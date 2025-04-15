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Трамп прокоментував пропозицію Зеленського купити ЗРК Patriot у США
20:42 14.04.2025 |
Президент США Дональд Трамп, коментуючи пропозицію України придбати американські зенітно-ракетні комплекси Patriot для захисту неба, натякнув, що Володимир Зеленський "почав війну".
Таке він сказав під час зустрічі з президентом Ель-Сальвадору Наїбом Букеле в Білому домі 14 квітня, повідомляє "Європейська правда".
У Трампа спитали, чи говорив він уже із Зеленським про його пропозицію придбати Patriot, на що той відповів, що президент України "завжди хоче придбати ракети".
"Слухайте, коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що ви можете виграти війну, чи не так? Не можна починати війну проти когось, хто в 20 разів переважає тебе, а потім сподіватися, що люди дадуть тобі ракети", - додав Трамп.
Американський президент, однак, після цього похизувався, що саме він передав Україні протитанкові комплекси Javelin, завдяки яким українці "виграли свою першу велику битву з танками, які застрягли в багнюці".
"У них (українців. - Ред.) є вислів: Обама свого часу дав їм простирадла, а Трамп дав їм Javelin", - розповів він.
Раніше Зеленський заявив про готовність купити у США десять систем ППО Patriot за $15 млрд, зазначивши, що європейські партнери готові допомогти у фінансуванні.
Нагадаємо також, що в березні Дональд Трамп пообіцяв українському лідеру Володимиру Зеленському співпрацювати з ним у пошуку систем протиповітряної оборони Patriot для України.
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