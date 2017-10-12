Поможет ли Путин арабам защититься от нефтяного экспорта США

Роман БРЫЛЬ / Деловая столица

Осенние рекорды по объемам экспорта нефти администрация Трампа склонна трактовать как первые признаки новой американской стратегии энергетического доминирования.

Третью неделю подряд США бьют исторические рекорды по объемам экспорта нефти. С начала октября Америка продает за рубеж более 2 млн барр./сутки, что больше, нежели суточное производство таких стран - членов ОПЕК, как Венесуэла и Нигерия. Сторонники президента Трампа отказываются видеть влияние краткосрочных рыночных факторов на рост экспорта, а воспринимают показатель как первый, но уже очевидный результат новой энергетической стратегии США - стратегии энергетического доминирования.

Формально они правы: второй тезис стратегии энергического доминирования формулируется как "увеличение экспорта всех трех (сжиженный газ, нефть и уголь) ископаемых ресурсов и продукции, производной из них". Американский сжиженный газ с лета продается в Восточной Европе, уголь из Пенсильвании есть даже в Украине, а свежие цифры по экспорту нефти говорят сами за себя.

От независимости к доминированию

"Энергетически доминирующая Америка самодостаточна. Это свобода от геополитической нестабильности, которую провоцируют другие нации, пытающиеся использовать энергоресурсы в качестве экономического оружия. Энергетически доминирующая Америка будет экспортировать энергоресурсы по всему миру, укрепляя наше глобальное лидерство и наше влияние", - так описывал цели и задачи новой энергетической стратегии США министр энергетики Рик Перри во время презентации на т. н. "энергетической неделе" в июне.

Помимо увеличения экспорта, новая стратегия фокусируется еще на трех направлениях: полная реализация преимуществ от внутреннего переизбытка нефти, газа и угля; больше импорта энергоресурсов из Канады, Мексики и других стран Западного полушария и меньше импорта с Ближнего Востока и Северной Африки; использование энергетической мощи как элемента давления в международных торговых и политических переговорах.

Таким образом, администрация Трампа взяла на себя смелость объявить о конце 40-летнего периода американской энергополитики, направленной на достижение энергетической независимости.

С момента нефтяного эмбарго 1973 г. до конца каденции администрации Барака Обамы базовой концепцией американской энергетической политики была нейтрализация негативных факторов влияния на американскую экономику со стороны глобального энергетического рынка. Концепция реализовывалась путем увеличения внутренних добывающих мощностей, создания стратегического резерва нефти и запрета на экспорт нефти.

К концу правления Обамы американский энергетический сектор достиг состояния, достаточного, чтобы считать идею энергетической независимости реализованной в полной мере. Следующим естественным этапом развития сектора стала глобальная экспансия, и новоизбранный президент Трамп использовал это положение для провозглашения политики энергетического доминирования.

Украсть у Обамы

"Прошлая администрация была попросту скромнее: Обама имел все основания восхвалять себя за то, что при его правлении США стали крупным производителем нефти и газа. Но ему было достаточно того факта, что сектор развивается. Трампу же выдалась возможность урвать свой кусок славы, не прилагая для этого особых усилий", - уверен Тим Боерсма, старший аналитик Center on Global Energy Policy при Колумбийском университете.

Хотя именно Барак Обама снял 40-летний запрет на экспорт сырой нефти в конце 2015 г. До этого американским компаниям разрешалось продавать за рубеж только переработанные нефтепродукты. Также его администрация выдала 24 лицензии (ни одному заявителю не было отказано в получении) на экспорт сниженного газа. То, что газ США начали продавать за рубеж только в текущем году, объясняется периодом адаптации экспортеров к новым возможностям. "Раньше Соединенные Штаты только импортировали сжиженный газ. Когда появилась возможность его продавать, компаниям потребовалось некоторое время, чтобы понять, как эффективно это делать", - объясняет юрист Мэрри Энн Салливан, бывшая сотрудник министерства энергетики.

