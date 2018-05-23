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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Как президент Узбекистана огорчил Путина

 Руслан ВЕСЕЛ / Деловая столица

На прошлой неделе состоялся визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в США. Он прошел незамеченным для Украины (ведь в начале недели обсуждали итоги Евровидения, а в конце - свадьбу принца Гарри и Меган Маркл), но не для мировой политики. Хотя бы потому, что был первым с 2002 г. официальным визитом в Соединенные Штаты лидера Узбекистана. Возможно, поэтому, а также из-за реальной важности страны для безопасности и стабильности в Азии, внимание мировых СМИ к нему было настолько большим, что даже весьма авторитетные из них слегка перестарались, расписывая стратегичность Республики Узбекистан (РУ). Они слегка "расширили" ее границы, сделав страну "соседом Китая и России", от которых она отделена территориями Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Гешефт с Пентагоном

То, что объявленные результаты визита, мягко говоря, не стали особо прорывными для американо-узбекских отношений, сразу породило подозрения, что такая информационная шумиха призвана убедить публику в важности контактов США с государством, которое при умершем всего два года назад президенте Исламе Каримове считалось одним из самых репрессивных в мире. Да и сейчас привлекает повышенное внимание со стороны правозащитников, ведь Шавкат Мирзиёев предпринял только первые шаги на пути к реформам, которые могут демократизировать Узбекистан и улучшить его отношения с внешним миром (не только с Западом: за четверть с лишним века своего правления Каримов часто ссорился и не всегда мирился со всеми соседями, а также с крупными региональными игроками, включая Китай, Россию и Турцию). И не факт, указывают они, что за этими шагами последуют новые, которые выведут наиболее густонаселенное государство Центрально-Азиатского региона (ЦАР) из разряда практически тоталитарных, которым оно считалось в каримовские времена (накануне визита 12 правозащитных организаций призвали власти США добиваться от узбекского лидера гарантий продолжения реформы в сфере защиты прав человека).

Но есть и такие, которые указывают, что Дональду Трампу совсем не обязательно было "мараться" контактами с довольно неоднозначным Мирзиёевым (ходили слухи о его любви к рукоприкладству по отношению к нижестоящим, а также о том, что он заставлял есть траву чем-то провинившихся аграрных чиновников) только ради пятимиллиардных контрактов, даже если они и сберегут 10 тыс. рабочих мест для американцев. И высказывают предположения, что реальные результаты договоренностей проявятся несколько позже. Как это было, например, в случае с визитом в США президента соседнего с Узбекистаном Казахстана. Тогда российские СМИ из всех деталей визита больше всего подчеркивали одну: по прибытии домой Нурсултан Назарбаев сразу же поговорил по телефону с Владимиром Путиным - как бы отчитался.

Они, наверное, забыли крылатое выражение Михаила Жванецкого, что когда тебе лизнули зад, то не стоит обольщаться - это может оказаться смазкой. Так случилось и в этот раз. Не прошло и пары месяцев, как стало известно, что Казахстан позволит американским военным использовать свои каспийские порты Курык и Актау для транспортировки грузов в Афганистан, что вполне может оказаться предвестником создания в этих портах баз ВМС США.

Следующий пункт следования этих грузов - Узбекистан, и это окончательно подтвердилось вашингтонским заявлением Мирзиёева о дальнейшей поддержке Северной распределительной сети как фактора стабильности и мира в Афганистане. Причем договоренности об этом были, очевидно, достигнуты, значительно ранее. Возможно, в ходе прошлогодних встреч Мирзиёева с Трампом в Эр-Рияде и Нью-Йорке (иначе вряд ли бы узбекского президента пригласили приехать с официальным визитом в столицу США). Возможно, скоро прояснится и то, чем Вашингтон отблагодарит Узбекистан (ну и Казахстан тоже) за столь вовремя "подставленное плечо". Ведь у него в последнее время серьезно испортились отношения с Пакистаном, через территорию которого раньше поставлялось большинство грузов для американского контингента в Афганистане (Дональд Трамп обвинял эту страну даже в пособничестве терроризму, не говоря уже о невыполнении Исламабадом союзнических обязательств). А поставки по Северной распределительной сети через Россию были прекращены решением как бы Дмитрия Медведева в 2015 г.

К радости украинского "Антонова", воспользовавшегося ситуацией, теперь прибавится радость Грузии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и, вполне возможно, еще нескольких украинских предприятий. Ведь до Грузии поставки будут осуществляться в основном Черным морем. Но не факт, что все американские грузы будут попадать в него из Средиземного (тем паче, что отношения Запада с Турцией сейчас не самые лучшие). Вполне возможно, что часть этих грузов будет отправляться с американских баз в Европе. Также не исключено, что после выдавливания ИГИЛа из Сирии к добиванию его в Афганистане более активно подключатся европейские члены НАТО. А эти факторы могут поспособствовать и активной перевозке грузов через украинские железные дороги и порты. Так что вполне возможно, что за локомотивы "Дженерал Электрик" наша "Укрзалізниця" расплатится услугами. Точно так же, как Узбекистан - за анонсированные ВВС американские поставки современных систем ПВО, боевых беспилотников и других видов вооружения и экипировки.

Россия теряет подбрюшье

Но это дела среднесрочной перспективы. А в краткосрочной индикатором реализации этих планов станет обустройство вдоль пути следования американских грузов через Узбекистан логистических пунктов Пентагона. Их появление может стать прологом к возобновлению в регионе полноценных американских баз и подтверждением тезиса о том, что если США где-то появятся, то уже не уходят (разве что ненадолго отступают).

