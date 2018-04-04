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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Почему местные власти подняли тарифы на тепло и воду, тогда как предприятия-лицензиаты НКРЭКУ этого не делали

 Алексей СЕРГИЕНКО / Деловая столица

Местные органы власти в течение полутора лет критиковали НКРЭКУ за повышение тарифов, требовали введения моратория и привлечения руководства Комиссии к уголовной ответственности. Однако, получив полномочия регулировать тарифы на тепло и воду, областные и городские советы начали активно их поднимать.

При этом сама национальная комиссия для оставшихся под ее контролем теплокоммунэнерго тарифы не поднимала. По мнению экспертов, эта история дает очень хорошее представление о хронической болезни украинской политики - популизме.

Вы делаете плохо, а мы сделаем... еще хуже

Прошел год после принятия решения о передаче местным советам полномочий по определению тарифов на тепло и воду. Соответствующее постановление НКРЭКУ приняла 22 марта 2017 года. Решение о "тарифной децентрализации" было принято в рамках общенациональной реформы о децентрализации власти.

В силу эти изменения вступили 18 мая 2017 года. 74% предприятий по производству тепла и 67% предприятий в сфере водоснабжения и водоотвода, тарифы которых до этого регулировала Нацкомиссия, перешли под лицензирование местных властей. Фактически по всей стране, кроме крупных городов, тарифы стали регулироваться органами местного самоуправления.

Логично было бы ожидать, что местные советы, получив контроль над ценообразованием для услуг региональных теплокоммунэнерго, немедленно снизят "грабительские тарифы". Ведь весь 2016 год многие областные и городские советы ожесточенно критиковали НРКЭКУ за "тарифный геноцид" и "экономически необоснованный" механизм определения цены на жилищно-коммунальные услуги. Выдвигались инициативы привлечения к уголовной ответственности председателя НКРЭ и членов Комиссии и даже упразднения НКРЭ как органа. Летом 2016 года ряд местных советов приняли решение о введении моратория на повышение тарифов.

Однако, получив полномочия по регулированию тарифов, подавляющее большинство местных советов не только не снизило цены на тепло и воду, а наоборот - подняло их. В среднем повышение стоимости горячей воды составило 18,1%. На отопление - 10% (без счетчиков) и 13,4% со счетчиками учета. При этом ряд наиболее яростных критиков политики, проводимой Нацкомиссией, сами повысили тарифы на 20-70%.

Так, например, Смелянский горсовет, члены которого летом 2016 года заявляли о том, что тарифы НКРЭКУ не имеют "никакого обоснования", являются "социальным геноцидом", и за их введение руководство Комиссии должно нести "криминальную ответственность", в октябре 2017 года принял решение о повышении тарифов на центральное отопление сразу на 70%.

В свою очередь, Бердичевский горсовет в 2016 году прогнозировал, что следствием установленных НКРЭКУ тарифов станет "кризис неплатежей" и "банкротство предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги". Однако уже в январе 2018 бердичевские депутаты утвердили рост тарифов на горячую воду на 17,7%, на отопление - 17,2% выше, чем было.

Наконец, Луцкий горсовет все тем же летом 2016 года называл тарифы Нацкомиссии "необоснованными и несправедливыми" и требовал их снижения на 40%. А уже в декабре прошлого года главный орган местного самоуправления областного центра Волыни принял решение о повышении тарифов на отопление на 14%, а на горячую воду - на 11,3%.

Почему местные власти подняли тарифы на тепло и воду, тогда как предприятия-лицензиаты НКРЭКУ этого не делали

 

При этом стоит отметить, что тарифы на тепло и воду у предприятий-поставщиков, оставшихся в сфере контроля НКРЭКУ, в течение 2017 года не менялись.

Вполне очевидно, что снижение тарифов местными органами власти было бы самоубийственно для их бюджетов. Хорошо известно, что производство тепла и воды в Украине осуществляется, за редкими исключениями, на изношенном энергоёмком оборудовании прошлого века, передается по таким же изношенным коммуникациям без надлежащей теплоизоляции в дома без энергосберегающей модернизации. В результате более половины тепла теряется "по дороге" к потребителям. Снижение тарифов в данной ситуации - безнадежный спор с законами физики.

"Темы" и "доли" местных князьков

Однако почему местные власти подняли тарифы, тогда как, повторимся, предприятия-лицензиаты НКРЭКУ в 2017 году этого не делали?

Эксперты выделяют две основных причины. Одна из них - политическая. Увеличивая тарифы, местные власти тем самым расширяют круг претендентов на субсидии, таким образом как бы давая взятку своим потенциальным избирателям. Только не гречкой, а оплатой их коммунальных услуг. Причем не за счет местного бюджета, а за счет государственного.

"Передача полномочий местным властям была ошибкой. Мэры городов, повысив тарифы, автоматически обеспечили себе 60-70% электората, который перешел на субсидии, финансируемые из общего госбюджета. При этом местные "князьки" обеспечили себе поддержку этой категории электората. Однако сейчас правительство видит, что бюджета для субсидий на всех не хватит. Государства нет в тарифообразовании, но при этом оно деньгами из бюджета покрывает долги за услуги ЖКХ", - убежден Анатолий Кучеренко, бывший министр ЖКХ.

