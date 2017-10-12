За что взяли замминистра обороны

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

За что взяли замминистра обороны

08:41 12.10.2017 |

Политика

 Олександр Колесніченко, Економічна правда

НАБУ затримало за розтрати топ-чиновників в Міноборони. Причина - закупівлі міністерством пального у компанії "Трейд Коммодіті", яка пов'язана з близьким до президента Олександром Грановським.

Головними ньюзмейкерами 11 жовтня стали двоє чиновників - заступник міністра оборони Ігор Павловський та директор департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимир Гулевич.

Згаданих державних службовців в середу затримали детективи НАБУ і САП. Павловського та Гулевича підозрюють в розтраті 149 млн гривень під час закупівлі палива для Міноборони.

Ще одним учасником оборудки, на яку вказують в НАБУ, стала комерційна організація, яка за завищеними цінами поставляла паливо. Хоча в офіційних повідомленнях антикорупційного бюро компанія, як власне і прізвища чиновників, не згадуються, її назва стала відома УП від співрозмовників в правоохоронних органах.

Йдеться про компанію "Трейд Коммодіті", яка пов'язана з оточенням президента, а саме з впливовим нардепом від БПП Олександром Грановським.

Нижче ЕП пояснює, чому згадану компанію пов'язують з Грановським, як вона за короткий термін зуміла перетворитися на "тендерного короля", і скільки зуміла заробити за часів нової влади.

Про затримання

За версією слідства, на початку минулого року Міноборони організувало відкриті торги на придбання рідкого палива. 13 і 18 травня 2016 року між переможцем і міністерством були укладені 14 договорів про постачання палива на загальну суму понад 1 мільярд гривень.

Протягом червня-серпня замовник і постачальник уклали ряд додаткових угод, згідно з якими була безпідставно збільшена ціна за одиницю товару в середньому на 16%.

"В результаті на користь постачальника незаконно були перераховані бюджетні кошти на загальну суму 149,34 млн грн", - наголошується в повідомленні НАБУ.

Слідчі відзначають, що під час розслідування встановили факти, які свідчать про попередню змову чиновників з представниками комерційного підприємства.

"Наразі детективами Бюро та прокурорами САП затримано двох ймовірних учасників злочину. Вирішується питання про повідомлення про підозру, обрання щодо затриманих запобіжного заходу та встановлення інших співучасників", - йдеться в повідомленні на сайті НАБУ.

Як уже зазначалося, за даними співрозмовників УП в НАБУ, в злочинній схемі фігурує компанія "Трейд Коммодіті". "Там стирчать вуха пана Грановського. Деталі згодом", - додало джерело у відомстві.

Причому тут Грановський

На початку року глава Держрезерву Вадим Мосійчук заявляв, що покровителем сумнозвісної компанії "Трейд Коммодіті" є бізнесмен Андрій Адамовський, бізнес-партнер впливового нардепа від БПП Олександра Грановського.

За словами Мосійчука, він проводив декілька зустрічей з Адамовським з приводу тендерів щодо поставки неякісного пального.

"Пан Адамовський був у мене в кабінеті двічі. Ми обговорювали ситуацію, пов'язану з торішнім тендером "Трейд Коммодіті" на постачання бензину А-80", - повідомив Мосійчук.

"Вони справді виграли на прозорому публічному аукціоні. І навіть знизили ціни на кілька мільйонів гривень, уклали додаткову угоду про постачання й практично з кінця травня-початку червня почалися поставки. Але за фактом виявилося, що за два тижні паливо почало розшаровуватися в наших резервуарах", - додав він.

В компанії ж заявили, що саме тоді, 2 лютого 2016 року, не вигравали тендерів Держрезерву і відповідно не постачали пальне відомству.

Інформацію про те, що за "Трейд Коммодіті" стоїть "багаторічний бізнес-партнер і спільник" нардепа Грановського Андрій Адамовський підтверджували і депутати з "Блоку Петра Порошенка".

Раніше УП також повідомляла, що Грановський розмістив свій кабінет у бізнес-центрі "Євразія" у Києві поруч із кабінетом бізнесмена. Обидва кабінети розташовані на 5 поверсі центру у великому офісному приміщенні, перед входом у яке висить табличка "Приймальня народного депутата Олександра Грановського".