Сегодня для получения лицензии на экспорт сжиженного газа компании потребуется всего несколько дней, а "быстрее уже и не нужно", - парирует Салливан обвинения сторонников Трампа, считающих, что Обама развел "излишнюю бюрократию", без которой американской энергосектор развивался бы еще стремительней. Под бюрократией в данном случае подразумевается серия регулятивных актов, при помощи которых администрация Обамы пыталась ограничить объемы вредных выбросов в атмосферу добывающими компаниями.

Добавив к здоровому состоянию американской энергетики выход из Парижского соглашения и, как результат, снятие формальных ограничений для американских компаний по выбросам в атмосферу, а также увеличение субсидий угольной отрасли, Трамп и получил концепцию энергетического доминирования.

Рынок против популизма

"Статистические показатели за пару недель не могут отображать фундаментальный сдвиг, когда речь идет о таком комплексном рынке, как рынок нефти", - пишет в издании The Real Money обозреватель Джим Коллинс. По его мнению, до конца года еще не раз Америка установит исторические рекорды по объемам экспорта нефти, но каждый из этих скачков можно будет объяснить текущими рыночными тенденциями.

Рост экспорта в конце сентября - начале октября ни что иное, как последствия временного переизбытка сырой нефти, вызванное остановкой работы значительного числа нефтеперерабатывающих заводов на юге США. Часть из них остановилась на плановый ремонт, часть - из-за урагана "Харви". Излишки удалось быстро продать за рубеж, чему способствовал ценовой разрыв между марками WTI и Brent, составлявший в последние недели в среднем $6 за баррель. По мере возвращения к работе нефтеперерабатывающих заводов и восстановления экономической активности в пострадавших от урагана регионах внутренний спрос на нефть вернется на прежние позиции, снизив необходимость экспортировать излишки в больших объемах. С 9 октября цена WTI начала понемногу повышаться, Brent, наоборот, понижается в цене, что также остужает пыл заработать на ценовом разрыве.

Остальной мир напрягся

Превратится ли американская нефть в инструмент доминирования в руках администрации Трампа, станет очевидно на фоне успешности или неуспешности стратегии стран - членов ОПЕК по контролю цен на мировом рынке. Картель придерживается курса на сокращение добычи, пытаясь сбалансировать глобальные спрос и предложение. Неподконтрольные ОПЕК американцы своими экспортными амбициями усложняют задачу картеля, но не делают ее невозможной.

Состоявшийся на прошлой неделе визит короля Саудовской Аравии в Россию продемонстрировал готовность стран ОПЕК идти даже на странные союзы ради достижения поставленных задач.

Королю Салману и Путину не о чем договариваться, кроме оружия и нефти, что им, собственно и удалось.

Российское руководство после визита саудовского короля заявило, что поддержит ОПЕК в его попытках сокращать производство. Вести себя дисциплинированно и добывать нефть в рамках установленных картелем квот пообещали уже 11 стран - членов ОПЕК.

Не исключается возможность, что на саммите ОПЕК 30 ноября в Вене будет объявлено о пересмотре объемов добычи картелем. На данный момент ОПЕК действует в рамках собственных квот, установленных до конца марта 2018 г.

Гвозди скептиков

Противники политики Трампа уверены, что одним только увеличением экспорта энергоресурсов глобального доминирования не достичь. Конкурентного преимущества можно добиться благодаря технологическим инновациям в энергетике, включая и возобновляемую. А администрация Трампа идет в противоположном направлении. В проекте бюджета, поданном президентом США, заложены существенные сокращения средств на исследования и инновации, проводимые в рамках программ министерства энергетики. Также блокируются любые инициативы в сфере возобновляемой энергетики, требующие государственных расходов.

Так что до глобального доминирования на энергорынке Трампу далеко. Но здоровое состояние американской энергетики слишком соблазнительно, чтобы не выдернуть из нее ту или иную красивую цифру, выдавая ее за элемент доминирования.