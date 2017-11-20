Зимбабвийский вариант. Зачем Путину топить в ванне дипломата Барашкова

Максим МИХАЙЛЕНКО / Деловая столица

Загадочная смерть замглавы службы протокола российского МИДа после путинской угрозы покарать виновных в срыве встречи с Трампом выглядит, как минимум, двусмысленно - чтобы не сказать больше.

Серия таинственных смертей российских дипломатов продолжилась уходом из жизни заместителя директора департамента государственного протокола, Чрезвычайного и Полномочного посланника 2 класса 64-летнего Сергея Николаевича Барашкова. Причем изначально об этом сообщил российский Telegram-канал Mash, который специализируется на кремлевских и околокремлевских сливах разной степени достоверности. И присовокупил такую подробность: непосредственное начальство Барашкова в МИД России объявляло его в розыск, поскольку три дня он не появлялся на работе. Официальное сообщение опускает эту деталь, как и ту, что дипломат был обнаружен в ванне, в каковой то ли утонул, то ли вскрыл себе вены.

Странность инцидента этим не исчерпывается, поскольку официальное заявление МИД РФ о произошедшем последовало, как представляется, значительно позже. Путаница с датами, вероятно, связана с эмоциональным срывом Владимира Путина на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге, который пообещал "наказать виновных" в том, что его встреча с Дональдом Трампом, к которой Москва тщательно готовилась, так и не состоялась. Правда, впоследствии Сергей Лавров и Дмитрий Песков постарались смазать резкость босса, переведя стрелки на американских "партнеров".

Строго говоря, Барашков, как и большинство других жертв морового поветрия среди российских дипломатов, достиг возраста средней продолжительности жизни для мужчин в этой стране, а с учетом напряженного ритма жизни чиновников, особенно во внешнеполитической отрасли государства-изгоя, эпизод мог бы показаться вполне рутинным. В то же время, совпадение угроз главы государства в адрес, по сути, службы протокола, и кончины профильного чиновника, на фоне долгосрочной тенденции "естественной мобильности" в МИД - слишком уж симптоматично.

В странах тоталитарного типа (а РФ, несомненно, вошла в этот "дивизион" после 2014 года) замаскированные под несчастные случаи или природные причины расправы над идеологически или "технически" неугодными функционерами - обычное дело. Во "внутренней партии по Оруэллу" подобные происшествия являются сигналами, направленными на установление воли или констатацию неудовольствия вождя. Ведь формальный запрет на применение смертной казни в РФ продолжает существовать лишь по двум причинам. Это желание элитариев посещать Страсбург и Брюссель, а также страх чиновничьих кланов друг перед другом. Такой статус-кво заставляет репрессивный аппарат прибегать к организации "приличных уходов", если речь идет о "внутренней партии", покушениям "экстремистов" на оппозиционеров и методу "сгноить в тюрьме" в отношении обычных граждан.

Сергей Барашков не был - как и некоторые ранее ушедшие из жизни дипломаты, тот же консул РФ в Греции Андрей Маланин - публичной личностью, и тем более, оппозиционером. Вместе с тем, можно обратить внимание на некоторые нюансы.

Во-первых, в каждом МИДе начальники службы протокола очень близки к топ-менеджменту как ведомства, так и государства, обладают самой глубокой внутренней информацией. Во многих бюрократических традициях реальную работу делает именно заместитель, в то время как формальный глава управления "представляет и несет ответственность". Барашков же занимал свою должность, ни много ни мало, 23 года. Когда в кресло главы ведомства сел Сергей Лавров, его тезка уже десять лет был ответственным за службу протокола, а значит, имел самый интимный доступ к вершителям судеб (шутка ли - пережить три президентства?). Так что покойный Сергей Николаевич, предварительно и доподлинно зная о провале переговоров о встрече в Дананге, мог просто перенервничать. Однако, смерть в ванне с предварительным (или post-hoc) исчезновением из поля зрения прямого руководителя - это как-то слишком. И даже немного по-киношному.

Во-вторых, этот инцидент довольно легко связать с недавно прокатившейся волной слухов о том, что российские дипломаты неофициально жалуются "системным либералам" из кремлевской тусовки на конфликт между реальностью и требованиями Москвы "держать марку" при любой погоде.

