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АНАЛІТИКА

Перехід з дизеля на електрику: Stellantis представив рішення для конверсії фургонів

11:53 14.04.2025 |

Транспорт

Перехід з дизеля на електрику: Stellantis представив рішення для конверсії фургонів

 Citroen Jumpy перероблений з дизельного автомобіля на електромобіль

Компанія Stellantis у співпраці з французькою Qinomic розробила комплексне рішення для переобладнання легких комерційних автомобілів (LCV) з двигунами внутрішнього згоряння в повністю електричні транспортні засоби.

Запропонований варіант конверсії передбачає заміну понад 200 оригінальних компонентів. Потужність електродвигуна становить 100 кВт (136 к.с.). На вибір пропонується батарея ємністю 50 кВт-год або 75 кВт-год для запасу ходу 230 або 330 кілометрів. При використанні зарядного пристрою постійного струму потужністю 100 кВт перетворені транспортні засоби з акумулятором ємністю 50 кВт-год можна зарядити на 80 відсотків за пів години. LCV-моделям з більшою батареєю для цього буде потрібно 45 хвилин.

Демонтовані елементи, такі як двигун, коробка передач і вихлопна система, розбираються Gruau, виробником кузовів, що спеціалізується на комерційних автомобілях. Потім вони повертаються Stellantis, проходять дефектовку, за можливості відновлюються і потім повторно використовуються на фабриці Circular Economy Hub SUSTAINera в Мірафіорі недалеко від Турина.

Qinomic отримує нові електричні компоненти, включно з двигунами та акумуляторними батареями, безпосередньо від Stellantis. За інформацією видання L'Argus, для переведених на електротягу автомобілів Stellantis пропонує гарантію вісім років або 160 000 кілометрів пробігу.

Спочатку пропозиція з конверсії буде доступна у Франції для середньорозмірних моделей фургонів, таких як Fiat Scudo, Opel Vivaro, Peugeot Expert і Citroën Jumpy. Перейти з дизельного палива на електроенергію зможуть автомобілі, випущені після 2016 року.

Ціна переобладнання залишається доволі високою: переробка дизельного Citroën Jumpy на електричну версію компанією Qinomic коштує у Франції 33 000 євро без урахування ПДВ з батареєю на 75 кВт-год і 25 000 євро без ПДВ з батареєю на 50 кВт-год. Однак у Франції доступно кілька видів субсидій, які можна поєднати. Завдяки цьому фактична вартість переобладнання може знизитися до 10 000 євро (для батареї 50 кВт-год) або 18 000 євро (для 75 кВт-год). Це значно дешевше, ніж купівля нового ë-Jumpy XL з батареєю 75 кВт-год, який коштує 41 400 євро без ПДВ.
За матеріалами: gagadget.com
 

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