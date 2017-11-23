Почему Лукашенко отказался ехать в Брюссель

Руслан ВЕСЕЛ / Деловая столица

Президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко решил не ехать на саммит Восточного партнерства, который состоится 24 ноября в Брюсселе. Окончательно это стало понятно после распространения в СМИ ответа замачальника управления информации МИД Беларуси Андрея Шупляка на вопрос агентства "БелТА" об уровне участия РБ в мероприятии. Довольно длинный текст о полезности Восточного партнерства и стремлении Беларуси в нем участвовать с легкими вкрапления грусти по поводу желания видеть его максимально деполитизированным (но без обвинений политизированности) закончился коротким заявлением: "Делегацию Беларуси на саммите в Брюсселе возглавит министр иностранных дел Владимир Макей". Который, отметим, представлял Беларусь на предыдущих саммитах этой инициативы.

То есть Минск решил не повышать уровень представительства на саммите, несмотря на то что ЕС впервые за долгие годы пригласил к участию в саммите практически невъездного на Запад белорусского президента. Чиновники ЕС заявляли, что это приглашение было сделано "на фоне шагов, сделанных Беларусью в течение предыдущих двух лет, чтобы улучшить отношения между ЕС и Беларусью". За что сразу подверглись критике ряда европейских политиков. Например, "скандальным" из-за того, что в Беларуси продолжается давление на оппозиционных активистов, назвал приглашение депутат Европарламента от соседней Литвы Пятрас Ауштрявичюс. А один из европейских дипломатов, не пожелавший раскрывать своего имени, предупредил, что появление в Брюсселе такой "экзотики" как Ляксандр Рыгоравыч превратит саммит в "шоу Лукашенко", которое "затмит" искренние усилия по сближению с ЕС лидеров Украины, Молдовы и Грузии.

Вряд ли Бацька решил не мешать украинскому, грузинскому и молдавскому президентам работать и потому отказался от редкой возможности полюбоваться европейской столицей (хоть он и перестал формально быть нон грата в Европе, но после приглашения в Италию и Ватикан до приглашения в Брюссель на саммит особого желания видеть его у себя в гостях страны ЕС не высказывали). И о реальных причинах отказа от визита есть несколько версий.

Первая базируется на упомянутых в ответе Шупляка намеках на возможную политизированность мероприятия. Только недавно передавший Путину титул "последнего диктатора Европы" Лукашенко прекрасно помнит критику по поводу нарушения прав человека и в свой адрес, и в адрес более важного для Запада российского коллеги, когда тот еще отмечал свой "медовый месяц" в отношениях с Европой и США. А именно - в первый год-полтора после воцарения в Кремле, когда Путин подвергался жесткой критике за убийства и пытки мирного населения в ходе Второй чеченской войны.

Казалось бы, и война была развязана еще в президентство Бориса Ельцина, и благодаря переходу на сторону Москвы Ахмада Кадырова ее удавалось показывать как противостояние самих чеченцев террористам (в том числе и из "Аль-Каиды", представленной на Кавказе Хаттабом), и "вербовка" ряда западных лидеров во главе с Джорджем Бушем-младшим успешно состоялась (вспомнить хоть люблянское высказывание последнего об "увиденной душе" Путина). Но до терактов 11 сентября мировые СМИ не уставали вспоминать о жестокости российских силовиков, подогреваемые еще и высказываниями беглых российских олигархов Березовского и Гусинского о том, что Вторая чеченская была развязана с целью сделать Путина президентом (да и после поддержки Россией Антитеррористической операции в Афганистане эта критика умолкла лишь на короткое время). Понятно, что, имея такие примеры, Лукашенко вполне может спрогнозировать: и ему придется отвечать на неприятные вопросы как минимум от журналистов. Благодаря чему пиар от приглашения в Европу будет перебит антипиаром от критики.

