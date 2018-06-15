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Ушел из-под ареста. Избавится ли «Газпром» от миллиардных долгов «Нафтогазу»
22:26 14.06.2018 |
"Газпром" добился приостановки решения Стокгольмского арбитража по "транзитному делу". Теперь $2,56 млрд, которые "Нафтогаз Украины" отсудил у российского монополиста, зависли в воздухе.
Впрочем, это нельзя назвать большой неожиданностью, ведь "Газпром" еще 22 мая обратился в Апелляционный суд города Свеа (Швеция) с иском об отмене неприемлемого для себя решения Стокгольмского арбитража о выплате "Нафтогазу" за недопоставки голубого топлива $2,56 ($4,63 млрд за недостаточный транзит минус $2,07 млрд, которые Украины задолжала по контракту о закупках газа).
Напомним, что россияне не признали долга и уцепились "за язык". По их данным, лингвистический анализ текста решения якобы указывает на то, что его писали не только арбитры, а это ставит под сомнение результаты всего процесса.
Атака на миллиарды
В свою очередь "Нафтогаз" пошел в атаку: по его ходатайству в Швейцарии и Нидерландах уже арестовали активы "Газпрома" - это можно сделать, если ответчик не хочет исполнять решение Стокгольмского арбитража. К теме подключился даже президент Украины Петр Порошенко.
"Процесс принудительного исполнения взыскания $ 2,6 млрд из "Газпрома" перешёл в практическую плоскость - сегодня было начато обременение акций и других активов "Газпрома" в странах Европы, в частности в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах", - написал Порошенко в своем микроблоге Twitter 30 мая.
Однако не все так просто. Нынешний приказ Апелляционного суда города Свеа позволит российской компании обжаловать эти аресты. В свою очередь "Нафтогаз" уже заявил, что вскоре предоставит в Свеа свою контраргументацию с надеждой, что суд пересмотрит решение.
Суперпремии за полупобеду
Примечательно, что руководство "Нафтогаза" уже отпраздновало победу над "Газпромом" на всю Украину и, по данным СМИ, решило выписать себе $37 млн в качестве премий. Якобы глава правления "Нафтогаза" Сергей Коболев и коммерческий директор Юрий Витренко должны разделить на двоих $13,9 млн. В компании упирают на то, что, невзирая на последующие развития событий, Стокгольмский арбитраж уже учел более $2 млрд в счет долга Украины по закупкам газа, а значит это повод для премии. Тем не менее набсовет "Нафтогаза" можете еще и остановить решение об их выплате.
Впрочем, оптимисты из "Нафтогаза" не могут не понимать, что битва за миллиарды еще не окончена - и "Газпром" будет до последнего пытаться не только приостановить, а и отменить само решение арбитража.
Игра на время
Да и затянуть время у российского монополиста точно получится. Хотя и не обязательно удастся избежать всех арестов по этому делу.
"Процесс может затянуться на достаточно длительное время. Я бы сказал, что не менее чем на шесть месяцев. Но эта приостановка не означает автоматически, что нельзя признавать и исполнять арбитражное решение в других странах. Все зависит от конкретной страны. По Нью-Йоркской Конвенции 1958 года, суды других стран могут, но не обязаны приостановить процесс признания и исполнения арбитражного решения, если оно оспаривается в стране места арбитража", - отметил в комментарии "ДС" управляющий партнёр международной юридической фирмы Kinstellar Константин Ликарчук.
То, что приостановление арбитражного решения не означает его отмены, подчеркивает и старший юрист юридической компании Arzinger Оксана Карел. Она тоже допускает затягивание процесса.
"Данная мера является необходимой подобно обеспечению иска и означает, что во время рассмотрения заявления об отмене арбитражного решения и до вынесения финального решения по данному заявлению "Газпрома" - "Нафтогазу" фактически сложно будет активно признавать и исполнять арбитражное решение. Длительность данного процесса сложно предвидеть - она будет зависеть от поведения сторон, количества поданных документов, возможных диверсионных тактик, нацеленных на затягивание процесса и т. д.", - сказала юрист.
Будет ли судебный реверс
Однако цель России не просто затянуть время, а вообще избавиться от долга "Нафтогазу". Кстати, оспаривание подобных решений - это уже фишка россиян. Самый яркий пример - дело акционеров "ЮКОСа". После того как Международный арбитражный суд в Гааге в 2014 году постановил, что Россия должна была выплатить по их искам $50 млрд, Москва успешно оспорила юрисдикцию арбитража в голландском национальном суде и так и не отдала долг.
Посмотрим, какие шансы, что и на этот раз россиянам удастся избежать выплат по решению арбитража.
"Если будет установлено, что часть решения была написана не арбитрами и при этом стороны не согласовывали, что такое может произойти, то шансы для отмены решения есть. Но я сильно сомневаюсь, что в данной ситуации это было именно так. Очень серьёзные арбитры были задействованы и очень сложное дело, одно из самых знаковых на газовом рынке, может быть, самое знаковое. Маловероятно, что арбитры допустили такое процессуальное нарушение. Поэтому, я не думаю, что шансы у "Газпрома" высокие", - считает Константин Ликарчук.
В свою очередь Оксана Карел указывает, что даже отмена решения Стокгольмского арбитража не гарантирует "Газпрому" спокойной жизни.
"В случае отмены арбитражного решения, по общему правилу, оно не подлежит признанию и принудительному исполнению на территории государств-членов Нью-Йоркской конвенции 1958 года (159 стран мира), однако могут быть исключения в зависимости от оснований отмены арбитражного решения и особенностей процессуальных законов конкретных стран, на территории которых будет запрашиваться признание и приведение в исполнение. История знает случаи, когда государственный суд разрешал исполнять арбитражное решение, которое было отменено судом в иной юрисдикции", - констатировала она.
С мнением юристов о затягивании дела россиянами согласен эксперт по вопросам нефтегазовой отрасли Михаил Гончар, однако он еще более оптимистичен в оценке перспектив.
"Что касается сути дела - вряд ли это получит какое-то реверсное решение. У Апелляционного суда округа Свеа нет каких полномочий по сравнению с Стокгольмским арбитражем. "Газпром" ищет процедурные зацепки, которые сути дела не меняют. Это механизм затягивания, отсрочки исполнения решения. "Рано или поздно "Газпрому" придется выполнить решение Стокгольмского арбитража. Отмена решения - невозможна", - уверен эксперт.
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