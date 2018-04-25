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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Как политики-популисты и группы лоббистов двух олигархов выступают против формульного ценообразования

 Алексей СЕРГИЕНКО / Деловая столица

МВФ не будет продолжать программу кредитования без полноценного запуска формульного ценообразования на энергоносители. В Минфине считают, что привлечение Украиной финансирования из других источников невозможно без транша МВФ. Между тем внутри страны политики-популисты и группы лоббистов двух олигархов - ключевых потребителей электроэнергии - выступают против формульного ценообразования. Им на руку играет странная позиция НАБУ, открывшего уголовныепроизводства, связанные с формулами «Роттердам+» и «Дюссельдорф+».

МВФ: утром формульное ценообразование - вечером деньги

В Минфине признали, что без получения очередного транша от МВФ успешный выход Украины на рынки внешних заимствований невозможен. Соответствующее заявление сделал замминистра финансов Сергей Марченко. Напомним, МВФ приостановил программу кредитования Украины. Основной причиной этого стало невыполнение Кабмином взятых на себя обязательств по привязке цен на газ для населения к формуле "Дюссельдорф+", складывающейся из стоимости газа на немецком газовом хабе NCG плюс стоимость доставки в Украину. По подсчетам Минэнерго, цена газа в отопительном сезоне 2017/2018 должна была вырасти на 17,9%, однако Кабмин оставил тарифы для населения без изменений.

СМИ обратились с запросом в украинское представительство МВФ с просьбой пояснить, стоит ли Украине в дальнейшем рассчитывать на продолжение сотрудничества с Фондом в случае, если достигнутые договоренности о формульном ценообразовании на энергоносители не будут выполняться. В ответе вполне четко дается понять, что до тех пор, пока формульно-рыночное ценообразование не заработает в полном объеме, ожидать выделения новых траншей (а значит и привлечения финансирования от других источников) не стоит.

"Цены на газ для домохозяйств в Украине не пересматривались на протяжении двух лет, несмотря на то, что мировые цены за это время существенно выросли. Это приводит к увеличению скрытого субсидирования, которое является регрессивным по своей природе и от которого в выигрыше прежде всего домохозяйства, потребляющие наибольшие объемы газа. Кроме того, такое развитие событий тормозит создание конкурентоспособного газового рынка. Мы убеждены, что важно позволить рынку определять цены на газ, включая тарифы для домохозяйств, в соответствии с начатыми в 2016 году реформами, которые были и остаются среди самых заметных реформаторских достижений Украины за последние годы", - заявил постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Профессиональные борцы с Роттердамом и Дюссельдорфом и рефери из НАБУ

Несмотря на то, что требование Запада привязывать цены на энергоносители к рыночным котировкам с помощью формул вполне логично, в Украине этот процесс наталкивается на ожесточенное сопротивление. У нас есть целых две "партии войны" с формульным ценообразованием. Одна, близкая к Юлии Тимошенко - борцы с Дюссельдорфом+. Вторая, ориентированная на Игоря Коломойского, - противники Роттердама+. С учетом последних заявлений Коломойского о наиболее вероятных кандидатах на президентский пост, вполне вероятно мы увидим объединение обеих этих партий.

Однако пока борцы с "Дюссельдорфом" и "Роттердамом" ведут свои маленькие победоносные войны самостоятельно и друг друга не жалуют, обвиняя в обслуживании бизнес-интересов разных олигархов. Так, например, советник Юлии Тимошенко Александр Трохимец назвал противника Роттердам+ Андрея Геруса помощником провластных политиков, оправдывающих "резкое повышение тарифов на газ и тепло для людей". Еще один близкий к Юлии Тимошенко политик - экс-министр ЖКХ Анатолий Кучеренко прямо обвинял одного из критиков "Роттердам+" Сергея Лещенко в исполнении заказа.