Вторая версия касается того, что особых практических выгод посещение Брюсселя Лукашенко не принесет. Даже пиар - и тот окажется урезанным, так как проводить двусторонние встречи с президентом Беларуси европейские лидеры не спешат. Белорусские СМИ писали о желании своего президента встретиться с Ангелой Меркель, но у той к неохоте добавилась и железная "отмазка" - провал коалиционных переговоров и возможные перевыборы (не факт, что она сама из-за всего этого не откажется от посещения саммита). Ну а посидеть в одиночестве за столиком, как Путин во время саммита G20 в Брисбене, когда его проигнорировали все, кроме коалы, Ляксандр Рыгоравич и дома сможет.

Тем более что у него на прошлой неделе состоялись переговоры с главой немецкого МИДа Зигмаром Габриэлем, в ходе которых, по-видимому, уже обсуждались самые важные вопросы и белорусско-немецкого, и белорусско-европейского сотрудничества. В частности, низкая вероятность предоставления Западом кредитов и/или инвестиций, пока РБ не станет на путь реформ (а как пишут белорусские оппозиционеры, даже слово это исчезло из лексикона Бацьки, завершив исчезновение обозначенного им понятия из политики белорусского лидера).

С этой версией определенным образом связана и следующая. На саммите должно быть принято решений о возможности предоставления Украине, Грузии и Молдове финансовой помощи в рамках обновленного "плана Маршалла". И хоть это решение, скорее всего, будет предварительным, оказаться в компании с президентами трех стран, которые европейцы видят достойными такой помощи, тогда как по поводу его страны вопрос даже не поднимался, беларусскому лидеру, наверное, было бы не очень комфортно.

Тем более (и это уже новая, хоть и немного связанная с предыдущей, версия), что, оказавшись рядом с Петром Порошенко, Александру Лукашенко будет трудно отвертеться от вопросов о "шпионском скандале" с Украиной. А так хотелось бы узнать, что он думает по поводу версий о "заказе" на этот скандал, поступившем из Москвы. Или чтобы он попросил нашего президента провести определенную воспитательную работу с некоторыми народными депутатами из "именной" фракции на предмет большей осторожности во внешнеполитических пассажах. Ведь когда они, забегая наперед перед украинскими дипломатами, разбрасываются резкими высказываниями, то суют свои "ножи в спину" нашей внешней политике не только на белорусском, но и на европейском направлении.

Еще одна версия базируется на следующем тезисе из ответа белорусского МИДа по поводу уровня участия их страны в саммите: "В настоящее время "Восточное партнерство" ЕС в большей степени является форматом сотрудничества, в котором страны-партнеры добиваются признания европейской перспективы. Беларусь не ставит перед собой такой цели... (выделено нами. - ДС)". Она предполагает, что ключевые здесь слова адресованы не Брюсселю, а Москве, которую Минск, почувствовав ее серьезное раздражение от легкого потепления своих отношений с Европой, очень не хочет лишний раз злить. Тем более, что Владимир Путин в ответ на сближение Беларуси с ЕС в начале года стал выказывать недовольство введением определенных экономический ограничений. И как считает директор варшавского Центра политического анализа и прогноза Павел Усов, "Лукашенко побоялся раздражать Москву в условиях довольно непростых отношений между странами и особенно перед новым раундом переговоров о ценах на энергоносители и выделении очередных кредитов".

Тем более, что дело может экономическими ограничениями не ограничиться. Ведь ни Минску, ни Москве не удалось пока убедительно доказать соседям, что все российские войска, заведенные в Беларусь в ходе учений "Запад-2017" для принуждения к покорности гордой Вейшнории, были из нее выведены. А появление версии о кремлевском "заказе" на не особо нужный Минску "шпионский скандал", говорит, как минимум о наличии поводов сомневаться в полной подконтрольности Бацьке его силовиков. Он, конечно же, не Плотницкий, да и Беларусь в военном плане не так зависима от Кремля, как фейковая ЛНР, но опасение дворцового переворота у Лукашенко при любых обстоятельствах перевесит желание "поглядеть Брюссель". Тем более, что никто не доказал, что брюссельская капуста может быть для него вкуснее родной бульбы.