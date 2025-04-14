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АНАЛІТИКА

Apple опинилася на порозі найсильнішої кризи з часів ковіду – Bloomberg

14:03 14.04.2025 |

Новини IT

 

Американський технологічний гігант Apple через торговельну війну США з низкою країн опинився на порозі найсильнішої кризи з часів ковіду, пише Bloomberg.

Уникнути важких наслідків поки що вдалося - завдяки поступкам Трампа у розрізі мит на електроніку.

Це рішення стало великою перемогою для Apple, яка готувалася до перерозподілу виробництва для американського ринку в Індії, щоб уникнути стрімкого зростання цін на свою продукцію через нову митну політику. До ухвалення поступки компанія вже активно працювала над розширенням виробництва в Індії - там планували виготовляти понад 30 млн iPhone щорічно, що дозволило б забезпечити значну частину попиту на американському ринку.

Загалом Apple щороку продає 220-230 млн смартфонів, з яких приблизно третина припадає на США.

До останніх винятків план Apple полягав у тому, щоби збільшити виробництво смартфонів для США в Індії - це було б, стверджується в матеріалі, короткостроковим рішенням для стримування зростання цін.

Тепер цей план, можливо, буде відкладено. Але керівництву компанії, яке зараз зітхнуло з полегшенням, варто бути готовим до радикальних кроків на тлі невизначеності у політиці Білого дому, йдеться у статті.

За словами міністра торгівлі США Говарда Лютніка, пільгове оподаткування - це лише "тимчасовий виняток", і найближчим часом може з'явитися новий податок на продукцію, яка містить напівпровідники. Трамп також продовжує наполягати на зміні торговельного балансу США та розробці нової тарифної політики, яка може знову торкнутись Apple.

Аналітики вже охрестили нинішню ситуацію найбільшою кризою для компанії після пандемії COVID-19. Тоді глобальні порушення логістики спричинили затримки з постачанням та втрати для багатьох виробників. Нові мита могли б повторити той сценарій, але з новими витратами - насамперед через зростання собівартості продукції.

Наразі близько 87% усіх iPhone виробляються в Китаї. Також у цій країні виготовляється 80% iPad і 60% комп'ютерів Mac. Разом ці продукти забезпечують приблизно 75% річного доходу компанії. Apple вже частково перенесла виробництво Apple Watch, AirPods і частину Mac до В'єтнаму, Малайзії та Таїланду.

Водночас Apple залишається сильно залежною від Китаю: приблизно 17% виторгу компанії припадає саме на цей ринок, де також розташовано десятки роздрібних магазинів.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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