Действуют обе группы в схожем стиле. И сторонники Тимошенко, и ставленники Коломойского запустили сайты-калькуляторы, подсчитывающие "миллиардные убытки", якобы нанесенные "простым потребителям" введением в действие формул расчета цены на газ и уголь, и в публичных выступлениях обвиняют власть в "тарифном геноциде" (соответственно, газовом и угольном) и "незаконном обогащении" на "коррупционных формулах".Однако если критики "Дюссельдорфа+", очевидно, преследуют политические цели, чтобы заручиться поддержкой избирателей в преддверии будущих выборов, то противники "Роттердама+" больше обеспокоены интересами крупнейших промышленных потребителей электроэнергии - ферросплавными заводами, принадлежащими Игорю Коломойскому и Виктору Пинчуку.

Обе группы получили неожиданную поддержку и легитимизацию своих вызывающих недоумение Запада действий от НАБУ. Органа, который, собственно, и был создан и продолжает существовать благодаря поддержке Запада. В апреле прошлого года НАБУ начало расследование законности формулы Роттердам+. Недавно стало известно, что примерно в это же время, в марте 2017 года, ведомство Артема Сытника открыло производство по факту принятия Кабмином формулы Дюссельдорф+. При этом ни по одному из расследований не объявлены подозрения, и, как считают эксперты, оба производства вряд ли могут иметь какой-либо результативный финал.

Мы решили разобраться, что такое формульное ценообразование и почему политические силы и бизнес-группы выступают против этого механизма (причем нередко руководствуясь избирательным подходом - поддерживая формулы в одной отрасли и не приемля их в смежной), а правоохранительный орган, который многими воспринимается как наиболее прогрессивный в отечественной антикоррупционной системе, предпринимает действия, играет в такт с политиками-популистами и группами лоббистов.

Надежный механизм, который трудно подмазать

Формульное ценообразование - давно известная экономическая методика. Как правило, она базируется на усредненных значениях биржевых котировок продукции или сырья и используется при заключении долгосрочных контрактов. Формульное ценообразование минимизирует риски неоправданного повышения цены поставщиком, в то время, когда цены на продукцию остаются неизменными либо снижаются. На введении формульного ценообразования до запуска полноценных рыночных механизмов (бирж, свободной конкуренции поставщиков) настаивали западные партнеры Украины - не только уже упомянутый МВФ, но и ЕБРР и Мировой банк. Аналогичные пожелания высказывало и Европейское энергосообщество.

Эксперты единодушны во мнении, что в случае наличия зависимости от импорта, формульное ценообразование с привязкой к цене импортируемой продукции является объективно необходимым и наиболее прозрачным экономическим механизмом.
"Понятие импортного паритета, которое предложили нам наши зарубежные партнеры, заключается в том, что если есть хотя бы 10% импорта, то цена на весь остальной ресурс рассчитывается, исходя из стоимости этого импорта", - отмечает эксперт энергетического рынка Юрий Корольчук.

"Украина последние несколько десятилетий является импортером газа. Таким образом, цена внутреннего рынка, сегмент "промышленность", где нет государственного регулирования, выравнивается к цене последнего кубометра, необходимого для удовлетворения спроса. Этот "последний кубометр" импортируется, поэтому на нерегулируемом рынке устанавливается рыночная цена на уровне импортной цены", - признает Андрей Герус.

По данным Юрия Корольчука, в 2017 году потребность страны в импортных ресурсах была такой. Ядерное топливо - 100% зависимость, нефтепродукты (бензин и дизтопливо) - 85%, сжиженный газ для автомобилей (пропан бутан) - 72%, угля (энергетический и коксующийся) - 50%, природный газ - 34% ".

Таким образом, полноценное функционирование рыночных механизмов без привязки к импортному паритету невозможно. Особенно в тех отраслях, где Украина является импортозависимой. Если в стране есть любой дефицитный ресурс, его справедливая цена на свободном рынке установится на уровне так называемого импортного паритета. То есть, на том уровне, ниже которого импортерам будет невыгодно везти товар на рынок страны.
"Формульный подход по сравнению с ручным определением цены - гораздо менее коррупционный. При условии, если формула работает правильно и по тому алгоритму, который задумывался на момент ее принятия", - отмечает заместитель главы парламентского комитета по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности Ольга Белькова.

