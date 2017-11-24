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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Новый президент Киргизии, кто он?

 

Тихоня, ставленник Атамбаева, социал-демократ, уроженец Ошской области, зоотехник, учитель русского языка, экс-премьер Киргизии... 24 ноября Сооронбай Жээнбеков, победивший на президентских выборах в Киргизии 15 октября 2017 года, официально займет высший государственный пост. Инаугурация пройдет в Бишкеке в государственной резиденции "Ала-Арча". Выдвиженец от Социал-демократической партии Киргизии (СДПК), набравший на выборах 54,22 процента голосов избирателей, станет пятым главой государства и сменит на этом посту Алмазбека Атамбаева, возглавляющего партию социал-демократов.

Ставленник Атамбаева

То, что Сооронбай Жээнбеков намерен продолжать политический курс Атамбаева, не является секретом. Об этом в ходе президентской гонки говорил и сам Жээнбеков, и его сторонники. Так, в предвыборном ролике, размещенном на сайте киргизского агентства "Акипресс", Замира Сабурдинова, жительница Джалал-Абадской области говорит: "Президент Атамбаев передает все начатое в твердые руки нашему кандидату. Только Жээнбеков может вывести нашу страну вперед. Он прошел путь от учителя до премьер-министра и будет народным и надежным президентом республики".

Наблюдатели отмечают, что, благодаря верности Атамбаеву и отсутствию у Жээнбекова политических амбиций, нынешний киргизский президент и сделал его своим ставленником. Сам Жээнбеков, выступая перед избирателями в ходе предвыборной кампании, заявил: "Я никогда не говорил "я". Я всегда говорил "мы". Я не хвастался, я просто работал. Но эти выборы заставили меня говорить о том, что я сделал".

Так что же удалось сделать, занимая разные государственные посты, 59-летнему Сооронбаю Жээнбекову, вскоре заступающему на пост президента страны? Какова его трудовая деятельность. и когда началась его политическая карьера?

От учителя до премьер-министра

Согласно данным из открытых источников, трудовую деятельность Сооронбай Жээнбеков, уроженец села Кара-Кульджа Ошской области на юге Киргизии, начал в 1976 году учителем русского языка и литературы в средней школе имени Ленина Узгенского района, правда, не имея специального образования. В 1983 году он окончил Киргизский сельскохозяйственный институт имени Скрябина. А через 20 лет получил второе образование в Киргизском аграрном университете, окончив экономический факультет по специальности бухгалтер.

После окончания института в 1983 году он работал главным зоотехником совхоза, а затем был председателем колхоза. В 1995-м стал депутатом Собрания народных представителей в киргизском парламенте (Жогорку Кенеше) первого созыва. Депутатом Жогорку Кенеша он избирался трижды. Последний раз - в 2005 году, до событий, приведших к власти в Киргизии Курманбека Бакиева.

В апреле 2007 года в правительстве Алмазбека Атамбаева Жээнбеков был назначен министром сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности страны. Но после отставки Атамбаева ушел вместе с ним и три года не появлялся на публике.

Во время апрельских событий 2010 года, когда в Киргизии сначала во второй раз свергли президента, а потом последовал межэтнический конфликт на юге страны, Сооронбая Жээнбекова на митинге избрали народным губернатором Ошской области. В течение месяца ему приходилось отстаивать свое положение главы области, но с мая того же года он становится официальным руководителем Ошской государственной администрации и полномочным представителем правительства в Ошской области. На этом посту он остается почти 5 лет.

В конце декабря 2015 года Жээнбеков перебирается в Бишкек, где занимает должность директора Государственной кадровой службы, а затем становится зампредседателя аппарата президента. 13 апреля 2016 года при президенте Алмазбеке Атамбаеве Сооронбай Жээнбеков возглавляет киргизское правительство. А в 2017-м баллотируется в президенты от социал-демократов и одерживает победу. Его основным оппонентом на выборах являлся Омурбек Бабанов, сопредседатель партии "Республика- Ата-Журт", также ранее возглавлявший киргизское правительство.

Обещания и цели Жээнбекова

"Я не один, нас целая команда", - заявил Жээнбеков, выступая перед избирателями. По словам его сторонников, в ходе предвыборной гонки его поддержали 10 партий и 50 различных организаций. Какие обещания дал перед выборами бывший премьер-министр? "Для меня одной из важных задач является повышение зарплат учителей, врачей, работников культуры, правоохранительных органов. Мы подняли экономику на 12 процентов, производство - на 57 процентов, экспорт - на 47 процентов, бюджет увеличили на 11 млрд сомов", - утверждает Жээнбеков.

По его словам, дороже всего для него - интересы страны: "Это моя программа - простая, понятная, выполнимая. Мы сейчас пожинаем плоды от ЕврАзЭс. Экспорт у нас вырос на 47 процентов. Наши соотечественники обладают такими же правами, как граждане России. Мы решили насчет пенсий, у нас будет единая система пенсий в Казахстане, в России, по ЕврАзЭс. Это вопрос уже решен".

Обращаясь к своим сторонникам, Жээнбеков заявил: "Моя цель состоит в том, чтобы народ Кыргызстана, многонациональный народ, проживал в комфортной, процветающей стране. Я долго шел к этому".

О русском языке и отношениях с РФ и ЕврАзЭс

На пути к построению процветающей страны избранный киргизский президент Сооронбай Жээнбеков уже определил круг ближайших союзников, как отмечают наблюдатели. Это, прежде всего, Россия и соседние государства-члены Евразийского экономического союза (ЕврАзЭс), о чем неоднократно заявлял сам Жээнбеков. Еще в ходе своей предвыборной кампании он отмечал роль России и русского языка для Киргизии и ее жителей: "Статус официального языка русского закреплен в конституции. Это язык в мир знаний, в мир дружбы. Мы будем поддерживать и развивать этот язык в нашей стране".

