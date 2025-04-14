YouTube запускає інструмент, що створює безкоштовну фонову музику для відео за допомогою ШІ

YouTube анонсував новий інструмент «Музичний помічник», який дозволяє творцям контенту генерувати фонову музику для відео за допомогою штучного інтелекту. Про це пише TechCrunch.

Нова функція, яка була продемонстрована у відео на каналі Creator Insider, доступна на платформі Creator Music, де користувачі у вкладці «Музичний помічник» можуть вводити текстові запити або вказувати бажані інструменти, настрій чи тип відео. На основі цих запитів штучний інтелект створює кілька варіантів безкоштовних треків, які можна завантажити й використати у відеороликах.

Функція поступово впроваджуються серед авторів, які мають доступ до Creator Music у рамках партнерської програми YouTube.

Раніше YouTube почав тестувати функцію «Dream Track», яка базується на технології DeepMind Lyria і дозволяє створювати короткі треки у стилі відомих виконавців. Проте наразі вона доступна лише для інструментальної музики. Повідомляється, що компанія почала працювати над інтеграцією Dream Track у Creator Music.