"Как правило, формулы используют, чтобы обеспечить справедливость формирования цены. Если мы не в состоянии обеспечить энергоресурсы собственного производства, мы должны привлекать импорт. При привлечении импорта цена на ресурсы может устанавливаться либо по импортному паритету, либо - в ручном режиме, отдельно для промышленности и населения. Однако второй способ - гораздо более коррупционный, чем формульный подход, который широко используется в мировой практике", - убежден исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Проверено - работает

Стоит отметить, что принцип импортного паритета в Украине присутствует не только в энергетическом секторе, но и с той или иной степенью стихийности функционирует на большинстве рынков. Так, задолго до введения решениями госорганов (Кабмина и НКРЭКУ) весной 2016 года формульного ценообразования для рынков угля (Роттердам+) и газа (Дюссельдорф+) в Украине работало формульное ценообразование на коммерческом рынке нефтепродуктов, объем которого, по подсчетам Юрия Корольчука, приближается к $5 млрд. Стоимость топлива рассчитывается операторами по котировкам Argus/Platts - двух наиболее влиятельных котировальных агентств на мировом рынке нефти и нефтепродуктов. Собственно, с результатами работы этой формулы украинцы сталкиваются ежедневно - колебания цены на бензин связаны именно с изменениями котировок Argus/Platts. Базой цены являются котировки Platts, и поставщики конкурируют только в марже.

Зерно и другое аграрное сырье внутри Украины, которая является экспортером этой продукции, продается по тем же ценам, что и на экспорт. "Цены на зерно и подсолнечное масло регулирует рынок. Там нет естественных монополий. Поэтому там все сводится к общемировым трендам", - поясняет инвестиционный банкир и специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

В то же время попытки устанавливать цены на продовольственном рынке вручную приводили лишь к использованию недобросовестными торговцами различных схем, позволявшим им наживаться на "заботе" государства о гражданах. В результате в июле прошлого года Правительство отменило государственное ценовое регулирование на продовольственные товары и услуги.

Эксперты отмечают, что введение государством в лице НКРЭКУ и Кабмина формульного ценообразования на рынках угля и газа является промежуточным шагом на пути от ручного регулирования к механизмам свободного рынка в рамках реформы энергетического сектора. "Формульное ценообразование - это вынужденная мера до тех пор, пока нет полного рынка. Если бы у нас был нормальный рынок, то цену на такой товар как газ определял бы рынок. То есть, теплогенерирующие компании вышли бы на рынок и купили газ по той цене, по которой он есть. Но на сегодняшний день, понимая, что население не в состоянии оплатить полную рыночную цену, у нас действует так называемый public service application. Это цена, которую устанавливает в своем постановлении КМУ, закрепляя определенную формулу", - отмечает Ольга Белькова.

"Роттердам+ не будет действовать десятилетия. Эта методика задумывалась как переходной этапи решение проблемы с отсутствием угля с неконтролируемых территорий.Раньше мы никогда не импортировали уголь с внешнего рынка, поэтому подобных формул и не внедрялось", - поясняет Юрий Корольчук.

Здесь играть, здесь не играть, а здесь потребуем введения пошлин

Активность борцов с формульным ценообразованием и демонстрируемую ими избирательность в подходах к различным формуламэксперты поясняют выгодностью или невыгодностью формул для промышленных групп, к которым близки "борцы с формулами".

"В Украине работает формульное ценообразование по нефтепродуктам. И Коломойский получает очень хорошие преференции в этом случае. Устанавливая цены на заправках, трейдеры учитывают доставку, растаможку, а Коломойский берет украинскую нефть, перерабатывает ее и продает нефтепродукты чуть-чуть дешевле, чем трейдеры, которые импортируют нефтепродукты. Отсюда - премиальная маржа. И эта формула тоже формируется по мировым котировкам. Только почему-то для украинского продукта", - отмечает эксперт энергетического рынка Валентин Землянский.

А недавно Укртатнафта, контролируемая олигархом, обратилась в Министерство экономического развития и торговли Украины с просьбой провести специальное расследование относительно растущего импорта нефтепродуктов в Украину, ввести для импортеров квоты (до 30% от объема рынка) и обложить ввоз сверх квот дополнительной пошлиной.