 

А насчет российской реакции на сокращение ее влияния в довольно важном для нее регионе (московские политологи называют его "подбрюшьем", чем несколько нервируют местных коллег и региональные элиты), то можно привести слова двух из наиболее авторитетных экспертов по Центральной Азии: Аркадия Дубнова и Досыма Сатпаева.

Высказывания первого о том, что Москва лишь наблюдает за впечатляющей международной активностью Мирзиёева и уже не особо пытается затащить его в подконтрольные себе интеграционные объединения типа Евразийского экономического союза или Организации Договора о коллективной безопасности (из последней Узбекистан уже дважды выходил), центральноазиатские СМИ резюмировали уже в заголовке: "Россия не препятствует сближению США и Узбекистана, потому что ей нечего предложить взамен".

Ну а второй, самый известный политолог Казахстана, убежден, что Узбекистан уже практически не считает Россию привлекательным партнером. Он утверждает: "Сказываются и фактор санкций, и общая нестабильность российской экономики. Кроме того, Ташкент беспокоит, что Россия отдает предпочтение геополитическим соображениям, а не экономическому прагматизму. Такие же настроения и в Казахстане". В переводе с дипломатического это значит: зона влияния Москвы в Центральной Азии неуклонно схлопывается.

Но вместо того чтобы спасать свою экономику (а заодно и экономики завязанных на нее центральноазиатских стран), Россия продолжает играть в великую державу, ожидая, когда сам Трамп приедет договариваться. Но он с большей долей вероятности пригласит к себе лидера очередного партнера России по ЕАЭС-ОДКБ, чтобы прощупать, является ли его пророссийская риторика искренней - или как у Назарбаева. Например, "народного премьера" Армении Никола Пашиняна, в поздравительном письме которому написал, что нетерпением ждет "совместной работы ... в многочисленных сферах, представляющих взаимный интерес".

Но все это догадки, к которым вынуждены прибегать журналисты из-за того, что им сообщили очень мало деталей о договоренностях Шавката Мирзиёева, достигнутых им о время многочисленных встреч не только с Трампом, но и с конгрессменами, и с высшими руководителями многих американских ведомств, включая дипломатическое и оборонное. Так, например, ничего не известно о деталях пятилетнего плана американо-узбекского военного сотрудничества, да и о подробностях "более 20 наиболее крупных контрактов", о которых заявляет пресс-секретарь узбекского лидера Комил Алламжонов, сообщается "по крупицам".

По плану Буша

Однако кое о чем важном мирзиёевский пресс-секретарь все же проговорился. Согласно его релизу "Трамп подчеркнул важность сильного и независимого Центрально-Азиатского региона, а также приветствовал усилия Президента Ш. Мирзиёева по созыву лидеров стран Центральной Азии для совместного диалога". Напомним, что идею возобновления контактов лидеров стран ЦАР без участия России Мирзиёев высказал на 72-й сессии Генассамблее ООН в сентябре прошлого года, а сама эта встреча состоялась в марте нынешнего года в Астане (присутствовал даже представитель "нейтрального" Туркменистана, хоть и не президент, а спикер).

То есть в регионе возрождена площадка для диалога, которая существовала до того, как РФ после долгих усилий добилась приглашения вступить в Организацию Центрально-Азиатского сотрудничества (в ней тогда участвовали все страны ЦАР, кроме Туркменистана), а потом и ликвидации организации путем присоединения ее к ЕврАзЭС. Что из этого может получиться, видно из следующих строк отчета Комила Алламжонова: "Президент Д. Трамп признал ключевую роль Узбекистана в этих важных процессах и заверил о поддержке США региональной кооперации и развития посредством регионального формата "С5+1" (все пять стран ЦА и США. - "ДС"). Оба президента высказались за включение Афганистана в форматы многостороннего сотрудничества в Центральной Азии".

Из этого следует, что в Вашингтоне, судя по всему, возродили план "Большой Центральной Азии" (тоже 5+1, последний - Афганистан) времен Джорджа Буша-младшего. Он был призван, как тогда писали СМИ, не только укрепить в ЦАР влияние США за счет ослабления влияния России, но и "размыть постсоветскую идентичность" региона. Сейчас эта стратегия, по видимому, нужна США прежде всего для ограничения дестабилизирующего влияния РФ на Афганистан, в котором Кремль не так давно "засветился" поддержкой Талибана, о чем "ДС" уже писала. Но и для общего укрепления американских позиций в регионе на фоне ухудшающихся отношений США с Россией и Пакистаном пригодится. Тем более что еще один важный региональный игрок - Китай, - с которым американцы после долгих споров подписали на днях соглашение о "торговом балансе", как минимум отсрочившее торговую войну, пока особо противодействовать не будет, если, конечно, действия Вашингтона не будут серьезно угрожать пекинскому мегапроекту "Один пояс, один путь".

И денег на это американцы жалеть особо не станут, что видно по результатам встречи Шавката Мирзиёева и главы Всемирного банка Джим Ён Кима, на которой Узбекистану выделили очередной миллиард долларов кредитов. Причем не обращая внимания на заявления правозащитников о ситуации в Узбекистане: в отличие от своих предшественников Трамп нечасто поднимает вопросы защиты прав человека, считая, что они мешают развитию отношений с реальными или потенциальными союзниками.

Так что Владислав Сурков, который в конце своей нашумевшей статьи о геополитическом одиночестве России обещал соотечественникам, что на пути этого одинокого странника будут не только тернии, но и звезды, оказался прав. Его прогнозы начинают сбываться. Вот только звезды эти, во-первых, с американского флага, а во-вторых, служат для Кремля красными флажками.
 

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