Сам Грановський вже неодноразово в коментарі УП заперечував причетність до "токсичної" компанії. З приводу затримання чиновників з Міноборони він заявив:

"Мій коментар буде дуже простим: Я не маю жодного стосунку до цієї компанії, більше того, не розумію, чим вона займається. Якщо треба, я готовий допомогти слідству розібратися у справі, але я ніяк не пов'язаний з діяльністю цієї компанії. Тому це питання не за адресою".

"Я з таким самим успіхом можу коментувати діяльність NASA чи ветеринарної служби Білорусі. Про них я знаю стільки ж, як і про цю компанію", - додав Грановський.

Тендерний король

За даними проекту "Наші гроші", "Трейд Коммодіті" - це не одна фірма, а неофіційна група компаній, до якої входить з десяток ТОВ.

Власником "Трейд Коммодіті" з 2011 року є Вадим Майко, але належала вона також Віталію Вовченку та Олександру Масленкові.

Компанія була невеликим українським трейдером, який почав активно брати участь в тендерах держпідприємств у 2015 році. До цього вона була відома як оператор міні-НПЗ, розташованого в Дніпропетровській області.

За інформацією видання enkorr, "Трейд Коммодіті" стала активно вигравати державні тендери на початку 2016 року. Сьогодні вона вже забезпечує більше половини поставок нафтопродуктів для таких великих і бажаних клієнтів як Міноборони і "Укрзалізниця".

Загалом за два роки компанія отримали тендерів на 7 мільярдів гривень.

Що ще відомо про "Трейд Коммодіті"? Виграє тендери компанія завдяки мінімальним цінам, хоча не має довгострокових контрактів з найбільшими виробниками і імпортує паливо переважно морем, що є найбільш дорогим шляхом поставки палива в Україну. Прикладів чимало.

Міноборони. В середині лютого минулого року Міноборони проводило на тендер на закупівлю 55 тисяч тонн бензину, дизельного та авіаційного палива.

За всіма без винятку лотами перемогли невідомі і маловідомі компанії з мінімальними статутними фондами, які в більшості своїй надали сертифікати якості палив або невідповідні тендерним заявкам міністерства оборони, або виписані на інші структури.

В результаті договори були акцептовані з "Трейд Коммодіті", яка в подальшому також відмовилася від підписання контрактів через різку зміну ринкової кон'юнктури, запропонувавши Міноборони підвищити ціну на 20%.

У квітні того ж року "Трейд Коммодіті" виграло право на постачання 70 тисяч тонн палива на суму 1,25 млрд гривень для Міноборони. Нардеп Ігор Луценко тоді повідомив, що після підписання угоди на поставку дизельного палива для Міністерства оборони "Трейд Коммодіті" підвищила його вартість на 12-17%.

У відповіді на депутатський запит Луценка за підписом міністра оборони Степана Полторака зазначалося, що контрактна ціна була збільшена через підвищення цін на ринку.

Хоча протягом всього літа ціни на паливо знижувалися і підвищення ціни було необґрунтованим. У зв'язку з цим нардеп звернувся до Національного антикорупційного бюро з вимогою перевірити правомірність такого підвищення.

Інший епізод - на початку травня 2017 року ТОВ "Газтрейд", що входить до групи компаній "Трейд Коммодіті", також виграло тендер Міністерства оборони на поставку 21 тисячі тонн авіаційного палива.

У липні той же самий "Газтрейд" підписав контракти з Міноборони на постачання ще 20,32 тисячі тонн "арктичного" дизпалива.

До цього основними постачальниками Міноборони були НПЗ в Литві і Білорусі. Промислові партії арктичного палива також виробляє Кременчуцький НПЗ "Укртатнафта".

Укрзалізниця. Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв раніше, що критично низькі запаси дизельного палива в філіях "Укрзалізниці" частково зумовлені зайвим впливом на УЗ з боку Адамовського і компаній з його орбіти. Про що йдеться?

В березні 2017 року "Укрзалізниця" уклала три договори з "Трейд Коммодіті" на поставку дизельного палива загальним обсягом 125 тисяч тонн. Вартість однієї тисячі тонн в першій партії становила 22 188 тисяч грн.

