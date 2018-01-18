Макрон зол. Париж разучился понимать русских

Максим МИХАЙЛЕНКО / Деловая столица

В отношениях Парижа и Москвы развивается если не фронтальный конфликт, то нечто, в европейском политическом языке называющееся impasse - "тупик".

На днях журналиста телеканала RT France не пустили в Елисейский дворец. Французская полиция между тем арестовала зицпредседателя российской мафии в дополнение к арестованному ранее сенатору. Но настоящие заморозки в отношениях Парижа и Москвы, похоже, еще впереди: у нынешнего французского президента явная идиосинкразия на путинский режим - и не сказать, что безосновательная.

Еще с того момента, как Эммануэль Макрон превратился в реального кандидата в президенты, франко-российские отношения начали путь к настоящей деградации. При президенте Олланде их можно было назвать напряженными, но до конца не враждебными.

Эпический облом

В первой половине десятых годов интересы крупных французских корпораций, влиятельные лоббисты России (такие как республиканец Тьерри Мариани), старинная солидарность левых, бытовой антиамериканизм и культурная сентиментальность потомков иммиграции оставались мощными факторами, смягчавшими нарастающий эффект выпадения России из Европы. Французская элита, обо всем на свете (и небезосновательно) имеющая собственное мнение, уклонялась от роли застрельщицы этого неизбежного процесса, в особенности наблюдая за корчами соседей-немцев.

При этом Франсуа Олланд, с учетом вышесказанного, сделал для Украины максимум возможного в тех политических условиях. Более того, его решение не выдвигаться на второй срок, хотя и никак не связанное с российско-украинской войной (хотя трудно отрицать, что эта новая реальность была травматичной и утомительной для официального Парижа), сыграло на руку его "тайному преемнику" в рамках европейского истеблишмента - Макрону. По сути, нового центриста, не совсем левого, не совсем правого, по общепринятым на Западе и, в частности, по французским понятиям. И спасло европейскую игру друзей Украины как в ЕС, так и в США.

Москва мгновенно идентифицировала врага, хотя некоторое время между ее пропагандистами и Макроном мельтешил, отвлекая внимание, первый глава ЕБРР Жак Аттали, в свое время немало критиковавший глобализацию, однако после победы Маню (как его называет супруга) на выборах "внезапно" оказавшийся жестким сторонником ЕС, глобализма и ставший близким советником Макрона. Поэтому уже в ходе кампании в отношениях Макрона, формирующегося движения "Вперед!" и Кремля начал развиваться если не фронтальный конфликт, то нечто, в европейском политическом языке называющееся impasse - "тупик", с нарастающим раздражением сторон.

Сначала россияне вписались за Ле Пен, причем на глубину приема лидера "Национального фронта" в Кремле, как будто Франция - это какой-то Кыргызстан, Армения или Беларусь (вспомним, как при Медведеве российские каналы обливали помоями Александра Лукашенко, что вынудило его брутально разогнать протесты и закрутить гайки). В рамках этого же процесса начались скандалы с кредитованием ультраправой партии, затем уже с французской стороны были вытащены на свет божий лоббистские связи с русскими Франсуа Фийона, помогавшего россиянам обустраиваться в Париже во времена президента Саркози, тоже, к слову, путинского приятеля. Был сожжен в пламени траншейной политической войны и сам Саркози, а старые левые, побоявшись изменить свою позицию по России, утратили (Жан-Люк Меланшон) критически необходимый процент, чтобы выбить Ле Пен из второго тура.

Уже во время кампании штаб Макрона заявил, а французская контрразведка подтвердила, что его сервера и сети подвергаются хакерским атакам россиян и наемных российских "бот-комментаторов". Потом российским "журналистам" начали прикрывать аккредитацию на мероприятия с участием Макрона. После экзитполов второго тура гостям из Москвы были рады только в штабе Ле Пен, долги которой, вероятно, повисли на структурах, которые ранее связывали с политиком-бизнесменом, сенатором Александром Бабаковым, в настоящее время спецпредставителем президента по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом.

Конечно, Кремль надеялся на утешительный приз - на неспособность якобы малоопытного и "возомнившего о себе" Макрона победить со своей неоперившейся партией на выборах в Национальную ассамблею. Ведь по французским законам они следуют менее чем через полгода после президентских - несмотря на наличие развитого самоуправления, кабинета министров и широкого партийного плюрализма, в Пятой Республике построена жесткая и целостная вертикаль исполнительной власти. Для того чтобы она работала как единый организм, выборы главы государства/главы исполнительной власти и законодательного органа проводятся с минимальным интервалом (в Украине так получилось в силу экстраординарных обстоятельств).

