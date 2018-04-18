“Волга-Днепр” - на выход: Сможет ли “Антонов” монополизировать авиаперевозки НАТО

Руслан Рудомський / Depo.ua

Похоже, Украина отдаляется от России и приближается к НАТО еще быстрее, чем многие могли себе представить.

17 апреля с той стороны поребрика поступила новость, что российская авиакомпания "Волга-Днепр" известила командование НАТО о прекращении предоставления услуг по перевозке сил и средств Альянса самолетами Ан-124 "Руслан", начиная с 1 января 2019 года.

Официальная причина: просмотр компанией своей политики в пользу отказа от перевозки военных грузов. Неофициальные российские источники сообщают, что такой шаг стал ответом на введенные против России международные санкции. Мол, таким образом Россия хочет отомстить Западу, причинив неудобства там, где этого меньше всего ждали - в НАТО.

Однако Depo.ua видит другую, более прагматичную причину такого российского демарша.

Дело в том, что российский перевозчик эксплуатирует 12 "Русланов", каждый из которых должен иметь технический сертификат годности к полетам (стандартная мировая практика). Держателем же сертификатов этих самолетов осталось украинское ГП "Антонов", и по его условиям процедура продления ресурса каждого самолета должна проводиться после каждых 4 тысяч летных часов.

А самое интересное то, что в 2016 году ГП "Антонов" разорвал договор о сотрудничестве с российской компанией "Волга-Днепр" и начал уверенно отвоевывать у россиян рынки крупногабаритных грузовых перевозок, поэтому украинское госпредприятие меньше всего заинтересовано в том, чтобы продлевать сертификаты годности к полетам прямым конкурентам. А без этого продления российские "Русланы" скоро если и не превратятся в кучу дорогостоящего металлолома, то на цивилизованные международные рынки выйти не смогут однозначно.

Так может именно в этом кроется причина решения россиян самоотстраниться от обслуживания НАТО? Как писал когда-то Михаил Жванецкий: "Нам все равно нечего есть, может мы поэтому голодовку объявим против чего-то?".

Тем не менее, безотносительно причин, россияне действительно могут перестать перевозить грузы НАТО. В связи с этим некоторые горячие головы даже прогнозируют транспортный коллапс Северо-атлантического альянса, мотивируя это тем, что в мире есть только две компании, которые способны предоставлять соответствующие услуги: российская "Волга-Днепр" и украинская "Авиалинии Антонова" (авиатранспортное подразделение ГП "Антонов"). Однако, как пишут россияне у себя на сайтах, "Антонов" просто физически не потянет необходимый объем авиаперевозок.

Давайте попробуем разобраться, так ли это на самом деле.

Сегодня парк авиакомпании "Авиалинии Антонова" состоит из одного самолета Ан-225 "Мрия", семи Ан-124-100 "Руслан", одного Ан-22 "Антей", двух Ан-12, одного Ан-26 и одного Ан-74Т.

В то же время "Волга-Днепр" имеет в своем авиапарке 12 самолетов Ан-124-100 "Руслан" и 5 самолетов Ил-76ТД-90ВД.

На первый взгляд, закрыть "дыру", которая образуется в связи с уходом россиян, украинцам не удастся. Однако это лишь на первый взгляд. С одной стороны, да - авиапарк россиян достаточно мощный и даже впечатляющий, а с другой - никто точно не знает настоящей загруженности "Авиалиний Антонова" по состоянию на сегодня и их, так сказать, скрытый потенциал.

Если верить официальному сайту ГП "Антонов", то "Авиалинии Антонова" за прошедшее время превратились в мощную авиакомпанию, которая выполняет примерно 35% мирового объема перевозок по воздуху крупногабаритных и сверхтяжелых грузов. По официальной информации, компания сотрудничает с правительствами 18 государств, перевозя "сотни тысяч тонн уникальных грузов" в 800 аэропортов планеты ежегодно.

Вместе с тем на официальном сайте фирмы "Волга-Днепр" сказано, что она перевозит ежегодно "более 60 000 тон грузов" в более чем 80 стран мира. То есть, меньше, чем "Антонов", при большем парке самолетов.

Также из официальных источников известно, что по итогам 2017 года украинская авиакомпания увеличила количество коммерческих авиаперевозок на 26% по сравнению с предыдущим, 2016 годом. Но нигде не указано б уровне загрузки самой компании.

Зато известно, что за три месяца прошлой осени (сентябрь - ноябрь 2017-го) "Авиалинии Антонова" налетали 2 120 часов, в то время как за этот же период российская "Волга-Днепр" - только 1 786 (имея при этом большее количество самолетов, не забываем). То есть пафосные заявления россиян о собственной монополизации рынка, мягко говоря, преувеличены.

Когда-то может так и было, ведь с 2006 по 2016 год ГП "Антонов" был связан кабальным договором о сотрудничестве с компанией "Волга-Днепр", согласно которому российская компания осуществляла весь логистический менеджмент, распоряжаясь самолетами "Антонова" и самостоятельно, на свое усмотрение, распределяла прибыль, валовая часть которой оставалась на России.

Однако, как мы уже упоминали, в конце 2016 года ГП "Антонов" прекратил это "сотрудничество" и вышел на международные рынки как самостоятельный игрок. Для этого, учитывая тендерные условия НАТО для заключения контракта на перевозки по программе SALIS, ГП "Антонов" создало фирму Antonov Salis gmbh, которая входит в его структуру. При этом юридический механизм создания Antonov Salis gmbh в интересах обеспечения участия ГП "Антонов" в тендере был согласован с соответствующими структурами Альянса, и НАТО подписало контракт в интересах ГП "Антонов".

Таким образом, в конце 2016 года НАТО заключило с обеими авиакомпаниями двухлетний контракт (до 31 декабря 2018 года) с возможностью его продления еще на пять лет. По условиям этого контракта фирмы обязались предоставлять как минимум 1,6 тыс. летных часов в 2017 году, из которых 973 часа выполнялись фирмой "Волга-Днепр", а 629 часов - украинским "Антоновым". При этом стоимость летного часа "Антонова" составляла 37,5 тыс. евро, стоимость часа "Волга-Днепр" - 23,3 тыс. евро.

Как видим, если говорить конкретно о НАТО, то речь идет о компенсации лишь около тысячи летных часов в год, что "Антонову" при его показателях в 2017 году вполне удастся перекрыть даже без наращивания собственного авиапарка, только за счет пересмотра логистики и приоритетов.

В любом случае можно не сомневаться: украинское государственное предприятие "Авиалинии Антонова" будет обеспечено заказами на перевозки грузов для НАТО на все 100%. Поэтому, если НАТО и получит определенные неудобства на первых порах, то Украина от этого российского демарша однозначно только выиграет.