В свою очередь отсутствие критики "Дюссельдорф+" со стороны оппонентов "Роттердам+" аналитики связывают с возможностью занижать затраты на обеспечение своих предприятий газом по "внутренним ценам". "За счет чего так хорошо себя длительное время чувствовал "Днепразот?". За счет того, что "Укрнафта" добывала газ, устанавливала на него цену для внутреннего потребления (по сути, цену для населения) и как товар внутри единой ФПГ (Игоря Коломойского, который владел оперативным контролем над обоими предприятиями) передавала дешевый газ на "Днепразот", который производил на этом газу удобрения. И уже эти удобрения, как готовую продукцию, реализовывали по рыночнымценам", - напоминает Олег Пендзин.

В свою очередь, волну негатива относительно введения "Роттердам+" со стороны активистов, депутатов и в финале - подключение к ситуации НАБУ, которая уже более года расследует законность формулы по обращению депутатов, эксперты объясняют недовольством владельцев крупнейших энергопотребителей - ферросплавных и электрометаллургических заводов. Эти предприятия принадлежат тандему украинских олигархов - упомянутому выше Игорю Коломойскому и Виктору Пинчуку. Стоит отметить, что в 2012 году правительство Николая Азарова предоставило скидку в 30% на оплату электроэнергии этими предприятиями.Большинство экспертов считают предоставление подобных льгот сегодня неприемлемым, отмечая, что ферросплавные предприятия, несмотря на повышение тарифов на электроэнергию, продолжают оставаться одним из наиболее доходных бизнесов в Украине.

"Для ферросплавных предприятий Коломойского, которые достаточно энергоемкие, раньше присутствовали различные преференции. Сейчас таких преференций нет.Отсюда такая "борьба за интересы потребителей". Вопрос лишь - каких именно потребителей. Это промышленное лобби, и не нужно впутывать сюда население, как это сейчас активно пытаются сделать. В нынешних реалиях промышленным предприятиям никто такую скидку, как при Азарове, не даст - это будет противоречить логике рынка и договоренностям с международными финансовыми институциями", - считает Валентин Землянский. "Все скидки и льготы промышленным производителям - это крайне вредные явления, которые являются, к тому же, коррупционными", - считает Сергей Фурса.

А не нагрянуть ли нам с обыском в МВФ?

В то же время эксперты скептически относятся к перспективам уже расследуемых дел по Роттердам+ и Дюссельдорф+. "Я не вижу никаких перспектив по расследованию НАБУ. Единственное, что они могут доказать, что 2х2=4", - считает Валентин Землянский.

"Мне не нравится формула Роттердам+, но предложить какую-то формулу взамен мне, например, трудно. Мне также трудно придумать, что такого должны найти детективы НАБУ, которых я лично очень уважаю, чтобы Роттердам+ стало уголовным делом. Какие именно доказательства они должны найти, чтобы перевести все в уголовную плоскость, представить сложно", - отмечает Сергей Фурса.

"Дело НАБУ по Роттердам+, скорее всего, ничем так и не завершится. НАБУ уже дискредитировало себя. И не только политическими делами. Они оказались неспособными разобраться в экономических вопросах и делах, которые открыли. Подтянув к теме Роттердам+ компании ДТЭК и ICU, Антикоррупционное бюро, фактически, "спрыгнуло с темы", - убежден Юрий Корольчук.

Участие НАБУ в "сеансах разоблачения" формул не может не вызывать удивления, если не изумления. Фактически ведомство Артема Сытника расследует законность рыночных механизмов, рекомендуемых Украине западными партнерами в лице МВФ. Если продолжить логическую цепочку, которой, судя по всему, руководствуется следствие, то следующим шагом должно стать объявление подозрения главе представительства МВФ в Украине Йосте Люнгману - как заказчику и организатору преступного повышения тарифов и применения незаконных формул. Дальше стоит провести обыск в украинском офисе МВФ и изъять документы, которые явно подтвердят криминальные замыслы Йосты. И на этом этапе также не стоит останавливаться - необходимо открыть производства по фактам отмены госрегулирования цен на продовольствие, ведь и на этом явно кто-то мог заработать. Ну а в финале - потребовать от политического руководства страны возвращения к истокам - советской командно-административной системе, во время работы которые подобные злоупотребления были невозможны.

