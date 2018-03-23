Наш человек в Вашингтоне. Чем опасен для России новый советник Трампа по нацбезопасности

Максим МИХАЙЛЕНКО / Деловая столица

Назначение Джона Болтона на пост советника президента США по нацбезопасности означает, что в вопросах «слива» Украины можно, наконец, поставить точку.

После увольнения по собственному желанию его личного юриста в "русском" деле и унизительной "твиттерной" отставки Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря, Дональд Трамп расправился и с заумным советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером. И практически молниеносно закрыл вакансию иконой неоконсерваторов, ястребом из ястребов Джоном Болтоном. Это, по меньшей мере, странно.

За что ушли генерала Макмастера

Дональд неожиданно разорвал намотанные вокруг него военно-политическим окружением памперсы, поздравил Путина, анонсировал с ним встречу, и начал готовиться к скорому свиданию с Ким Чен Ыном.

Собственно, Макмастер попал под раздачу по той же причине, по которой, Трамп, собственно, и взял его на работу: из-за склонности спорить с авторитетами и отстаивать свое мнение.

По-видимому, он был одним из тех "высокопоставленных членов кабинета президента США", которые, по сообщению The Washington Post, "не ожидали от него заявлений о возможной скорой встрече с президентом России Владимиром Путиным".

И хотя пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уточнила, что конкретных планов по времени и месту встречи пока нет, в прессу кто-то выбросил рекомендательный документ в отношении российских "выборов" со стола Трампа, где заглавными буквами было указано - "не поздравлять".

То, что президент взбеленился, стало понятно сразу, поскольку глава администрации Джон Келли заявил, что ищет источник утечки. Был это лично советник по национальной безопасности или нет - уже неважно, поскольку Герберт Рэймонд Макмастер уже некоторое время собирался на выход.

Но здесь-то в очередной раз и выяснилось, что кадры решают все не только в Москве. Макмастер - профессионал в деле обороны и безопасности, круче которого в США сыскать проблематично. Да и не пойдет никто из военных во взбалмошную администрацию.

Генерал-лейтенанта Макмастера, обо всем имевшего свое мнение, стратега, проводившего свою линию (вспомним недавнее выступление по российской угрозе в Мексике), Трамп терпел год, один месяц и один полный день. По сути, это текущий рекорд среди всех членов кабинета и администрации. Последней каплей, конечно, был приказной меморандум в отношении Путина, но некая работа по поиску сменщика шла уже некоторое время. И здесь происходит очевидная странность.

Вероятным кандидатом в новые советники по национальной безопасности в экспертных кругах называли Стивена Бигуна, вице-президента по международным правительственным связям корпорации "Форд". В прошлом Бигун был советником по национальной безопасности лидера республиканского большинства в Сенате при Джордже Буше-младшем (2003-7), председателя национального комитета партии и сенатора от Теннеси Билла Фриста. До этого Бигун работал ответственным секретарем Нацбеза, занимал ряд должностей в аппарате Кондолиззы Райс, прошел всю иерархию помощников и советников членов Конгресса по вопросам национальной безопасности.

Более того, одна из специальностей Стивена Бигуна - русский язык, в 90-е он входил в правление разных государственно-корпоративных американо-российских фондов, а также является членом полумасонского в своем роде центра "Аспен", который "страдает" идеями выращивания глобальной элиты с закрытыми для обычного человека интересами и ценностями. Просто идеальный кандидат для Трампа, учитывая интересы "Форда" в России и неприязнь президента к неоконсерваторам, которые строили глобализацию вокруг сильного гегемона, США, но и за счет американцев. Несмотря на свою карьеру в неоконсервативных кругах, сам Стивен Бигун публично не был замечен в склонности к этой идеологии.

И вдруг - как гром с ясного неба - Джон Болтон. Причем он, как представляется, согласился практически молниеносно.

Странность здесь в том, что посол Болтон - культовая фигура неоконсерваторов (неоконов), сторонник наиболее жестких, военно-политических решений международных проблем, человек прямой и увлекающийся, можно сказать, темпераментный. За что и снискал ненависть либеральных кругов в Вашингтоне.

Более того, в начале прошлого года Трамп уже рассматривал кандидатуру Болтона, наряду с Миттом Ромни (над которым, по-видимому, просто поиздевался), на пост госсекретаря, но отверг ее. По тем же причинам, что и кандидатуру другого влиятельного неоконсерватора, Эллиота Абрамса, на пост первого заместителя к Тиллерсону. Ведь изоляционизм и неоконсерватизм несовместимы (кроме того, Абрамс прохаживался по Трампу во время избирательной кампании).

Но Джон Болтон, по-видимому, оставался на периферии внимания Трампа как яростный иранофоб, частый гость студий телеканала "Фокс" и член правления EMS, производителя коммуникационных систем военного и космического назначения. Также Болтон всегда находился рядом с консервативным мозговым центром "Американский предпринимательский институт". Хотя здесь, пожалуй, лучше начать сначала.