Запропонувавши найнижчу ціну, в березні і квітні постачальник поставив менше 50 тисяч тонн ресурсу дійсно за цінами нижче ринкових. На цьому УЗ заощадила близько 10 млн грн.

Однак, в травні світові ціни почали падати, а в червні опт вже був нижче контрактної ціни "Трейд Коммодіті" майже на 10% - 20,7 тисяч гривень за тонну проти 22,278 тисяч гривень за тонну. Незважаючи на кон'юнктуру, УЗ не вдалося домовитися з постачальником про зниження ціни.

Інша ситуація - 7 вересня "Укрзалізниця" провела екстрений тендер на закупівлю 60 тисяч тонн дизпалива, застосувавши переговорну процедуру під приводом загрози національній безпеці і неможливості забезпечити потреби армії в залізничних перевезеннях.

Переможцем тендеру стала, в тому числі компанія "Трейд Коммодіті". УЗ закупила у неї 30 тисяч тонн за ціною 23,15-23,2 тисяч гривень за тонну.

У жовтні "Трейд Коммодіті" зірвала поставку 10 тисяч тонн дизпалива, відмовившись підписувати відповідний договір в рамках екстреного тендеру.

Як випливає з протоколу тендерного комітету, постачальник відмовився виконувати поставку за лотом з мінімальною ціною. Зокрема, не було внесено заставу в розмірі 11,6 млн грн на забезпечення виконання договору. В результаті тендерний комітет анулював цей лот. У підсумку "Трейд Коммодіті" не виконала поставку і решти 20 тисяч тонн нафтопродуктів і заявила, що необхідно підвищити ціну.

За даними, директор "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, фінансові втрати філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" на закупівлях дизпалива з початку поточного року становили 163 млн гривень.
 

ПО РУБРИКАМ

09:12 Дол­лар де­ше­ве­ет на бес­по­кой­стве ФРС из-за низ­кой ин­фля­ции в США

08:14 Бир­жи АТР в ос­нов­ном рас­тут 12 ок­тяб­ря вслед за Уо­лл-стрит в ожи­да­нии по­вы­ше­ния став­ки ФРС

07:25 Ос­нов­ные ин­дек­сы США до­стиг­ли ре­кор­дов 11 ок­тяб­ря по­сле пуб­ли­ка­ции про­то­ко­лов ФРС

11.10 ФРС США на­це­ле­на на по­вы­ше­ние ста­вок, не­смот­ря на сла­бую ин­фля­цию

11.10 У бан­ки­ров нет еди­но­го мне­ния по даль­ней­ше­му дви­же­нию кур­са дол­ла­ра на меж­бан­ке

11.10 НБУ при­влек 295 млн грн под 14% на 3-мес. де­по­сер­ти­фи­ка­ты

11.10 Са­мые "токсичные" укра­ин­ские бан­ки

11.10 МВФ вы­де­лил 9 круп­ней­ших бан­ков ми­ра с про­бле­ма­ми рен­та­бель­но­сти

11.10 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 11.10.17

11.10 Курс дол­ла­ра США 11 ок­тяб­ря опус­ка­ет­ся 4-е тор­ги под­ряд

11.10 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 10 ок­тяб­ря со­ста­вил 26,5333 грн

11.10 Брюс­сель на­ста­и­ва­ет на за­вер­ше­нии со­зда­ния бан­ков­ско­го со­ю­за в рам­ках ЕС к бу­ду­ще­му го­ду

11.10 ОВГЗ в об­ра­ще­нии по сум­ме ос­нов­но­го дол­га на 11 ок­тяб­ря

11.10 В ян­ва­ре-сен­тяб­ре Мин­фин при­влек в гос­бюд­жет 24,9 млрд гри­вен и $547 млн за счет раз­ме­ще­ния ОВГЗ

11.10 В ян­ва­ре-сен­тяб­ре НБУ при­влек 1 995,2 млрд гри­вен средств бан­ков

• дальше…

08:32 Нефть де­ше­ве­ет 11 ок­тяб­ря на дан­ных API о не­ожи­дан­ном ро­сте за­па­сов в США

08:07 Что вы­ве­ло ин­фо­тех­но­ло­гии в трой­ку ли­де­ров укра­ин­ско­го экс­пор­та

