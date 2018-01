Интервью с директором по международным связям и взаимоотношениям с инвесторами компании СКМ Джоком Мендозой-Вилсоном.

- Перед тем, как задать первый вопрос, давайте изложим вам и нашим читателям, как мы понимаем историю спора вокруг "Укртелекома". В мае 2011 года кипрская компания EPIC Telecom Invest Ltd с заявленными австрийскими собственниками, позже переименованная в Raga Establishment Limited, через украинское ООО "ЕСУ" приобрела 92,79% акций "Укртелеком" на приватизационном конкурсе за 10 млрд 575,1 млн грн (на тот момент - около $1,3 млрд). В июне 2013 года Raga, к тому моменту вроде как выкупленная у EPIC украинским экс-банкиром Денисом Горбуненко, близким к Дмитрию Фирташу, перепродала "ЕСУ" с "Укртелекомом" кипрской компании SCM Financial Overseas Limited (SCM Financial), которая входит в группу СКМ.

Цена сделки составила $860 млн, оплата должна была пройти в три этапа. В 2013 году SCM Financial уплатила первый транш в $100 млн. Однако в начале 2014 года, получив доступ к "Укртелекому" и узнав о реальном состоянии актива, SCM Financial приостановила дальнейшие платежи по договору. Покупатель указал на нарушения обязательств по договору со стороны Raga, в частности, на невыполнение приватизационных обязательств по договору ЕСУ с Фондом госимущества Украины, которое не было раскрыто EPIC/Raga в момент подписания договора купли-продажи в 2013 году.

В период до июня 2016 года Raga не предпринимала никаких действий, а в июне 2016 года неожиданно подала иск в Лондонский международный арбитражный суд (LCIA), который летом 2017 года занял ее сторону и обязал SCM Financial выплатить $760 млн остатка от цены сделки и $60,5 млн процентов. В свою очередь SCM Financial в июле 2017 года подала заявление об отмене решения Лондонского арбитража в Высокий суд Лондона.

Правильно ли мы понимаем, что текущая позиция SCM Financial заключается в том, чтобы восстановить status quo в отношении оспариваемой сделки: вернуть Raga Establishment "Укртелеком", получив взамен $100 млн? Как вы оцениваете перспективы такого исхода спора? От решения каких судебных инстанций это зависит?

- Да, наша позиция именно такая. Исход спора зависит, в основном, от решения суда в Лондоне. Именно там 23 апреля 2018 года состоится слушание по нашему заявлению об отмене решения Лондонского арбитража. В медиа очень много спекуляций на эту тему, поэтому мы хотим объяснить, на каком этапе сейчас находится дело, как мы видим спор с Raga и приватизацию ею "Укртелекома" в 2011 году и какие следующие шаги будем предпринимать для разрешения спора.

Начнем с того, где мы сейчас. Мы не согласны с решением Лондонского арбитража, которое было принято летом 2017 года. Посудите сами: арбитраж постановил, что SCM Financial должна доплатить за акции "Укртелекома" $760 млн плюс проценты. В то же время суды первой и апелляционной инстанций в Украине постановили решение о расторжении договора приватизации "Укртелекома", заключенного между ЕСУ и ФГИ в 2011 году, о возврате акций "Укртелекома" в пользу государства и взыскании с ЕСУ штрафа за невыполнение инвестобязательств в размере $81 млн. Основанием для такого расторжения приватизационного договора послужило невыполнение инвестобязательств ЕСУ, допущенное по вине EPIC/Raga за период, пока Raga владела ЕСУ и "Укртелекомом".

Таким образом, решение Лондонского арбитража приводит к несправедливому результату. С одной стороны, SCM Financial должна доплатить Raga за актив, но, с другой стороны, согласно решениям судов Украины актив, за который SCM Financial вынуждена доплачивать EPIC/Raga, по сути уже конфискован государством Украина вследствие нарушений, допущенных по вине Raga.

Тревожит также и другое. По нашему мнению, Лондонский арбитраж ограничился только формальной стороной дела о продаже Укртелекома SCM Financial в 2013 году. При этом арбитраж закрыл глаза на обстоятельства приватизации "Укртелекома" группой EPIC и людьми, которые стояли за ней, в 2011 году. Ведь представьте себе: когда осуществлялась приватизация "Укртелекома" в 2011 году, австрийская группа EPIC и ее директор и основной акционер Питер Гольдшайдер были заявлены как реальные покупатели "Укртелекома". Именно они были поданы в Фонд госимущества и Антимонопольный комитет как реальные покупатели "Укртелекома".

Однако в ходе рассмотрения в Лондонском арбитраже свидетели со стороны Raga/EPIC заявили, что реальным конечным бенефициаром, стоявшим за EPIC в процессе приватизации Укртелекома, был Валерий Хорошковский (бывший на тот момент главой СБУ – ИФ). Скрытое участие высшего государственного чиновника такого ранга в приватизации "Укртелекома" в 2011 года должно было вызвать очень много вопросов.

- Была информация, что арбитраж требовал от вас доказательств такого бенефициарного владения?

- В показаниях Питера Гольдшайдера как управляющего партнера группы EPIC и Роберта Шетлер-Джонса (занимал пост заместителя председателя наблюдательного совета Group DF, объединяющей активы Дмитрия Фирташа – ИФ) указывалось, что Хорошковский был конечным бенефициаром EPIC (позднее – Raga) на момент приватизации, и именно он стоял за этой компанией. Странно, что SCM Financial должна была что-то еще доказывать при наличии таких признаний со стороны самой Raga. Было бы правильно, чтобы именно Raga/EPIC давала арбитражу пояснения в отношении обстоятельств участия главы Службы безопасности Украины в приватизации "Укртелекома" при участии его партнера Дмитрия Фирташа. Замечу, что когда SCM Financial настаивала на том, чтобы Питер Гольдшайдер явился на заседание арбитража и дал показания по этому поводу под перекрестным допросом, г-н Гольдшайдер отказался являться в заседание, сославшись на свою большую занятость.

Давайте посмотрим еще глубже. Цена приватизации "Укртелекома" в 2011 году составила около $1,3 миллиарда. Свидетели со стороны Raga в арбитраже и Денис Горбуненко в своих последних интервью утверждают, что $300 млн из этой суммы были заняты EPIC и Хорошковским у г-на Фирташа и его компании Picabo. Вопрос: кто дал оставшийся $1 млрд на приватизацию "Укртелекома"? Вряд ли кто-нибудь поверит, что у EPIC и Питера Гольдшайдера были свободные деньги в таком размере для приватизации актива в Украине. Ведь EPIC по сути – австрийская семейная консалтинговая и инвестиционная компания с небольшими активами в сфере недвижимости и телекоммуникациях в Восточной Европе. Также сложно поверить, что Питер Гольдшайдер смог бы привлечь $1,3 миллиарда у западных инвесторов для этой покупки.

Как видите, есть много вопросов, и ответы на них могут быть только у Питера Гольдшайдера.

Также заявляют, что перед продажей "Укртелекома" в пользу SCM Financial в июне 2013 года компанию EPIC Telecom Invest Limited якобы выкупил у г-на Хорошковского господин Денис Горбуненко, который и переименовал ее из EPIC Telecom в Raga. Но вряд ли кто-то, хоть чуть-чуть знакомый с бизнесом в Украине, поверит, что состояние г-на Горбуненко составляет $1,3 млрд или что его предприимчивость позволила ему выкупить у Хорошковского права требования к SCM Financial на сумму в $860 млн , как они заявляют. Или же г-н Хорошковский сделал г-ну Горбуненко такой подарок? История г-на Горбуненко в контексте его связей с Родовид-банком, г-ном Фирташем и, говорят, Надра-банком, хорошо известна в Украине. Чьи же интересы представляет г-н Горбуненко как заявленный бенефициар Raga и гипотетический получатель $860 млн от SCM Financial?

По-английски мы говорим так: "Факты говорят сами за себя".

- Какое отношение имела EPIC/Raga к инвестобязательствам, взятым на себя ЕСУ перед Фондом госимущества при приватизации "Укртелекома" в 2011 г?

- Начнем с того, что EPIC/Raga гарантировали SCM Financial в договоре купли-продажи 2013 года, что в отношении ЕСУ и "Укртелекома" отсутствуют какие-либо существенные нераскрытые обязательства или иные существенные обстоятельства, которые, если бы о них стало известно SCM Financial как покупателю, могли бы оказать существенное влияние на принятие решения покупать "Укртелеком" или нет. Более того, в договоре было прямо предусмотрено, что именно EPIC/Raga должны были обеспечить исполнение ЕСУ обязательств перед ФГИ по приватизационному договору 2011 года. Таким образом, именно EPIC/Raga гарантировала SCM Financial, что все обязательства ЕСУ перед ФГИ по договору приватизации выполнены. И именно EPIC/Raga должна была выполнять любые невыполненные приватизационные обязательства.

Надо понимать, что SCM Financial купила ЕСУ и "Укртелеком" у EPIC/Raga в 2013 году спустя два года после приватизации. Покупка осуществлялась без реальной возможности провести предварительный due diligence. Это объясняет, почему SCM Financial согласилась именно на такую структуру сделки: обширные заявления и гарантии от EPIC/Raga в пользу SCM Financial, а также рассрочка оплаты существенной части цены купли-продажи на два года после получения права собственности на акции "Укртелекома". Мы хотели посмотреть за это время, выполнены ли все заявления и гарантии и есть ли у Raga и ее бывшей компании ЕСУ "скелеты в шкафу". "Скелеты" были, и именно они виной всему, что происходит вокруг "Укртелекома" сегодня в Украине, в Лондоне и на Кипре.

В Лондонском арбитраже мы объясняли арбитрам, что существует большая вероятность, что государство Украина будет через суды требовать возврата "Укртелекома" в свою собственность именно из-за невыполнения ЕСУ инвестиционных обязательств, взятых Raga/ЕСУ на себя в процессе приватизации. И мы представили подтверждение того, что именно Raga нарушила эти обязательства. Дальнейшие события показали, что наши предположения о том, что из-за невыполнения обязательств Raga мы можем лишиться права собственности на "Укртелеком", оправдались. Повторюсь, исходя из нашего договора купли-продажи с Raga, именно они должны нести все риски и последствия от нарушения ими обязательств. А потому для восстановления справедливости мы незамедлительно подали в июле 2017 года заявление об отмене решения Лондонского арбитража в Высокий суд г.Лондона.

Raga тут же попыталась остановить рассмотрение нашего заявления. Под тем предлогом, что заявление SCM Financial якобы безосновательно, Raga просила суд обязать SCM Financial перечислить на депозит суда $820 млн в качестве обеспечения как условие для дальнейшего рассмотрения заявления SCM Financial. Но суд, ознакомившись с ходатайством Raga, пришел к выводу, что заявление SCM Financial отнюдь не безосновательно, и отказал Raga в дополнительном обеспечении.

Мы надеемся, что предоставим Высокому суду Лондона достаточно аргументов для того, чтобы отменить решение Лондонского арбитража и в апреле 2018 года отправить дело на новое рассмотрение в арбитраж.

- Raga просила в суде "заморозки" активов по примеру того, как национализированный ПриватБанк добился такой "заморозки" в отношении Коломойского и Боголюбова, а Новинский – в споре с Григоришиным?

- Не так. Если вы пытаетесь провести аналогию со спорами указанных выше бизнесменов, то она здесь не уместна. У нас нет, и не может быть, спора Ахметов – Горбуненко, Ахметов – Фирташ, или чего-либо в этом роде. Спор идет между EPIC/Raga и компанией SCM Financial Overseas. Ни г-н Ахметов, ни какие-либо компании группы СКМ не давали Raga гарантий или поручительств по этой сделке.