Повышение тарифов местными властями не только увеличит количество получателей государственных субсидий, но и затруднит оплату услуг теми потребителями, которые не могут претендовать на субсидии. Таким образом действия местных советов будут прямо способствовать тому, от чего они еще недавно предостерегали центральную власть в лице НКРЭКУ - росту задолженности населения за услуги ЖКХ.

"Субсидиарный трюк очень скоро приведет к коммунальному коллапсу: задолженность по тарифам за услуги ЖКХ, которые уже сейчас составляют свыше 35 млрд. грн. продолжит нарастать, как снежный ком. Уровень неплатежей со стороны населения будет еще сильнее увеличиваться. Чиновники отдают себе отчет, что в нынешней системе координат проблема не имеет решения, и НКРЭКУ ее решить не в силе", - отмечает руководитель центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев.

В качестве второй главной причины повышения тарифов местными властями эксперты называют явную коррупционную составляющую, отмечая, что "тарифная децентрализация" была воспринята чиновниками в регионах как возможность дополнительного заработка на местных бюджетах. Аналитики не видят оснований для повышения тарифов на местах и сомневаются в том, что дельта, на которую местные тарифы превышают тарифы НРКЭКУ, пойдет на развитие местных предприятий-поставщиков воды и тепла.

"Раньше они могли требовать от НКРЭКУ повышения тарифов при наличии обоснований - "мы сделали новые теплотрассы, утеплили стены, поставили счетчики - поднимите нам цену". А сейчас они получили полномочия рисовать себе тарифы без каких-либо обоснований, чем большинство из них и воспользовалось. Маловероятно, что довески к тарифам пойдут на модернизацию предприятий. Это повышение - ничто иное, как расширение местными князьками и без того раздутых местных бюджетных потоков, на тендерах которых сидят близкие к ним фирмы. А кроме того, рост тарифов на тепло и воду - это дополнительное основание для роста других коммунальных тарифов и бюджетных трат. Эти деньги пойдут как дополнительный ресурс на оплату тендеров своим компаниям, только уже по большей цене. Если вывоз снега или, например, уборка территории раньше стоили условные 10 гривен, то сейчас будет 15. Если бы субсидии начислялись из местных бюджетов - они бы 10 раз подумали, поднять тарифы или нет", - сообщил на правах анонимности эксперт энергетического рынка.

"К сожалению, часть чиновников в отечественных госструктурах мыслят в парадигме частных компаний: максимально стараются сбросить материальные издержки на население и государство, и при этом максимально приватизировать в свою сторону прибыль", - соглашается с такой оценкой политолог Алексей Якубин.

Популизм как способ получения новых полномочий

По мнению экспертов, борьба местных властей с "тарифным геноцидом" носила очевидный политический характер.

"Критиковать легче, чем самим предлагать что-то конструктивное. К сожалению, формула "критикуешь - предлагай" - это не об украинских чиновниках и политиках. Проблема в том, что демонстрация "героической борьбы за справедливые тарифы" никакого результата не принесет" - отмечает Андрей Золотарев.

"То, что сделано сегодня в стране, сделано в жесткой дискуссии с нашими кредиторами (кредиты МВФ, макрофинансовая помощь ЕС). Но как только оппозиция окажется в роли власти, ей придется соответствовать и выполнять требования кредиторов. Приходя к власти, любая оппозиция очень резко окунается в реализм. Можно сколько угодно рассказывать о снижении тарифов и цены на газ, но после первых переговоров с МВФ тональность наших политиков обычно резко меняется на противоположную", - убежден Алексей Якубин.

История конфликта местных советов и НКРЭКУ в очередной раз продемонстрировала одну из ключевых и крайне печальных аксиом украинской политики: критики, заняв место или получив полномочия критикуемых, либо оказываются несостоятельны, либо проводят гораздо более жесткий и беспринципный курс, чем их оппоненты. Сегодня на знаменах профессиональных борцов с "тарифным геноцидом" - "разоблачение" формулы "Роттердам+" и RAB-регулирования. Очевидно, что без формульного ценообразования на рынке энергоносителей, будь то уголь, бензин или газ, невозможно само существование рынка, а бесконечное дотирование за счет бюджета имеет только один конец - банкротство отрасли (как это едва не произошло с углепромом в 2015-2016 гг), а в самом худшем случае - национальный дефолт. Ясно также, что без стимулирующего тарифообразования невозможна модернизация национальной энергетической инфраструктуры, работающей еще на советском запасе прочности с износом до 90%. Все это хорошо известно и понятно критикам, но они продолжают проводить "сеансы разоблачения". Единственная цель которых - скрыть отсутствие собственной содержательной повестки и занять на волне скандала места критикуемых. И уж тогда - закрутить гайки "по полной".
 

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15.02 14 при­зна­ков то­го, что вас ско­ро уво­лят

13.02 Илон Маск: че­ло­век, за­пу­стив­ший в кос­мос свой каб­ри­о­лет

08.02 4 глав­ные ошиб­ки при по­ис­ке ра­бо­ты

06.02 10 луч­ших ре­клам­ных ро­ли­ков Су­пер­бо­ула-2018

05.02 Что де­лать с на­чаль­ни­ком, ко­то­рый вас не лю­бит

01.02 Amazon стал са­мым до­ро­гим брен­дом

29.01 Пер­вые ме­ся­цы на ра­бо­те: 10 за­дач для но­вич­ка

25.01 Со­зда­тель Ми­ви­ны стал са­мым бо­га­тым че­ло­ве­ком Вьет­на­ма

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