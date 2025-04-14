Sony підвищила ціну цифрової PlayStation 5 в Європі на 25%

Sony підвищила рекомендовану роздрібну ціну на цифрову версію PlayStation 5 у кількох регіонах, зокрема Європі.

Хоча в Європі стандартна версія PS5 з дисководом залишилася без змін, цифрове видання підскочило одразу на €100. Консоль подорожчала з €400 до €500 - це +25% до ціни, яка була на старті. Тепер PS5 обігнала за ціною нещодавно анонсовану Nintendo Switch 2.

У Sony пояснюють зміну так: «складне економічне середовище, включаючи високу інфляцію та коливання обмінних курсів». У 2022 році компанія вже підіймала ціни на PS5 у ряді регіонів, але тоді зростання було менш різким. Оновлені ціни набувають чинності з 14 квітня.

Підвищення торкнулося не лише ЄС: у Великій Британії цифрова PS5 тепер коштує £430 - це на £70 більше, ніж на старті. В Австралії ціни на обидві версії PS5 зросли: стандартна з дисководом тепер обійдеться в A$830 (було 750), а Digital Edition - у 750 (було 600). У Новій Зеландії нові ціни ще відчутніші: +130 NZ$ на стандартну модель (з 820 до 950) і +210 на цифрову (з 650 до 860).

Цікаво, що в усіх перелічених країнах модель з дисководом в Європі залишилася на тому ж рівні - €550. Натомість ціна на сам дисковод знизилася - офіційна ціна окремого приводу для PS5 становить €80. Це стосується оновленої лінійки консолей, де привод знімається.

На фоні нових цін цікаво, що Sony не чіпає вартість PS5 Pro. Її рекомендована ціна залишається на рівні, який оголосили раніше. У компанії не уточнюють, чи плануються зміни в майбутньому, але наразі модель Pro залишається стабільною альтернативою.

У результаті тим, хто збирався взяти цифрову PS5 найближчим часом, доведеться заплатити більше. Поки що невідомо, чи підтягнуть рітейлери свої ціни під рекомендовану одразу, хоче це все одно лише питання часу. Підвищення може також вплинути на попит на PS5 Pro і на нову модульну версію PS5 з окремим дисководом.