Финансовые новости
- |
- 18.07.17
- |
- 23:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Новый союз. Почему в Грузии Порошенко не спрашивали о Саакашвили
23:37 18.07.2017 |
Ключевые пункты - обмен опытом и деоккупация.
Президент Петр Порошенко прилетел в Грузию с первым официальным визитом. Очень важным не только с точки зрения истории двухсторонних взаимоотношений, но и с точки зрения общности интересов - оба государства пострадали и по-прежнему страдают от агрессии России.
С одной стороны, кажется, что Банковая затянула с поездкой в дружественную Грузию, с которой Украину столько всего связывает. Но весомым аргументом является скользкая тема экстрадиции экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Его обвиняют в растрате государственных средств на родине, но политик обосновался в Украине. Правда, сменил кресло председателя Одесской ОГА на статус оппозиционера. Разговоры о лишении его гражданства и экстрадиции все же ходят. Но заместитель генпрокурора Евгений Енин в Тбилиси 27 июня заявил, что она запрещена Конституцией именно из-за украинского паспорта Саакашвили. Порошенко в Тбилиси если и обсуждал эту тему, то решение о высылке оппозиционера не принималось. Грузия, в свою очередь, по словам президента, не обращалась с соответствующей просьбой.
Так что стороны просто приняли решение не касаться больной темы, чтобы не вредить диалогу. А приоритет именно в более тесной кооперации. Свет на ее суть пролил глава МИД Украины Павел Климкин. Комментируя заявление главаря террористов из ДНР Александра Захарченко о создании "Малороссии", он отметил, что таким образом кремлевские марионетки решили разыграть на Донбассе "абхазский сценарий". "Как раз когда делегация Украины в Грузии, Кремль пытается разыграть абхазский сценарий на Донбассе. Мы с партнерами не дадим этого сделать", - написал он Twitter.
В то же время в Авлабарской резиденции Петр Порошенко и Георгий Маргвелашвили подписали ключевой документ - "Декларацию о формировании стратегического партнерства между Грузией и Украиной". Главными ее задачами является следующее: "Деоккупация территорий Грузии и Украины и восстановление территориальной целостности в международно признанных границах, стабильное и демократическое развитие и экономическое процветание, полная интеграция в НАТО и Евросоюз".
Конечно же, на повестке дня были и другие вопросы, например наращивание торгового оборота втрое - с $300 млн до $1 млрд. По данным за первые пять месяцев этого года, Украина находится на шестом месте среди основных торговых партнеров, и на восьмом - среди крупнейших торговых партнеров. Что касается Грузии, то страна находится на перекрестке экономических путей, и ее роль в энергетике благодаря действиям той же Турции резко возросла.
Но главной целью документа, естественно, является, во-первых, совместное движение в направлении НАТО и ЕС, учитывая, что Киев и Тбилиси практически тандемом получили безвизовый режим с Европой; а во-вторых, создание своего рода альянса для противодействия Кремлю. Этот союз затрагивает многие направления, среди которых углубление военного сотрудничества. Обмен опытом ведения войны с силами России. Обе державы им располагают. "Мы готовы передать победный опыт ВСУ в гибридной войне", - сказал Порошенко. У украинских бойцов он на самом деле несколько посвежее. То есть украинским армейцам есть что рассказать грузинским коллегам о новых тактиках и ухищрениях российских гибридов. "Есть много идей, каким образом будет проводиться взаимная подготовка бойцов наших Вооруженных Сил, в том числе наших горно-стрелковых подразделений как на территории Грузии, так и на территории Украины", - добавил президент.
Упоминание о горно-стрелковых частях выглядит как намек на перспективу на фоне активного обсуждения хорватского сценария реинтеграции оккупированных территорий, включая Крым, и обмена опытом с Загребом. Ведь деоккупация - сегодня топовая тема в Украине. Озвученный секретарем СНБО Александром Турчиновым план сейчас изучают западные партнеры. Грузия же в его реализации будет ценным союзником, который после совместной обкатки также может использовать его для возвращения Абхазии и Южной Осетии. Поэтому очевидно, что визит Порошенко в Тбилиси - это нечто большее, чем просто углубление сотрудничества.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему Ryanair предлагают лететь в "Гостомель" через "Борисполь"
|Как "Малороссия" окончательно рассорит "ЛНР" и "ДНР
|Инициатива о "Малороссии" не вписывается в минский процесс – Грызлов
|Киев ожидает от ОБСЕ оценки заявления Захарченко о "Малороссии" на заседании ТКГ в среду - Марчук
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нафтогаз опередил Газпром в рейтинге качества управления
|Гигаватты из песка. Индия становится лидером ториевой энергетики
|Как долго продлится дружба Саакашвили с националистами
|Вражеский замысел. Почему террористы обстреляли Золотое
|НБУ 17 июля выкупал доллары на межбанке через механизм запроса наилучшего курса
|Мощный бизнес. Кто и как зарабатывает на останках святых
|Гройсман предлагает превратить аэропорт в Гостомеле в базу для лоу-костов, включая Ryanair
Это интересно
|Disney создаст отель, где посетители будут ощущать себя на корабле из «Звёздных войн»
|Популярность биткоина как средства оплаты реальных товаров падает
|4 фразы, которые не стоит говорить коллегам
|SpaceX планирует оставить России 10% рынка коммерческих запусков
|Siri позволяет похитить средства с карт Сбербанка и Тинькофф-банка
|Honda представила новый Accord с очень покатой крышей
|Китай активно развивает термоядерную энергетику