Непростая задача

В общем, остается резюмировать, что перед Кабмином стоит непростая задача по полноценному внедрению рыночных механизмов ценообразования. С одной стороны требования МВФ, с другой - необходимость обеспечить социальную стабильность и защиту беднейших слоев населения. Впрочем, правительство уже попадало в подобную ситуацию, когда с одной стороны МВФ настаивал на сбалансировании бюджета Пенсионного фонда и казалось, что повышения возраста выхода не избежать, но команда премьера превзошла все ожидания и сумела изыскать дополнительные ресурсы для увеличения поступлений в бюджет ПФ, увеличения пенсионных выплат и получила очередной транш от МВФ. Можно не сомневаться, что решение будет найдено и на этот раз.
 

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20.04 В Ки­ев­парк­транс­сер­ви­се рас­ска­за­ли, ка­кие сюр­при­зы ждут ав­то­мо­би­ли­стов этой осе­нью

20.04 Цен­ность граж­дан­ства Укра­и­ны су­ще­ствен­но вы­рос­ла - ис­сле­до­ва­ние

19.04 Гла­ва Украв­то­до­ра не под­дер­жи­ва­ет идею от­ме­ны жел­то­го сиг­на­ла све­то­фо­ра на до­ро­гах

18.04 Ка­б­мин хо­чет от­ме­нить жел­тый сиг­нал све­то­фо­ра

18.04 Укра­и­на под­ня­лась на 29 по­зи­цию в ав­то­ри­тет­ном меж­ду­на­род­ном рей­тин­ге Global Firepower Index

17.04 Про­пис­ка по-но­во­му: пра­ви­ла ре­ги­стра­ции в Укра­ине из­ме­нят

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13:40 Сыт­ник рас­счи­ты­ва­ет, что НАБУ по­лу­чит пол­ный до­ступ к е-де­кла­ра­ци­ям с при­хо­дом но­во­го гла­вы НАПК

11:57 Как по­ли­ти­ки-по­пули­сты и груп­пы лоб­би­стов двух оли­гар­хов вы­сту­па­ют про­тив фор­муль­но­го це­но­об­ра­зо­ва­ния

24.04 Ком­про­мат из 90-х: Кто за­ка­зал Тру­ха­но­ва

24.04 В НАТО на 60%: Чем Укра­и­на гор­дит­ся пе­ред Аль­ян­сом

24.04 Тре­тья си­ла. В чем фе­но­мен “пер­вых не­про­ход­ных”

24.04 Где на Дон­бас­се в бли­жай­шее вре­мя воз­мож­но се­рьез­ное обостре­ние

23.04 Иг­ра в прай­ме­риз: За­чем Хо­му­тын­ник под­став­ля­ет Кер­не­са с пре­зи­дент­ством

23.04 Все­лен­ский Пат­ри­ар­хат на­чи­на­ет про­це­ду­ры, не­об­хо­ди­мые для предо­став­ле­ния ав­то­ке­фа­лии Укра­ин­ской пра­во­слав­ной церк­ви

23.04 Ве­сен­нее обостре­ние. “Ги­бри­ды” сно­ва тя­нут ру­ки к Ма­ри­у­по­лю

23.04 Рей­тинг са­мых бо­га­тых лю­дей Укра­и­ны вновь воз­гла­вил Ах­ме­тов

23.04 Ата­ку на Укра­и­ну ви­дят как ата­ку на сво­бод­ный, де­мо­кра­ти­че­ский мир - Клим­кин о встре­че G7 в То­рон­то

23.04 Да­ни­люк и пре­зи­дент ЕБРР Ча­кра­бар­ти об­су­ди­ли со­труд­ни­че­ство Укра­и­ны с МВФ

23.04 Да­ни­люк и ви­це-пре­зи­дент Ев­ро­ко­мис­сии Дом­бров­скис об­су­ди­ли усло­вия вы­де­ле­ния мак­ро­эко­но­ми­че­ской по­мо­щи для Укра­и­ны

