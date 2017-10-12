За что взяли замминистра обороны

Олександр Колесніченко, Економічна правда

НАБУ затримало за розтрати топ-чиновників в Міноборони. Причина - закупівлі міністерством пального у компанії "Трейд Коммодіті", яка пов'язана з близьким до президента Олександром Грановським.

Головними ньюзмейкерами 11 жовтня стали двоє чиновників - заступник міністра оборони Ігор Павловський та директор департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимир Гулевич.

Згаданих державних службовців в середу затримали детективи НАБУ і САП. Павловського та Гулевича підозрюють в розтраті 149 млн гривень під час закупівлі палива для Міноборони.

Ще одним учасником оборудки, на яку вказують в НАБУ, стала комерційна організація, яка за завищеними цінами поставляла паливо. Хоча в офіційних повідомленнях антикорупційного бюро компанія, як власне і прізвища чиновників, не згадуються, її назва стала відома УП від співрозмовників в правоохоронних органах.

Йдеться про компанію "Трейд Коммодіті", яка пов'язана з оточенням президента, а саме з впливовим нардепом від БПП Олександром Грановським.

Нижче ЕП пояснює, чому згадану компанію пов'язують з Грановським, як вона за короткий термін зуміла перетворитися на "тендерного короля", і скільки зуміла заробити за часів нової влади.

Про затримання

За версією слідства, на початку минулого року Міноборони організувало відкриті торги на придбання рідкого палива. 13 і 18 травня 2016 року між переможцем і міністерством були укладені 14 договорів про постачання палива на загальну суму понад 1 мільярд гривень.

Протягом червня-серпня замовник і постачальник уклали ряд додаткових угод, згідно з якими була безпідставно збільшена ціна за одиницю товару в середньому на 16%.

"В результаті на користь постачальника незаконно були перераховані бюджетні кошти на загальну суму 149,34 млн грн", - наголошується в повідомленні НАБУ.

Слідчі відзначають, що під час розслідування встановили факти, які свідчать про попередню змову чиновників з представниками комерційного підприємства.

"Наразі детективами Бюро та прокурорами САП затримано двох ймовірних учасників злочину. Вирішується питання про повідомлення про підозру, обрання щодо затриманих запобіжного заходу та встановлення інших співучасників", - йдеться в повідомленні на сайті НАБУ.

Як уже зазначалося, за даними співрозмовників УП в НАБУ, в злочинній схемі фігурує компанія "Трейд Коммодіті". "Там стирчать вуха пана Грановського. Деталі згодом", - додало джерело у відомстві.

Причому тут Грановський

На початку року глава Держрезерву Вадим Мосійчук заявляв, що покровителем сумнозвісної компанії "Трейд Коммодіті" є бізнесмен Андрій Адамовський, бізнес-партнер впливового нардепа від БПП Олександра Грановського.

За словами Мосійчука, він проводив декілька зустрічей з Адамовським з приводу тендерів щодо поставки неякісного пального.

"Пан Адамовський був у мене в кабінеті двічі. Ми обговорювали ситуацію, пов'язану з торішнім тендером "Трейд Коммодіті" на постачання бензину А-80", - повідомив Мосійчук.

"Вони справді виграли на прозорому публічному аукціоні. І навіть знизили ціни на кілька мільйонів гривень, уклали додаткову угоду про постачання й практично з кінця травня-початку червня почалися поставки. Але за фактом виявилося, що за два тижні паливо почало розшаровуватися в наших резервуарах", - додав він.

В компанії ж заявили, що саме тоді, 2 лютого 2016 року, не вигравали тендерів Держрезерву і відповідно не постачали пальне відомству.

Інформацію про те, що за "Трейд Коммодіті" стоїть "багаторічний бізнес-партнер і спільник" нардепа Грановського Андрій Адамовський підтверджували і депутати з "Блоку Петра Порошенка".

Раніше УП також повідомляла, що Грановський розмістив свій кабінет у бізнес-центрі "Євразія" у Києві поруч із кабінетом бізнесмена. Обидва кабінети розташовані на 5 поверсі центру у великому офісному приміщенні, перед входом у яке висить табличка "Приймальня народного депутата Олександра Грановського".

Сам Грановський вже неодноразово в коментарі УП заперечував причетність до "токсичної" компанії. З приводу затримання чиновників з Міноборони він заявив:

"Мій коментар буде дуже простим: Я не маю жодного стосунку до цієї компанії, більше того, не розумію, чим вона займається. Якщо треба, я готовий допомогти слідству розібратися у справі, але я ніяк не пов'язаний з діяльністю цієї компанії. Тому це питання не за адресою".

"Я з таким самим успіхом можу коментувати діяльність NASA чи ветеринарної служби Білорусі. Про них я знаю стільки ж, як і про цю компанію", - додав Грановський.

Тендерний король

За даними проекту "Наші гроші", "Трейд Коммодіті" - це не одна фірма, а неофіційна група компаній, до якої входить з десяток ТОВ.