11.10 Нефть 11 ок­тяб­ря пе­ре­шла к сни­же­нию, це­на Brent опу­сти­лась до $56,47 за бар­рель

11.10 Це­на ДТ в опте вы­рос­ла на 20 грн/т – до 26 320 грн/т

11.10 ОПЗ и блок­па­ке­ты трех энер­го­ком­па­ний в де­каб­ре вновь вы­ста­вят на про­да­жу

11.10 "Нафтогаз" націли­вся на за­кор­донні ак­ти­ви "Газпрому"

11.10 При­вле­че­ние ев­ро­пей­ской ком­па­нии к управ­ле­нию ГТС Укра­и­ны яв­ля­ет­ся не­об­хо­ди­мым усло­ви­ем со­хра­не­ния тран­зи­та – гла­ва пред­ста­ви­тель­ства ЕС

11.10 В ян­ва­ре-сен­тяб­ре Мин­фин при­влек в гос­бюд­жет 24,9 млрд гри­вен и $547 млн за счет раз­ме­ще­ния ОВГЗ

11.10 За 9 ме­ся­цев ФГИ про­дал объ­ек­тов ма­лой при­ва­ти­за­ции на сум­му бо­лее 112 млн гри­вен

11.10 Це­ны на СУГ 11 ок­тяб­ря пе­ре­ста­ли сни­жать­ся

• дальше…

09:02 Ека­те­ри­на Шуль­ман: На Крым тра­тит­ся все мень­ше и мень­ше

08:28 Ав­стрия в шо­ке от пра­вя­щих пар­тий

11.10 В ПАСЕ при­ня­ли "неприятненькую" для нас ре­зо­лю­цию - Арьев

11.10 Ра­хой за­пу­стил про­це­ду­ру ли­ше­ния Ка­та­ло­нии ста­ту­са ав­то­но­мии

11.10 Ни­дер­лан­ды за­пре­тят про­да­жу ав­то­мо­би­лей с дви­га­те­ля­ми внут­рен­не­го сго­ра­ния к 2030 го­ду

11.10 Мэй ушла от от­ве­та на во­прос о по­втор­ном ре­фе­рен­ду­ме

11.10 Брюс­сель на­ста­и­ва­ет на за­вер­ше­нии со­зда­ния бан­ков­ско­го со­ю­за в рам­ках ЕС к бу­ду­ще­му го­ду

11.10 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 11 ок­тяб­ря 2017 го­да

11.10 По­че­му США и Тур­ция об­ре­че­ны на друж­бу

11.10 Пре­мьер Че­хии рас­кри­ти­ко­вал сло­ва пре­зи­ден­та Зе­ма­на о Кры­ме

11.10 Ка­та­лон­ская рес­пуб­ли­ка анон­си­ро­ва­на, но не про­воз­гла­ше­на

11.10 Ки­бер­раз­вед­ка Из­ра­и­ля бо­лее двух лет на­зад об­на­ру­жи­ла, что софт Кас­пер­ско­го со­дер­жит ла­зей­ки для ки­бер­шпи­о­на­жа

11.10 МВФ про­гно­зи­ру­ет Ве­не­су­э­ле па­де­ние ВВП и ин­фля­цию бо­лее чем в 2300%

11.10 Ва­шинг­тон при­сту­пил к от­мене пла­на Оба­мы по за­щи­те кли­ма­та

10.10 Ка­та­ло­ния от­ло­жи­ла объ­яв­ле­ние не­за­ви­си­мо­сти от Ис­па­нии

• дальше…

08:07 Что вы­ве­ло ин­фо­тех­но­ло­гии в трой­ку ли­де­ров укра­ин­ско­го экс­пор­та

05.10 Ки­ев­со­вет про­сит Ра­ду раз­ре­шить со­здать му­ни­ци­паль­ную пар­ко­воч­ную ин­спек­цию

04.10 Ки­ев­ский ры­нок не­дви­жи­мо­сти стал по­сте­пен­но ожи­вать

02.10 В этом го­ду в Ки­е­ве нач­нет­ся стро­и­тель­ство пе­ше­ход­но­го «лег­ко­го» мо­ста

29.09 Меж­ду­на­род­ные ком­па­нии го­то­вы вло­жить $500 млн в парк раз­вле­че­ний в Гид­ро­пар­ке в Ки­е­ве - Клич­ко

