканалу NewsOne за популяризацию страны-агрессора

29.08 NewsOne перешел под управление Портнова

29.08 ГБР вне закона. Как на Банковой и у Авакова ответят на демарш Трубы

29.08 Чалый рассказал, какое военное оборудование Украина запрашивает у США

28.08 Порошенко хочет создать новый орган по координации судов Украины против РФ

28.08 Украина разрывает большой договор о дружбе с РФ

27.08 С чего вдруг Медведчук представляет Путина маньяком-убийцей

27.08 МИД исключает денонсацию договора с Россией по Азовскому морю

27.08 Союз правых: смогут ли украинские националисты объединиться перед выборами

• дальше…

30.08 Киберполиция разоблачила масштабную мошенническую финансовую биржу

30.08 Смартфон Sony Xperia XZ3 получил дисплей OLED QHD+ HDR размером 6 дюймов

30.08 Защищённые смарт-часы Casio Pro Trek WSD-F30 используют платформу Wear OS

30.08 Воры украли со склада в Роттердаме 112 тонн кобальта стоимостью $10 млн

30.08 HTC представила смартфон U12 Life с нестандартной задней крышкой

30.08 Acer показала трон для геймера

30.08 Представлен прототип новой Lada 4x4

29.08 Acer представила геймерский ноутбук-трансформер с 4K-экраном

29.08 Xiaomi представила портативную соковыжималку с функцией беспроводной зарядки

29.08 Компания BMW представила родстер Z4 нового, третьего поколения

29.08 Исследование: угроза скрытого майнинга возросла на 956% с первой половины 2017 года

28.08 Клавиатуру Google Gboard скачали более 1 миллиарда раз

28.08 Представлен смартфон Oppo Realme 2

28.08 Xiaomi представила умную газовую колонку за $130

28.08 Исследование: блокчейн использует только четверть мировых компаний

• дальше…

20.08 Как развить способность к адаптации с помощью упражнений

20.08 ИИ может стать главной угрозой финансовой стабильности

17.08 6 лайфхаков «коммуникационной гигиены» для эффективного антикризисного менеджмента

16.08 Опубликован рейтинг самых прибыльных профессий в США

15.08 Как выжить на работе и остаться счастливым: пять советов

13.08 Как правильно браться за трудную работу

10.08 Как украинским программистам получать американские зарплаты

10.08 МАМІ: обсяг ринку маркетингових сервісів у 2018 році зросте до 5 317 млн гривень

09.08 Надо ли работодателям избавляться от невыносимых сотрудников

09.08 Как мобильные операторы воюют из-за 3G рекламы

07.08 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 1 полугодии превысил 1 млрд грн

06.08 Как правильно просить коллег о помощи

03.08 Исследование Google: десять сценариев поведения успешных топов

24.07 Смогут ли женщины покорить Уолл-стрит?

23.07 Повелитель имейлов: 10 способов победить хаос в почтовом ящике

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно