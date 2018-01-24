Финансовые новости
- |
- 24.01.18
- |
- 18:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Реальным конечным бенефициаром, стоявшим за EPIC в процессе приватизации "Укртелекома", был Хорошковский – СКМ
13:03 24.01.2018 |
Интервью с директором по международным связям и взаимоотношениям с инвесторами компании СКМ Джоком Мендозой-Вилсоном.
- Перед тем, как задать первый вопрос, давайте изложим вам и нашим читателям, как мы понимаем историю спора вокруг "Укртелекома". В мае 2011 года кипрская компания EPIC Telecom Invest Ltd с заявленными австрийскими собственниками, позже переименованная в Raga Establishment Limited, через украинское ООО "ЕСУ" приобрела 92,79% акций "Укртелеком" на приватизационном конкурсе за 10 млрд 575,1 млн грн (на тот момент - около $1,3 млрд). В июне 2013 года Raga, к тому моменту вроде как выкупленная у EPIC украинским экс-банкиром Денисом Горбуненко, близким к Дмитрию Фирташу, перепродала "ЕСУ" с "Укртелекомом" кипрской компании SCM Financial Overseas Limited (SCM Financial), которая входит в группу СКМ.
Цена сделки составила $860 млн, оплата должна была пройти в три этапа. В 2013 году SCM Financial уплатила первый транш в $100 млн. Однако в начале 2014 года, получив доступ к "Укртелекому" и узнав о реальном состоянии актива, SCM Financial приостановила дальнейшие платежи по договору. Покупатель указал на нарушения обязательств по договору со стороны Raga, в частности, на невыполнение приватизационных обязательств по договору ЕСУ с Фондом госимущества Украины, которое не было раскрыто EPIC/Raga в момент подписания договора купли-продажи в 2013 году.
В период до июня 2016 года Raga не предпринимала никаких действий, а в июне 2016 года неожиданно подала иск в Лондонский международный арбитражный суд (LCIA), который летом 2017 года занял ее сторону и обязал SCM Financial выплатить $760 млн остатка от цены сделки и $60,5 млн процентов. В свою очередь SCM Financial в июле 2017 года подала заявление об отмене решения Лондонского арбитража в Высокий суд Лондона.
Правильно ли мы понимаем, что текущая позиция SCM Financial заключается в том, чтобы восстановить status quo в отношении оспариваемой сделки: вернуть Raga Establishment "Укртелеком", получив взамен $100 млн? Как вы оцениваете перспективы такого исхода спора? От решения каких судебных инстанций это зависит?
- Да, наша позиция именно такая. Исход спора зависит, в основном, от решения суда в Лондоне. Именно там 23 апреля 2018 года состоится слушание по нашему заявлению об отмене решения Лондонского арбитража. В медиа очень много спекуляций на эту тему, поэтому мы хотим объяснить, на каком этапе сейчас находится дело, как мы видим спор с Raga и приватизацию ею "Укртелекома" в 2011 году и какие следующие шаги будем предпринимать для разрешения спора.
Начнем с того, где мы сейчас. Мы не согласны с решением Лондонского арбитража, которое было принято летом 2017 года. Посудите сами: арбитраж постановил, что SCM Financial должна доплатить за акции "Укртелекома" $760 млн плюс проценты. В то же время суды первой и апелляционной инстанций в Украине постановили решение о расторжении договора приватизации "Укртелекома", заключенного между ЕСУ и ФГИ в 2011 году, о возврате акций "Укртелекома" в пользу государства и взыскании с ЕСУ штрафа за невыполнение инвестобязательств в размере $81 млн. Основанием для такого расторжения приватизационного договора послужило невыполнение инвестобязательств ЕСУ, допущенное по вине EPIC/Raga за период, пока Raga владела ЕСУ и "Укртелекомом".
Таким образом, решение Лондонского арбитража приводит к несправедливому результату. С одной стороны, SCM Financial должна доплатить Raga за актив, но, с другой стороны, согласно решениям судов Украины актив, за который SCM Financial вынуждена доплачивать EPIC/Raga, по сути уже конфискован государством Украина вследствие нарушений, допущенных по вине Raga.
Тревожит также и другое. По нашему мнению, Лондонский арбитраж ограничился только формальной стороной дела о продаже Укртелекома SCM Financial в 2013 году. При этом арбитраж закрыл глаза на обстоятельства приватизации "Укртелекома" группой EPIC и людьми, которые стояли за ней, в 2011 году. Ведь представьте себе: когда осуществлялась приватизация "Укртелекома" в 2011 году, австрийская группа EPIC и ее директор и основной акционер Питер Гольдшайдер были заявлены как реальные покупатели "Укртелекома". Именно они были поданы в Фонд госимущества и Антимонопольный комитет как реальные покупатели "Укртелекома".
Однако в ходе рассмотрения в Лондонском арбитраже свидетели со стороны Raga/EPIC заявили, что реальным конечным бенефициаром, стоявшим за EPIC в процессе приватизации Укртелекома, был Валерий Хорошковский (бывший на тот момент главой СБУ – ИФ). Скрытое участие высшего государственного чиновника такого ранга в приватизации "Укртелекома" в 2011 года должно было вызвать очень много вопросов.
- Была информация, что арбитраж требовал от вас доказательств такого бенефициарного владения?
- В показаниях Питера Гольдшайдера как управляющего партнера группы EPIC и Роберта Шетлер-Джонса (занимал пост заместителя председателя наблюдательного совета Group DF, объединяющей активы Дмитрия Фирташа – ИФ) указывалось, что Хорошковский был конечным бенефициаром EPIC (позднее – Raga) на момент приватизации, и именно он стоял за этой компанией. Странно, что SCM Financial должна была что-то еще доказывать при наличии таких признаний со стороны самой Raga. Было бы правильно, чтобы именно Raga/EPIC давала арбитражу пояснения в отношении обстоятельств участия главы Службы безопасности Украины в приватизации "Укртелекома" при участии его партнера Дмитрия Фирташа. Замечу, что когда SCM Financial настаивала на том, чтобы Питер Гольдшайдер явился на заседание арбитража и дал показания по этому поводу под перекрестным допросом, г-н Гольдшайдер отказался являться в заседание, сославшись на свою большую занятость.
Давайте посмотрим еще глубже. Цена приватизации "Укртелекома" в 2011 году составила около $1,3 миллиарда. Свидетели со стороны Raga в арбитраже и Денис Горбуненко в своих последних интервью утверждают, что $300 млн из этой суммы были заняты EPIC и Хорошковским у г-на Фирташа и его компании Picabo. Вопрос: кто дал оставшийся $1 млрд на приватизацию "Укртелекома"? Вряд ли кто-нибудь поверит, что у EPIC и Питера Гольдшайдера были свободные деньги в таком размере для приватизации актива в Украине. Ведь EPIC по сути – австрийская семейная консалтинговая и инвестиционная компания с небольшими активами в сфере недвижимости и телекоммуникациях в Восточной Европе. Также сложно поверить, что Питер Гольдшайдер смог бы привлечь $1,3 миллиарда у западных инвесторов для этой покупки.
Как видите, есть много вопросов, и ответы на них могут быть только у Питера Гольдшайдера.
Также заявляют, что перед продажей "Укртелекома" в пользу SCM Financial в июне 2013 года компанию EPIC Telecom Invest Limited якобы выкупил у г-на Хорошковского господин Денис Горбуненко, который и переименовал ее из EPIC Telecom в Raga. Но вряд ли кто-то, хоть чуть-чуть знакомый с бизнесом в Украине, поверит, что состояние г-на Горбуненко составляет $1,3 млрд или что его предприимчивость позволила ему выкупить у Хорошковского права требования к SCM Financial на сумму в $860 млн , как они заявляют. Или же г-н Хорошковский сделал г-ну Горбуненко такой подарок? История г-на Горбуненко в контексте его связей с Родовид-банком, г-ном Фирташем и, говорят, Надра-банком, хорошо известна в Украине. Чьи же интересы представляет г-н Горбуненко как заявленный бенефициар Raga и гипотетический получатель $860 млн от SCM Financial?
По-английски мы говорим так: "Факты говорят сами за себя".
- Какое отношение имела EPIC/Raga к инвестобязательствам, взятым на себя ЕСУ перед Фондом госимущества при приватизации "Укртелекома" в 2011 г?
- Начнем с того, что EPIC/Raga гарантировали SCM Financial в договоре купли-продажи 2013 года, что в отношении ЕСУ и "Укртелекома" отсутствуют какие-либо существенные нераскрытые обязательства или иные существенные обстоятельства, которые, если бы о них стало известно SCM Financial как покупателю, могли бы оказать существенное влияние на принятие решения покупать "Укртелеком" или нет. Более того, в договоре было прямо предусмотрено, что именно EPIC/Raga должны были обеспечить исполнение ЕСУ обязательств перед ФГИ по приватизационному договору 2011 года. Таким образом, именно EPIC/Raga гарантировала SCM Financial, что все обязательства ЕСУ перед ФГИ по договору приватизации выполнены. И именно EPIC/Raga должна была выполнять любые невыполненные приватизационные обязательства.
Надо понимать, что SCM Financial купила ЕСУ и "Укртелеком" у EPIC/Raga в 2013 году спустя два года после приватизации. Покупка осуществлялась без реальной возможности провести предварительный due diligence. Это объясняет, почему SCM Financial согласилась именно на такую структуру сделки: обширные заявления и гарантии от EPIC/Raga в пользу SCM Financial, а также рассрочка оплаты существенной части цены купли-продажи на два года после получения права собственности на акции "Укртелекома". Мы хотели посмотреть за это время, выполнены ли все заявления и гарантии и есть ли у Raga и ее бывшей компании ЕСУ "скелеты в шкафу". "Скелеты" были, и именно они виной всему, что происходит вокруг "Укртелекома" сегодня в Украине, в Лондоне и на Кипре.
В Лондонском арбитраже мы объясняли арбитрам, что существует большая вероятность, что государство Украина будет через суды требовать возврата "Укртелекома" в свою собственность именно из-за невыполнения ЕСУ инвестиционных обязательств, взятых Raga/ЕСУ на себя в процессе приватизации. И мы представили подтверждение того, что именно Raga нарушила эти обязательства. Дальнейшие события показали, что наши предположения о том, что из-за невыполнения обязательств Raga мы можем лишиться права собственности на "Укртелеком", оправдались. Повторюсь, исходя из нашего договора купли-продажи с Raga, именно они должны нести все риски и последствия от нарушения ими обязательств. А потому для восстановления справедливости мы незамедлительно подали в июле 2017 года заявление об отмене решения Лондонского арбитража в Высокий суд г.Лондона.
Raga тут же попыталась остановить рассмотрение нашего заявления. Под тем предлогом, что заявление SCM Financial якобы безосновательно, Raga просила суд обязать SCM Financial перечислить на депозит суда $820 млн в качестве обеспечения как условие для дальнейшего рассмотрения заявления SCM Financial. Но суд, ознакомившись с ходатайством Raga, пришел к выводу, что заявление SCM Financial отнюдь не безосновательно, и отказал Raga в дополнительном обеспечении.
Мы надеемся, что предоставим Высокому суду Лондона достаточно аргументов для того, чтобы отменить решение Лондонского арбитража и в апреле 2018 года отправить дело на новое рассмотрение в арбитраж.
- Raga просила в суде "заморозки" активов по примеру того, как национализированный ПриватБанк добился такой "заморозки" в отношении Коломойского и Боголюбова, а Новинский – в споре с Григоришиным?
- Не так. Если вы пытаетесь провести аналогию со спорами указанных выше бизнесменов, то она здесь не уместна. У нас нет, и не может быть, спора Ахметов – Горбуненко, Ахметов – Фирташ, или чего-либо в этом роде. Спор идет между EPIC/Raga и компанией SCM Financial Overseas. Ни г-н Ахметов, ни какие-либо компании группы СКМ не давали Raga гарантий или поручительств по этой сделке.
Что касается "заморозки" активов, то Raga просила у суда в Лондоне, чтобы SCM Financial заплатила сумму в $820 млн на депозит суда как условие для рассмотрения дела. Они думали, что поскольку уже получили арбитражное решение, то их ходатайство удовлетворят. Однако, как я уже пояснил, суд в Лондоне отказал Raga в удовлетворении такого ходатайства.
Очевидно, будучи раздосадованными решением суда в Лондоне, EPIC/Raga решили подать по надуманным основаниям иск на Кипре против целого ряда ответчиков, как связанных, так и не связанных с группой СКМ. Эти ответчики не имели никаких договорных отношений с компанией EPIC/Raga и не являлись стороной в споре с Raga в Лондонском арбитраже. Мы считаем иск Raga к таким ответчикам надуманным и искусственно поданным для единственной цели - попробовать "заморозить" активы компаний группы СКМ на Кипре и причинить группе неудобства, оказав на нее таким образом давление. К сожалению, кипрский суд, не рассматривая дело по существу, и не вникая более широко в обстоятельства спора, вынес предварительное определение о запрете нескольким компаниям группы СКМ отчуждать активы в случае, если после такого отчуждения стоимость активов, остающихся в собственности компаний-ответчиков, составит менее $820 млн. Мы считаем данное определение абсолютно безосновательным. Raga получила его только за счет предоставления суду неполной или недостоверной информации. Мы уверены, что в конце февраля-начале марта 2018 года данное определение будет отменено.
- В этом споре как-либо учитывается динамика стоимости "Укртелекома" в период после приватизации?
- Когда мы приобрели "Укртелеком", мы сразу же собрали очень профессиональную менеджерскую команду, которая разработала 10-летнюю программу развития "Укртелекома". Как следствие работы команды – выросла прибыльность бизнеса. Для примера: суммарные убытки "Укртелекома" за период 2009-2012 годов составили 0,5 млрд грн, а за период 2014-2016 годов, когда активом управляла новая команда, актив получил чистую прибыль в размере более 2 млрд грн. У "Укртелекома" – стабильная выручка из года в год и стабильная стоимость активов. И это – несмотря на утрату активов в Крыму и на Донбассе.
В результате с этой стратегией развития "Укртелекому" открыл кредитную линию $400 млн China Development Bank на модернизацию. Я считаю, что это вклад в трансформацию будущего телекоммуникаций в Украине и большой шаг вперед для "Укртелекома", особенно по сравнению с тем, каким мы получили этот актив от EPIC/Raga и тех, кто стоял за ними.
Предыдущие собственники, по всей видимости, рассчитывали получить быстрый возврат своих инвестиций, но в случае с "Укртелекомом" этого не получилось. Мы же за все время своего владения "Укртелекомом" с октября 2013 года не взяли от него ни копейки дивидендов - всю его прибыль мы реинвестировали в развитие.
- СКМ выступал гарантом по кредиту китайского госбанка "Укртелекому"?
- Нет. По этому кредиту не было никаких дополнительных гарантий или обязательств со стороны СКМ – только у "Укртелекома". Ни по облигациям перед украинскими госбанками, ни по китайскому кредиту.
- Проблема в восприятии позиции SCM Financial заключается в том, что пока в Украине шел судебный спор "Укртелекома" с Фондом госимущества о возврате госпакета, вы утверждали, что основания для национализации отсутствуют.
- Мы утверждали и утверждаем, что все проблемы с невыполнением инвестобязательств возникли по вине предыдущего собственника. Когда мы приобрели актив, мы делали все возможное, чтобы прийти с государством к разумному компромиссу. Если мы посмотрим на наше соглашение с Raga о купле-продаже, то именно Raga заявляла, что выполнила свои обязательства либо выполнит их за свой счет. Они ничего не делали два года, когда мы попросили их устранить нарушения и выполнить свои обязательства. Возможно, их поведение изменилось бы, если бы мы вернулись в ситуацию, когда они являются собственниками и обязаны выполнить обязательства, которые на себя взяли.
Мы считаем, что сейчас для нас единственно правильное решение – отойти в сторону, вернуть себе предоплату и восстановить первоначальный договор между государством и Raga, чтобы они могли решить претензии друг с другом.
- И все же, как обеспечить, чтобы решение украинского суда не начало исполняться до того, как решится спор в Лондоне?
- Справедливо, чтобы Raga приняла ответственность за приватизационные обязательства по активу перед государством. Справедливо, чтобы государство могло спросить с тех, кому оно продало "Укртелеком" и кто взял на себя существенные обязательства. А значит справедливо, чтобы на момент слушания в Лондоне мы имели возможность вернуть Raga акции. Мы знаем дату слушания – 23 апреля в Лондоне – и, по идее, в Украине ничего не должно двигаться, пока не будет решения Лондонского суда. Очень надеюсь, что решение суда в Лондоне будет в нашу пользу.
- Речь об обязательствах как перед Фондом госимущества, так и перед госбанками?
- Перед всеми. Пока не решится вопрос собственности - не решится вопрос задолженности перед госбанками. ООО "ЕСУ" – единственная компания, которая отвечает по долгам перед госбанками по выпущенным ею облигациям. Но без ключевого актива в ее собственности – без "Укртелекома" – ЕСУ никак не сможет выполнить долговые обязательства перед госбанками, которые "повесили" на ЕСУ ее предыдущие собственники – Raga/EPIC.
- Что будет происходить с самим "Укртелекомом", пока длятся все эти разбирательства?
- Операционно он продолжает работать в обычном режиме. Разумеется, привлечение внешних инвестиций сейчас под вопросом из-за многочисленных судов, прежде всего, в Украине. Однако, всю чистую прибыль "Укртелеком" будет направлять на инвестиции и повышение качества услуг.
- Выходит, что стратегия регионального развития в этом году будет заморожена до решения суда?
- Разумеется, география и горизонты уменьшатся. Как я говорил, у нас была утвержденная 10-летняя программа развития, но в сложившихся условиях прогнозировать так далеко вперед очень сложно. Менеджмент и вся команда "Укртелекома" делают все возможное, чтобы у компании было будущее.
- Может ли заморозка активов Рината Ахметова и группы СКМ кипрским судом как-либо негативно повлиять на другие бизнесы группы?
- По сути, решение о заморозке не дает возможности отдельным компаниям группы СКМ отчуждать активы в случае, если стоимость активов, оставшихся после такого отчуждения, составит менее $820 млн. Повторюсь, мы обжаловали приказ кипрского суда и надеемся, что в конце февраля-начале марта 2018 года он будет отменен.
- Мы рассмотрели два крайних для СКМ варианта возможного развития событий: первый – вы получаете назад $100 млн и отдаете "Укртелеком" Raga, второй – Raga подтверждает решение об уплате ей $820 млн, государство возвращает себе "Укртелеком", а вы остаетесь ни с чем. Возможен ли промежуточный вариант: вы остаетесь с "Укртелекомом", договорившись с государством напрямую, но обязаны будете доплатить $820 млн?
- Мы не ищем каких-либо промежуточных вариантов. Равно как и не ищем выгоды. Суды для нас – это поиск справедливого решения. Наша позиция проста: Raga нарушила обязательства по договору купли-продажи с SCM Financial. Поэтому мы должны вернуть акции "Укртелекома" Raga, а они, соответственно, должны вернуть нам нашу предоплату в размере $100 млн. И только потом Raga и государство в лице Фонда госимущества должны решить эту ситуацию между собой и прийти к согласию. Государство может оставить "Укртелеком" Raga или вернуть в свою собственность. Но сложность состоит в том, чтобы добиться этой справедливости. А потому лондонские судебные разбирательства очень важны для нас.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Кремлевский список может подтолкнуть российские банки к новому дерискингу
ТОП-НОВОСТИ
|Перечеркнут ли русские хамством свое возвращение в ПАСЕ
|Big Mac index: гривня недооценена на 69%
|Доллар все еще слишком силен
|Реальным конечным бенефициаром, стоявшим за EPIC в процессе приватизации "Укртелекома", был Хорошковский – СКМ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Почему открытого рынка земли не будет как минимум до 2020 года
|"Нафтогаз" исключен из переговоров с потенциальными иностранными партнерами по управлению украинской ГТС, - Коболев
|За 2017 год количество свободных офисов уменьшилось почти вдвое
|Доллар на межбанке немного подешевел, но завтра может возобновить рост
|Налог на выведенный капитал приведет к 80-миллиардным потерям бюджета - ГФС
|ZIK Hard: Портнов изложил программу реванша Путина в Украине
|Волшебник Изумрудного города. Как Саакашвили превращается в великого Гудвина
Это интересно
|Менее чем за 10 лет хакеры похитили порядка $1,2 млрд в криптовалютах
|Технология Huawei позволит зарядить батарею смартфона до 48 % за 5 минут
|Amazon открыл первый универсам без касс
|Марк Цукерберг: Facebook определит надежность источников новостей через опрос
|О чем не стоит говорить на работе: 8 советов
|Названы самые дорогие и самые дешевые города мира
|Virgin Hyperloop One планирует соединить главные аэропорты Лондона системой высокоскоростных вакуумных тоннелей