Откуда взялся Джон Болтон

Свой политический путь Джон Болтон начал в администрациях Рональда Рейгана и Джорджа Буша-старшего, работая на разных должностях в Госдепартаменте, Агентстве по международному развитию и Минюсте США. В 1989-89 годах - заместитель генпрокурора США по гражданским делам. В администрации Джорджа Буша-старшего Джон Болтон занимал должность заместителя госсекретаря по международным организациям. В Белом Доме младшего Буша - заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности, а затем, почти полтора года - представитель Соединенных Штатов в ООН, где и стал наиболее известен глобально.

Болтон был и остается вдохновенным сторонником сноса диктаторских и экстремистских режимов, не демонстрирует никакого стеснения в отношении своей роли одного из инициаторов вторжения в Ирак, а в январе написал в своем твиттере, что с Северной Кореей пора кончать, пока не стало слишком поздно. Такой же подход Болтон демонстрирует и в отношении Ирана, а в ближневосточном урегулировании поддерживает идею раздела спорных территорий между Израилем, Иорданией и Египтом. Болтон - сторонник радикального реформирования ООН, которой, по его мнению, де-факто не существует, а мировыми делами способна управлять только страна-гегемон, и это США.

По крайней мере, они таковыми были при трех администрациях, в которых Болтон занимал высокие посты. Тогда и Америка имела желание международными делами управлять, но этот пыл несколько угас при Обаме, а Дональд Трамп хотел бы, чтобы можно было управлять планетой бесплатно, но так не бывает. Однако выбора у него не осталось - запасных больше нет. При этом Стивена Бэннона и Себастьяна Горку, которые предупредили бы его против глобалиста Болтона, Дональд выгнал гораздо раньше. Так что он сам попал в собственноручную кадровую ловушку.

Болтону, как и Помпео, придется нелегко с парламентариями, но должность советника по национальной безопасности стоит, с одной стороны, выше министров, а с другой не проходит процедуры согласования и является прямой номенклатурой президента. Обрадован этим назначением партийный истеблишмент республиканцев, а также ястребиная часть дипломатического и экспертного сообщества, в то время как демократы скрежещут зубами.

Болтон саркастически сравнивал Обаму с английским королем Этельредом Неготовым, проигравшим часть страны норманнам, но при этом последовательно поддерживал интервенцию США и союзников в Ливию, а также критиковал эмансипацию Кубы, которая с его точки зрения, живет торговлей оружием и прочими преступными промыслами в регионе.

Сюрприз Путину

Вопрос, который беспокоит многих - это отношение Болтона к нынешней России, будет ли у него здесь общий язык с Трампом, постоянно оставляющим себе пути отступления перед Путиным. Однако символически, назначение состоялось в день очередного удара коалиции в Сирии по бандам российских и иранских мародеров, формально служащих режиму Башара Асада. Кроме того, ни в каких симпатиях к Москве Болтон никогда замечен не был, а учитывая, что с точки зрения Кремля, вторжение в Ирак и Ливию были явными покушениями на бывшую советскую зону влияния, абсурдно подозревать Болтона в какой-либо склонности уступать России и вообще кому-либо.

Чего можно ожидать?

Во-первых, где-то в практическом безумии или драматической игре Дональда Трампа есть логика. Предстоит решить проблему КНДР и Ирана (это само по себе заметно ослабит Москву), а также Асада, который вместе с подельниками регулярно травит сирийцев химическим оружием. Тиллерсон и Макмастер были то ли слишком рациональными, то ли слишком мягкотелыми для необходимых жестких решений - или блефа высшего уровня.

Джон Болтон - американский империалист, имеющий опыт в делах такого рода, солидарный с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом и новым госсекретарем Майком Помпео, не говоря уже об и.о. главы ЦРУ, полевой разведчицей и управленцем по секретной линии из тех же администраций, в которых работал Болтон.

Во-вторых, в вопросах "слива" Украины можно, наконец, поставить точку. Неоконы всегда рассматривали нашу страну как ареал жизненных интересов безопасности США. Никакая зона влияния для РФ в Европе больше не светит. Это назначение приближает нас к НАТО (которую Болтон тоже будет кошмарить, но за несколько другое - за проявления нелояльности к США), а возможно, и к сепаратному военному договору. К слову, Болтон с самого начала российской агрессии призывал предоставить Украине оружие и восстановить план Буша-младшего относительно ее членства в Альянсе. Так что, теперь Украину, вероятно, будут проверять и контролировать еще жестче, но с полным пониманием того, что она представляет для американской системы глобального управления: а именно передовую противостояния и козырную карту, которой добивают противника. И если бы это зависело только от него, любые попытки европейцев компромиссно утрясти вопросы в Минском формате так, чтобы сохранить лицо Путина, равно как и "слить" России тему миротворцев на Донбассе, были бы решительно пресечены.

И, в-третьих, в Москве назначение Болтона вызывало панику. Трамп-то ведь сам позвонил пообщаться с "новоизбранным", вроде забрезжила разрядка - и тут призрак времен беспрекословной американской гегемонии материализуется в ключевом кабинете Белого Дома. В общем, подарок победителю российских "выборов" получился знатный.