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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Зачем Россия призналась, что траванула Европу радиоактивным рутением

 Владислав ГИРМАН / Деловая столица

В мощном выбросе, скорее всего, виновато ПО "Маяк" на Южном Урале, которое в 1957 г. уже становилось эпицентром техногенной катастрофы.

Радиоактивный изотоп Рутений-106, "местом рождения" которого называют Южный Урал, несмотря на предпринятые Россией ранее меры недопущения огласки, не сходит со страниц медиа и в России, и в Европе. Российским ведомствам соответственно приходится подстроиться под нынешние информационные тренды. Сейчас в России лихорадочно пытаются замылить глаз избирателю. Пусть это будет даже какой-то унылый конспирологический намек.

Таковым является сообщение пресс-службы Россельхознадзора по Челябинской области: "Только управление сообщило о том, что область пополнила список российских регионов, которым Китай разрешил поставлять зерно, как появились сообщения о выявлении рутения-106 на Южном Урале". Здесь толстый намек на некие силы, которым не по вкусу зерновая сделка с КНР. А вообще Россельхознадзор во всех бедах винит СМИ и правозащитные организации. 24 ноября ведомство посетовало, что сообщение о Ru-106 вызвало панику на зерновом рынке, а затем обвинило во всем прессу. "При этом уже сейчас можно с уверенностью сказать, что ажиотаж, созданный в средствах массовой информации и базирующийся на потенциальных опасениях относительно возможного радиоактивного загрязнения значительной части сельскохозяйственных угодий России оказался искусственным", - говорится в сообщении.

Днем ранее руководитель Росгидромета Максим Яковенко тоже все шишки сыпал на СМИ. И заявил, что ведомство "учло факт некорректной и иногда преднамеренно недобросовестной интерпретации наших данных по рутению-106 некоторыми общественными организациями и СМИ. Для однозначного понимания данных мониторинга качества окружающей среды на территории страны Росгидромет внесет изменения в форму представления соответствующих отчетов. В таблицах будут даваться данные о концентрациях обнаруженных загрязняющих веществ в сравнении с установленными предельно допустимыми концентрациями (ПДК)".

Предыстория

Данные из Европы и российских ведомств не стыкуются с теорией заговора, озвученной Россельхознадзором. И российские ведомства подлили масла в огонь, создав хаос в информпространстве, то отрицая, то подтверждая, то противореча друг другу. Но освежим в памяти историю с выбросом изотопа.

Первыми в начале октября о повышенном содержании рутения заговорили в Германии и Франции, аналогичные данные поступали из Австрии, Италии, Румынии и Украины. В Европе предположили, что источник выброса расположен где-то на Южном Урале. Как говорится на сайте организации Greenpeace, которая еще месяц назад направила запрос в Росгидромет, это ведомство, а также "Росатом", реагируя на информацию в СМИ, либо все отрицали, либо коверкали данные, в том числе и поступавшие из Германии, Франции и т.д.

Зачем Россия призналась, что траванула Европу радиоактивным рутением

 

Все тот же Яковенко утверждал, что уровни Ru-106, зафиксированные в России, не представляют опасности для здоровья человека, поскольку они "в сотни тысяч раз ниже допустимого максимума". И даже переводил стрелки на другие страны, "поскольку в Румынии уровень концентрации отходов был в 1,5-2 раза выше, чем в России, а в Польше и Украине это было то же самое".

Уже 20 ноября "Гринпис России", ссылаясь на данные бюллетеня Росгидромета сообщил, что в этом регионе с 25 сентября до 1 октября все посты контроля также фиксировали превышение допустимой нормы. В Росгидромете признали "чрезвычайно высокое загрязнение" над Уральскими горами, обнаружив уровни рутения-106 до почти в 1000 раз превышающего нормальное количество. Содержание изотопа в пробах, полученных с постов Аргояш и Новогорный в Челябинской области, равнялось 76,1 тыс. и 52,3 тыс. микробеккерелей на кубометр. Это соответствует уровню "экстремально высокое загрязнение". 27-28 сентября повышенный уровень содержания изотопа подтвердили в Волгограде и Ростове-на-Дону. "Росатом" заявил, что на его предприятиях, в том числе на Урале, выбросов радиоактивных веществ зафиксировано не было.

Наибольшая концентрация была зафиксирована в 100-километровой зоне ПО "Маяк", которое занимается производством компонентов ядерного оружия, изотопов, хранением и регенерацией отработанного ядерного топлива.

Источники СМИ в близлежащем городе Озерск (бывший Чернобыль-65) сообщили, что изотоп мог оказаться в отходах, которые привозят на комбинат на переработку. На самом предприятии категорически отрицают причастность к возможному выбросу. "На ПО "Маяк" в 2017 году источники из рутения-106 не производились, выбросы в атмосферу находились в обычных регламентных значениях", - заявили в пресс-службы компании, уверяя, что работы по выделению рутения-106 из отработанного ядерного топлива "не проводятся на предприятии уже много лет". 22 ноября Ростехнадзор сообщил, что провел проверку на "Маяке" в период с 26 октября по 3 ноября, и заявил, что, дескать, никаких нарушений не было.

Не впервые

Стоит отметить, что "Маяк" - небезызвестное предприятие. Именно там 29 сентября 1957 году произошла первая крупная ядерная катастрофа, известная как "Кыштымская авария", по названию небольшого городка Кыштым. "Маяк" был построен для создания атомной бомбы. Кыштым еще долгое время не существовал на картах, а его жителям, а также жителям современного Озерска, которые работали на заводе, под страхом ареста запретили распространяться о деятельности предприятия. Они велись с массой нарушений, никто о здоровье работников не заботился.