23.04 США при­зы­ва­ют Укра­и­ну со­здать не­за­ви­си­мый Ан­ти­кор­руп­ци­он­ный суд и по­вы­сить та­ри­фы на газ

20.04 С Вил­ку­ла и Ко­лес­ни­ко­ва мо­гут снять де­пу­тат­скую не­при­кос­но­вен­ность

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16:56 Microsoft до­ве­ла до тюрь­мы пред­при­ни­ма­те­ля, ко­то­рый де­лал дис­ки вос­ста­нов­ле­ния Windows

14:52 Пред­став­лен смарт­фон Xiaomi Mi 6X. Ком­па­ния утвер­жда­ет, что его ка­ме­ра луч­ше, чем в iPhone X

11:37 BMW пред­ста­ви­ла в Пе­кине пер­вый элек­три­че­ский крос­со­вер

09:29 Но­вый Mercedes-Benz A-Class стал “длин­ным” се­да­ном

09:17 Гер­ман Греф: блок­чейн – не­до­зре­лая и пе­ре­оце­нен­ная тех­но­ло­гия

24.04 По­че­му нель­зя скры­вать от ра­бот­ни­ков горь­кую прав­ду

24.04 Крос­со­вер Mercedes-Maybach: че­ты­ре элек­тро­мо­то­ра, го­ло­со­вое управ­ле­ние и “зо­ло­тые” крес­ла

24.04 Ис­сле­до­ва­те­лям уда­лось по­хи­тить бит­кой­ны с физи­че­ски изо­ли­ро­ван­ной си­сте­мы

24.04 Пред­став­лен са­мый до­ступ­ный крос­со­вер Skoda

23.04 Hyundai Mobis на­чи­на­ет те­сти­ро­ва­ние са­мо­управ­ля­е­мо­го ав­то­мо­би­ля M.BILLY

23.04 Ми­ро­вой объ­ем уте­чек дан­ных в 2017 г. вы­рос в 4,2 ра­за - ис­сле­до­ва­ние

23.04 Mercedes-Benz мо­жет стать по­став­щи­ком дви­га­те­лей для Volvo

23.04 Це­на теле­ви­зо­ра Sharp фор­ма­та 8K пре­вы­ша­ет 11 000 ев­ро

23.04 Япон­ские ком­па­нии ви­дят боль­шие воз­мож­но­сти в не­боль­ших про­мыш­лен­ных ро­бо­тах — ко­бо­тах

20.04 Twitter за­пре­тил ре­кла­му “Ла­бо­ра­то­рии Кас­пер­ско­го”

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24.04 Блок­чейн-бра­у­зер Brave за­клю­чил парт­нер­ство с Dow Jones Media

24.04 По­че­му нель­зя скры­вать от ра­бот­ни­ков горь­кую прав­ду

20.04 Как рас­ска­зы­вать о сво­их та­лан­тах без скром­но­сти, и хва­стов­ства

18.04 За­чем на­чаль­ству ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект

18.04 Смех на ра­бо­чем ме­сте - при­знак… че­го?

11.04 По­вы­ше­ние, по­сле ко­то­ро­го хо­чет­ся уво­лить­ся

04.04 Ка­кие стра­те­гии по­мо­гут жен­щи­нам в ка­рье­ре

03.04 Со­зда­тель ан­ти­ви­ру­са McAfee бе­рет по $105 000 за твит о крип­то­ва­лю­тах

02.04 Во­вле­чен­ные со­труд­ни­ки быст­рее вы­го­ра­ют на ра­бо­те

29.03 Пер­вые 100 дней на­чаль­ни­ка: как из­бе­жать уча­сти вол­ка-оди­ноч­ки

26.03 Как на­учить­ся вли­ять на лю­дей

20.03 По­пуляр­ный стри­мер Ninja, транс­ли­ру­ю­щий Fortnite, за­ра­ба­ты­ва­ет 500 ты­сяч дол­ла­ров в ме­сяц

19.03 Что на­до знать о ра­бо­чей ви­зе в Гер­ма­нию

28.02 Мож­но ли ку­пить сча­стье за день­ги? Уче­ные го­во­рят, что да

15.02 14 при­зна­ков то­го, что вас ско­ро уво­лят

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