27.09 Укра­и­на в еже­год­ном рей­тин­ге кон­ку­рен­то­спо­соб­но­сти WEO под­ня­лась на 81-е ме­сто

22.09 Ли­тов­цы по­мо­гут ки­ев­ским чи­нов­ни­кам вер­нуть Ки­е­вэнер­го в ком­му­наль­ную соб­ствен­ность

21.09 В Ки­е­ве по­явит­ся му­ни­ци­паль­ная охра­на: ре­ше­ние при­ня­то

21.09 Ко­мис­сия по во­про­сам пе­ре­име­но­ва­ний КГГА под­дер­жа­ла пе­ре­име­но­ва­ние стан­ции мет­ро «Пет­ров­ка» на «По­чай­ну»

21.09 Укра­и­на ис­пол­ни­ла ре­ше­ние су­да о ком­пен­са­ции ча­сти из­дер­жек по про­цес­су о дол­ге пе­ред РФ

15.09 Пять фак­тов о стро­и­тель­ном бу­ме в Ки­е­ве: сто­ит ли ждать об­ва­ла цен на квар­ти­ры

14.09 Це­ны квар­тир на "вторичке" в Ки­е­ве про­дол­жат па­де­ние - экс­перт

14.09 Кор­руп­ция и не­до­ве­рие к су­деб­ной си­сте­ме вто­рой год кря­ду яв­ля­ют­ся ос­нов­ны­ми пре­гра­да­ми для ин­ве­сти­ций в Укра­и­ну - опрос

13.09 На всех стан­ци­ях ки­ев­ско­го мет­ро уста­но­вят ви­део­ка­ме­ры с си­сте­мой рас­по­зна­ва­ния лиц

06.09 Cпрос на офи­сы в Ки­е­ве по­сте­пен­но вос­ста­но­вил­ся

• дальше…

08:41 За что взя­ли зам­ми­ни­стра обо­ро­ны

07:44 По­сы­пать пеп­лом го­ло­вы еще ра­но. По­че­му ре­зо­лю­ция ПАСЕ не от­ме­нит по­лит­санк­ции про­тив Рос­сии

11.10 В ПАСЕ при­ня­ли "неприятненькую" для нас ре­зо­лю­цию - Арьев

11.10 Удар по Вил­ку­лу: Как Ра­би­но­вич рас­ко­лол остат­ки "Оппоблока" в Дни­п­ре

11.10 По­ро­шен­ко ис­клю­чил воз­мож­ность ре­фе­рен­ду­ма по Кры­му

11.10 "Да ма­ло ли в ПАСЕ Пе­дров?" По­че­му ны­неш­няя сес­сия - са­мая жар­кая для Укра­и­ны

10.10 Бо­рясь с ре­фор­мой финан­со­во­го мо­ни­то­рин­га, лю­дей пы­та­ют­ся пу­гать и ма­ни­пу­ли­ро­вать ими

10.10 Что Ки­ев вы­иг­ры­ва­ет от ссор Эр­до­га­на с Брюс­се­лем, Ва­шинг­то­ном и Моск­вой

10.10 Дет­ская бо­лезнь пра­виз­ны. По­мо­жет ли на­цио­на­ли­сти­че­ский ма­невр ам­би­ци­ям Са­до­во­го

09.10 Лу­цен­ко: за­каз­чи­ком убий­ства Во­ро­нен­ко­ва был под­кон­троль­ный ФСБ РФ кри­ми­наль­ный ав­то­ри­тет Тю­рин, быв­ший граж­дан­ский муж Мак­са­ко­вой

09.10 Укра­и­ну с офи­ци­аль­ным ви­зи­том по­се­тит пре­зи­дент Тур­ции

09.10 Но­вый по­сол США в Москве на­звал Укра­и­ну клю­чом к улуч­ше­нию от­но­ше­ний с РФ

09.10 По­че­му встре­ча Вол­ке­ра и Сур­ко­ва долж­на рас­стро­ить Пу­ти­на

09.10 В 2020 го­ду в Укра­ине впер­вые прой­дет ПА НАТО, - де­пу­тат Ра­ды Фриз

07.10 Что На­са­ли­ку со­ве­ту­ет Зю­ков, сы­на ко­то­ро­го по­до­зре­ва­ют в про­да­же уг­ля "ЛНР" в Поль­шу