Но и тут у россиян (да и политические комментаторы, считавшие, что Макрону придется пойти на компромисс с некогда родной ему Соцпартией, уронили челюсть) вышел облом. Партия "Вперед!", более или ли менее выступавшая за все новое против всего старого, достаточно легко взяла большинство.

Гонец из Гваделупы

Получив в свои руки почти абсолютную власть, ограниченную лишь правосудием и узкими полномочиями местных советов, президент Макрон решил не откладывать Путина в долгий ящик и сразу принялся за дрессировку этого русского мишки, с которым тот себя публично ассоциирует. Он вызвал кремлевского диктатора в Париж (а тот соблазнился "прорывом изоляции") и, устроив холодный прием, приличествовавший скорее губернатору Гваделупы, просто-напросто выпорол Владимира Владимировича перед камерами.

Понятно, что после такой выволочки Путин во Францию больше не ездок, а в ближайшем будущем встречи "Двадцатки" будут проходить от Франции подальше. Единственная возможность для новой двусторонней встречи при сохранении нынешнего статус-кво - это пресловутый "нормандский формат", перспектива активизации которого, однако, затуманилась в связи с тем, например, что новое германское правительство сформируется, похоже, не раньше весны.

Вместе с тем - а роли СМИ в филиппике, направленной прямо в лицо Путину, президент Макрон уделил едва ли не важнейшую часть своего выступления 29 мая прошлого года - французский лидер не стал ставить точку на российской теме и "начинать ее с нового листа".

Сначала казалось, что, исходя из умеренной тональности, которую Макрон взял в своих программных внешнеполитических публикациях, он прочертит преемственность с линией Олланда, Меркель и Обамы-Трампа, а именно - "без России, так или иначе, не решить некоторых важных проблем". Однако этот дискурс скорее оказался "успокаивающим" и инерционным. Также представлялось, что новый премьер-министр Эдуар Филипп, некогда работавший в корпорациях, сотрудничавших с российскими контрагентами (например, в атомной отрасли), может выступить в качестве "доброго полицейского" в игре с Москвой.

Но в данном случае такую версию стало возможным отбросить достаточно быстро - при однопартийном правлении (а именно таковым оно является во Франции с конца июня прошлого года) премьер фактически полностью подчинен президенту во всех внутренних и внешних политических вопросах.

Более того, Франция не только активизировала свою политику на Ближнем Востоке (в особенности на ливано-иранском направлении), в Персидском заливе (в частности, это коснулось Саудовской Аравии), но и усилила свою роль в Сирии. Недавняя публичная реакция Парижа - возмущение российской ложью о якобы победе над ИГИЛ именно Москвы - есть суровое качественное изменение отношений между Францией и Россией. Но оно развивается в комплексе других ветвей перемен как в самой республике, так и в окружающей ее Западной Европе.

Впрочем, ограничимся Францией: во второй половине недавно завершившегося года Макрон и его партия предприняли шаги по ограничению российского и иного недружественного влияния в медийной жизни страны.

Фейковые новости и фейковый латифундист

3 января Эммануэль Макрон предложил пересмотреть законодательство в отношении средств массовой информации с целью борьбы с фейковыми новостями. Об этом, по информации Le Monde, он заявил на пресс-конференции в Елисейском дворце. "Если мы хотим защитить либеральные демократии, у нас должно быть сильное законодательство", - сказал Макрон. По его словам, изменения в законодательство должны в том числе касаться социальных сетей, особенно в период выборов. Президент Франции уточнил, что выступает за "повышенную прозрачность" рекламных материалов на интернет-платформах.

Макрон предложил в случае появления поддельных новостей разрешить судам оперативно удалять какой-либо контент, закрывать учетную запись пользователя или блокировать доступ к веб-сайту. Он напомнил, что в 2016 г. во время избирательной кампании его штаб стал жертвой взлома хакеров и распространения ложной информации.

Параллельно прокуратура Ниццы - причем без кудахтанья каких-либо публичных защитников и при красноречивом молчании национальных властей, а также при еще более красноречивом "отсутствии" французских разведывательных структур - "крошит багет" на сидящего под подпиской российского сенатора Сулеймана Керимова, а в его лице на всю российскую мафию.

Буквально на днях, согласно сообщению Nice Matin, по делу Керимова суд арестовал бизнесмена из Швейцарии Александра Штудхальтера. По версии следствия, Штудхальтер мог быть подставным лицом Керимова и помогал ему осуществлять сделки. В частности, бизнесмена подозревают в заключении договоров по покупке вилл в интересах Керимова. Швейцарец является номинальным владельцем этих зданий, включая виллу Hier au Cap площадью 12 тыс. кв. м. Следствие выяснило, что официальная цена объекта при продаже была ниже рыночной почти в два раза: формально его продали за 35 млн евро, а на счет владельца поступил 61 млн евро.

В полиции предполагают, что реальным владельцем нескольких вилл общей площадью 90 тыс. кв. м, расположенных на Лазурном берегу и оформленных на финансиста Александра Штудхальтера, является Керимов. В правоохранительных органах отмечают, что российский политик - самый крупный землевладелец юго-восточного побережья Франции.

Любопытно, что французские правоохранители намекают, что и Керимов покупал собственность не для себя, а для других российских гангстеров из самой верхушки правящего в РФ криминального режима. Сумма штрафа, по-видимому, будет постоянно возрастать - правительству от партии "Вперед!" необходимо много денег для продвижения поддержанного избирателями курса реформ. Черные и серые миллиарды русской мафии, годами складируемые на Лазурном берегу, - настоящий клад тамплиеров для молодого и решительного наследника французских монархов (не будем забывать, что демократически избираемые президенты Франции являются еще и сокнязьями Андорры и в некотором роде неофициальными суверенами Монако).

Выманив швейцарского подельника Керимова, Париж может справиться с ограничением международного беспредела Путина даже оперативнее, нежели Вашингтон. И примечательно, что при всех чудачествах Дональда Трампа острых разногласий между его Америкой и Францией Макрона сегодня нет - француз, как видим, нашел к главному американцу свой собственный подход. Между прочим, о сценарии конфискации вывезенных из России капиталов на уровне Брюсселя разговор начался еще в 2012-2013 гг., провоцируя создание крупных расследовательских сообществ. Правда, это отдельная широкая тема.

Вам здесь не рады

Необходимо подчеркнуть, что за скобками прагматических интересов Елисейский дворец не упускает возможность указать этим новым россиянам Путина на надлежащее им место. Так, 15 января журналиста телеканала RT France не пустили в Елисейский дворец, где пресс-секретарь Макрона проводил брифинг, посвященный предстоящей поездке французского лидера в Кале.

Охрана остановила "корреспондента" прямо в дверях, не позволив ему пройти на брифинг пресс-секретаря президента. Когда представитель пропагандистского телеканала предъявил пресс-карту, то получил ответ, что на встречу пускают только журналистов, а работник РТ таковым не является. А 10 января аппарат Эммануэля Макрона не дал разрешение телекомпании на съемки саммита в Риме, хотя аккредитация была получена заранее.

Главный редактор RT, одиозная Маргарита Симоньян, в присущей ей хамоватой форме посоветовала Макрону перечитать конституцию, а не тратить силы "на защиту багетов". "Нашим журналистам дважды за неделю отказал в аккредитации Елисейский дворец, - сказала она. - Президенту Макрону, который вместо свободы слова защищает багет, советую внимательно перечитать конституцию Франции". Речь о традиционном празднике новогоднего сезона, во время которого французский глава государства встречается с ассоциацией булочников, - по этому поводу президент Макрон произнес речь о багете как о культурном наследии французов, призвав занести его в таком качестве в список ЮНЕСКО.

Подобная наглость может еще пристальнее заинтересовать французские власти - проучившаяся 1996 г. в одной из школ штата Нью-Хэмпшир за деньги американских налогоплательщиков, Симоньян в последнее время слишком многое позволяет себе. Даже для Франции с ее принципиальной позицией в известном конфликтном вопросе в отношениях с Турцией - которая, кстати, не преминет, думается, указать на это обстоятельство в еще каком-нибудь завуалированном виде.

Любопытно, что совсем недавно, 12 января, другая гарпия кремлевской стены - представитель российского МИДа Мария Захарова, обвинила западные демократии в наступлении на свободу слова. Дескать, ужесточение законодательства в отношении социальных сетей в Европе, в частности в Германии, является частью общего тренда на ограничение свободы слова в западном мире. По словам Захаровой, западные демократии под предлогом борьбы с экстремизмом стремятся к установлению контроля над интернетом. В частности, чтобы "использовать социальные сети в пропагандистских целях", лицемерно пояснила дипломат, прятавшаяся от публики со времен так называемого "болгарского скандала".

Так что, по-видимому, вскоре жизнь путинской агентуры осложнится не только во Франции, но и в Германии. При этом не стоит забывать, что сложности Ангелы Меркель неизбежно и далее продолжат усиливать роль Парижа в континентальном тандеме. А вот когда-то лелеемая и нежно создававшаяся покойным Евгением Примаковым ось Париж-Берлин-Москва ныне окончательно прекратила свое существование.