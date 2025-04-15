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Велика Британія передала Україні ще $1 мільярд на оборону за рахунок заморожених активів РФ
20:38 14.04.2025 |
Україна отримала другий транш фінансової допомоги від Великої Британії на суму 752 млн фунтів стерлінгів (майже $1 млрд).
Кошти надійшли в межах ініціативи країн "Великої сімки" Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), яка передбачає використання погашення цього боргу за рахунок прибутків від заморожених російських активів, повідомляє пресслужба Мінфіну України.
"Надані кошти є цільовими і спрямовуються на покриття пріоритетних видатків сектору безпеки та оборони", - прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.
Загалом в межах цього механізму Велика Британія надасть Україні фінансування на загальну суму 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько $3 млрд), кошти спрямують на зміцнення обороноздатності держави.
Фінансування надається строком на 30 років. Погашення кредиту здійснюватиметься за рахунок майбутніх доходів, отриманих від заморожених російських суверенних активів.
Як повідомлялося, перший транш від Великої Британії у розмірі 752 млн фунтів стерлінгів у межах ініціативи ERA Україна отримала 7 березня. Таким чином, загальний обсяг уже залучених коштів становить 1,5 млрд фунтів стерлінгів.
Нагадаємо, минулого року лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 млрд за рахунок використання заморожених російських активів.
Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту $10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.
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