• дальше…

07:31 Facebook пе­ре­осмыс­лит прин­ци­пы раз­ме­ще­ния по­ли­ти­че­ской ре­кла­мы

11.10 В Ки­е­ве из бан­ков­ских яче­ек по­хи­ти­ли ва­лю­ту и зо­ло­то, по­ли­ция ищет груп­пу зло­умыш­лен­ни­ков

11.10 СМИ: Apple со­труд­ни­ча­ет с LG для со­зда­ния гиб­ко­го iPhone

11.10 В Ки­тае ро­бо­ты бу­дут до­став­лять обе­ды со­труд­ни­кам офис­ных зда­ний

11.10 Samsung на­учит та­ч­па­ды но­ут­бу­ков рас­по­зна­вать бес­кон­такт­ные же­сты

11.10 Cortana бу­дет сле­дить за пе­ре­пиской поль­зо­ва­те­лей Skype

11.10 Пол­но­стью бес­про­вод­ные на­уш­ни­ки Bose SoundSport Free сто­ят по­чти на 100 дол­ла­ров боль­ше Apple AirPods

11.10 Ки­бер­раз­вед­ка Из­ра­и­ля бо­лее двух лет на­зад об­на­ру­жи­ла, что софт Кас­пер­ско­го со­дер­жит ла­зей­ки для ки­бер­шпи­о­на­жа

10.10 Google за­пла­ти­ла $7,2 мил­ли­ар­да Apple и Android-про­из­во­ди­те­лям за свое по­ис­ко­вое по­ле

10.10 Microsoft и General Electric бу­дут по­вы­шать эф­фек­тив­ность ра­бо­ты вет­ря­ных элек­тро­стан­ций

09.10 Ха­ке­ры ис­поль­зо­ва­ли об­лач­ные сер­ви­сы Amazon для скры­то­го май­нин­га бит­ко­и­на

09.10 Как ра­бо­тать, ко­гда бо­ле­ет ре­бе­нок

09.10 Пла­теж­ные дан­ные бу­дут хра­нить­ся в бра­у­зе­ре на­по­до­бие па­ро­лей

09.10 Смарт­фон BlackBerry Motion с ак­ку­му­ля­то­ром в 4000 мА·ч и за­щи­той от во­ды оце­ни­ли в 460 дол­ла­ров

09.10 Toyota скре­сти­ла фур­гон с вне­до­рож­ни­ком

• дальше…

07:31 Facebook пе­ре­осмыс­лит прин­ци­пы раз­ме­ще­ния по­ли­ти­че­ской ре­кла­мы

11.10 Как стать эф­фек­тив­ным ли­де­ром ко­ман­ды

09.10 Как ра­бо­тать, ко­гда бо­ле­ет ре­бе­нок

04.10 3 не­до­оце­нен­ных на­вы­ка, ко­то­рые по­мо­гут в ка­рье­ре

03.10 Facebook уже­сто­чит про­вер­ку ре­кла­мы из-за скан­да­ла с объ­яв­ле­ни­я­ми из Рос­сии

02.10 10 за­блуж­де­ний, ко­то­рые ме­ша­ют до­стичь успе­ха

28.09 8 глав­ных сек­ре­тов аген­тов по най­му

26.09 Как фир­ме Levi's уда­лось вер­нуть по­пуляр­ность

25.09 Пять стран­ных, но на­уч­ных спо­со­бов по­луч­ше со­сре­до­то­чить­ся

25.09 Все боль­ше аме­ри­кан­ских ком­па­ний при­креп­ля­ют на­став­ни­ков к но­вым ди­рек­то­рам

25.09 Apple и Google ста­ли са­мы­ми до­ро­ги­ми брен­да­ми пя­тый год под­ряд

22.09 Со­ци­аль­ные се­ти на­би­ра­ют по­пуляр­ность сре­ди ри­эл­то­ров

21.09 Ко­гда быть тру­до­го­ли­ком не вред­но для здо­ро­вья

20.09 Как по­лу­чить за­слу­жен­ное по­вы­ше­ние на ра­бо­те

18.09 Кон­цеп­ция от­кры­тых офис­ных про­странств ме­ня­ет­ся

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно