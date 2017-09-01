Финансовые новости
- |
- 01.09.17
- |
- 16:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Государство готовится предложить украинцам новый вариант покупки жилья - в финансовый лизинг
09:32 01.09.2017 |
Такую услугу гражданам будет предлагать Государственное ипотечное учреждение (ГИУ). Соответствующее постановление принял Кабмин на недавнем заседании. Сейчас правительству передали на рассмотрение проект по реализации этой программы.
UBR.ua решил разобраться, что же именно предложат мечтающим о собственном жилье украинцам и на каких условиях.
Как проверят и что потребуют
Исходя из предварительного проекта программы по предоставлению жилья в лизинг (окончательный вариант до сих пор не опубликован), участвовать в программе смогут только те, кто состоит в очереди на улучшение жилищных условий (квартирной очереди).
Судя по всему, говорят юристы, условия лизинга во многом будут повторять условия классического ипотечного кредитования от ГИУ.
«Учитывая предыдущие проекты ГИУ, можно сделать выводы, что такая программа будет касаться исключительно первичного рынка недвижимости», - заметила в разговоре с UBR.ua адвокат, партнер АО «СК ГРУП» Юлия Курило.
Пока что деталей проверки лизингополучателя нет. Если они будут идентичны условиям ипотечного кредитования (с учетом того, что при лизинге ГИУ будет выполнять функцию банка), то Госипотека будет:
* Идентифицировать заемщика и изучать его благонадежность;
* Изучать кредитную историю заемщика;
* Устанавливать доход заемщика и рассчитывать его достаточность для оплаты лизинговых платежей;
Главные требования к заемщику, учитывая предыдущие программы по доступному жилью, могут быть такими:
* Стабильный и постоянный доход;
* Соотношение ежемесячных расходов заемщика и членов его семьи на уплату лизинговых платежей к общему ежемесячному доходу должны быть не более 45%.
* Заемщик обязан будет застраховать предмет лизинга.
«Положительным моментом станет возможность не привлекать поручителей, поскольку договор финансового лизинга, по своей природе, не предусматривает поручительства - при нарушении порядка и сроков оплаты лизинговых платежей «заемщика» просто выселят из квартиры, расторгнув договор лизинга», - говорит адвокат ЮКК «Де-юре» Андрей Павлишин.
Порядок передачи недвижимости в лизинг будет выглядеть примерно так: заемщик самостоятельно выберет квартиру, ГИУ приобретет ее в собственность и передаст в лизинг заемщику.
Таким образом, говорят юристы, отпадают схемы со строительством жилья втридорога исключительно для ГИУ. Но при этом Госипотека не лишается права инвестировать в объекты незавершенного строительства или быть заказчиком строительства.
Но потенциальному «покупателю» стоит учесть очень важный аспект: по договору финансового лизинга право собственности на предмет лизинга может и не переходить к лизингополучателю - собственником остается ГИУ.
По сути, человек будет платить ежемесячные платежи, как за аренду, и не претендовать на право собственности. А ГИУ получит статус «крупного арендодателя» (аналогично английскому ленд-лорду).
А может быть задействована схема, при которой в ежемесячные платежи будут включаться погашение части стоимости квартиры.
Для примера, в таком случае лизингополучатель будет платить 1000 грн условного обычного платежа и 200 грн в погашение стоимости квартиры (как проценты и погашение тела кредита). Полноценным собственником заемщик станет лишь тогда, когда такими взносами выплатит полную стоимость квартиры.
Революция или афера
Такой механизм также может быть полезен и застройщикам, которые переживают нынче не самый лучший период. Слабая покупательская способность украинцев не может обеспечить достаточного спроса на квадратные метры. Хоть цены на них в долларовом эквиваленте существенно снизились.
«Для потребителей также есть положительный экономический эффект, если привести украинскую модель лизинга на рынке недвижимости в соответствие с аналогичной моделью западных стран. Например, в Португалии можно взять квартиру в лизинг хоть на 50-70 лет, и платить за квартиру вы можете даже дешевле, чем обошлась бы арендованная. Еще один плюс в том, что человеку предстоит вносить фиксированные платежи без привязки к ситуации на рынке», - подметила нам младший юрист Eterna Law Маргарита Татарова.
Таким образом, говорят юристы, при наличии воли руководства Госипотеки и соответствующего госфинансирования (или предоставлении для ГИУ госгарантий), процесс получения квартир в лизинг будет несложным и прозрачным. Ведь практика предоставления государством или его органами в лизинг своим гражданам того или иного имущества не украинское ноу-хау. Такие модели успешно работают в Европе и считаются весьма прогрессивными.
А вот частичное погашение Госипотекой банкам процентов по ипотечным договорам, по мнению юристов, является бессмысленной тратой денег. Если не схемным решением по отмыванию средств в пользу подконтрольных чиновникам банков.
«Если ГИУ сможет привлечь дешевые деньги от независимых финансовых учреждений, и действительно будет покупать на рынке квартиры для заемщиков - то нас ждет революция на рынке жилищного кредитования», - считает Андрей Павлишин.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко поручил ввести с 2018г. порядок въезда граждан РФ по биометрическим паспортам и усовершенствовать их регистрацию в Украине
ТОП-НОВОСТИ
|Почему рухнули доходы "Газпрома"
|В январе-июле госбюджет выполнен с профицитом 27 млрд гривен
|Остаток средств на едином казначейском счете в августе увеличился на 39% до 61 млрд гривен
|Государство готовится предложить украинцам новый вариант покупки жилья - в финансовый лизинг
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Макрон сказал Меркель, что берет на себя Путина и Эрдогана
|Страховка от Армагеддона. На чем еще хочет заработать команда Кличко
|Бывший подчиненный Садового рассказал, как тот осваивает "мусорные" деньги
|СКМ купила госпакеты акций "ДТЭК Днипроэнерго" и "ДТЭК Днипрооблэнерго" за 1,7 млрд грн
|Эксперты назвали основную схему, по которой в Киеве строят объекты с нарушением строительных норм
|Белорусско-китайская граница. Когда КНР покончит с СНГ
Это интересно
|Hyperloop поставила новый рекорд — 355 км/ч
|Smart придумал городскую машину будущего без руля и педалей
|Внедорожник Nissan Armada получит жидкокристаллический экран, вмонтированный в зеркало заднего вида
|Хакеры могут убить 500 тыс. пользователей кардиостимуляторов
|В США впервые одобрен вид генной терапии для борьбы с раком
|Новый Porsche Cayenne: новое шасси, поворотные задние колеса и сенсорные кнопки
|Хакеры КНДР атакуют биржи криптовалют