Стремление нового киргизского президента, вероятно, услышали и оценили в Кремле. Так, к 59-летию Жээнбекова, которое он праздновал в середине ноября, согласно информации киргизских СМИ, президент России Владимир Путин прислал ему поздравительную телеграмму.

"Вы пользуетесь заслуженным авторитетом среди соотечественников как опытный государственный деятель, многое делающий для решения актуальных социально-экономических задач, стоящих перед Кыргызской Республикой. ... Хотел бы подтвердить готовность к конструктивному диалогу и активной совместной работе с вами по дальнейшему укреплению отношений стратегического партнерства и союзничества, существующими между нашими странами", - говорится в послании.

О клане Жээнбековых

"Отличный семьянин, немногословен, но с юмором". Так отзываются о Жээнбекове люди из его команды. "Я верю этому человеку, он более 20 лет на госслужбе и не имеет ни капли компромата. Крайне редкий дар в нашей стране", - говорит Сергей Пономарев, председатель Ассоциации предпринимателей Кыргызстана. Но компромат все же нашелся. Правда, на одного из братьев - Асылбека Жээнбекова. В ходе предвыборной кампании в интернете появилось несколько видеороликов, в том числе под названием "Кому служит клан Жээнбековых?" В нем идет речь о братьях Жээнбековых.

По информации из открытых источников, Сооронбай Жээнбеков - третий сын в многодетной семье. Его старший брат, Канторо (умерший весной 2017 года) - доктор наук, профессор и президент Джалал-Абадского университета экономики и предпринимательства. Он занимался наукой и был далек от политики. Второй брат, Жусупбек, состоял на дипломатической службе, был послом в Кувейте, Марокко, Иордании. Четвертый брат, Асылбек, экс-спикер парламента. Пятый, Жыргалбек, живет на малой родине. Младший и ныне покойный Искендер Жээнбеков считался хорошим юристом - в 28 лет он стал прокурором Ошской области. Есть у Сооронбая Жээнбекова две сестры. Одна из них врач, другая - педагог и сейчас на пенсии.

Сооронбай Жээнбеков женат. Его супруга Айгуль занимается домашним хозяйством, ведет небольшой семейный бизнес в сфере сельского хозяйства и животноводства. Дочь - студентка. Младший сын школьник.

Компромат и конфликт с "РусГидро"

Итак, компромат, о котором говорили противники Жээнбекова собран на его брата Асылбека и связан со скандалом, в котором якобы замешана российская компания "РусГидро". Как утверждается в ролике, преемником Атамбаева на президентском посту должен был быть Асылбек Жээнбеков, который 4,5 года занимал пост спикера парламента. Он непосредственно был посвящен в детали сделки, заключенной между правительством Киргизии и российской "РусГидро" по строительству Верхненарынского каскада ГЭС. И, по словам авторов видеоролика, якобы "проворовался".

Россия, подписав контракт, как утверждается в видеоролике, из-за кризиса не сумела выполнить обещания и просила Атамбаева об отсрочке. Тот обещал подождать, но не сдержал обещание. Во время визита в Саудовскую Аравию Асылбек Жээнбеков якобы заключил соглашение о том, что право на строительство каскада ГЭС получат саудовцы. Те пообещали достроить объект и выплатить России неустойку в 37 млн долларов. Саудовская Аравия, по словам авторов ролика, от своих обещаний отказалась. А Киргизия осталась должна РФ 37 млн долларов. Из-за этого Алмазбек Атамбаев поссорился с Асылбеком Жээнбековым.

Далее в этом деле появилась некая несуществующая на самом деле чешская компания, которой были переданы права на строительство нескольких ГЭС. И в этом контексте всплыло имя премьер-министра Киргизии Сапара Исакова, который якобы тесно связан с кланом Жээнбековых. Впрочем, это уже совсем другая история.

Что же касается Исакова, который также является соратником Атамбаева, если он останется на посту главы правительства, то, утверждают наблюдатели, будет соблюден баланс между президентом Жээнбековым, делающим ставку на дружбу с Россией, и премьером Исаковым, у которого тесные контакты с Вашингтоном.
По материалам: Deutsche Welle
 

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17.11 Нар­ко­ман, ал­ко­го­лик, убий­ца, IT-биз­нес­мен? Как на­чи­на­лась ис­то­рия со­зда­те­ля ан­ти­ви­ру­са McAfee. И за­кон­чи­лась

14.11 10 ха­рак­те­ри­стик хо­ро­ше­го на­чаль­ни­ка

13.11 Как до­го­во­рить­ся с на­чаль­ством об уда­лен­ной ра­бо­те

13.11 Гла­ва экс­перт­но­го со­ве­та при пра­ви­тель­стве ФРГ при­зы­ва­ет от­ме­нить вось­ми­ча­со­вой ра­бо­чий день

09.11 По­че­му уволь­ня­ют­ся со­труд­ни­ки? 8 оши­бок ком­па­ний

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25.10 Как на­чать раз­го­вор о по­вы­ше­нии зар­пла­ты: 5 со­ве­тов

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23.10 Слиш­ком мно­го уме­е­те? Вы отрав­ля­е­те ат­мо­сфе­ру в кол­лек­ти­ве

18.10 По­че­му во мно­гих тор­го­вых ком­па­ни­ях та­кая вы­со­кая те­ку­честь пер­со­на­ла

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