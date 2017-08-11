Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Нагнетание в части украинских СМИ истерики по поводу "Путин нападет на День Независимости" совпало с очередным продвижением Кремля на Белорусском направлении.

Одним из якобы маркеров будущего наступления стал и факт внесения президентом России в Госдуму дежурного законопроекта с длинным названием "О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнения в Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Беларусь от 3 февраля 2009 г."

Якобы по этому закону российские средства ПВО на белорусской границе получат возможность открывать огонь на поражение по любым летательным аппаратам любых стран, в том числе и Украины.

Однако фактически, если внимательно почитать текст документа и посмотреть на предыдущие события, ничего экстраординарного не произошло. Еще в апреле 1997 г. был подписан Договор о Союзе Беларуси и России, в дополнение к которому были подписаны многочисленные межправительственные документы прежде всего по партнерству в военной сфере. И в этих документах поэтапно была расписана будущая интеграция российской и белорусской армий (которая, естественно, больше напоминает вливание ВС Беларуси в ВС РФ).

Так, с 2004 г. действует Соглашение о тыловом обеспечении региональной группировки войск, по которому российские войска имеют право использовать материальные средства и инфраструктуру на территории РБ в "угрожаемый период" или военное время. В первую очередь речь идет об обеспечении танков, бронетехники и авиации горюче-смазочными материалами.

С февраля 2001 г. вступило в силу Соглашение об обеспечении взаимных поставок продукции военного назначения в период нарастания угрозы агрессии и в военное время.

Мало того, в декабре 2016 г. Лукашенко подписал указ, который предусматривает использование Россией и Белоруссией спецподразделений на территории друг друга, то есть фактически разрешает российскому спецназу проводить антитеррористические операции на территории Беларуси.

Создание совместной системы ПВО является еще один крайне важным для России составляющим общего процесса. Дело в том, что Беларусь является единственным союзником Кремля на западном направлении и поэтому расположение здесь пунктов раннего обнаружения пусков ракет и собственно системы ПВО значительно усиливает систему на территории непосредственно РФ и Москвы в частности.

Именно поэтому одним из стратегически важных объектов РФ в Беларуси является радиолокационная станция "Волга" в Ганцевичах, которая отслеживает пуски межконтинентальных баллистических ракет на северо-западном направлении. Именно поэтому Беларусь получает по льготным кредитам или вообще бесплатно в первую очередь системы ПВО - так, в 2016 г. Минску на безвозмездной основе передали два новейших зенитно-ракетных комплекса С-400.

Сами же белорусы на российские деньги за 2011-2016 гг. купили дивизион современных ЗРК "Тор-М2", новейшие учебно-боевые самолеты Як-130, а также четыре зенитных ракетных дивизиона С-300ПС (последние - еще советского выпуска).

А еще ранее (в 2005-2006 гг.) были заключены два контракта на поставку белорусской стороне из запасов российских вооруженных сил четырех дивизионов (всего 48 пусковых установок) С-300ПС. Эти комплексы поступили на вооружение 115-й зенитной ракетной бригады, по два дивизиона которой дислоцировались в Брестской и Гродненской областях.

Причем такое положение вещей вызывает негатив от Лукашенко, который хотел бы видеть более современную сухопутную армию, а взамен ему приходиться получать в дар (покупать) китайские броневики сомнительного качества.

И еще. Формирование объединенной системы ПВО Беларуси и России было завершено еще в апреле 2016 г., о чем было заявлено начальником главного штаба - первым заместителем главкома Воздушно-космических сил России Павлом Кураченко на заседания Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств - участников СНГ. Тогда же появились и сведения, что на должность командующего Единой региональной системы ПВО назначен командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Олег Двигалев.

То есть фактически уже больше года управление системой ПВО Беларуси находилось в оперативном управлении Москвы. И подав закон в Госдуму администрация Путина просто завершает необходимый процесс легализации (ведь по планам система должна была бы создана именно к августу 2017 г.)

В то же время вряд ли стоит переоценивать возможности белорусской армии, даже усиленной российским контингентом, как и желание "последнего диктатора Европы" войти "под высокую путинскую руку". Все свое президентство Лукашенко торгуется с Москвой, то спекулируя на чувстве "братских народов", то доходя до идеологической конфронтации. Так что совсем уж верноподданным вассалом Путина Лукашенко считать не нужно.

