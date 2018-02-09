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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Спрятать свидетеля. Зачем Кремлю арест партнера Таруты

 Руслан ВЕСЕЛ / Деловая столица

Не начал ли Кремль отрабатывать модель превентивных арестов для предотвращения вынужденного сотрудничества много знающих людей с западным правосудием?

Басманный суд Москвы заключил под стражу задержанного недавно генерального директора украинской корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Олега Мкртчяна. По словам пресс-секретаря суда Юноны Царевой, таким образом было удовлетворено ходатайство Следственного комитета России "об избрании в отношении Мкртчяна меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 апреля 2018 года", так как он обвиняется в особо крупном мошенничестве.

В чем суть обвинения, пока не ясно, так как в Следкоме на данный момент не особо склонны делиться информацией со СМИ. Но некоторые масс-медиа уже предположили, что украинского предпринимателя обвиняют в хищении части кредитных средств, полученных ИСД от российских банков в течение последнего десятка лет. И чаще всего упоминают о том, что в 2009 году на различные проекты ИСД и развитие корпорации пошли российские кредиты на миллиарды долларов, часть из которых была якобы выведена через офшоры компании и украдена.

В пользу этой версии говорит и комментарий главы совета директоров ИСД народного депутата Украины Сергея Таруты, рассказавшего, что его коллегу обвиняют в растрате предоставленных российскими госбанками средств. По его мнению, дело в кредитах Внешэкономбанка, которые были предоставлены как на развитие ИСД, так и на деятельность других предприятий Олега Мкртчяна (в том числе и на "прописанные" в РФ). Конкретизировать свои предположения Тарута не стал, заявив, что с 2010 года он в управлении деятельностью корпорации не участвует. Тогда, напомним, 50% + две акции ИСД за 8 млрд долларов выкупили российские бизнесмены во главе с основателем Евразхолдинга Александром Катуниным, при участии вышеупомянутого Внешэкономбанка. Тем более что в 2014-м суды РФ активы Таруты арестовали (он оспаривает эти решения в международных инстанциях).

В самой же корпорации прояснить причину ареста одного из ее руководителей особо не спешат. Директор правового департамента ИСД Сергей Ткаченко заявил: "Мы пока не готовы делать заявление. Мы проверяем информацию, завтра будем больше понимать суть истории. Так как это происходит не тут, прямой связи на данный момент нет". Также он не смог или не захотел прокомментировать цели визита Олега Мкртчяна в Россию, ограничившись только информацией о том, что "он очень много проводил времени в Москве". И еще раз подчеркнул, что о задержании руководителя узнал из СМИ и не готов давать комментарий, так как "мы вообще не понимаем на данный момент". Из чего можно предположить, что арест Олега Мкртчяна стал полнейшей неожиданностью и для ИСД, и, вероятно, для самого арестованного.

При такой скудости информации закономерным стало появление разных версий о реальных причинах ужесточения отношения кремлевской фемиды (писать ее с большой буквы рука не поднимается) к украинскому бизнесмену. Российские СМИ, правда, склонны развивать полуофициальную версию о мошенничестве с кредитами ВЭБа, рассказывая, например, о том, что ту их часть, которая должна была пойти на строительство метзавода в Краснодарском крае, Мкртчян перенаправил на свои украинские активы. Или вообще о том, что реальная цена пакета в "50% + две акции" ИСД в 2010 году составляла не 8, а всего лишь 4 млрд долларов, и "маржа" была выведена Мкртчяном через кипрские и виргинские офшоры.

Но более независимые издания, зная, что подобные схемы без кремлевской "крыши" не реализовываются, высказывают предположения о других причинах внезапного гнева Москвы в отношении бизнесмена, который, напомним, "очень много проводил времени" в российской столице, то есть за дела чуть ли не десятилетней давности мог быть арестован намного раньше.

Одна из этих версий указывает на банальное перераспределение активов. Связанное с тем, что башня, стоящая за Мкртчяном, оказалась банально слабее башни, стоящей за конкурентами, например, представляющей интересы Сергея Курченко. То есть просто деньги. "ДС" довольно подробно писала о декабрьском переподчинении главных активов ИСД (в Алчевске) структурам Курченко.

Реализовывать продукцию Алчевских предприятий, понятно, муторно, но реально. Например, используя ее на внутрироссийском рынке, перераспределяя российский продукт на те ниши, которые занимал ИСД. К сожалению, на Западе достаточно бизнесменов, не желающих видеть российской агрессии в Украине и стремящихся продолжать бизнес с Кремлем. Ну а то, что работать придется с "гибридным" металлургическим комплексом, по мнению Кремля, отпугнет далеко не всех западных партнеров как ИСД, так и РФ: они же не особо обращали внимание, скажем, на то, что пример "отжима" акций у Мкртчяна не столь далек - всего два года назад он передал свои акции футбольного клуба "Кубань" исполнительной власти Краснодарского края.

Вторая версия касается ранее описанного "ДС" сценария - попытки превратить ЛДНР в самоокупаемые квазигосударства и заморозить конфликт на десятилетия. Пример Приднестровья сделал свое дело. Вот только все помнят анекдот о работнике советской колясочной фабрики, который попытался вынести комплект деталей для сборки коляски под будущего ребенка: у него все время получался пулемет. Поэтому (мы надеемся) все понимают, что связь с предприятиями, каким-либо образом связанными с Януковичем, Курченко или Кремлем, приведет только к неприятностям. А значит, лучше держаться подальше от всего, что связано как с Курченко, так и с якобы "представляющим" интересы предприятий Донбасса южноосетинским "Внешторгсервисом" - все это тот же гибридный пулемет, который вы получите вместо гражданской продукции.

И "чистоте" ваших планов не поможет даже то, что вы якобы собирались иметь дело только с "законными" и к тому же "украинскими" собственниками типа Мкртчяна. Их подконтрольность Москве - секрет Полишинеля. Можем напомнить, что только в декабре 2017 года ИСД заявил о потере контроля над алчевскими предприятиями, которые попали под "внешнюю администрацию" террористической ЛНР. Хотя подчиненные Плотницкого говорили о введении такой "внешней администрации" еще в марте прошлого года (еще один вопрос, на который пока нет ответа: аресты "Плотвы" и Мкртчяна как-то очень близки по времени).

Ну и еще о чем нужно помнить: Курченко теперь в открытую делает то, что раньше делал завуалированно - усиливает контроль Кремля над украинской экономикой. Только в 2010-2013-м он это делал под эгидой Януковича-Азарова, теперь - под эгидой российских танков, сосредоточенных в ЛДНР.

Есть, правда, еще одна довольно правдоподобная версия, базирующаяся в том числе на том, что Кремлю нет необходимости особо ограничивать свободу Олега Артушевича, постоянно приезжающего в Москву. Но только в настоящем времени. Среди близких друзей Мкртчяна называют российского бизнес-сенатора Сулеймана Керимова, который сидит под залогом во Франции по подозрению в занижении цены при сделках с недвижимостью в целях уклонения от уплаты налогов. Как мы помним, Керимов недавно "отпросился" в Москву посетить тяжело больного родственника, но предпочел французскую тюрьму российской "свободе" и вернулся в Ниццу под домашний арест. Поэтому возникает вопрос: не начал ли Кремль отрабатывать модель превентивных арестов для предотвращения повторения подобных ситуаций. И начинают ли соответствующие органы собирать всех, кто может что-то лишнее рассказать. Своих пока не особо трогают, а вот вовлеченных в кремлевские схемы иностранцев, могущих "сорваться", пакуют при первой возможности.
 

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