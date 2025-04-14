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АНАЛІТИКА

YouTube запускає інструмент, що створює безкоштовну фонову музику для відео за допомогою ШІ

12:00 14.04.2025 |

Новини IT

 

YouTube анонсував новий інструмент «Музичний помічник», який дозволяє творцям контенту генерувати фонову музику для відео за допомогою штучного інтелекту. Про це пише TechCrunch.

Нова функція, яка була продемонстрована у відео на каналі Creator Insider, доступна на платформі Creator Music, де користувачі у вкладці «Музичний помічник» можуть вводити текстові запити або вказувати бажані інструменти, настрій чи тип відео. На основі цих запитів штучний інтелект створює кілька варіантів безкоштовних треків, які можна завантажити й використати у відеороликах.

Функція поступово впроваджуються серед авторів, які мають доступ до Creator Music у рамках партнерської програми YouTube.

YouTube запускає інструмент, що створює безкоштовну фонову музику для відео за допомогою ШІ

 

Раніше YouTube почав тестувати функцію «Dream Track», яка базується на технології DeepMind Lyria і дозволяє створювати короткі треки у стилі відомих виконавців. Проте наразі вона доступна лише для інструментальної музики. Повідомляється, що компанія почала працювати над інтеграцією Dream Track у Creator Music.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Google
 

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