Что касается "заморозки" активов, то Raga просила у суда в Лондоне, чтобы SCM Financial заплатила сумму в $820 млн на депозит суда как условие для рассмотрения дела. Они думали, что поскольку уже получили арбитражное решение, то их ходатайство удовлетворят. Однако, как я уже пояснил, суд в Лондоне отказал Raga в удовлетворении такого ходатайства.

Очевидно, будучи раздосадованными решением суда в Лондоне, EPIC/Raga решили подать по надуманным основаниям иск на Кипре против целого ряда ответчиков, как связанных, так и не связанных с группой СКМ. Эти ответчики не имели никаких договорных отношений с компанией EPIC/Raga и не являлись стороной в споре с Raga в Лондонском арбитраже. Мы считаем иск Raga к таким ответчикам надуманным и искусственно поданным для единственной цели - попробовать "заморозить" активы компаний группы СКМ на Кипре и причинить группе неудобства, оказав на нее таким образом давление. К сожалению, кипрский суд, не рассматривая дело по существу, и не вникая более широко в обстоятельства спора, вынес предварительное определение о запрете нескольким компаниям группы СКМ отчуждать активы в случае, если после такого отчуждения стоимость активов, остающихся в собственности компаний-ответчиков, составит менее $820 млн. Мы считаем данное определение абсолютно безосновательным. Raga получила его только за счет предоставления суду неполной или недостоверной информации. Мы уверены, что в конце февраля-начале марта 2018 года данное определение будет отменено.

- В этом споре как-либо учитывается динамика стоимости "Укртелекома" в период после приватизации?

- Когда мы приобрели "Укртелеком", мы сразу же собрали очень профессиональную менеджерскую команду, которая разработала 10-летнюю программу развития "Укртелекома". Как следствие работы команды – выросла прибыльность бизнеса. Для примера: суммарные убытки "Укртелекома" за период 2009-2012 годов составили 0,5 млрд грн, а за период 2014-2016 годов, когда активом управляла новая команда, актив получил чистую прибыль в размере более 2 млрд грн. У "Укртелекома" – стабильная выручка из года в год и стабильная стоимость активов. И это – несмотря на утрату активов в Крыму и на Донбассе.

В результате с этой стратегией развития "Укртелекому" открыл кредитную линию $400 млн China Development Bank на модернизацию. Я считаю, что это вклад в трансформацию будущего телекоммуникаций в Украине и большой шаг вперед для "Укртелекома", особенно по сравнению с тем, каким мы получили этот актив от EPIC/Raga и тех, кто стоял за ними.

Предыдущие собственники, по всей видимости, рассчитывали получить быстрый возврат своих инвестиций, но в случае с "Укртелекомом" этого не получилось. Мы же за все время своего владения "Укртелекомом" с октября 2013 года не взяли от него ни копейки дивидендов - всю его прибыль мы реинвестировали в развитие.

- СКМ выступал гарантом по кредиту китайского госбанка "Укртелекому"?

- Нет. По этому кредиту не было никаких дополнительных гарантий или обязательств со стороны СКМ – только у "Укртелекома". Ни по облигациям перед украинскими госбанками, ни по китайскому кредиту.

- Проблема в восприятии позиции SCM Financial заключается в том, что пока в Украине шел судебный спор "Укртелекома" с Фондом госимущества о возврате госпакета, вы утверждали, что основания для национализации отсутствуют.

- Мы утверждали и утверждаем, что все проблемы с невыполнением инвестобязательств возникли по вине предыдущего собственника. Когда мы приобрели актив, мы делали все возможное, чтобы прийти с государством к разумному компромиссу. Если мы посмотрим на наше соглашение с Raga о купле-продаже, то именно Raga заявляла, что выполнила свои обязательства либо выполнит их за свой счет. Они ничего не делали два года, когда мы попросили их устранить нарушения и выполнить свои обязательства. Возможно, их поведение изменилось бы, если бы мы вернулись в ситуацию, когда они являются собственниками и обязаны выполнить обязательства, которые на себя взяли.

