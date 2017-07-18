Новый союз. Почему в Грузии Порошенко не спрашивали о Саакашвили

Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Ключевые пункты - обмен опытом и деоккупация.

Президент Петр Порошенко прилетел в Грузию с первым официальным визитом. Очень важным не только с точки зрения истории двухсторонних взаимоотношений, но и с точки зрения общности интересов - оба государства пострадали и по-прежнему страдают от агрессии России.

С одной стороны, кажется, что Банковая затянула с поездкой в дружественную Грузию, с которой Украину столько всего связывает. Но весомым аргументом является скользкая тема экстрадиции экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Его обвиняют в растрате государственных средств на родине, но политик обосновался в Украине. Правда, сменил кресло председателя Одесской ОГА на статус оппозиционера. Разговоры о лишении его гражданства и экстрадиции все же ходят. Но заместитель генпрокурора Евгений Енин в Тбилиси 27 июня заявил, что она запрещена Конституцией именно из-за украинского паспорта Саакашвили. Порошенко в Тбилиси если и обсуждал эту тему, то решение о высылке оппозиционера не принималось. Грузия, в свою очередь, по словам президента, не обращалась с соответствующей просьбой.

Так что стороны просто приняли решение не касаться больной темы, чтобы не вредить диалогу. А приоритет именно в более тесной кооперации. Свет на ее суть пролил глава МИД Украины Павел Климкин. Комментируя заявление главаря террористов из ДНР Александра Захарченко о создании "Малороссии", он отметил, что таким образом кремлевские марионетки решили разыграть на Донбассе "абхазский сценарий". "Как раз когда делегация Украины в Грузии, Кремль пытается разыграть абхазский сценарий на Донбассе. Мы с партнерами не дадим этого сделать", - написал он Twitter.

В то же время в Авлабарской резиденции Петр Порошенко и Георгий Маргвелашвили подписали ключевой документ - "Декларацию о формировании стратегического партнерства между Грузией и Украиной". Главными ее задачами является следующее: "Деоккупация территорий Грузии и Украины и восстановление территориальной целостности в международно признанных границах, стабильное и демократическое развитие и экономическое процветание, полная интеграция в НАТО и Евросоюз".

Конечно же, на повестке дня были и другие вопросы, например наращивание торгового оборота втрое - с $300 млн до $1 млрд. По данным за первые пять месяцев этого года, Украина находится на шестом месте среди основных торговых партнеров, и на восьмом - среди крупнейших торговых партнеров. Что касается Грузии, то страна находится на перекрестке экономических путей, и ее роль в энергетике благодаря действиям той же Турции резко возросла.

Но главной целью документа, естественно, является, во-первых, совместное движение в направлении НАТО и ЕС, учитывая, что Киев и Тбилиси практически тандемом получили безвизовый режим с Европой; а во-вторых, создание своего рода альянса для противодействия Кремлю. Этот союз затрагивает многие направления, среди которых углубление военного сотрудничества. Обмен опытом ведения войны с силами России. Обе державы им располагают. "Мы готовы передать победный опыт ВСУ в гибридной войне", - сказал Порошенко. У украинских бойцов он на самом деле несколько посвежее. То есть украинским армейцам есть что рассказать грузинским коллегам о новых тактиках и ухищрениях российских гибридов. "Есть много идей, каким образом будет проводиться взаимная подготовка бойцов наших Вооруженных Сил, в том числе наших горно-стрелковых подразделений как на территории Грузии, так и на территории Украины", - добавил президент.

Упоминание о горно-стрелковых частях выглядит как намек на перспективу на фоне активного обсуждения хорватского сценария реинтеграции оккупированных территорий, включая Крым, и обмена опытом с Загребом. Ведь деоккупация - сегодня топовая тема в Украине. Озвученный секретарем СНБО Александром Турчиновым план сейчас изучают западные партнеры. Грузия же в его реализации будет ценным союзником, который после совместной обкатки также может использовать его для возвращения Абхазии и Южной Осетии. Поэтому очевидно, что визит Порошенко в Тбилиси - это нечто большее, чем просто углубление сотрудничества.

