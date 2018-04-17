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Россия будет бороться с США до полного самоуничтожения
23:39 16.04.2018 |
Чтобы наказать США, российские власти вновь бьют по собственному народу, лишая его доступа к современным лекарствам и медицинским технологиям, констатирует политолог Иван Преображенский.
Российская Госдума уже в ближайшие дни должна принять закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств". Этот документ должен стать ответом на последние американские санкции. Однако, похоже, что, как и антисанкции 2014 года, закон ударит, в первую очередь, по собственному населению.
Кого касается?
Проект закона допускает предельно широкое толкование. Например, формулировка "недружественные действия США и/или иных иностранных государств" подразумевает, что применяться документ может против любого государства. Внятное определение понятия "недружественные действия" отсутствует. Значит, и причину для введения санкций можно выбрать любую. Мало ли что российское правительство считает "недружественными действиями".
Нет и четких границ применения. Попасть под запрет может что угодно. Последний 16-й параграф статьи 2 проекта закона предполагает, что правительство сможет самостоятельно, уже без публичного обсуждения, добавить в санкционный список любые товары.
В общем, предлагаемый закон полностью соответствует старой поговорке: "Закон, что дышло - куда повернул, туда и вышло". И именно так его, похоже, и намерено использовать правительство Дмитрия Медведева и лоббисты, стремящиеся максимально очистить российский рынок от любой зарубежной конкуренции.
Сколько потеряет Россия?
В пояснительной записке говорится, что "проект федерального закона не предусматривает расходы, покрываемые за счет средств федерального бюджета". И это явная ложь. Расходы будут, в том числе и у бюджета. Уверенность в том, что запреты не требуют дополнительных трат, ошибочна. Это наверняка знают в думском комитете по экономполитике. Но "обсчитывать" этот законопроект, явно спущенный в парламент Кремлем, никто просто не рискнул.
Однако даже дополнительный контроль на границе, составление, размножение, передача таможенникам, миграционной службе МВД и другим "заинтересованным органам" запретительных списков - это уже расходы. Ну а главная статья - это не прямые траты, а недополученная прибыль.
Во-первых, это таможенные пошлины, которых не досчитается казна. Во-вторых, потеря налогов, которые не заплатят в России граждане США и американские компании. В-третьих, потери частично или полностью принадлежащих государству предприятий. Например, один из крупнейших в мире производителей титана "ВСМПО-Ависма" (25% акций принадлежат госкорпорации "Ростех"), в открытом письме предупредил депутатов, что 70% его продукции идут на экспорт, в основном - американскому концерну Boeing.
Потеряет немало и НПО "Энергомаш" (конечный собственник государство), которое большую часть своей продукции поставляет на экспорт в США. Американцы из-за ракетных двигателей оставили в своем санкционном законе лазейку для НАСА, а Россия ее теперь грозит закрыть, лишив и отечественную космическую программу значительной части финансирования.
Наконец, отмена исключительного права на американские товарные знаки и штамповка условной русской "Кока-колы" или "Айфонов" - это прямой путь к эмбарго на экспорт российских товаров по решению Всемирной торговой организации. Тут уже речь пойдет о потерях, исчисляемых миллиардами.
Человек на последнем месте
Впрочем, главные потери Россия понесет в области "человеческого капитала". Пострадавшими будут рядовые россияне, а не США. Их не только лишат того, без чего выжить вполне можно (американского алкоголя, табака и т.д.), но и доступа ко многим современным лекарствам и медицинским технологиям.
Специалисты и руководство благотворительных фондов в ужасе: американские лекарства это около 10% от российского фармацевтического рынка. И оговорка, мол "ограничения не распространяются на лекарственные средства и лекарственные препараты, аналоги которых не производятся" в России, тут не сработает. Формально, многие средства имеют аналоги, но в реальности в качестве замены предлагаются препараты, изготовленные на основе дешевых китайских или индийских дженериков, имеющие множество побочных эффектов. Иногда, например при лечении редких (орфанных) заболеваний, это может означать и летальный исход.
Десятки, а может быть и сотни тысяч россиян будут поставлены на грань выживания. И логика все та же, что и ранее при запрете на усыновление российских детдомовцев. Тогда, приняв "закон Димы Яковлева" или "людоедов", как называет его оппозиция, власти лишили шанса на нормальную, - а то и просто на жизнь - тысячи детей.
Теперь все повторяется. В ответ на давление со стороны США российская власть опять бьет из всех стволов по собственному народу, пытаясь наказать американцев за его счет. И напомню, под новый закон уже скоро могут попасть и европейские товары и лекарства.
Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW.
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