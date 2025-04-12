DOGE Маска звільнив експертів NHTSA, які контролювали безпеку авто в Tesla

У лютому в Національній адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA) відбулися несподівані скорочення, які особливо сильно вдарили по підрозділу, що займався безпекою автономного транспорту. Серед звільнених - чимало експертів, відповідальних за оцінку ризиків, пов'язаних із самокерованими авто, зокрема Tesla. Скорочення були частиною масштабної ініціативи так званого Department of Government Efficiency (DOGE), яку пов'язують з Ілоном Маском, який «зовсім випадково» керує Tesla.

Про своє звільнення фахівці NHTSA дізналися з електронного листа, надісланого у День святого Валентина. Під скорочення потрапили приблизно 4% із 800 співробітників агентства, включаючи співробітників, яким було обіцяно підвищення, а також нещодавно прийнятих працівників. Загалом вже понад 20 тис. федеральних службовців у різних агентствах втратили роботу, викликавши обурення з приводу потенційного конфлікту інтересів.

Особливу увагу привернуло те, що саме NHTSA вже багато років виступає жорстким критиком Tesla. На сьогодні агентство має 8 активних розслідувань проти компанії, більшість із яких стосуються її систем Autopilot і Full Self-Driving (FSD). Ці розслідування стали результатом понад 10 тис. повідомлень та скарг від громадськості.

Масові звільнення різко знизили моральний дух всередині NHTSA. Раніше агентство ініціювало десятки відкликань автомобілів Tesla та затримало впровадження ПЗ для автономного керування та допомоги водієві. Джерела стверджують, що причиною звільнень нібито була «незадовільна робота», однак працівники сумніваються у щирості таких пояснень. За словами обізнаних джерел, персонал, який працює над безпекою автоматизації транспортних засобів, постраждав непропорційно.

«Існує явний конфлікт інтересів у тому, щоб дозволити комусь із бізнес-інтересами впливати на призначення та політику агентства, яке їх регулює», - сказав колишній високопоставлений співробітник NHTSA, якого не було серед звільнених за ініціативою DOGE.

Співробітники агентства, що залишилися, зараз насторожено спостерігають за досвідом інших федеральних регуляторів, які контролювали компанії Маска.

«Маск атакував Федеральне управління цивільної авіації та Федеральну комісію зв'язку, щоб принести користь SpaceX», - сказав інший колишній високопосадовець регулятора. «Навіщо йому щадити NHTSA?»

У Маска неодноразово виникали конфлікти з федеральною та державною владою. Минулого року він закликав до відставки керівника FAA та різко розкритикував FCC за скасування угоди 2022 року з його компанією щодо надання супутникового зв'язку Starlink для забезпечення сільського широкосмугового доступу.

NHTSA заявило, що безпека залишається його головним пріоритетом і що агентство надалі буде забезпечувати дотримання закону щодо будь-якого виробника автомобілів відповідно до своїх правил та розслідувань.

«Розслідування агентства були і будуть продовжувати бути незалежними», - додали вони.

Водночас тривогу викликає потенційне ослаблення контролю над безпекою, зокрема - за звітністю про аварії. Саме такі дані стали підставою для масштабного відкликання 2 млн Tesla у 2023 році через проблеми з автопілотом. Без чіткого механізму збору й аналізу інцидентів, як наголошують колишні співробітники NHTSA, зростає ризик приховування небезпечних дефектів.

У контексті амбітних планів Маска щодо запуску Robotaxi в Остіні до літа та виробництва Cybercab вже наступного року, скорочення саме в підрозділі, що займається автономним транспортом, виглядає вкрай суперечливо. Для реалізації цих планів Tesla потребує спеціального дозволу від NHTSA на експлуатацію транспортних засобів без керма та педалей, а також схвалення для програми AV STEP. Тому рішення DOGE розцінюється деякими аналітиками як спосіб «полегшити життя» компанії Маска.

Раніше також повідомлялося, що інженери SpaceX замінили звільнених фахівців FAA - агенції, що надає дозвіл на запуски ракет космічній компанії Маска.