Поначалу отходы сливались в реку Теча. Когда люди из деревень начали массово болеть и умирать, стали сливать только низкоактивные отходы, а среднеактивными забили озеро Карачай. Высокоактивные шли в емкости, которые содержались в бетонных хранилищах. Затем измерительные приборы стали работать из ряда вон плохо, а ремонтом особо никто не занимался. И вот в конце сентября 1957-го в системе охлаждения произошла поломка, что приборы не зафиксировали. Последовал кошмарный по силе взрыв: емкость, хранившаяся в бетонном "гробу", была разрушена, а бетонная плита, накрывавшая хранилище, - сорвана. Ее отбросило на 25 метров. 90% веществ осели на территории "Маяка", а остальные 10% поднялись в воздух и через 10-11 часов облако накрыло территорию в 300-350 км. И едва не дошло до крупного города Тюмень. Зона загрязнения составила 23 тыс. кв. км, где проживали 270 тыс. человек. Более 10 тыс. из них отселили, уничтожив дома и имущество.

Как и в случае с Чернобыльской катастрофой, никому ни о чем не сообщали, хотя выброс радиации составил около 20 миллионов Кюри. Для сравнения: выброс Чернобыля - 50 миллионов Кюри.

Мало того, людей сгоняли ликвидировать последствия, а солдат отправили в оцепление, запретив что-либо рассказывать. Защита никого не волновала. Многие потом скончались от лучевой болезни и рака. Все сведения о катастрофе засекретили на долгие годы. И немудрено, что когда "унюхали" рутений на Южном Урале, то сразу все ткнули пальцем в "Маяк".

Тем более что российские власти имеют опыт отрицания инцидентов на этом комбинате, и в других регионах. Об этом напомнили в Greenpeace, упомянув отнекивание Москвы по поводу выброса йода-131, который фиксировался над Европой. Присутствие изотопа впервые было зафиксировано в середине января в Норвегии на границе с российской Кольской областью, а через несколько дней - в финском городе Рованиеми. "ДС" предполагала, что источником выброса могла быть ядерные испытания РФ в районе архипелага Новая Земля, либо утечка с кладбища атомных подводных лодок, либо Кольская АЭС. Россия тогда также все отрицала, мобилизовав СМИ и армию ботов. В Greenpeace же вспомнили и аналогичное поведение РФ, когда в 2007 году стало известно о сильном загрязнении воды в той же Тече "Маяком". В России все отрицали сперва, а затем неохотно признали, когда отпираться уже не было возможно. Методы не изменились и сейчас.

Рутений-106

Рутений, названный в честь России в 1844 году, не такой уж безобидный, как пытаются убедить в этом власти. Как пишет Science Alert, Ru-106 - очень редкий элемент, и в естественных условиях его почти не найти. Он является продуктом распада урана-235, а в окружающую среду скорее попадет в результате аварии на объектах, перерабатывающих ядерное топливо, или в центрах радиационной медицины. Его применяют для облучения злокачественных опухолей. Распад этого изотопа длится чуть больше года, и он в 50 раз опаснее йода-131.

Но куда важнее, что масштабы и уровень загрязнения указывают на серьезность инцидента, случившегося, вероятно, на "Маяке". То есть, облако рутения отправилось в путешествие, но остальные продукты распада урана - более тяжелые - скорее всего опустились в Челябинской области и в соседних регионах. В России кивают, что, мол, в Европе не обнаружили других веществ. Да они могли и не зафиксировать чего-либо, если уран, цезий, стронций территорию России не покидали.

Молчи, ибо выборы

Население никто об этом не информирует. Пусть ведомства после периода сумятицы подтвердили повышенный уровень рутения-106, но они пытаются правдами и неправдами отвлечь внимание от катастрофы, умолчать и приуменьшить угрозу.

Например, 21 ноября Министерство природопользования и экологии Башкирии заверило местных жителей в том, что высокое содержание рутения в атмосферных осадках в Уфе не представляет опасности для окружающей среды и экологии города. В тот же день главный онколог Челябинской области Андрей Важенин взбесил россиян, когда посоветовал "смотреть футбол и пить пиво", дескать ничего страшного нет.

Бурная реакция пользователей дает понять, что россияне многое могут проглотить, во многое, что вешает пропаганда, поверить, однако угроза со стороны "немирного" атома - это уже чересчур.

Вот и получается, что Челябинск 2017 года повторяет судьбу Киева 1986 года, когда всех согнали на первомайскую демонстрацию, ничего не сообщая о катастрофе. Хотя слухи просочились и многие киевляне ринулись к родне, живущей в других регионах. В России аналог того первомая - предстоящие президентские выборы. Поэтому тема ядерной катастрофы подниматься не будет максимально долго, желательно до оглашения результатов. После Владимир Путин может лишить кресел несколько чиновников, заявив, что был очень уж занят "войной" с врагами на Западе, выборами и прочими делами, а бояре, мол, не донесли.

Пока же, чтобы успокоить россиян, сымитировать видимость процесса "Росатом" 24 ноября проинформировал о создании независимой комиссии, куда войдут ученые-атомщики, чтобы установить источник выброса рутения-106. И посыл такой: СМИ тут раздули скандал, вас отвлекли от телевизора, так и быть мы займемся, изучим и развенчаем. Или нет. Как Путин скажет.
 

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