Мы считаем, что сейчас для нас единственно правильное решение – отойти в сторону, вернуть себе предоплату и восстановить первоначальный договор между государством и Raga, чтобы они могли решить претензии друг с другом.

- И все же, как обеспечить, чтобы решение украинского суда не начало исполняться до того, как решится спор в Лондоне?

- Справедливо, чтобы Raga приняла ответственность за приватизационные обязательства по активу перед государством. Справедливо, чтобы государство могло спросить с тех, кому оно продало "Укртелеком" и кто взял на себя существенные обязательства. А значит справедливо, чтобы на момент слушания в Лондоне мы имели возможность вернуть Raga акции. Мы знаем дату слушания – 23 апреля в Лондоне – и, по идее, в Украине ничего не должно двигаться, пока не будет решения Лондонского суда. Очень надеюсь, что решение суда в Лондоне будет в нашу пользу.

- Речь об обязательствах как перед Фондом госимущества, так и перед госбанками?

- Перед всеми. Пока не решится вопрос собственности - не решится вопрос задолженности перед госбанками. ООО "ЕСУ" – единственная компания, которая отвечает по долгам перед госбанками по выпущенным ею облигациям. Но без ключевого актива в ее собственности – без "Укртелекома" – ЕСУ никак не сможет выполнить долговые обязательства перед госбанками, которые "повесили" на ЕСУ ее предыдущие собственники – Raga/EPIC.

- Что будет происходить с самим "Укртелекомом", пока длятся все эти разбирательства?

- Операционно он продолжает работать в обычном режиме. Разумеется, привлечение внешних инвестиций сейчас под вопросом из-за многочисленных судов, прежде всего, в Украине. Однако, всю чистую прибыль "Укртелеком" будет направлять на инвестиции и повышение качества услуг.

- Выходит, что стратегия регионального развития в этом году будет заморожена до решения суда?

- Разумеется, география и горизонты уменьшатся. Как я говорил, у нас была утвержденная 10-летняя программа развития, но в сложившихся условиях прогнозировать так далеко вперед очень сложно. Менеджмент и вся команда "Укртелекома" делают все возможное, чтобы у компании было будущее.

- Может ли заморозка активов Рината Ахметова и группы СКМ кипрским судом как-либо негативно повлиять на другие бизнесы группы?

- По сути, решение о заморозке не дает возможности отдельным компаниям группы СКМ отчуждать активы в случае, если стоимость активов, оставшихся после такого отчуждения, составит менее $820 млн. Повторюсь, мы обжаловали приказ кипрского суда и надеемся, что в конце февраля-начале марта 2018 года он будет отменен.

- Мы рассмотрели два крайних для СКМ варианта возможного развития событий: первый – вы получаете назад $100 млн и отдаете "Укртелеком" Raga, второй – Raga подтверждает решение об уплате ей $820 млн, государство возвращает себе "Укртелеком", а вы остаетесь ни с чем. Возможен ли промежуточный вариант: вы остаетесь с "Укртелекомом", договорившись с государством напрямую, но обязаны будете доплатить $820 млн?

- Мы не ищем каких-либо промежуточных вариантов. Равно как и не ищем выгоды. Суды для нас – это поиск справедливого решения. Наша позиция проста: Raga нарушила обязательства по договору купли-продажи с SCM Financial. Поэтому мы должны вернуть акции "Укртелекома" Raga, а они, соответственно, должны вернуть нам нашу предоплату в размере $100 млн. И только потом Raga и государство в лице Фонда госимущества должны решить эту ситуацию между собой и прийти к согласию. Государство может оставить "Укртелеком" Raga или вернуть в свою собственность. Но сложность состоит в том, чтобы добиться этой справедливости. А потому лондонские судебные разбирательства очень важны для нас.