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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Морковка для Москвы: купит ли Эр-Рияд российские С-400?

 Павел Аксенов / Би-би-си

Россия и Саудовская Аравия договорились о будущих поставках вооружений на сумму свыше 3 млрд долларов. Однако никаких гарантий того, что эта сделка состоится, у Москвы нет.

Главное предложение - зенитные ракетные комплексы С-400. Кроме того, Эр-Риад договорился с Москвой о поставках противотанковых комплексов "Корнет-ЭМ", тяжелых реактивных огнеметных систем ТОС-1А, автоматических гранатометов АГС-30 и автоматов Калашникова АК-103.

Арабские СМИ сообщали о договоренности по С-400 еще на прошлой неделе во время визита в Россию короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. В понедельник Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) подтвердила достижение договоренности.

Однако пока о твердом контракте и сроках оплаты и поставках речь не идет - заключенное соглашение называют лишь принципиальной договоренностью.

 

Более-менее уверенно эксперты говорят о контракте на производство автоматов Калашникова и патронов к ним по российской лицензии - его, как сообщила РИА Новости официальный представитель ФСВТС Мария Воробьева, подписала саудовская военно-промышленная компания (SAMI).

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что подготовка сделки идет хорошо: "В данном случае мы можем говорить только за нашу сторону. Контакты в плане реализации этой сделки осуществляются весьма позитивно и имеют очень хороший предварительный результат".

Военно-техническое сотрудничество Москвы и Эр-Рияда до сих пор шло с большим трудом. Военные эксперты указывают на то, что Саудовская Аравия уже много лет обсуждает с Россией поставки вооружений, и каждый раз подписание меморандумов не заканчивается ничем.

С-400 - стратегическая система, и ее поставка всегда является частью большой политической договоренности.

До недавнего времени Москва отказывалась поставлять С-400 за границу, однако в 2015 году комплексы ПРО купил Китай, а в 2017 году было объявлено о заключении твердого контракта на их поставку Турции. Ранее обсуждались поставки подобных комплексов в Индию и Алжир, однако пока о конкретных договоренностях ничего не известно.

6 октября, за три дня до объявления о российской договоренности, США одобрили сделку на поставку Саудовской Аравии стратегических комплексов ПРО THAAD. Потенциальная стоимость контракта - 15 млрд долларов. Эта система не является аналогом и конкурентом С-400, поскольку рассчитана на оборону от баллистических ракет.

Во время своего первого зарубежного турне президент США Дональд Трамп заключил с саудовскими властями торговые соглашения общим объемом в 350 млрд долларов, 110 млрд из которых касались военных поставок.

Морковка для Москвы

Сообщения о том, что Саудовская Аравия предлагает России военно-техническое сотрудничество, появлялись в прессе в разные годы.

В 2015 году глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил журналистам на военной выставке в Дубае, что ранее с Саудовской Аравией были уже подписаны контракты на поставку вооружений на сумму около 20 млрд долларов, которые сорвались по неким политическим причинам, которые он тогда не уточнил.

И тогда же Чемезов упомянул и об интересе Эр-Рияда к комплексу С-400, назвав переговоры об этой системе "ренессансом отношений с этой страной".

Спустя год в интервью "Коммерсанту" Чемезов уже назвал переговоры о ВТС с Саудовской Аравией попыткой повлиять на решение России поставить ЗРК С-300 в Иран.

"Все наши переговоры не привели к каким-либо результатам. В целом для них переговорный процесс - скорее способ оказать влияние на наши решения относительно поставок С-300 в Иран. Но по факту это никак не влияет", - сказал он.

В 2013 году агентство Рейтер распространило информацию о том, что представитель Саудовской Аравии принц Бандар бен Султан приезжал в Москву специально для того, убедить Россию ослабить поддержку режима Башара Асада.

В сообщении говорилось, что в обмен Эр-Рияд предлагал Москве купить оружия на 15 млрд долларов. Эту информацию опроверг тогда помощник президента России Юрий Ушаков.

"В первый раз я услышал, что саудиты пообещали на полтора миллиарда что-то там у русских купить в 1996 году. С тех пор они эту морковку перед Москвой подвешивают периодически", - сказал Русской службе Би-би-си замглавы Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Макиенко также упомянул информацию об обещаниях Эр-Рияда в 2010 году расширить ВТС с Москвой в обмен на отказ от поставок С-300 Тегерану и отметил, что этого расширения не произошло.

"Я преисполнен глубочайшего скепсиса в отношении вероятности этой поставки", - резюмировал Макиенко.

Военный эксперт главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский, также скептично настроенный по отношению к соглашению Москвы с Эр-Риядом, отмечает, что эта неопределенность не является особенностью отношений Саудовской Аравии с Россией.

"Дональд Трамп когда в качестве главного маркетолога приехал и тогда вообще о суммах свыше 100 млрд долларов говорилось, а конкретных контрактов было заключено на сумму менее 12 млрд. Там пока авансовый платеж не поступил по контракту, трудно в этих странах в чем-то быть уверенным", - сказал эксперт Би-би-си.

При этом Макиенко признает: тот факт, что о договоренностях объявили после переговоров президента Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана ибн Абдель-Азиза аль-Сауда, говорит о более высокой, чем обычно, вероятности заключения сделки.

Однако в любом случае С-400 она вряд ли коснется, считает эксперт. "Что говорит о том, что мы как никогда близки к заключению хоть каких-то контрактов, так это присутствие короля. Но я думаю, что скорее всего, - сказал он. - Там другие системы прозвучали, такие системы мне кажутся более реалистичными [как предмет твердых контрактов]".

Ближневосточные противоречия

Контракт на поставки вооружений Саудовской Аравии, особенно если речь идет о таких системах, как С-400, не может быть позитивно воспринят в Иране. Тегеран и Эр-Рияд уже давно стали стратегическими соперниками на Ближнем Востоке.

Россия поставила в Иран зенитные ракетные комплексы С-300 в 2015 году. Эта поставка откладывалась в течение нескольких лет.

Контракт на поставку Ирану С-300ПМУ-1 стоимостью порядка 800 млн долларов был подписан в 2007 году, а в 2010 году его заморозил тогдашний президент Дмитрий Медведев в связи с применением санкций против Ирана. Позиция Саудовской Аравии как одна из причин отказа в прессе тогда не упоминалась.

В случае, если бы Россия сейчас начала поставки более совершенных С-400 главному сопернику Тегерана в регионе, получилось бы, что она вооружает потенциальных противников.

России не впервой оказываться в подобной ситуации - она уже поставляла вооружения одновременно Армении и Азербайджану, Индии и Китаю. Кроме того, многие эксперты считают, что Москва и Тегеран не являются такими уж близкими компаньонами.

"Саудовцы понимают что нельзя считать Россию и Иран союзниками по Сирии - у нас разное видение того, каким будет будущее Сирии. В стратегическом плане у нас расхождения, и саудовцам это становится все более понятно", - говорил Би-би-си заместитель правления ассоциации российских дипломатов, эксперт клуба "Валдай" Александр Аксененок.

"Это наш [российский] ситуационный партнер по некоторым направлениям", - считает Мураховский.

Кроме того, переговоры касались не только ВТС, на них обсуждались инвестиции в российскую инфраструктуру и экономику, сотрудничество в нефтехимической области.

Наконец, и сам шанс стать поставщиком вооружений в страну, которая тратит на оружие десятки миллиардов долларов, слишком привлекателен, чтобы им пренебрегать.

"Там такие деньги могут открыться, такие коммерческие перспективы, что все 20 лет очень упорные попытки продолжались что-либо им продать", - сказал Макиенко.
 

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