Власником "Трейд Коммодіті" з 2011 року є Вадим Майко, але належала вона також Віталію Вовченку та Олександру Масленкові.

Компанія була невеликим українським трейдером, який почав активно брати участь в тендерах держпідприємств у 2015 році. До цього вона була відома як оператор міні-НПЗ, розташованого в Дніпропетровській області.

За інформацією видання enkorr, "Трейд Коммодіті" стала активно вигравати державні тендери на початку 2016 року. Сьогодні вона вже забезпечує більше половини поставок нафтопродуктів для таких великих і бажаних клієнтів як Міноборони і "Укрзалізниця".

Загалом за два роки компанія отримали тендерів на 7 мільярдів гривень.

Що ще відомо про "Трейд Коммодіті"? Виграє тендери компанія завдяки мінімальним цінам, хоча не має довгострокових контрактів з найбільшими виробниками і імпортує паливо переважно морем, що є найбільш дорогим шляхом поставки палива в Україну. Прикладів чимало.

Міноборони. В середині лютого минулого року Міноборони проводило на тендер на закупівлю 55 тисяч тонн бензину, дизельного та авіаційного палива.

За всіма без винятку лотами перемогли невідомі і маловідомі компанії з мінімальними статутними фондами, які в більшості своїй надали сертифікати якості палив або невідповідні тендерним заявкам міністерства оборони, або виписані на інші структури.

В результаті договори були акцептовані з "Трейд Коммодіті", яка в подальшому також відмовилася від підписання контрактів через різку зміну ринкової кон'юнктури, запропонувавши Міноборони підвищити ціну на 20%.

У квітні того ж року "Трейд Коммодіті" виграло право на постачання 70 тисяч тонн палива на суму 1,25 млрд гривень для Міноборони. Нардеп Ігор Луценко тоді повідомив, що після підписання угоди на поставку дизельного палива для Міністерства оборони "Трейд Коммодіті" підвищила його вартість на 12-17%.

У відповіді на депутатський запит Луценка за підписом міністра оборони Степана Полторака зазначалося, що контрактна ціна була збільшена через підвищення цін на ринку.

Хоча протягом всього літа ціни на паливо знижувалися і підвищення ціни було необґрунтованим. У зв'язку з цим нардеп звернувся до Національного антикорупційного бюро з вимогою перевірити правомірність такого підвищення.

Інший епізод - на початку травня 2017 року ТОВ "Газтрейд", що входить до групи компаній "Трейд Коммодіті", також виграло тендер Міністерства оборони на поставку 21 тисячі тонн авіаційного палива.

У липні той же самий "Газтрейд" підписав контракти з Міноборони на постачання ще 20,32 тисячі тонн "арктичного" дизпалива.

До цього основними постачальниками Міноборони були НПЗ в Литві і Білорусі. Промислові партії арктичного палива також виробляє Кременчуцький НПЗ "Укртатнафта".

Укрзалізниця. Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв раніше, що критично низькі запаси дизельного палива в філіях "Укрзалізниці" частково зумовлені зайвим впливом на УЗ з боку Адамовського і компаній з його орбіти. Про що йдеться?

В березні 2017 року "Укрзалізниця" уклала три договори з "Трейд Коммодіті" на поставку дизельного палива загальним обсягом 125 тисяч тонн. Вартість однієї тисячі тонн в першій партії становила 22 188 тисяч грн.

Запропонувавши найнижчу ціну, в березні і квітні постачальник поставив менше 50 тисяч тонн ресурсу дійсно за цінами нижче ринкових. На цьому УЗ заощадила близько 10 млн грн.

Однак, в травні світові ціни почали падати, а в червні опт вже був нижче контрактної ціни "Трейд Коммодіті" майже на 10% - 20,7 тисяч гривень за тонну проти 22,278 тисяч гривень за тонну. Незважаючи на кон'юнктуру, УЗ не вдалося домовитися з постачальником про зниження ціни.

Інша ситуація - 7 вересня "Укрзалізниця" провела екстрений тендер на закупівлю 60 тисяч тонн дизпалива, застосувавши переговорну процедуру під приводом загрози національній безпеці і неможливості забезпечити потреби армії в залізничних перевезеннях.

Переможцем тендеру стала, в тому числі компанія "Трейд Коммодіті". УЗ закупила у неї 30 тисяч тонн за ціною 23,15-23,2 тисяч гривень за тонну.

У жовтні "Трейд Коммодіті" зірвала поставку 10 тисяч тонн дизпалива, відмовившись підписувати відповідний договір в рамках екстреного тендеру.

Як випливає з протоколу тендерного комітету, постачальник відмовився виконувати поставку за лотом з мінімальною ціною. Зокрема, не було внесено заставу в розмірі 11,6 млн грн на забезпечення виконання договору. В результаті тендерний комітет анулював цей лот. У підсумку "Трейд Коммодіті" не виконала поставку і решти 20 тисяч тонн нафтопродуктів і заявила, що необхідно підвищити ціну.

За даними, директор "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, фінансові втрати філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" на закупівлях дизпалива з початку поточного року становили 163 млн гривень.