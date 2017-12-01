Липовая самостоятельность: Как Кирилл признал Россию государством-агрессором

Юрій Васильченко / Depo.ua

Скандальные события на Архиерейском соборе в Москве могут консолидировать украинский парламент вокруг признания УПЦ МП агентом государства-агрессора.

На поповском собрании Русской православной церкви произошло несколько моментов, которые будут иметь серьезные последствия для украинского общества. Первый - попытка узаконить автономный статус Моспатриархата, внеся соответствующие изменения в документы РПЦ. Все хорошо понимают: уточнение, что центром УПЦ МП является Киев, никоим образом не влияет на политику распространения "русского мира", которую в Украине воплощает церковь Онуфрия. А изменения, о которых раструбили как о "самостоятельности", это лишь попытка подстелить соломку в случае принятия парламентом законопроекта №4511.

Напомним, им создаются новые условия для функционирования конфессий, центры которых находятся на России. В частности, вводится подписание дополнительных договоров между государством и религиозными организациями таких конфессий, устанавливается обязательное согласование кандидатов на высшие церковные должности и приглашенных иностранных религиозных деятелей с государственными органами. Этот законопроект, а также законопроект №4128, которым упрощается процедура внесения изменений или перерегистрации уставов религиозных общин, вызвал яростное недовольство УПЦ МП. Хотя ни в одном из них прямо об этой церкви не сказано.

18 мая, когда оба законопроекта должны были рассматриваться ВР, Моспатриархия собрала под парламент многочисленное "молитвенное стояние", где рулили Новинский и компания. Под аккомпанемент поповского "майдана" указанные документы отложили на потом. Историю вспять не повернешь, но можно вспомнить, почему так произошло. Итак, профильный комитет по вопросам культуры и духовности рекомендовал парламенту принять законопроект за основу, а ко второму чтению внести поправки. А вот антикоррупционный комитет Егора Соболева этот документ назвал "дискриминационным". Отказалась его поддерживать и фракция БПП. "Мы должны не просто трижды, а триста трижды подумать перед тем, как вообще в какие-то вопросы, связанные с религией и церковью, вмешиваться посредством законодательных действий. Считаю, что сегодня мы не должны это рассматривать, и мы это рассматривать не будем", - заявлял тогда одессит Алексей Гончаренко. Без голосов многочисленной фракции эти законопроекты были обречены, хотя в этой политсиле хватает тех, кто готов их поддержать. По мнению же многих экспертов, тогда парламент допустил роковую ошибку, создав для РПЦ временной люфт, чтобы на Архиерейском соборе узаконить автономию УПЦ МП. Делалось это сознательно или нет, но результат в пользу Гундяева.

Вторая важная вещь - манипуляции с письмом патриарха Филарета. Из текста письма не следует, что Филарет раскаивается и просит снять наложенную на него анафему. Но содержание этого обращения стало предметом информационной кампании, на которую Россия максимально устремила свои медиа-ресурсы. Судя по заявлениям представителей УПЦ МП, провокация с письмом их окрылила: они на радостях уже едва ли не отпевают своего многолетнего врага. В УПЦ КП также прокомментировали скандал: недавно Московская патриархия выразила желание вступить в диалог с патриархом, поэтому он и написал письмо. Что из этого получилось, можно прочитать на сайте РПЦ: Архиерейский собор учредил комиссию для переговоров с Филаретом, в состав которой вошли шесть наиболее пророссийских деятелей УПЦ МП, а возглавил группу переговорщиков митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), правая рука Кирилла. Батюшка - монархист и путинец. 9 мая 2014 года он прибыл в тогда еще Днепропетровск для празднования 75-летия Днепропетровского митрополита Иринея. Но его развернули домой. После этого Россия потребовала извинений, но не дождалась. Это к тому, что с компанией, назначенной Москвой, диалог о создании поместной украинской церкви невозможен в принципе. Поэтому Филарет с тем письмом дал маху, и из-за этого попал в паутину гибридной войны.

Но все же и здесь есть позитив. Настоятель РПЦ согласился изменить церковный устав для спасения УПЦ МП от "посягательств националистов", а, следовательно, признал Россию государством-агрессором. Теперь дело за нашим парламентом, который уже во вторник получит шанс войти в историю. Во-первых, решения, принятые на территории России, не имеют юрисдикции на нашей территории, поэтому никаких "особых статусов" УПЦ МП по нашему законодательству не существует. Во-вторых, голосование за очень скандальные, но, как показал собор в Москве, перезревшие решения, станет тестом на смелость и ответственность для многих политиков, которые живут на две церкви - когда нужна патриотическая картинка для избирателя, они с УПЦ КП, а когда никто не видит, бегают в УПЦ МП.