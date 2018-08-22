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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Управляемая шизофрения. Как «выборы» в ОРДЛО расщепили рассудок Суркова

 Олег ПОЛИЩУК / Деловая столица

Безусловно, говорить всерьез о каких-либо качественных изменениях вследствие проведения выборов в ОРДЛО не было, нет и не будет никакого смысла вплоть до полной деоккупации захваченных Россией районов Донбасса. Ведь существование тамошних бесчеловечных режимов совершенно не зависит от смены в них декораций и коллаборантских "говорящих голов", которые априори и напрямую управляются из Кремля в рамках "местных властей", давно имеющих вид классических оккупационных администраций.

Впрочем, для путинского куратора всея ОРДЛО Владислава Суркова имитировать процессы, в том числе и демократические, - это сама основа его концепции суверенной или управляемой демократии, которая тотально восторжествовала на российских просторах еще в первые президентские сроки Путина. Правда, в случае с оккупированным Донбассом подобные игры в имитацию чреваты новыми осложнениями в отношениях Москвы со всем внешним миром, включая новый виток введения против России западных санкций. Посему все выходит как в пресловутом "ленинском танго" - шаг вперед и два назад, что определенно способно вызвать психические расстройства.

Между прочим, в последнее время тему переноса псевдовыборов в квазигосударственных образованиях ДНР и ЛНР вполне можно охарактеризовать еще одним любимым словечком Суркова - "хайп". То есть новомодным неологизмом, которым в московских тусовках обычно называют ажиотаж, шум и даже истерику, впрочем, hype в переводе с английского означает всего-лишь "обман", поэтому на Западе под хайпом обычно имеют в виду мошеннические аферы типа финансовых пирамид, рекламного облапошивания и прочее надувательство доверчивых граждан.

Собственно, различные жонглирования смыслами и манипуляции с "белым шумом" всегда были своеобразной визитной карточкой всего сурковского пула политтехнологов. Однако на этот раз дело дошло до того, что соратники Суркова в фешенебельных московских офисах стали говорить одно, а их коллеги, "работающие в поле" в оккупированном Донецке, - совершенно противоположное. Хотя именно последние первыми запустили массированную информкампанию в ОРДО по обоснованию необходимости отложить выборы "главы ДНР" и "парламента республики".

Но начнем все по порядку. 20 августа одновременно в двух ведущих российских информагентствах - "Интерфаксе" и РБК - появились материалы со ссылками на информированные источники о планах перенести "выборы" в ОРДЛО как минимум на ноябрь 2019-го. И если "Интерфакс" ссылался на собеседника в "совмине ДНР", просто допускающего такую возможность, то РБК оперировал инсайдерской информацией, полученной непосредственно из Кремля, и был более категоричен - вопрос о переносе "выборов" и в ДНР, и в ЛНР уже, дескать, окончательно решен, причем на неопределенное время.

В качестве объяснения такому решению были представлены несколько вполне логичных аргументов. Во-первых, это отсутствие прямой необходимости в "переизбрании" всех этих "депутатов и глав республик". Во-вторых, указаны значительные риски для минских переговоров, напомнив о том, что предыдущие "выборы" в ОРДЛО в ноябре 2014 г. сорвали первые минские соглашения и привели к активизации военных действий, и в этом российские пропагандисты, как ни странно, но сказали чистую правду. А в-третьих, никому не нужная замена шила на мыло открывает лишь отличные перспективы для введения против России новых санкций, с чем также трудно спорить.

К тому же источники РБК отметили банальную вещь - на "избирательный процесс" в оккупированных районах Донетчины и Луганщины вообще-то не было выделено Москвой необходимого финансирования, одним словом, "денег нет, но вы держитесь". А также поведали о недавнем приезде в Донецк неких московских социологов, проанализировавших настроения местного населения. И вердикт откомандированных москвичей был неутешителен - срез общественного мнения оказался очень неблагоприятным для нынешней команды Захарченко.

Примечательно, что в вышеупомянутой публикации единственным, кто открыто комментировал тему, оказался ближайший соратник Суркова Алексей Чеснаков, ныне являющийся директором Центра политической конъюнктуры. "Проведение выборов целесообразно, когда они решают проблемы, а не создают", - заявил данный политолог, в свое время дослужившийся до заместителя начальника управления внутренней политики президента РФ и вице-генсека партии "Единая Россия". Но поставить окончательную точку в данном хайпе Чеснакову не удалось - уже 21 августа свой голос подал "советник главы ДНР" Александр Казаков: "РБК можно посоветовать только одно - не надо врать!"

И это тот самый бывший рижанин Казаков, который многие годы, как и Чеснаков, входит в ближайшее сурковское окружение и был специально приставлен их общим гуру к Захарченко в качестве его главного политтехнолога и имиджмейкера. При этом "работающий в донецком поле" сурковец добавил, что просто "есть инициатива различных общественных организаций относительно переноса выборов и идет общественная дискуссия, в которой принимают участие разные политики и общественные деятели". Правда, забыл сказать, что "инициативная общественная организация" - это курируемое им же сепаратистское движение "Донецкая республика", являющееся на данный момент проникнувшей во все щели в ОРДО "партией власти" Захарченко.

Таким образом, вместо любой сердцу Суркова управляемой демократии на поверку вышла настоящая шизофрения в своих же рядах, пока что в целом управляемая, но при осложнениях способная выйти из-под контроля. Более того, сидение на шпагате между необходимостью хотя бы в фейковом режиме попытаться легитимизировать курируемые им режимы в квазиреспубликах и угрозой получить за это по зубам от Запада действительно расщепляет рассудок Суркова не на шутку. И одновременно заставляет его шефа Путина крепко призадуматься, а было ли недавнее решение оставить на месте своего помощника таким уж верным.
 

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