Как видим, новый посол РФ в США Антонов так и не смог пока встретиться ни с кем из членов Конгресса, и, думается, сотрудниками Белого Дома, за исключением профильных специалистов Госдепа. Учитывая, что в кабинет Виктории Нуланд - заместителя госсекретаря (Рекса Тиллерсона, который вновь балансирует на грани отставки - из открытых источников стало известно, что его потенциально может сменить в этом качестве директор ЦРУ Марк Помпео) пришел недавно посетивший Киев неокон и атлантист Уэс Митчелл, вряд ли ситуация для Антонова поменяется. Откровенно антироссийская волна в политическом истеблишменте Лондона (там даже планируют создать комиссию по расследованию возможного вмешательства россиян в кампанию по злосчастному референдуму) показывает, что положение других российских послов в западных странах ничем не лучше.

Но на уровне ведомства в Москве "на орехи" получает протокол.

Между тем, заметьте, как после болгарского прокола (неуклюжей попытки защитить памятники советским солдатам и рассказать "настоящую историю освобождения") затихла на время и специальный представитель МИД Мария Захарова. По всей видимости, шатается кресло и под самим Сергеем Лавровым, идущим на рекорд пребывания в должности со времен Громыко, и пик этой смуты может наступить в начале декабря, когда исполком МОК обязан принять решение о допуске или недопущении российских спортсменов на зимнюю олимпиаду в Южной Корее.

Ведь гонцов с плохими новостями не любят ни в авторитарных, ни в демократических государствах, а Виталий Мутко в географии Кремля (забавно, что "кремлинологию" пришлось экстренно возрождать из небытия, в которое она ушла в начале 90-х) находится гораздо ближе к Путину, нежели даже верный Лавров.

Не был ли Сергей Барашков одним из таких "болтунов"? Именно на такую "возню" реакция путинской клики может сегодня оказываться довольно резкой. Весьма символична в этом отношении реакция экс-главы НОК РФ Тягачева на новые разоблачения от получившего убежище в США экс-руководителя РУСАДА Родченкова ("при Сталине бы расстреляли"). Это, между прочим, очень иронично, поскольку самого Тягачева в конце 70-х разрабатывало КГБ по делу о масштабной контрабанде из Австрии джинсов, оказавшихся в сумках спортсменов вместо лыж и коньков.

Наконец, в-третьих, уже не скрыть, что российская верхушка испугана анонсированным на февраль массовым разоблачением американцами "системы Путина", хотя в данном случае "у страха глаза велики", ведь это, скорее всего, будет довольно формальный аналитический доклад. Кому-кому, а президенту Трампу (насколько он способен остановить процесс - другой вопрос) в последнюю очередь выгодны очередные сенсации из разряда его крупных сделок с недвижимостью, в которых клиентами выступали российские олигархи.

Тем не менее, новые информаторы без надобности Кремлю, как и потенциальные беглецы на Запад. А их - после появления, а затем "высушивания" доклада специалистов аналитического подразделения "Райффайзена" о проблемном состоянии "Роснефти", а также предания гласности тяжелого положения теперь уже и во втором по величине российском банке ВТБ - вскоре может стать гораздо больше.

В общем, как и в 2014-15 годах - несмотря на скачок цен на нефть - российский режим оказывается в центре "идеального шторма".

Не оправдалась и ставка на Китай, а также на традиционные связи в других странах Азии. Обессмысливается прошлое возложение надежд на газопровод "Силу Сибири", сорваны военные контракты в Афганистане, Вьетнаме и Индии - стоит ли и там ожидать утопленников среди дипломатического персонала? Ах да, посол России в Индии Александр Кадакин успел отойти в лучший мир еще в январе этого года. Оставив, надо сказать, отношения России и Индии, допустившей американцев на приобретенную в РФ подводную лодку - в крайне напряженном состоянии. На ветер оказались выброшенными и средства, израсходованные на приезд на Валдайский форум экс-президента Афганистана Хамида Карзая. Окончательно запутанными стали российские интриги в Сирии - Москва, самым неприятным образом для верующих в официальную версию ее интервенции в САР, оказалась на стороне Запада против Ирана, с которым долгие годы пыталась строить отношения.

Вся эта серия внешне не связанных между собой событий и процессов толкает Кремль к новому рубежу испытания на прочность - выбору между полным, серьезным окукливанием, или своего рода "зимбабвийским вариантом" - принуждением надоевшего всем и небезопасного вождя к почетной пенсии. Например, каково будет впервые в истории перенесшему свое послание парламентариям Владимиру Путину объявлять о своем выдвижении на очередной срок после вероятного фиаско в МОК? Что делать с растущей волной банкротств и новым сжатием изоляции (в котором, кстати, уже не обвинишь "интригующую Украину")?

На все эти вопросы нет хороших ответов. Вот и остается топить в ваннах безответных дипломатов. Которым, в лучшем случае, поставят PR-памятник, как в сербской части конфедерации Боснии и Герцеговины - Виталию Чуркину, смерть которого в Америке до сих пор вызывает вопросы.