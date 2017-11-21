Сурков против ФСБ. Путин умывает руки

Вадим Денисенко / Depo.ua

Для нас всех это действительно суперважное событие, потому что впервые российский генерал ФСБ Беседа, который руководит силовиками Донбасса, открыто и с оружием в руках выступил против советника Путина Суркова, который руководит Плотницким.

Беседа сейчас требует только одного: вернуться к предыдущему статус-кво и восстановить Корнета в министерстве. Сурков пытается договориться, но ситуация вышла из-под контроля. В любом случае, на некоторое время.

Есть всего несколько сценариев:

1. Проигрывает Сурков и Корнет триумфально возвращается в кресло. И тогда резко ослабляются Плотницкий, который и без того боится, что его в любой момент грохнут.

2. Проигрывает Беседа, но тогда, тем более Плотницкий будет ожидать терактов. При этом, можно не сомневаться, что в ближайшей перспективе Путин не будет особо вмешиваться в эту войну своих подчиненных. Единственное, что требует Путин сейчас, - сделать так, чтобы не было никакого лишнего шума. Поэтому его вмешательство возможно лишь в случае эскалации, которой одинаково боятся и Сурков, и Беседа. Выигрывает тот, у кого сильнее нервы и тот, кто заручится максимальной поддержкой людей из окружения Путина. А вот в среднесрочной перспективе, можно не сомневаться, что как минимум, один из этих двух резко ослабит свое влияние в Москве.



Плотницкий опроверг все заявления Корнета про украинских диверсантов во власти "ЛНР"

Он отметил, что люди в военной форме в центре Луганска - это продолжение вчерашних кадровых изменений по отстранению Корнета от занимаемой должности "министра".

Плотницкий отметил, что "события сегодняшнего дня в очередной раз доказали, что решение было принято верное".

"В свою очередь, уверяю, что заявление Корнета не имеет никаких оснований и юридической силы. Еще вчера Корнет законно отстранен от занимаемой должности: есть решение суда, ходатайство от соответствующего комитета "народной рады". Более того, назначен новый и. о. "министра" внутренних дел "ЛНР", - сказал Плотницкий

В настоящее время следствие ведется, но по другому делу и с другими фигурантами. Оснований для ареста Анастасии Шуркаевой, Ирины Тейцман и Евгения Селиверстова никаких нет, и распоряжений подобного рода и. о. "министра внутренних дел "ЛНВ" не давал", - добавил Плотницкий.

Он пообещал, что "ситуация находится под контролем руководства "ЛНР" и в ближайшее время будет полностью решена".

"Могу с уверенностью сказать, что попытки определенных лиц задержаться при власти ценой дестабилизации обстановки внутри "государства" тщетны, и в ближайшее время будут полностью нейтрализованы", - говорится в заявлении.



Корнет опроверг информацию о своей отставке

Корнет подчеркнул, что в настоящее время ситуация в республике полностью контролируется силами правоохранительных структур.

"МВД" работает в штатном режиме, личный состав ведомства продолжает выполнять свои обязанности. Также хочу развеять слухи о моей отставке", - сказал он.

Корнет отметил, что "в последнее время в результате деструктивных действий ряда должностных лиц усилилась критика правоохранительного ведомства в средствах массовой информации. Указанными лицами в течение длительного времени "главе" "ЛНР" целенаправленно доводилась недостоверная информация о якобы причастности сотрудников "МВД" к противоправной деятельности".



Корнет: "Администрация" Плотницкого инсценировала госпереворот в "ЛНР" в 2016 году

По его словам, установлена причастность руководителя "администрации "главы" "ЛНР" Ирины Тейцман, а также начальника "службы правительственной безопасности "МВД "ЛНР" Евгения Селиверстова к инсценировке в сентябре 2016 года государственного переворота в "ЛНР".

"В результате был убит бывший премьер-министр и мой боевой товарищ Геннадий Николаевич Ципкалов и приговорен к длительному тюремному заключению заместитель командующего управления "народной милиции "ЛНР" Виталий Киселев", - сказал Корнет.

Он отметил, что данные мероприятия проводились при непосредственном участии ряда высокопоставленных сотрудников "генеральной прокуратуры", которые занимались фабрикацией данных уголовных дел".

"После того, как у "МВД" оказались неопровержимые доказательства причастности указанных лиц к данным преступлениям, последними были предприняты меры по дискредитации ведомства и увольнению ключевых сотрудников "министерства", которые принимали непосредственное участие в раскрытии ОПГ", - отметил Корнет.

Ранее Корнет заявил, что в "ЛНР" ликвидирована группа украинских диверсантов. По его словам, ночью арестованы генеральный директор ГТРК "ЛНР" Анастасия Шуркаева, руководитель администрации главы "ЛНР" Ирина Тейцман, а также начальник службы правительственной безопасности МВД "ЛНР" Евгений Селиверстов.



В конфликт Плотницкого и Корнета вмешались регулярные войска России, - волонтер

Такое мнение на своей странице в Facebook сообщил волонтер проекта "Стоп террор" Семен Кабакаев.

Он заметил, на присутствие российских военных это указывает то, что в Луганске центр города окружили люди в военной форме без опознавательных знаков.





"В оккупированном Луганске БТРрами перекрыли все центральные улицы, взяв в окружение. В окружении люди без опознавательных знаков, все понимают, что вмешались регулярные подразделения армии РФ. Все это результаты противостояния Плотницкого и Корнета", - написал Кабакаєв.





Он добавил, что у него есть информация, что часть батальонов и подразделений поддерживает Корнета и готовы будут применить оружие, чтобы противостоять людям Плотницкого.